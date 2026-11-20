„Stojím tu a spomínam na socializmus.
Mali sme viac sociálnych istôt, súdržnosti a normálnosti.
A potom prišiel sorosovský prevrat a národný majetok si rozkradli mafiáni a západné korporácie.
Ale celý deň nás budú zindoktrinované dvadsaťročné deti poučovať, ako sme sa za socializmu mali zle.
Lebo najviac trpeli tí, čo vtedy vôbec ani nežili.
Tak čo, Husákove deti, máte sa dnes lepšie?
Toto je môj odkaz k 17. novembru...“
https://www.facebook.com/LubosBlahaJeSpat/videos/pozdravujem-od-hrobu-prezidenta-gust%C3%A1va-hus%C3%A1ka-%EF%B8%8Fstoj%C3%ADm-tu-a-spom%C3%ADnam-na-socializ/1494696635918185/
Blaha spomínal na socializmus. Na ten socializmus, v ktorom on osobne prežil „až“ neuveriteľných 10 rokov svojho morálne aj ľudsky spackaného života. Desať rokov, počas ktorých mu tieklo iba mlieko po brade. Teda vie o ňom reálne hovno.
Blaha sa rozčuľuje, že ho o generáciu mladšie „deti“ poučujú o tom, ako sme sa za socializmu mali zle.
Blaha ale nemá problém poučovať všetkých vrátane nás, o generáciu starších a ktorí sme socializmus aj reálne zažili, že socializmus bol super.
Blaha sa pýta Husákových detí, či sa majú dnes lepšie. On sám je ale Husákove dieťa, tak snáď vie ako sa má. A on osobne sa asi nemá na čo sťažovať, lebo sa má určite lepšie ako by sa mal za socializmu.
Blaha by mal všetkým, ktorí sa pričinili o pád socializmu, ďakovať a ruky a nohy im bozkávať. Ale on to nedokáže, lebo inakšie by sa nemohol živiť tak ako sa živí – zbabelým pokrytectvom, chrapúnstvom, zákernou a odpornou manipuláciou svojho naivného a zblbnutého obecenstva. Fuj!!!
Blaha spomínal na „zlatý“ socializmus nad hrobom prezidenta Gustáva Husáka.
Toho Husáka, který bol hlavným symbolom obdobia tzv. normalizácie po potlačení Pražskej jari.
Normalizácie, ktorá bola návratom k prísnému komunistickému riadeniu a podriadenosti voči sovietskemu vedeniu , k prepúšťaniu a perzekúcii ľudí nesúhlasiacich s inváziou a to z práce, škôl a aj strany, s prísným dohľadom nad médiami, kultúrou, cestovaním, verejným prejavom a tiež s prítomnosťou sovietskej armády na území Československa až do roku 1991.
A v ten istý deň, akoby sa vôbec nechumelilo, sa ide tento morálny a ľudský odpad s ostatnou smeráckou háveďou na čele s Ficom, ktorý v tento významný deň zvolal len tak mimochodom a hlavne provokačne zasadnutie vlády, aby sa mohli oboznámiť (lebo za tri týždne nemali na to čas!) s výsledkami Blanárom obnovenej spolupráce s agresorským Ruskom (!!!), klaňať k pamätníku Alexandra Dubčeka, ktorý túto normalizáciu pocítil v maximálnej možnej sile.