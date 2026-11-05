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5. nov 2026 o 21:00
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Premiér Fico je „sociálny demokrat“ a asi aj korytnačka, prezident Kiska na rozdiel od neho filantrop.

Robert Fico vs. Andrej Kiska v kontexte ich minulotýždňových vyjadrení.

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
Premiér Fico je „sociálny demokrat“ a asi aj korytnačka, prezident Kiska na rozdiel od neho filantrop.
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Aký je teda medzi nimi rozdiel? Obrovský. Nielen v morálno – charakterových vlastnostiach, ale určite aj v tých hodnotových populisticky zakotvených v ústave, na ktorých Ficovi tak veľmi „záleží“.

Robert Fico v roku 2002  vyslovil  na adresu Vladimíra Mečiara a jeho vily Elektra aj tieto slová „Ja som v štátnych službách od roku 1992, vy od roku 1990. Presne viem, aké majú príjmy poslanci a predseda vlády. Musel by som žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peňazí, ako vy teraz hovoríte.https://www.pravda.sk/spravy/domace/clanok/159090-fico-posiela-meciarovi-odkazy-o-elektre

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V roku 2026, teda o 24 rokov neskôr, je už ale jeho rétorika úplne iná. Plná arogancie, egoizmu, chrapúnstva a hlavne výsmechu svojim naivným voličom, skrátka taká typicky „sociálno-demokratická“. A to má iba štvrtinu toho práve ním spomínaného korytnačieho veku.

Mám 62 rokov, som 14. rok premiérom, odpracoval som doteraz 40 rokov a celý život som nadpriemerne zarábal. Ak si budem chcieť kúpiť rekreačný dom doma alebo v zahraničí, tak tak urobím, mám na to oficiálne zdroje.https://www1.pluska.sk/spravy/fico-o-sukromnych-lietadlach-a-kupe-domu-odkaz-kritikom

V úplnom kontraste so slovami tohto „sociálno-demokratického“ nafúkanca pôsobia ale slová Andreja Kisku – plné pokory a empatie, proste takej normálnej a prirodzenej ľudskosti.

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… keď môžem robiť to, čo ma tak nesmierne napĺňa, priamo pomáhať ľuďom, byť s ľuďmi, ktorí trpia. Ľuďom z Dobrého anjela, tým rodinám, ktorým pomáhame, je taký strašne hmatateľný a silný, krásny pocit, že má život zmysel.

Filantrop je človek, ktorý má rád ľudí, ktorých nielen že má rád, ale keď vidí, kde by mohol pomôcť, tak sa aj snaží pomôcť.https://tnlive.sk/domace/clanok/1060484-tribula-zobral-na-hory-exprezidenta-kisku-na-hrebeni-levocskych-vrchov-prekvapil-aj-otvorenym-priznanim (video od cca 2:25 min.)

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Andrej Kiska je pre mňa PÁN. Pán Kiska. A človek s veľkým „Č“.

Fico presne naopak, vždy len SÚDRUH.  Súdruh Fico. A žiaľ iba odporný oportunistický chrapúň.

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Preto si veľmi vážim takých ľudí, ako je pán Andrej Kiska. A takými, ako je súdruh Robert Fico, tak akurát z vysoka pohŕdam.

Ivan Čáni

Ivan Čáni
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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