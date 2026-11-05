Premiér Fico je „sociálny demokrat“ a asi aj korytnačka, prezident Kiska na rozdiel od neho filantrop.

Aký je teda medzi nimi rozdiel? Obrovský. Nielen v morálno – charakterových vlastnostiach, ale určite aj v tých hodnotových populisticky zakotvených v ústave, na ktorých Ficovi tak veľmi „záleží“.
Robert Fico v roku 2002 vyslovil na adresu Vladimíra Mečiara a jeho vily Elektra aj tieto slová „Ja som v štátnych službách od roku 1992, vy od roku 1990. Presne viem, aké majú príjmy poslanci a predseda vlády. Musel by som žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peňazí, ako vy teraz hovoríte.“ https://www.pravda.sk/spravy/domace/clanok/159090-fico-posiela-meciarovi-odkazy-o-elektre
V roku 2026, teda o 24 rokov neskôr, je už ale jeho rétorika úplne iná. Plná arogancie, egoizmu, chrapúnstva a hlavne výsmechu svojim naivným voličom, skrátka taká typicky „sociálno-demokratická“. A to má iba štvrtinu toho práve ním spomínaného korytnačieho veku.
„Mám 62 rokov, som 14. rok premiérom, odpracoval som doteraz 40 rokov a celý život som nadpriemerne zarábal. Ak si budem chcieť kúpiť rekreačný dom doma alebo v zahraničí, tak tak urobím, mám na to oficiálne zdroje.“ https://www1.pluska.sk/spravy/fico-o-sukromnych-lietadlach-a-kupe-domu-odkaz-kritikom
V úplnom kontraste so slovami tohto „sociálno-demokratického“ nafúkanca pôsobia ale slová Andreja Kisku – plné pokory a empatie, proste takej normálnej a prirodzenej ľudskosti.
„… keď môžem robiť to, čo ma tak nesmierne napĺňa, priamo pomáhať ľuďom, byť s ľuďmi, ktorí trpia. Ľuďom z Dobrého anjela, tým rodinám, ktorým pomáhame, je taký strašne hmatateľný a silný, krásny pocit, že má život zmysel.
Filantrop je človek, ktorý má rád ľudí, ktorých nielen že má rád, ale keď vidí, kde by mohol pomôcť, tak sa aj snaží pomôcť.“ https://tnlive.sk/domace/clanok/1060484-tribula-zobral-na-hory-exprezidenta-kisku-na-hrebeni-levocskych-vrchov-prekvapil-aj-otvorenym-priznanim (video od cca 2:25 min.)
Andrej Kiska je pre mňa PÁN. Pán Kiska. A človek s veľkým „Č“.
Fico presne naopak, vždy len SÚDRUH. Súdruh Fico. A žiaľ iba odporný oportunistický chrapúň.