Súdruh Fico je v koncoch celé volebné obdobie, no káru „statočne“ ťahal až do včera.

Huliakovci, Migaľovci, Tarabovci a možno aj ďalší iní „ovci“ mu od začiatku volebného obdobia dávali a stále dávajú riadne zabrať. A hlavne obrovský strašiak – spravodlivosť a ochrana Gašpara a mnohých ďalších „neviniatok“ sú asi jeho najväčšou nočnou morou.
„Po tom, čo prezident Peter Pellegrini koncom septembra odmietol vymenovať nominanta SNS Filipa Kuffu a riadením ministerstva dočasne poveril premiéra, sa teraz Robert Fico snaží poverenia od Pellegriniho zbaviť.
V nedeľu neskoro večer na Facebooku napísal, že telefonoval s prezidentom a informoval ho, že mu "zajtra vráti poverenie na riadenie ministerstva".
Taký prípad, aby sa nielen premiér, ale aj hocijaký člen vlády pokúšal vrátiť hlave štátu poverenie viesť rezort, sa v modernej histórii Slovenska ešte nestal. Navyše "vrátenie dočasného poverenia" Ústava SR ani nepozná.“ https://www.sme.sk/domov/c/preco-uz-fico-nechce-dozerat-na-kuffu-co-bude-nasledovat-otazky-a-odpovede
Nevadí. Fico môže všetko, veď predsa vyhral voľby. A poslušný „prezident“ si už s tým nejako poradí. Na prospech ich oboch. Nie na prospech všetkých občanov.
Na prospech všetkých občanov vrátane tých jeho zaslepených môže urobiť ale niečo iné – môže im vrátiť „poverenie“ na riadenie našej krajiny. A to nemusí prostredníctvom „prezidenta“. Stačia mu na to predčasné voľby, za ktoré môže jeho smerácka banda zahlasovať v parlamente. Spoločne s opozíciou by mali viac ako potrebnú ústavnú väčšinu.