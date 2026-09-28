Už tento štvrtok to vypukne naplno.

Pretože všetci tí, ktorí nemajú vlaky „zadarmo“, tak si od tohto dňa tiež prídu na svoje. Cestovné vo vlakoch a v krajských MHD bude za polovicu, v prímestských autobusoch s 30%-nou zľavou. Načo teda tankovať naftu alebo benzín za rekordne vysoké ceny, keď vláda schválila takéto „skvelé a originálne“ riešenie. No nezoberte to.
Fico, ministri, štátni tajomníci, …, pôjdu samozrejme príkladom a po Bratislave sa budú presúvať verejnou dopravou – autobusmi, električkami a trolejbusmi. A na ďalšie výjazdové zasadnutie vlády vycestujú spoločne vlakom za polovičné cestovné. Ak tam, kde pôjdu, vlaky vôbec jazdia. Inakšie budú musieť presadnúť na autobus. Scifi? Somarina? Nezmysel? Samozrejme.
Presne ako toto Ficove opatrenie na pomoc bežným vodičom, podnikateľom a rôznym dopravcom. Stabilizovať prípadne znížiť ceny pohonných hmôt práve znížením cestovného vo verejnej doprave, je asi nielen svetový ekonomický unikát. Fico to ale určite dokáže.
Tak, ako dokázal dokončiť diaľnicu z Bratislavy do Košíc už v roku 2010. A preto v tomto roku nevyvodil žiadnu politickú zodpovednosť, o ktorej sa tak dušoval v roku 2007. https://www.facebook.com/MilanMajerskyOfficial/videos/e%C5%A1te%C5%BEe-m%C3%A1me-t%C3%BA-dia%C4%BEnicu-z-bratislavy-do-ko%C5%A1%C3%ADc-skoro-takmer-%EF%B8%8F/2507865999645157/
Je ale rok 2026 a diaľnicu stále nemáme. Fica žiaľ áno. Žiadna politická zodpovednosť. Ani žiadna iná. Ani vtedy, ani teraz. Nikdy. Lebo on nie je chlap. Nevie čo tie slová znamenajú. Pretože je len obyčajný zbabelý chrapúň strachujúci sa iba o svoju vlastnú beztrestnosť. A beztrestnosť svojich kumpánov.
Aj keď s tou diaľnicou to nie je zase až také tragické. My ju vlastne máme, len chýbajú niektoré úseky! Takto ju totiž pred nedávnom obhajoval v jednej televíznej diskusnej relácii oddaný smeráčik Mažgút.
Tak čo vlastne stále frfleme.
Máme diaľnicu? Máme. Aj keď stále chýbajú niektoré úseky. To však pre smerákov nie je žiadny problém. Nehovoriac o tom, že ich je už ale našťastie aspoň podstatne menej ako ich bolo v roku 2010.
Máme už aj opatrenia na eliminovanie vysokých cien nafty a benzínu? Máme. Aj keď somarinu ako vodu v prútenom koši, ale máme.
Máme ale aj najlepšieho premiéra na svete. Aspoň pre nepoučiteľnú a ľahko manipulatívnu časť nášho obyvateľstva.