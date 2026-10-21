Všetci gejovia a lesby, bezdetní manželia, ale aj starí mládenci a staré dievky – odíďte z tejto krajiny!

A preto si ani nezaslúžite žiadnu jeho ochranu.
To vám odkazuje jeden z tých chrapúnskych smerákov, ktorí si arogantne myslia, že sú majiteľmi nášho štátu – JUDr. Robert Kaliňák. Našťastie ale nie sú. A pevne verím, že po budúcoročných voľbách už nebudú ani v jeho čele.
Najprv JUDr. Fico, potom PhDr. Blaha a teraz aj JUDr. Kaliňák (všetci doktori ako vyšití) mali nefalšovanú potrebu zbabelo si rypnúť do svadby poslankyne Lucie Plavákovej a vlastne celej LGBTI+ komunity, s ktorou sa v prípade Kaliňáka nepriamo „zviezli“ aj bezdetní manželia či starí mládenci a staré dievky.
Hovoriť o komkoľvek, že „si nezaslúži žiadnu ochranu štátu“ dokáže len človek s úplnou absenciou ľudskosti, morálky, čestnosti a slušnosti, úbohý gauner, chrapúň a farizej. Nehovoriac o tom, že sa pritom odvoláva na „hodnotové“ články ústavy hovoriace o manželstve, ktoré tam chceli mať títo pokrytci zakomponované jedine z populistických a manipulatívnych dôvodov. A nie na ochranu kohokoľvek, lebo tie prázdne slová nedokážu nijakým spôsobom ochrániť nefunkčné a rozhádané manželstvá pred rozvodmi a už vôbec nie nevinné deti, ktoré v takýchto manželstvách trpia najviac.
Naviac žiadny normálny človek nepotrebuje k uzatvoreniu manželstva a jeho „produktivite a reprodukcii“ a hlavne k jeho plnohodnotnej funkčnosti nejaké články v ústave. Každému, kto to tak cíti a myslí to úprimne a s láskou, to je prirodzené aj bez nej.
Ústava ale hovorí aj niečo iné a síce, že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. A medzi tých ľudí patria práve aj tí, na ktorých títo súdruhovia doktori tak podlo a zbabelo útočia.
A žiaľ nie je to len útok, ale totálne zlyhanie štátu prostredníctvom nich, ktorí ani za svoje štyri volebné obdobia nedokázali týmto spoluobčanom nijako pomôcť. Napr. čo i len formou nejakého ústavného článku, ktorým by im aspoň čiastočne dorovnali ústavou garantovanú rovnosť v dôstojnosti i v právach. A nie sa im vyhrážať, že „si nezaslúžia žiadnu ochranu štátu“. Úbožiaci zbabelí.
Lebo tak to v modernom a právnom štáte nefunguje. Ale na taký náš štát ešte nedozrel a vďaka takýmto „doktorom“ ani tak rýchlo nedozrie. Pretože práve títo najviac zraniteľní spoluobčania si ochranu štátu zaslúžia podstatne viac ako prirodzené a funkčné manželstvá.
Ak by sme ale od týchto súdruhov doktorov očakávali, že by sa za spomínané zbabelé útoky dotyčným spoluobčanom čo i len normálne ľudsky ospravedlnili, tak by to bola čistá naivita. O odstúpení z ich verejných funkcií a odchode z verejného života ani nehovoriac.
Lebo to im jednoducho nedovolí ich chrapúnstvo, arogancia moci a príznačná smerácka „česť a pokora“. A tiež a hlavne ich obrovský strach zo spravodlivosti.
Zdroj: Sobotné dialógy, 17. 10. 2026 https://www.stvr.sk/radio/archiv/1134/2903941