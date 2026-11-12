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12. nov 2026 o 21:00
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Viete, aký to je „taký poplatok“? Ak nie, nezúfajte.

Ani ja som v prvej chvíli nevedel, ale veľmi rýchlo som pochopil – NEZÁKONNÝ!

Ivan Čáni
Ivan Čáni Bloger
Viete, aký to je „taký poplatok“? Ak nie, nezúfajte.
(Zdroj: Ivan Čáni)
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Krátky dialóg v zastupujúcej ambulancii po skončení môjho kontrolného odborného vyšetrenia medzi mnou a personálom ambulancie (lekárka + zdravotná sestra).

Amb.: „Prosíme zaplatiť 15€.

Ja: „Za čo?

Amb.: „Lebo my tu máme TAKÝ poplatok.

Ja: „Nezaplatím.

Amb.: „No dobre, tak nezaplaťte.

Personál ambulancie pokojne bez akéhokoľvek zvýšenia hlasu súhlasil s mojim odmietnutím zaplatenia tohto poplatku. Prečo ďalej netrval na jeho zaplatení, keď o ňom majú mimochodom aj oznam v čakárni? Prečo jednoducho „bez boja“ pohrdli mojimi 15€?

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To je „zašifrované“ v odpovedi „no dobre, tak nezaplaťte“, ktorá ma síce na chvíľu doslova odrovnala, nakoľko som takúto skutočne „úprimnú“ odpoveď nečakal, ale o to rýchlejšie som ju pochopil – lebo na takýto poplatok nemajú žiadny zákonný dôvod! A oni to určite veľmi dobre vedia. Preto ďalej nenaliehali na jeho zaplatení.

Zarážujúci na tom všetkom je fakt, že takýmto nečestným a neetickým spôsobom doslova okrádajú nielen dospelých pacientov ale aj rodičov tých detských! Všetkých, ktorí sa neozvú a bez reptania žiaľ zaplatia. A tých musí byť podľa mňa žiaľ asi drvivá väčšina.

Vstupné dvere do ambulancie, na ktorých majú mimochodom aj informáciu o zmluvných poisťovniach (všetky tri!) a hneď vedľa ktorých je umiestnený aj spomínaný nezákonný oznam o poplatku k vyšetreniu.
Vstupné dvere do ambulancie, na ktorých majú mimochodom aj informáciu o zmluvných poisťovniach (všetky tri!) a hneď vedľa ktorých je umiestnený aj spomínaný nezákonný oznam o poplatku k vyšetreniu. (zdroj: Ivan Čáni)
Detail oznamu o poplatku vo výške 15€.
Detail oznamu o poplatku vo výške 15€. (zdroj: Ivan Čáni)

A čo na takýto oznam hovorí napr. AI?

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Ak nie je poplatok nijako bližšie špecifikovaný a je napísaný takto plošne, potom je takýto oznam z právneho hľadiska nelegálny a pre ambulanciu extrémne riskantný.

Ak v tejto podobe visí na dverách alebo webe od 1. 5. 2025, ambulancii hrozí vysoká pokuta od samosprávneho kraja (VÚC) alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Dôvody, prečo plošný a nešpecifikovaný poplatok porušuje zákon:

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Zákaz podmieňovania starostlivosti: Lekár so zmluvou so zdravotnou poisťovňou nesmie vyšetrenie podmieniť žiadnou platbou. Formulácia „poplatok k vyšetreniu“ evokuje, že bez zaplatenia 15 € pacient nebude vyšetrený.

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Povinnosť presnej špecifikácie: Každý poplatok v cenníku musí byť úplne presne pomenovaný (napr. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla“). Pojem „poplatok k vyšetreniu“ v slovenskej legislatíve neexistuje.

Schvaľovanie cenníka: Ambulancia nemôže len tak začať vyberať novú sumu. Každý cenník musí byť poslaný na VÚC a schválený. VÚC by takto nešpecifikovanú položku v cenníku nikdy neschválila.

Tento „incident“ som zažil 6. 11. 2026 cca o 11:30 hod. v ORL ambulancii patriacej SK – MED II s. r. o. fungujúcej v budove polikliniky vo Zvolene.

Pre korektnosť chcem ale napísať, že pokiaľ ide o samotné vyšetrenie, tak vyjadrujem plnú spokojnosť nielen po profesionálnej ale aj ľudskej stránke. Preto obrovská škoda tohto ich poplatkového „kolapsu“.

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Tento blog som napísal z úcty ku všetkým dospelým pacientom a rodičom malých pacientov, ktorí boli týmto oznamom uvedení do omylu a tento nezákonný poplatok od 1. mája 2025 už poslušne zaplatili. A tiež aj pre výstrahu tým, ktorí by naň mohli v budúcnosti ešte len doplatiť. No a najsmutnejšie na tom všetkom je to, že sa to žiaľ asi netýka len tejto jednej ambulancie.

Ivan Čáni

Ivan Čáni
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V súčasnosti som už dôchodca. Mojou najväčšou celoživotnou záľubou boli, sú a naďalej budú lietadlá a lietanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSúkromnáPolitikaCestovanieSpoločnosť

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