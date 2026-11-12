Viete, aký to je „taký poplatok“? Ak nie, nezúfajte.

Krátky dialóg v zastupujúcej ambulancii po skončení môjho kontrolného odborného vyšetrenia medzi mnou a personálom ambulancie (lekárka + zdravotná sestra).
Amb.: „Prosíme zaplatiť 15€.“
Ja: „Za čo?“
Amb.: „Lebo my tu máme TAKÝ poplatok.“
Ja: „Nezaplatím.“
Amb.: „No dobre, tak nezaplaťte.“
Personál ambulancie pokojne bez akéhokoľvek zvýšenia hlasu súhlasil s mojim odmietnutím zaplatenia tohto poplatku. Prečo ďalej netrval na jeho zaplatení, keď o ňom majú mimochodom aj oznam v čakárni? Prečo jednoducho „bez boja“ pohrdli mojimi 15€?
To je „zašifrované“ v odpovedi „no dobre, tak nezaplaťte“, ktorá ma síce na chvíľu doslova odrovnala, nakoľko som takúto skutočne „úprimnú“ odpoveď nečakal, ale o to rýchlejšie som ju pochopil – lebo na takýto poplatok nemajú žiadny zákonný dôvod! A oni to určite veľmi dobre vedia. Preto ďalej nenaliehali na jeho zaplatení.
Zarážujúci na tom všetkom je fakt, že takýmto nečestným a neetickým spôsobom doslova okrádajú nielen dospelých pacientov ale aj rodičov tých detských! Všetkých, ktorí sa neozvú a bez reptania žiaľ zaplatia. A tých musí byť podľa mňa žiaľ asi drvivá väčšina.
A čo na takýto oznam hovorí napr. AI?
„Ak nie je poplatok nijako bližšie špecifikovaný a je napísaný takto plošne, potom je takýto oznam z právneho hľadiska nelegálny a pre ambulanciu extrémne riskantný.
Ak v tejto podobe visí na dverách alebo webe od 1. 5. 2025, ambulancii hrozí vysoká pokuta od samosprávneho kraja (VÚC) alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
Dôvody, prečo plošný a nešpecifikovaný poplatok porušuje zákon:
Zákaz podmieňovania starostlivosti: Lekár so zmluvou so zdravotnou poisťovňou nesmie vyšetrenie podmieniť žiadnou platbou. Formulácia „poplatok k vyšetreniu“ evokuje, že bez zaplatenia 15 € pacient nebude vyšetrený.
Povinnosť presnej špecifikácie: Každý poplatok v cenníku musí byť úplne presne pomenovaný (napr. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla“). Pojem „poplatok k vyšetreniu“ v slovenskej legislatíve neexistuje.
Schvaľovanie cenníka: Ambulancia nemôže len tak začať vyberať novú sumu. Každý cenník musí byť poslaný na VÚC a schválený. VÚC by takto nešpecifikovanú položku v cenníku nikdy neschválila.“
Tento „incident“ som zažil 6. 11. 2026 cca o 11:30 hod. v ORL ambulancii patriacej SK – MED II s. r. o. fungujúcej v budove polikliniky vo Zvolene.
Pre korektnosť chcem ale napísať, že pokiaľ ide o samotné vyšetrenie, tak vyjadrujem plnú spokojnosť nielen po profesionálnej ale aj ľudskej stránke. Preto obrovská škoda tohto ich poplatkového „kolapsu“.