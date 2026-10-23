Zlovensko: štát, ktorý rastie, občan, ktorý platí, a služby, ktoré neprichádzajú

Problém “Zlovenska” je oveľa hlbší. Roky sme si zvykli na predstavu, že štát môže neustále rásť, prijímať nové zákony, vytvárať nové povinnosti, zamestnávať ďalších ľudí, rozdávať nové sociálne benefity a zároveň očakávať, že účet za to všetko jednoducho zaplatí ekonomika.
Lenže ekonomika nemá neobmedzené zdroje, z ktorých môže štát donekonečna čerpať.
A čím viac štát spotrebuje, tým menej zdrojov zostáva ľuďom a firmám, ktoré vytvárajú hodnotu, investujú, zamestnávajú a nesú podnikateľské riziko.
V roku 2026 pritom nemusíme túto tézu obhajovať nejakou komplikovanou mentálnou gymnastikou. Stačí sa pozrieť na obyčajné čísla.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konkrétne v októbri 2026 zhodnotila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 a jej záver je mimoriadne nepríjemný – verejné financie zostávajú na prakticky neudržateľnej trajektórii. Podľa RRZ má deficit v roku 2027 dosiahnuť 4,94 % HDP a pri nezmenených politikách by ďalej rástol. Rozpočet tak podľa RRZ fakticky narúša efekt predchádzajúceho konsolidačného úsilia súčasnej vlády.
A toto sú reálne čísla, za ktoré raz zaplatíme my všetci.
Štát, ktorý nevie prestať míňať
Slovensko sa dnes nachádza v absurdnej situácii. Vláda hrdo tvrdí, že konsoliduje verejné financie, no zároveň však nedokáže dostať verejné financie na dlhodobo udržateľnú trajektóriu.
Ale to nie je všetko. Dlh sa nielenže nestabilizuje, ale ešte k tomu aj narastá. Aj samotná RRZ kvôli tomu označuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií za tzv. “pásmo vysokého rizika”.
A teraz prichádza opäť dôležitá otázka, ktorú by si mala položiť ako súčasná, tak aj budúca vláda: Je slovenský problém iba v tom, že vyberáme málo daní?
Nie.
Ak by bol problém iba v nízkych príjmoch, riešenie by bolo jednoduché. Zvýšili by sme dane a rozpočet by bol vybavený. Ale asi každý už tuší, že Slovensko sa minimálne v posledných rokoch uberá práve touto cestou. Iba málokotrí si však uvedomujú, ako extrémne je tunajšia práca zaťažená daňami.
Podľa OECD dosiahol v roku 2025 daňový klin priemerného jednotlivca bez detí na Slovensku 42,7 % nákladov práce, zatiaľ čo priemer OECD bol 35,1 %.
Pojem “daňový klin” pritom nie je iba daň z príjmu. Zahŕňa rozdiel medzi tým, čo stojí pracovník zamestnávateľa, a tým, čo mu po zdanení a odvodoch zostane. Napríklad ak zamestnávateľa stojí pracovník 2 000 € a pracovník dostane na účet 1 200 €, rozdiel 800 € predstavuje zjednodušene daňový klin 40 %.
Inými slovami – medzi produktivitou práce a peniazmi, ktoré si človek reálne odnesie domov, je na Slovensku veľmi veľká priepasť.
Napriek tomu ale štát potrebuje stále viac a viac peňazí. A takéto jednanie by malo byť varovným signálom, pretože na tejto rovnici niečo jednoducho nesedí…
Veľký štát nie je automaticky dobrý štát
Tieto čísla by nás teoreticky nemuseli nejak extrémne znepokojovať, ak by Slovensko bolo nejakým spôsobom mimoriadne solidárne. Kde by sa inak strácali verejné výdavky natankované naším nadpriemerným daňovým klinom?
Nanešťastie pre Slovensko, veľkosť verejných výdavkov ako takých sama osebe nehovorí nič o tom, či je štát vôbec efektívny. Napríklad škandinávske krajiny môžu mať vysoké verejné výdavky a zároveň poskytovať relatívne kvalitné služby.
To je známa vec. Ale je tomu tak aj u nás? Asi ťažko. Ďalší problém Slovenska je tým pádom aj v pomere medzi tým, koľko štát spotrebúva, a tým, čo za to občan dostáva.
Podľa OECD predstavovali všeobecné vládne výdavky Slovenska v roku 2023 až 48 % HDP, zatiaľ čo priemer OECD bol 42,6 %. Navyše v roku 2019, teda pred pandémiou, predstavovali iba 40,6 % HDP. V roku 2024 síce klesli na 47,1 %, ale stále zostávajú výrazne nad predpandemickou úrovňou aj priemerom OECD.
A keď sa pozrieme na výsledok z pohľadu občana, obraz nie je o nič lepší. V roku 2023 bolo podľa OECD spokojných so službami verejnej správy iba 54 % Slovákov, ktorí ich využili, zatiaľ čo priemer OECD dosahoval 66 %. Pri zdravotníctve bol rozdiel ešte výraznejší – so zdravotnou starostlivosťou, ktorú využili, bolo spokojných iba 26 % Slovákov oproti 52 % v OECD.
To je podstata problému.
Samozrejme, tieto čísla neznamenajú, že každý verejný výdavok je neefektívny alebo že vyššie výdavky automaticky vedú k horším službám. Ale asi každý si vie v tejto situácii predstaviť, kam to celé smeruje.
Slovensko nemá malý štát, ktorý by trpel nedostatkom peňazí. Má relatívne veľký štát, ktorý napriek tomu nedokáže svoje verejné financie dostať do poriadku a zároveň nedokáže poskytovať verejné služby na úrovni, ktorú by občan od takto financovaného štátu očakával.
A to je zásadný rozdiel medzi nami a napríklad Švédskom alebo Dánskom.
A potom prichádzajú úradníci
Keď sa pozrieme, kam všetky tieto verejné peniaze smerujú, jednou z najväčších položiek sú jednoducho ľudia. Štát ich potrebuje na poskytovanie služieb, ale zároveň aj na presadzovanie pravidiel, vykonávanie kontrol a zabezpečovanie administratívy, ktoré sám vytvára. Koľko ľudí teda vlastne štát zamestnáva a čo všetci títo ľudia robia?
Podľa OECD tvorila verejná zamestnanosť na Slovensku približne 19,3 % celkovej zamestnanosti, oproti priemeru OECD 18,6 %.
Podľa Ministerstva financií bolo na rok 2026 rozpočtovaných 450 137 zamestnancov verejnej správy. Na ich osobné výdavky sa má vynaložiť približne 14,5 miliardy eur, z toho 10,6 miliardy priamo na mzdy.
Slovensko teda nie je krajinou s absolútne najväčším verejným sektorom. To však v skutočnosti nie je tá najdôležitejšia otázka. Oveľa zaujímavejšie než samotné číslo je otázka, prečo týchto ľudí štát zamestnáva a čo by robili, keby ich nezamestnával on.
Každý pracovník je totiž vzácny zdroj. Jeho čas, schopnosti a skúsenosti nemôžeme použiť na dvoch miestach naraz. Ak štát zamestná človeka na administratívnu činnosť, nejde preto iba o mzdu, ktorú za neho zaplatí rozpočet. Ide aj o hodnotu, ktorú by tento človek mohol vytvárať niekde inde.
Práve preto sa na veľkosť verejného sektora nemožno pozerať iba cez otázku, či si štát môže dovoliť ďalšieho zamestnanca. Dôležitejšia otázka znie, či je jeho práca vo verejnom sektore hodnotnejšia než jej alternatívne využitie.
V krajine, ktorá starne a zároveň čelí nedostatku pracovnej sily, je to oveľa viac než otázka veľkosti štátneho rozpočtu. Je to otázka, na čo používame ľudský kapitál, ktorého máme čoraz menej.
Administratívny štát vyrába prácu sám pre seba
Predstavme si, že vláda vytvorí nový zákon s desiatkami strán, výnimiek, formulárov, oznamovacích povinností a kontrolných mechanizmov. Firma musí niečo hlásiť štátu, štát informáciu spracovať, ďalší úrad ju skontrolovať a iný pripraviť metodické usmernenie. Firma následne potrebuje človeka na administratívu a štát ďalšieho človeka na jej kontrolu.
A potom sa čudujeme, prečo máme nedostatok pracovníkov.
Takto môže vzniknúť určitá forma ekonomického perpetuum mobile – štát vytvorí povinnosť, povinnosť vytvorí administratívu, administratíva vytvorí potrebu ďalších pracovníkov a títo pracovníci následne potrebujú financovanie zo štátneho rozpočtu.
OECD pritom v hodnotení Slovenska z roku 2025 upozorňuje, že ministerstvá majú napriek existujúcim mechanizmom problém dostatočne kvantifikovať širšie dopady regulácií. Slovensko už dokonca prijalo tri “antibyrokratické balíčky”, ktoré podľa OECD priniesli podnikateľom úspory administratívnych nákladov najmenej 150 miliónov eur.
A práve v tom je paradox. Ak musíme opakovane prijímať antibyrokratické balíčky, aby sme rušili administratívu, ktorú sme si predtým sami vytvorili, problém nie je iba v počte úradníkov. Problém je v spôsobe, akým štát vytvára pravidlá.
Štát totiž nemusí iba zamestnávať priveľa ľudí. Môže jednoducho vytvárať priveľa práce, ktorá by bez jeho zásahov vôbec nemusela existovať.
Digitalizácia, ktorá nič nedigitalizovala
Tu sa dostávame k ďalšiemu slovenskému paradoxu.
Žijeme v roku 2026. Bankový účet si otvoríme cez telefón, letenku si kúpime na pár kliknutí a firma môže predávať svoje služby zákazníkom na druhom konci sveta bez toho, aby tam vôbec mala kanceláriu. Umelá inteligencia dnes dokáže za pár sekúnd spracovať množstvo dokumentov, s ktorými by človek strávil hodiny.
A potom prídeme na úrad a štát od nás chce údaj, ktorý už dávno má.
Znovu vypísať adresu. Znovu nahrať dokument. Znovu potvrdiť niečo, čo už raz potvrdil iný úrad. A niekedy ešte aj vytlačiť dokument, ktorý sme pred chvíľou vyplnili elektronicky.
A slovo “digitalizácia” sa stalo iba synonymom pre digitalizovanú byrokraciu.
Skutočná digitalizácia by znamenala, že občan zadá informáciu raz a štát si ju dokáže v rámci svojich systémov ďalej použiť. Že zmena adresy, vlastníctva alebo iného údaja sa nemusí oznamovať piatim rôznym inštitúciám. Že proces, ktorý dnes vyžaduje návštevu úradu, telefón, e-mail a niekoľko formulárov, jednoducho prebehne na pár kliknutí.
Európska komisia v Country Report 2026 upozorňuje na pretrvávajúce problémy Slovenska s integráciou registrov, interoperabilitou a digitalizáciou verejných služieb. Slovensko tak objektívne stále zaostáva v oblasti, v ktorej by technológie mohli štátu umožniť robiť viac s menším množstvom ľudí a zároveň ušetriť čas občanom aj firmám.
A práve v tom je skutočná hodnota digitalizácie. Nie v tom, že štát kúpi nový predražený informačný systém alebo zamestná ďalších IT špecialistov. Jej zmyslom je odstrániť zbytočné kroky.
Ak podnikateľ strávi dve hodiny mesačne vypĺňaním formulárov, ktoré by systém dokázal predvyplniť sám, tie dve hodiny niekam zmizli. Nemôže ich venovať zákazníkovi, novému produktu, zamestnancom ani vlastnému podnikaniu.
A presne takéto náklady sa v štátnom rozpočte často vôbec neobjavia. Pre štát je to možno len ďalší formulár v to-do liste, no pre človeka alebo firmu je to čas, ktorý už nikdy nedostanú späť.
Štát súťaží so súkromným sektorom o ľudí
A práve tu sa digitalizácia stretáva s ďalším problémom, ktorý je pre Slovensko čoraz dôležitejší. Nemáme len veľa administratívy. Máme aj čoraz menej ľudí, ktorí ju môžu vykonávať.
Slovensko starne a pracovná sila bude v najbližších rokoch pod čoraz väčším tlakom. Európska komisia v roku 2026 mimo iné upozorňuje aj na demografické obmedzenia slovenskej ponuky práce a OECD zároveň poukazuje na nedostatok zručností, ktorý už dnes brzdí expanziu a investície firiem.
V takejto situácii začína byť každé pracovné miesto vo verejnom sektore zaujímavé aj z úplne iného pohľadu. Nie iba z pohľadu toho, koľko stojí štátny rozpočet, ale aj z pohľadu toho, čo by ten človek mohol robiť niekde inde.
Ak napríklad štát potrebuje programátora na vytvorenie ďalšieho interného systému, tento človek v tom istom čase nemôže pracovať pre firmu, ktorá vyvíja produkt pre tisíce zákazníkov. Ak ekonóm strávi pracovný týždeň administráciou komplikovaného a zbytočného dotačného systému, nemôže ten istý čas venovať analýze, ktorá by pomohla konkrétnemu podniku zvýšiť produktivitu.
Nechcem teraz naznačovať to, že práca vo verejnom sektore je automaticky menej hodnotná. Polícia, zdravotníctvo, školstvo alebo verejná infraštruktúra sú oblasti, bez ktorých by sme tu neboli. Problém ale nastáva vtedy, keď štát spotrebúva vzácnu pracovnú silu na činnosti, ktoré si vytvoril sám a ktoré by možno vôbec nemuseli existovať.
A práve preto nestačí pri verejnej zamestnanosti sledovať iba počet ľudí a objem miezd. Musíme sa pýtať, čo ich práca prináša a čo by mohli vytvárať inde.
V krajine s nedostatkom pracovníkov totiž štát nesúťaží so súkromným sektorom iba o peniaze. Súťaží s ním aj o ľudí.
Keď sa účet pošle budúcej vláde
Štát skrátka nemôže donekonečna zväčšovať svoje výdavky a zároveň predpokladať, že súkromná ekonomika ich jednoducho absorbuje. Ekonomika nemá nekonečné množstvo ľudí, kapitálu ani peňazí. Ak štát zamestná ďalších ľudí, vytvorí nový úrad alebo spustí nový program, zdroje na ich fungovanie musí najprv niekde získať.
Môže ich získať prostredníctvom daní a odvodov, alebo si ich požičať. V oboch prípadoch však platí rovnaká vec: zdroje použité štátom už nemožno v rovnakom čase použiť niekde inde.
To je jednoduchá podstata verejných výdavkov, na ktorú sa v politickej diskusii často zabúda.
Dlh pritom umožňuje tento problém na určitý čas prekryť. Vláda nemusí všetko zaplatiť dnes. Môže si požičať a účet posunúť do budúcnosti.
Môžu sa zvýšiť výdavky, môže byť vytvorený nový program alebo sa môžu rozdávať nové benefity bez toho, aby za ne musela súčasná vláda okamžite zaplatiť plnú politickú cenu. Tá príde neskôr.
Budúca vláda totiž nebude začínať od nuly. Bude mať existujúce záväzky, vyšší dlh a menej priestoru rozhodovať o tom, na čo chce verejné peniaze použiť. Ak bude chcieť deficit znížiť, bude musieť zvýšiť dane, znížiť výdavky alebo obmedziť programy, ktoré zaviedol niekto pred ňou.
A práve vtedy vzniká zvláštny politický paradox. Vláda, ktorá začne šetriť, vyzerá ako tá, ktorá občanom berie. Vláda, ktorá predtým vytvárala nové výdavky, mohla naopak pôsobiť ako tá, ktorá občanom dáva.
A keďže dlh nemožno donekonečna používať ako spôsob financovania rastúceho štátu, prichádza druhá možnosť: – zvýšiť príjmy do štátnej kasy.
Konsolidácia cez dane nie je reforma
A presne touto cestou sa Slovensko v posledných rokoch vydáva.
Slovenská konsolidácia sa vo veľkej miere opiera o príjmovú stranu rozpočtu. Európska komisia v tohtoročnom Country Reporte mimo iné upozorňovala aj na zvýšenie DPH, spotrebných daní, daňových sadzieb, zavedenie dane z finančných transakcií a ďalšie opatrenia, ktoré majú priniesť štátu viac príjmov. Zároveň však konštatuje, že deficit zostáva vysoký a verejný dlh pokračuje v raste.
Samotné zvýšenie príjmov pritom ešte nie je reforma. Ak štát každý rok míňa viac a riešením je iba zvýšiť sumu, ktorú od ekonomiky vyberie, nemení sa spôsob jeho fungovania. Mení sa iba suma, ktorú z ekonomiky odoberá.
Toto je dôležitý rozdiel. Konsolidácia môže znamenať, že štát zvýši dane a získa viac peňazí. Reforma však znamená, že sa zmení samotná príčina toho, prečo ich štát potrebuje.
Vyššie dane navyše nie sú neutrálne. Menia správanie ľudí a firiem. Ak z ďalšej hodiny práce zostane človeku po zdanení menej, môže sa rozhodnúť pracovať menej. Ak podnikateľovi zostane po zdanení menšia časť zisku, môže odložiť investíciu alebo ju uskutočniť v inej krajine. A ak je zamestnanie človeka pre firmu príliš drahé, firma ho jednoducho nemusí zamestnať. Na vine v týchto prípadoch nie sú “nenásytní podnikatelia”, ktorí sa snažia za každú cenu ušetriť. Ale je to štát, ktorý sa za každú cenu snaží svojich občanov vycucať do posledného centu.
Práve preto je dôležité pozerať sa aj na daňový klin. OECD ho definuje ako rozdiel medzi celkovými nákladmi práce pre zamestnávateľa a čistým príjmom pracovníka. A ako sme už spomenuli vyššie – na Slovensku dosiahol priemerný daňový klin v roku 2025 42,7 % (priemer OECD bol 35,1 %).
Štát môže samozrejme vždy vybrať viac, pokiaľ má čo zdaniť. Otázkou však je, čo tým zároveň ekonomike berie.
Ak má konsolidácia znamenať iba to, že štát každý rok nájde nový spôsob, ako z ekonomiky dostať viac peňazí, potom sme nevyriešili problém príliš vysokých výdavkov. Iba sme posunuli hranicu, koľko je z ekonomiky ešte možné vybrať.
A to nie je reforma.
Čo teda robiť?
Ak má byť tento text iba kritikou vlády, je zbytočný. Slovensko nepotrebuje ďalší článok, ktorý skončí pri konštatovaní, že “Fico je zlý”. Potrebujeme hovoriť o tom, ako by mal štát fungovať lepšie a čo konkrétne treba zmeniť.
Prvým krokom musí byť systematické prehodnotenie verejných výdavkov. Nie však v zmysle otázky, ako efektívnejšie minúť každé euro, ale aj v zmysle otázky, či má daný výdavok vôbec existovať. Pri každom väčšom programe, dotácii alebo štátnej schéme by sa malo pýtať, aký problém rieši, prečo ho musí riešiť štát a či by rovnakú službu nedokázal zabezpečiť súkromný sektor, samospráva alebo samotní občania. Ak štát financuje činnosť, ktorú môže zabezpečiť trh bez toho, aby tým vznikala významná spoločenská škoda, je namieste otázka, prečo ju vôbec financuje z daní. Úspora totiž nevzniká iba tým, že štát nájde lacnejší spôsob, ako robiť to isté. Najväčšia úspora môže vzniknúť tým, že niektoré veci prestane robiť úplne a prenechá priestor ekonomicky efektívnejším hráčom.
Druhým krokom musí byť zásadná deregulácia. Slovenský problém nie je iba v tom, že existujú zle napísané zákony alebo príliš veľa formulárov. Problémom je samotná tendencia štátu reagovať na každý nový problém ďalším pravidlom, povinnosťou alebo kontrolou. Pri každom novom zákone by preto mala existovať nielen analýza jeho fiškálneho dopadu, ale aj otázka, či je nová regulácia vôbec potrebná a aké náklady prenáša na ľudí a firmy. Ak má podnikateľ na splnenie novej povinnosti zamestnať ďalšieho človeka, zaplatiť poradcu alebo venovať desiatky hodín administratíve, ide o skutočný ekonomický náklad, hoci sa nikdy neobjaví vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Menej regulácie pritom neznamená menej pravidiel za každú cenu. Znamená to prestať predpokladať, že každý problém sa dá donekonečna riešiť štátnymi zásahmi.
Tretím krokom by mala byť digitalizácia spojená s odstránením zbytočných procesov, nie digitalizácia samotnej byrokracie. Ak štát už určitý údaj má, občan by ho nemal poskytovať druhýkrát. Ešte dôležitejšie však je, aby sa štát najskôr pýtal, či daný údaj alebo celý proces vôbec potrebuje. Nemá zmysel vytvoriť elektronický formulár na povinnosť, ktorá by pri rozumnejšej legislatíve nemusela existovať. Rovnako nemá zmysel budovať drahé štátne IT systémy tam, kde možno jednoduchšie využiť existujúcu infraštruktúru a štandardy. Cieľom digitalizácie preto nemá byť vytvoriť modernejší administratívny štát, ale odstrániť čo najviac zbytočných interakcií medzi občanom a štátom.
Štvrtým krokom musí byť postupné zmenšovanie verejnej zamestnanosti tam, kde ju možno nahradiť produktívnejším využitím ľudí. Pri približne 450-tisíc zamestnancoch verejnej správy sa nemožno pozerať iba na to, či jednotliví pracovníci svoju prácu vykonávajú dobre. Musíme sa pýtať aj na to, či je ich práca vôbec potrebná. A opäť – neznamená to prepúšťať lekárov, učiteľov či hasičov len preto, aby vyzerali lepšie čísla v rozpočte. Znamená to však prestať automaticky obsadzovať administratívne miesta, ktoré vznikli iba preto, že štát vytvoril ďalšiu administratívu. Pri prirodzenej fluktuácii by preto mala byť prvou otázkou nie „kým miesto nahradíme?“, ale „potrebujeme toto miesto ešte vôbec?“.
Piatym krokom musí byť návrat k tvrdej rozpočtovej hranici. Štát by nemal považovať rast daňových príjmov za automatický priestor na ďalšie výdavky. Ak ekonomika rastie, neznamená to, že každý nový príjem musí byť okamžite rozdelený. Rovnako by zvýšenie daní nemalo byť prvou odpoveďou na každý problém verejných financií. Najskôr treba hľadať priestor na strane výdavkov a predovšetkým medzi činnosťami, ktoré štát vykonáva bez presvedčivého dôvodu. Trvalé výdavky by mali mať trvalé krytie a nové programy by nemali vznikať iba preto, že na ne v danom roku ešte vychádzajú peniaze. Rozpočet nemá byť nástrojom, ktorým vláda prerozdeľuje čo najväčšiu časť ekonomiky. Má byť hranicou, ktorá štátu pripomína, koľko zdrojov môže občanom a firmám odobrať bez toho, aby podkopal samotnú ekonomickú základňu, z ktorej tieto zdroje pochádzajú.
Zlovensko nie je odsúdené na zánik
Napriek všetkej kritike ale nie je Slovensko beznádejná krajina. Máme priemysel, kvalifikovaných ľudí, členstvo v EÚ a eurozóne, strategickú polohu, relatívne vysokú mieru otvorenosti ekonomiky a množstvo podnikateľov, ktorí dokážu vytvárať hodnotu napriek tomu, aké prostredie im štát vytvára. Práve preto je škoda, že tak veľkú časť politickej energie venujeme otázke, ako z ekonomiky dostať viac peňazí pre štát, namiesto toho, aby sme sa pýtali, ako vytvoriť podmienky, v ktorých bude môcť viac hodnoty vytvárať samotná ekonomika.
Aj keď sa možno všetci nezhodneme na tom, aký veľký by mal štát byť, na jednej veci by sme sa zhodnúť mohli – jeho veľkosť nemá byť cieľom sama osebe. Rovnako nemá byť cieľom ani čo najnižšie daňové zaťaženie, čo najmenší počet verejných zamestnancov či čo najmenší počet zákonov. Podstatné je, či štát svojimi zásahmi vytvára viac hodnoty, než koľko zdrojov a príležitostí svojou činnosťou spotrebúva. Ak vyberá viac daní, musí byť schopný obhájiť, prečo sú tieto zdroje využité lepšie, než keby zostali ľuďom a firmám, ktoré ich vytvorili. Ak reguluje, musí existovať dôvod domnievať sa, že výsledok regulácie bude lepší než výsledok dobrovoľnej spolupráce a rozhodovania jednotlivcov. A ak zamestnáva ľudí, musí byť schopný vysvetliť, prečo je ich práca potrebná práve vo verejnom sektore.
Práve v tomto zmysle si Slovensko už nemôže dovoliť štát, ktorý sa neustále rozširuje bez toho, aby dokázal preukázať zodpovedajúci prínos. Každé ďalšie euro, ktoré štát spotrebuje, je euro, ktoré nemôže byť investované, spotrebované alebo ušetrené niekým iným. Každá hodina, ktorú podnikateľ venuje vypĺňaniu zbytočného formulára, je hodina, ktorú nemôže venovať svojmu podnikaniu. A každý človek, ktorého práca existuje iba preto, že štát vytvoril ďalšiu administratívnu povinnosť, predstavuje zdroj, ktorý by mohol byť využitý niekde inde.
Ak bude pokračovať rast výdavkov, rast dlhu, vysoké daňové zaťaženie práce, komplikovaná regulácia a pomalá digitalizácia, nožnice medzi produktívnou ekonomikou a verejným sektorom sa budú ďalej otvárať. A čím dlhšie budeme čakať, tým bolestivejšia bude ich náprava. Dnes ešte môžeme rozhodovať o tom, ktoré výdavky zrušíme, ktoré pravidlá odstránime a ktoré činnosti štátu obmedzíme. Neskôr už možno nebudeme mať na výber a budeme diskutovať iba o tom, čo všetko musíme zrušiť pod tlakom okolností.
Preto by cieľom mal byť jednoducho štát, ktorý pozná hranice svojej užitočnosti. Štát, ktorý chráni pravidlá hry, bezpečnosť, vlastnícke práva a základné verejné statky, ale zároveň ponecháva čo najviac priestoru ľuďom, firmám a občianskej spoločnosti, aby sami rozhodovali o tom, čo dokážu robiť lepšie.
Ak sa z administratívy stane cieľ sám osebe, z dlhu normálny spôsob financovania politiky a z vyšších daní automatická odpoveď na každý problém, potom už nejde o konsolidáciu. Ide o pomalé budovanie systému, v ktorom štát postupne zaberá stále väčšiu časť ekonomiky, občan zaň platí čoraz viac a zároveň od neho nedostáva úmerne kvalitnejšie služby.
A práve tak vzniká Zlovensko.