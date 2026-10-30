Najsmutnejší príbeh sveta sa vracia

O Rómeovi a Júlii z pera Shakespeara sa hovorí ako o najsmutnejšom príbehu, aký sa dá vyrozprávať. Je to asi pravda. No spracovanie Gérarda Presgurvica je v našej dobe najslávnejšie a najveľkolepejšie, aké poznám.
Videl som ho 39-krát. Na živo nikdy. Mal som príležitosť a nevyužil som ju, a 25 rokov to ľutujem.
Slovenskú verziu Jána Ďurovčíka v Novej scéne som videl dvakrát. Klobúk dolu pred energiou tanca a pred tým, čo sa na javisku dialo. Nebolo to však úplne ono.
Včera ma zasiahla správa ako blesk z jasného neba. Laura Presgurvic, dcéra autora, sa rozhodla dielo znovu uviesť a sľubuje veľkolepý návrat. Zatiaľ je potvrdených 23 predstavení v parížskom Palais des Congrès od 3. do 31. decembra 2027. Sála má podľa mňa asi 3 900 miest a vstupenky som kupoval medzi poslednými. Triasli sa mi ruky keď som klikal na miesta...
To dielo veľa veci vo mne spustilo... Prvé DVD a vôbec moj prvý nákup na Amazone bolo DVD so záznamom predstavenia. Dodnes ho mám odložené a chránené ako malý poklad.
Ako to celé začalo
Premiéra bola 19. januára 2001 v Palais des Congrès v Paríži. Hudbu aj texty napísal Gérard Presgurvic a predlohou bol Shakespeare. Dvaja mladí ľudia z rodov, ktoré sa nenávidia, a láska, ktorá sa nedá zastaviť.
Kritici ho prijali rozporuplne. Jeden odborný text ho označil za kontroverzný a zároveň populárny. Diváci ale mali názor jednoznačný. Televízna promócia na TF1 pomohla: po vystúpení hercov sa za lístkami podľa zdrojov ponáhľalo 60 000 ľudí v priebehu týždňa.
Hlavné úlohy mali Damien Sargue a Cécilia Cara. Boli vtedy takmer neznámi. Sargue mal 19 rokov, Cara 16. Dnes sú dospelí ľudia s rodinami a vracajú sa k roli, ktorá ich preslávila.
Hudba sa dostala ďaleko za divadlo. Les Rois du monde bola podľa sedemnásť týždňov na prvom mieste francúzskej hitparády. K hitom patria aj Aimer, Sans elle a Avoir une fille.
Cécilia Cara v rozhovore pre Ici Paris uviedla, že v roku, keď mala 17, odohrala 297 predstavení. Takmer 300 predstavení za jeden rok ukazuje, akú energiu toto dielo prinieslo.
Kto stojí za dielom
Gérard Presgurvic nebol v roku 2001 neznámy autor. Predtým písal piesne pre francúzskych interpretov ako Patrick Bruel, Florent Pagny alebo Mireille Mathieu. Jeho skladba „5 heures du mat“ v podaní skupiny Chagrin d'amour sa stala kultovou. Roméo et Juliette bol jeho prvý muzikál, a sám hovorí, že išlo o sen spojiť dve vášne, divadlo a hudbu.
Po Rómeovi nasledoval muzikál Autant en emporte le vent. Presgurvic získal americké práva v roku 2003 a dielo za menej než rok prilákalo viac ako 600 000 divákov. Práve tieto dve predstavenia z neho urobili autora, ktorý vie osloviť široké publikum,.
Svet, ktorý sa do toho zaľúbil
Po Paríži išlo predstavenie do Belgicka a Švajčiarska. Potom svetové turné od Maďarska po Rusko, cez Anglicko a Kanadu. Kanadská časť turné sa začala v Montreale v divadle Théâtre St-Denis, pričom predstavenie zostalo vo francúzštine. Nemecky zaznela v roku 2005 vo Viedni a v roku 2007 prišla Ázia.
Čísla o divákoch sa v zdrojoch líšia, a preto ich uvádzam s pôvodom. Producent dnes hovorí o viac ako 11 miliónoch divákov, 18 jazykoch a 20 krajinách. Samotný Palais des Congrès uvádza takmer 2,5 milióna divákov. Starší profil Gérarda Presgurvica hovorí o približne 5 miliónoch divákov vo svete. Fnac uvádza vyše 9 miliónov predaných diskov.
Belgicko, Viedeň a Montreal
Turné malo zastávky v mnohých krajinách a niektoré z nich mali svoj príbeh. Kanadská časť turné sa začala v Montreale v divadle Théâtre St-Denis, pričom predstavenie zostalo vo francúzštine. Obsadenie bolo kanadské, Júliu hrala Ariane Gauthier. Vo Viedni zaznela nemecká verzia 24. februára 2005. Kritik denníka Kronen Zeitung označil príbeh za plytký a bezvýznamný, takže aj v tejto krajine sa dielo stretlo s rozporuplným prijatím.
V Belgicku bol koniec predstavení v decembri 2002 vo Forest National. Denník DH uviedol, že po 327 predstaveniach sa opona definitívne zatvorila a že belgických divákov bolo viac ako 65 000.
Laura a jej návrat
Laura Presgurvic režíruje novú verziu. Názov je L'amour ne meurt jamais, teda Láska neumiera. Organizátor hovorí o novej scénografii, kostýmoch a obsadení. Na javisku má byť okolo tridsiatich umelcov. Zachovať sa má duch diela, nie jeho každý detail.
Najväčší záujem vzbudzuje návrat Cécilie Cara a Damiena Sargua. Podľa organizátorov bol záujem o lístky taký veľký, že pri oznámení návratu sa predalo viac ako 30 000 lístkov za jediný víkend. Preto pribudlo ďalších 15 predstavení od 16. decembra 2027.
Turné má v roku 2028 zastávky vo Francúzsku, Švajčiarsku a Belgicku od 11. februára 2028. V Štrasburgu v Zénithe sa hrá od 26. do 28. mája 2028 a vo Forest National v Belgicku od 5. mája 2028.
Sargue a Cara dnes
Cécilia Cara a Damien Sargue nezostali v kontakte len na papieri. Podľa rozhovoru pre Europe 1 Cara obnovila svoje spojenie s partnerom v roku 2023 a potom absolvovali medzinárodné turné v rokoch 2025 a 2026. Sargue hovorí, že rola ho sprevádza od roku 2001 a dodnes ju hrá.
Pri návrate na javisko sa obaja vrátili aj k spomienkam. Cara spomína, že sa s Sarguem prvýkrát stretli ako deti na speváckej súťaži v Cannes, ona mala 11 rokov a on 14. Sargue s humorom pripomína, že sa na javisku stovky a stovky raz zosobášili a stovky a stovky raz zomreli.
Slovenská stopa
Aj na Slovensku má tento príbeh svoje miesto. Divadlo Nová scéna v Bratislave uviedlo muzikálovú verziu na jar 2013 pod režijnou a choreografickou taktovkou Jána Ďurovčíka. Nebolo to úplne ono, no ukázalo, že táto hudba žije aj mimo Paríža.
Teším sa na túto novú verziu. Zaujíma ma, čo z pôvodného ducha zostane a čo prinesie nová generácia. Ak ste tento príbeh niekedy videli, počuli alebo zanotovali, viete, o čom hovorím.
Láska, ktorá sa rodí z nenávisti prijnáša zmier. Prichádza neskoro pre mladú dvojicu ale ostáva tu ako memento pre nás.
Zdroje
Ici Paris, 2023, citované na anniversaire-celebrite.com: Cécilia Cara
Cristina Paravano: Roméo et Juliette, A Controversial Adaptation