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30. okt 2026 o 07:27
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Najsmutnejší príbeh sveta sa vracia

25 rokov po premiére sa Roméo et Juliette vracia. Laura Presgurvic, dcéra autora, režíruje novú verziu, na javisku sa opäť objavia Cécilia a Damien, ktorí ju pred štvrťstoročím preslávili. Ja som ju videl 39-krát.

Jozef Černek
Jozef Černek Bloger
Najsmutnejší príbeh sveta sa vracia
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O Rómeovi a Júlii z pera Shakespeara sa hovorí ako o najsmutnejšom príbehu, aký sa dá vyrozprávať. Je to asi pravda. No spracovanie Gérarda Presgurvica je v našej dobe najslávnejšie a najveľkolepejšie, aké poznám.

Videl som ho 39-krát. Na živo nikdy. Mal som príležitosť a nevyužil som ju, a 25 rokov to ľutujem.

Slovenskú verziu Jána Ďurovčíka v Novej scéne som videl dvakrát. Klobúk dolu pred energiou tanca a pred tým, čo sa na javisku dialo. Nebolo to však úplne ono.

Včera ma zasiahla správa ako blesk z jasného neba. Laura Presgurvic, dcéra autora, sa rozhodla dielo znovu uviesť a sľubuje veľkolepý návrat. Zatiaľ je potvrdených 23 predstavení v parížskom Palais des Congrès od 3. do 31. decembra 2027. Sála má podľa mňa asi 3 900 miest a vstupenky som kupoval medzi poslednými. Triasli sa mi ruky keď som klikal na miesta...

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To dielo veľa veci vo mne spustilo... Prvé DVD a vôbec moj prvý nákup na Amazone bolo DVD so záznamom predstavenia. Dodnes ho mám odložené a chránené ako malý poklad.

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Ako to celé začalo

Premiéra bola 19. januára 2001 v Palais des Congrès v Paríži. Hudbu aj texty napísal Gérard Presgurvic a predlohou bol Shakespeare. Dvaja mladí ľudia z rodov, ktoré sa nenávidia, a láska, ktorá sa nedá zastaviť.

Kritici ho prijali rozporuplne. Jeden odborný text ho označil za kontroverzný a zároveň populárny. Diváci ale mali názor jednoznačný. Televízna promócia na TF1 pomohla: po vystúpení hercov sa za lístkami podľa zdrojov ponáhľalo 60 000 ľudí v priebehu týždňa.

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Hlavné úlohy mali Damien Sargue a Cécilia Cara. Boli vtedy takmer neznámi. Sargue mal 19 rokov, Cara 16. Dnes sú dospelí ľudia s rodinami a vracajú sa k roli, ktorá ich preslávila.

Hudba sa dostala ďaleko za divadlo. Les Rois du monde bola podľa sedemnásť týždňov na prvom mieste francúzskej hitparády. K hitom patria aj Aimer, Sans elle a Avoir une fille.

Cécilia Cara v rozhovore pre Ici Paris uviedla, že v roku, keď mala 17, odohrala 297 predstavení. Takmer 300 predstavení za jeden rok ukazuje, akú energiu toto dielo prinieslo.

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Kto stojí za dielom

Gérard Presgurvic nebol v roku 2001 neznámy autor. Predtým písal piesne pre francúzskych interpretov ako Patrick Bruel, Florent Pagny alebo Mireille Mathieu. Jeho skladba „5 heures du mat“ v podaní skupiny Chagrin d'amour sa stala kultovou. Roméo et Juliette bol jeho prvý muzikál, a sám hovorí, že išlo o sen spojiť dve vášne, divadlo a hudbu.

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Po Rómeovi nasledoval muzikál Autant en emporte le vent. Presgurvic získal americké práva v roku 2003 a dielo za menej než rok prilákalo viac ako 600 000 divákov. Práve tieto dve predstavenia z neho urobili autora, ktorý vie osloviť široké publikum,.

Svet, ktorý sa do toho zaľúbil

Po Paríži išlo predstavenie do Belgicka a Švajčiarska. Potom svetové turné od Maďarska po Rusko, cez Anglicko a Kanadu. Kanadská časť turné sa začala v Montreale v divadle Théâtre St-Denis, pričom predstavenie zostalo vo francúzštine. Nemecky zaznela v roku 2005 vo Viedni a v roku 2007 prišla Ázia.

Čísla o divákoch sa v zdrojoch líšia, a preto ich uvádzam s pôvodom. Producent dnes hovorí o viac ako 11 miliónoch divákov, 18 jazykoch a 20 krajinách. Samotný Palais des Congrès uvádza takmer 2,5 milióna divákov. Starší profil Gérarda Presgurvica hovorí o približne 5 miliónoch divákov vo svete. Fnac uvádza vyše 9 miliónov predaných diskov.

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Belgicko, Viedeň a Montreal

Turné malo zastávky v mnohých krajinách a niektoré z nich mali svoj príbeh. Kanadská časť turné sa začala v Montreale v divadle Théâtre St-Denis, pričom predstavenie zostalo vo francúzštine. Obsadenie bolo kanadské, Júliu hrala Ariane Gauthier. Vo Viedni zaznela nemecká verzia 24. februára 2005. Kritik denníka Kronen Zeitung označil príbeh za plytký a bezvýznamný, takže aj v tejto krajine sa dielo stretlo s rozporuplným prijatím.

V Belgicku bol koniec predstavení v decembri 2002 vo Forest National. Denník DH uviedol, že po 327 predstaveniach sa opona definitívne zatvorila a že belgických divákov bolo viac ako 65 000.

Laura a jej návrat

Laura Presgurvic režíruje novú verziu. Názov je L'amour ne meurt jamais, teda Láska neumiera. Organizátor hovorí o novej scénografii, kostýmoch a obsadení. Na javisku má byť okolo tridsiatich umelcov. Zachovať sa má duch diela, nie jeho každý detail.

Najväčší záujem vzbudzuje návrat Cécilie Cara a Damiena Sargua. Podľa organizátorov bol záujem o lístky taký veľký, že pri oznámení návratu sa predalo viac ako 30 000 lístkov za jediný víkend. Preto pribudlo ďalších 15 predstavení od 16. decembra 2027.

Cécilia Cara
Cécilia Cara 

Turné má v roku 2028 zastávky vo Francúzsku, Švajčiarsku a Belgicku od 11. februára 2028. V Štrasburgu v Zénithe sa hrá od 26. do 28. mája 2028 a vo Forest National v Belgicku od 5. mája 2028.

Sargue a Cara dnes

Cécilia Cara a Damien Sargue nezostali v kontakte len na papieri. Podľa rozhovoru pre Europe 1 Cara obnovila svoje spojenie s partnerom v roku 2023 a potom absolvovali medzinárodné turné v rokoch 2025 a 2026. Sargue hovorí, že rola ho sprevádza od roku 2001 a dodnes ju hrá.

Pri návrate na javisko sa obaja vrátili aj k spomienkam. Cara spomína, že sa s Sarguem prvýkrát stretli ako deti na speváckej súťaži v Cannes, ona mala 11 rokov a on 14. Sargue s humorom pripomína, že sa na javisku stovky a stovky raz zosobášili a stovky a stovky raz zomreli.

Slovenská stopa

Aj na Slovensku má tento príbeh svoje miesto. Divadlo Nová scéna v Bratislave uviedlo muzikálovú verziu na jar 2013 pod režijnou a choreografickou taktovkou Jána Ďurovčíka. Nebolo to úplne ono, no ukázalo, že táto hudba žije aj mimo Paríža.

Teším sa na túto novú verziu. Zaujíma ma, čo z pôvodného ducha zostane a čo prinesie nová generácia. Ak ste tento príbeh niekedy videli, počuli alebo zanotovali, viete, o čom hovorím.

Láska, ktorá sa rodí z nenávisti prijnáša zmier. Prichádza neskoro pre mladú dvojicu ale ostáva tu ako memento pre nás.

Zdroje

Jozef Černek

Jozef Černek
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Som človek a vnímam tento život, verím, že existuje dôvod, prečo vznikol. Pracujem ako riaditeľ súkromnej spoločnosti. Popri tom sa venujem študentom v dramatickom krúžku, vediem Dom Matice slovenskej v Komárne a pôsobím aj v Slovenských Rebeloch. www.dramatak.eu, www.rebeli.sk, www.dmskomarno.sk Zoznam autorových rubrík:  PohľadySkoro poéziaSúkromnéNezaradené

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