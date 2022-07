Dovolenka z nočnej covidovej mory

Covidu sme sa snažili vyhnúť ako sa len dalo. Kde sa dalo pomôcť, pomohli sme. Darilo sa.

Šírili sme osvetu napriek atakom antivax a dezolé scény. Toto leto sme si ale povedali, že stačí. Žiť v strachu je proste kravina. Dovolenku sme vybrali tak, aby riziká boli minimálne. Máme ani nie ročnú dcéru a takmer štvorročného syna.

Vyhrala dovolenka v Turecku. Pomer cena - výkon bol vzhľadom na naše podmienky (nie dlhý let a bezstarostná dovolenka) ideálny. Ešte aj letové časy boli dokonalé.

O lete tam som písal samostatne. Keď sme prileteli do Antalye na pasovú kontrolu čakali davy. Opatrenia žiadne. Stáli sme tam asi hodinu a pol. Medzi stovkami ľudí. Prvá noc na hoteli bola asi ako prvá noc kdekoľvek na cudzom mieste. Ja mám problém so spánkom a tu sa prejavil v plnej miere. Nejak ťažkú hlavu som si z toho nerobil. Rezort to bol naozaj krásny. Prvý deň priam idylický.

A prišlo prebudenie.

Druhú noc som mal panický aktak. Kto nezažil, nepochopí, kto to pozná, nemusím vysvetľovať. Mám pár rokov praxe a naučil som sa to nejak zvládnuť, len potom som celý deň… no najlepšie to vystihuje slovo nijaký. Snažil som sa nekaziť rodine dovolenku ako to len šlo. Ale únava z ataku a z takmer prebdenej noci, si aj tak vyžiadala svoje. Nebol som ani ideálny partner a už vôbec nie rodič.

Na večer už ale Mini nebola vo “svojej koži”. Inak veselé dievčatko sa zrazu akosi viac tislo k mame.

Stúpala jej teplota. Vyšplhala na 39,5. Manželka ju stále kojí a vieme, že materské mlieko je malý zázrak. Spoliehali sme sa na to. Ondro aj zvyšok rodiny sme boli v pohode, i keď malý trošku pokašliaval.

Tretie ráno. Lekár.



Je ráno a teplota neklesá. Malá kašle tak, že lapá po dychu. Pre rodiča strašidelné až desivé. Priamo na hoteli je ambulanica lekára, ale delegátka kázala najprv sa spojiť s poisťovňou. Telefonát prebiehal v poriadku, nadiktoval som údaje a vraj sa ozvú. Po hodine prišla na WhatsApp správa z nejakého Medicine health Services, že tam, kde sme, sú dva hotely s rovnakým menom. Poslal som im fotografiu hlavičkového papiera. O pol hodinu prišla správa, že posielajú lekára. Bude nás čakať pri vchode.

Nesprávne som to vyhodnotil a myslel som, že to bude ten lekár, čo má hotel. Jeho ambulanica je totiž tiežpri vchode. Šli sme teda tam, sestrička malej odmerala teplotu a povedala, že ak má prísť lekár, treba zaplatiť 150,- €. Ukázal som jej správu, niekam volala a povedala, že to bude nejaké nedorozumenie, nikto nevie o ničom.

Medzitým prišla MMS s fotkou malého autíčka, že nás lekár čaká pred vchodom. A skutočne bol tam. Veľmi slušný mladý muž. Naložil nás všetkých do autíčka a šli sme na jeho kliniku… Asi 5 minút jazdy medzi činžiaky. Vypísali sme papiere, malú prezrel a povedal, že momentálne je v poriadku, len má zapálené (trošku) hrdlo. Ale že bude ok. Vydýchli sme si.

Keď nás vzal späť, boli sme pokojnejší. Kázal opäť kontaktovať poisťovňu, ak by sa niečo zhoršilo a s úsmevom sme sa rozišli.

“No klesol mi adrenalín a je mi už trochu zle, fasa…,” povedala manželka, keď sme boli opäť na izbe. “Dnes sa nebudeme kúpať a bude to ok.” Zhodli sme sa spoločne.

Do večera manželke vystúpila teplota na 39,8 C. Bolo to o to horšie, že ona sa naozaj nesťažuje nikdy a teplotu mala možno trikrát v živote.

Aj keď zdravotná starostlivosť sa ukázala v Turecku ako funkčná a možno aj funkčnejšia ako naša, zo všetkého najviac som chcel byť doma.



Je to Covid?

Mal som podozrenie na Covid. Z toho všetkeho, čo o tom viem, to vyzeralo veľmi pravdepodobne. Ja beriem doplnky výživy na imunitu takmer nonstop, manželka kvôli kojeniu nie. Ondrovi dávame Flavocel a Vironal preventívne. To by zodpovedalo obrazu. Mne a Ondrovi (okrem mojich atakov paniky) totiž nebolo dokopy nič. Mini a Julka sa mali zle.

Hľadal som všetky možné opatrenia, alebo možnosti testovania… a nič. Dovolenková destinácia sa zrejme v pude sebazáchovy (ekonomiky) rozhodla, že sa to bude prosto ignorovať. (Dezolé scéna práve tlieska…) Ja mám úzkosti.

Takto ubehli ďasie dva dni. Prišiel posledný deň a aj malá aj Julka boli na tom o čosi lepšie. Nekúpali sa samozrejme a vyhýbali sa všetkým ľuďom a aktivitám, nebolo to dobré, ale bolo to znesiteľné. Najhoršie bolo kašlanie a lapanie po dychu malej. No a ten pocit, že vysnívanú dovolenku trávime na siedmom poschodí v izbietke. Tak som aspoň Ondra vzal kúpať, na kolotoče a do mora. Mimo ľudí. Bol nadšený. Ja unavený, nie vo svojej koži, ale myslel som, že je to proste psychika. Teplotu som nemal, hrdlo bolo v poriadku. Covid to byť ani nemusí. Možno horšia detská nádcha...

Ideme domov.



Let späť prebiehal pokojne. Snažili sme sa vyhýbať ľuďom ako sa len dalo. Ani na pasovej prehliadke sme nestáli v dave. Dodržali sme všetky nariadené opatrenia a aj čosi navyše. Ani na MOMke som sa nedezinfikoval tak často...



Možno si teraz kladiete otázku, prečo sme leteli späť a neizolovali sa.



Add.1. Covid bol len predpoklad, testovať nás netestoval nikto a ani sa nikde testovať nedalo.

Add.2. Pozeral som si možnosti ubytovania, kvôli prípadnej izolácii, ak by nám niekde predsa len zisťovali a zistili Covid, ale možnosti boli v celej oblasti úplne nulové.

Add.3. Nariadenia o covide boli (sú) všade zrušené. Akoby to ochorenie proste neexistovalo.



Doma sme mali antigénové testy. Je to Covid. Aké, nečakané.

Začali sme brať všetko, o čom vieme, že funguje. Manželka volala s pediatričkou Energy, a výrazne nám pomohla. Ďalšiu noc malá prespala a pokašlieva len občas. Manželke všetko postupne ustupuje, a mne ani nenastúpilo napriek pozitívnemu testu. Doma som sa už aj “normálne” vyspal. Zatiaľ sa zdá, že okrem kompletne pokazenej dovolenky, bude všetko opäť v poriadku.

Čo tým chcem povedať?

Podľahli sme falošnej ilúzii, že v lete sa nás Covid netýka. Lebo báť sa, a za tým si stojím, je to najhoršie.

Mysleli sme si, že ochorenie vlaste môžeme ignorovať a “bude dobre”. Bodaj by to tak bolo. Ale nie je. Aspoň nám to proste nevyšlo.



Boli by opatrenia zabránili tomu, aby sme sa nakazili?

Ťažko povedať, respirátor by musel mať ten, od koho sme sa nakazili my, lebo Mini má 11 mesiacov a teda respirátor nemá.

Lutovať rozhodnutie ísť na dovolenku zmysel nemá, čas vrátiť nevieme. Tak skoro ale na žiadnu nepôjdeme.