Pokus o nápravu nepodarenej dovolenky

Hlavným cieľom dovolenky bolo, aby si oddýchla manželka, to sa s teplotou 39,5 buď u nej alebo malej, naozaj nedá. (Dobrá rada: Nepokazte si dovolenku ako my a noste respirátor v lietadle a najmä na letisku).



Ďalšia dovolenka neprichádza do úvahy, jednak financie nepustia, ale najmä do konca leta už s Rebelmi hráme každý jeden víkend predstavenie. Spomenul som si ale na jeden moment. V roku 2016 sme boli vo Vatikáne a Ríme.

V Ríme sme boli v roku 2016 len na pár dní, ale niektoré spomienky sú silné dodnes. (zdroj: Jozef Černek)

Zaujímam sa totiž o všetko, čo má nejaký súvis s funkciou Pápeža.

Do Vatikánu sme pricestovali pôvodne navštíviť hrobku sv. Jána Pavla II. Úplnou náhodou sme sa ale ocitli v tesnej blízkosti pápeža Františka. (zdroj: Jozef Černek)

A počas tých pár dní sme navštívili niekoľko najlepšie hodnotených reštaurácií podľa Tripadvisora. Je ich tam celkom asi 10 tisíc a boli sme aj v tej najlepšie hodnotenej. Mňa bavilo po každom obede či večeri im napísať recenziu v slovenčine. A Julka neprotestovala proti zaujímavým a väšinou naozaj dobrým jedlám.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V roku 2016 to bola najlepšie hodnotená reštaurácie v Ríme ( z asi 10 tisíc). Jedlo sa "na stojáka) a s plastovým príborom. (zdroj: Jozef Černek)



Pozor, ak si myslíte, že sme platitli stovky eur za obed či večeru, tak je to omyl. Napríklad, tá najlepšie hodnotená, je vlastne bývalá dvojgaráž prerobená na reštauráciu “na stojáka”, chvíľku si musíte počkať, kým prídete na rad a vpustia vás, ale skutočne to stojí za to. V ponuke nemajú veľký výber a kráľom jedálneho lístka je tanier s ich vlastným prosciuttom, mozarellou a pohárom vína.

Presne to si Julka dala a na ten moment, keď jedlo chválila, som si spomenul na záver pokazenej dovolenky.

Rozhodol som sa, že sa pokúsim tento zážitok oživiť. V mobile medzi fotkami som našiel ten moment a prvýkrát využil funkciu telefónu zapisovať do fotky aj lokálizáciu. Podľa zaznamenanej polohy som už ľahko vyhľadal reštaurácie na tej ulici v Ríme. To už mojej pamäti stačilo, aby si spomenula aj na meno.

Už v roku 2016 si mobil k fotke ukladal aj súradnice (zdroj: Jozef Černek)



Po pár minutách som teda mal názov reštaurácie.

Keby som vedel po taliansky, už by to nebolo zložité, ale napriek tomu, že starý otec mojej mamy bol Talian, po taliansky viem len pozdraviť a pár nadávok. To pre účel tejto misie ale vonkoncom nestačí.

Zadal som teda do vyhľadávača talianske špeciality - dovoz. A čuduj sa svete, našlo mi pár firiem, ktoré to robia. Tak som začal volať. Presne tak ako som predpokladal, ľudia, ktorí zdvíhali telefón pre moju romantiku veľké pochopenie nemali. V tých lepších prípadoch mi ponúkli ich nejaké prosciutto, v tých horších mi v štýle socializmu len sucho oznámili “to nerobíme…” a zložili.

O takýto tanier, ale nie s hocakým proscuttom mi šlo. (zdroj: Jozef Černek)

Našiel sa pán, ktorý mal zmysel pre moju verziu romantiky.



Už som to chcel vzdať keď ma zaujala jedna pražská firma, dovážajú talianske špeciality a distribuujú ich až k vám domov, skúsil som. S malou dušičkou som pánovi vysvetlil, o čo mi ide a že chcem manželke spraviť radost. Pán v telefóne si ma vypočul, a zjavne ho nadchlo moje nadšenie pre konkrétne prosciutto. To s manželkou nie úplne chápal, on si vzal Talianku a hovoril o nej ako o "pani u ktorej býva.…" “No tak jo pane, dejte mi jméno té restaurace, a já neco skusím…” Presne v takúto odpoveď som veľmi dúfal.



Asi po polhodine mi zavolal späť, prosciutto je skutočne ich vlastné, skladujú a pripravujú si ho sami. Ale majiteľ oceňuje, že jeho služby boli takým zážitkom a za primeranú sumu je ochotný poslať 400g.

Plus vysvetlil ako navrhuje tanier pripraviť a odporučil zohnať naozaj čerstvé, na slnku, nie v kamióne dozreté a schladené paradajky…

To nebude problém, máme vlastnú úrodu. Bol som naozaj nadšený. Od pražského pána som si ešte doobjednal jeho talianske špeciality ako vďaku za snahu. Vysvetlil mi, ako to zabalia, dostanú z Ríma k nemu a že na Slovensko to všetko pošle tak, aby chladiarenská transportná krabica nikde nestála. Čiže najskôr ďalší pondelok, aby to nestálo všetko v sklade kuriérskej spoločnosti.



Slovo dodržal a ďalšiu stredu ráno mi kuriér odovzdal naozaj dôkladne zabalený a ešte stále studený balíček. Nebol to úplne lacný špás. Spomínam si, že vtedy sme za letenky v akcii platili okolo 60 € a obed tam stál asi 25 € pre oboch. Tak tento špás stál len o čosi menej. Ale podľa Julky to rozhodne stálo za to.

moje dielko - ja viem, dá sa to aj krajšie (zdroj: Jozef Černek)

Prial by som si len mať šikovnejšie ruky a trpezlivosť, aby som jej vedel spraviť taký krásny tanier ako to robia v reštauráciách….Ale fungovalo to aj takto. Chuťovo a pocitovo sme sa vrátili do roku 2016. Do doby, kedy sme ešte nemali deti.

Niežeby sme ich nemilovali, ale nedávno som čítal taký krásny príspevok na FB. “S manželkou sme sa dohodli, že my nechceme deti. Len sa teraz nevieme dohodnúť, kto im to pôjde oznámiť…”





Aby mala Julka chvíľku pokoj na vychutnanie si talianskej večere, malú som úspešne nakŕmil ja. Áno, u Marínky platí doslova "kašu mala až za ušami..." (zdroj: Jozef Černek)

Ale nie, vtipkujem, aby si manželka mohla talianske prosciutto vychutnať, tak ja som nakŕmil malú. Bola by na to mala aj celých 8 minút, ale Ondro vylial na koberec džús. Ale tých 6 minút pokoja vraj stálo za to.