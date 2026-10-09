Priatelia dezinformátori, aj vašimi komentármi (že ste proti) sa šíri osveta

Ak chcete dnes dostať k ľuďom dôležité informácie, sociálne siete patria medzi najrýchlejšie spôsoby. Za chvíľu vedia zasiahnuť také kvantum ľudí, ku ktorému by ste sa inak dostávali celé mesiace. Ale je to nespoľahlivé.
Niečo nastaviť viete, niečomu pomôcť tiež, ale zaručený recept na dosah nemáte. A pozor, ak sa to podarí, nemusí to byť príjemné. Vlastne je to opak príjemného. Mainstreamové médiá sú často súčasťou toho istého kolobehu.
Povedzme, že potrebujete rozšíriť informáciu o jesennom očkovaní proti chrípke a o tom, prečo by naň mali myslieť najmä seniori. Alebo pripomenúť, aby so svojím lekárom prebrali aktuálne očkovanie proti covidu. Výveska na úrade osloví tých, ktorí okolo nej prejdú. Miestny rozhlas tých, ktorí ho počúvajú. Plagát, no tiež (možno) niekoho. Televízia si z toho môže spraviť tému, ale nie je to záruka.
Tak to dáte na sociálne siete.
A teraz sa začne tá zvláštna časť. Napíšete pokojný, užitočný príspevok. Niekto si ho prečíta, niekto lajkuje, niekto pošle mame. A potom príde človek, ktorý vám šťavnato vysvetlí, že ste "úplne mimo". Použije samozrejme oveľa "zaujímavejšie" vyjadrenia. Má svojich priaznivcov, tí mu komentár lajknú, pridajú vlastný a idealne váš príspevok aj zazdieľajú s tým, že sú zásadne proti...
A zrazu má príspevok fakt slušný dosah. Prečo? No pretože je to tak nastavené.
Ale, nie je pravidlo, podľa ktorého každá nadávka vyrobí sto nových čitateľov. Komentáre a zdieľania sú len časť toho, podľa čoho siete vyberajú, čo komu ukážu. Ale konflikt vie pritiahnuť pozornosť. Pripomína vám to niečo? No áno, tak sa na Slovensku vyhrávajú voľby.
Výskum približne 2,7 milióna politických príspevkov na Facebooku a Twitteri ukázal, že obsah namierený proti protivníckej skupine sa spájal s častejším zdieľaním.
To ešte neznamená, že funguje osveta. Človek môže článok vidieť a nič si z neho neodniesť. Alebo si odniesť presný opak. Dosah nie je porozumenie a hádka nie je dôkaz úspechu.
Takýchto veľmi aktívnych ľudí pritom nemusí byť veľa. V jednej štúdii z amerických prezidentských volieb v roku 2020 pripadalo 80 % zdieľaní falošných správ v sledovanom súbore na 2 107 používateľov z celkových 664 391. Nie je to údaj o Slovensku ani o každej sociálnej sieti. Ale pekne ukazuje, prečo veľa kriku nemusí znamenať veľa ľudí. Otázka je ako dôležité to pre náš osvetový príspevok môže byť.
Inak, chvíľočku som tam skoro, skoro patril. (Keď som vysvetľoval antivax ľuďom, očkovanie proti Covidu)
Ale keďže sa živím čímsi úplne iným, tak som to cielene zastavil. Ako? No tých ľudí, ktorí písali komentáre a zároveň neboli slušní, som zablokoval... Bolo ich do sto. Ostali mi len slušní ľudia, ktorí síce so mnou nesúhlasia, občas mi to aj napíšu, ale sú slušní.
Dosah mi potom klesol na minimum.
Poďme si teraz rozdeliť ľudí, ktorých v tomto kolobehu stretávame, aby tento text mal aj nejakú pridanú hodnotu. Nie všetci sú dezinformátori.
Niekto klame vedome, niekto sa mýli a niekto sa len pýta. Ak ich hodíme do jedného vreca, sami sa dopustíme toho proti čomu sa snažíme bojovať.
Pomôžem si Dantem. Nie jeho presným rozdelením pekla. Požičiam si predstavu cesty, na ktorej stretávame rôzne podoby ľudského konania. Toto sú moje zastávky, nie jeho kruhy.
1. Obchodníci s istotou
Na prvom mieste sú ľudia, ktorí zo zavádzania urobili remeslo. Nemyslím každého, kto sa pomýli alebo povie niečo nepopulárne. Myslím tých, pri ktorých sa dá doložiť, že vedome vyrábajú alebo šíria nepravdivé informácie. Mimochodom mal ich aj kráľ Matias Rex. (Pamätáte si rozprávku o dobrom kráľovi čo počuval poddaných? No to vymysleli jeho ľudia)
Môže im to prinášať peniaze, pozornosť alebo vplyv. Človeku, ktorý sa bojí, predajú istotu. Presne vedia, kto za všetko môže. Presne vedia, kto klame. A zhodou okolností sú to vždy tí ostatní.
Tu už hovoríme o dezinformácii v pravom zmysle slova. O zavádzaní so zámerom. Tak sa vedie napríklad hybridná vojna. Verím, že raz títo ľudi abudú v base alebo v pekle.
Čo na to raz vyššia moc, neviem. Dovtedy by mi stačilo, keby za preukázané konanie niesli zodpovednosť tu.
2. Pochybovači s dôkazmi
Sem patria vedci, ktorým sa niečo na zažitých predstavách alebo učebniciach nezdá. Robia výskum, venujú sa úzkej téme a niekedy idú proti prúdu.
Tých by som do pekla neposielal. Ani medzi dezinformátorov.
História niekedy ukáže, že mali pravdu. Inokedy výskum ukáže, že ju nemali. Obe možnosti patria k vede. Rozdiel je v tom, či človek svoju predstavu skúša preveriť, alebo ju len potrebuje za každú cenu ubrániť.
Problém tejto skupiny je, že sa k nej rád prihlási aj človek, ktorému na jeho tvrdenie nikto neprikývol. Lenže samotný odpor okolia z nikoho Galilea neurobí. Na to treba aj dôkazy.
A nie, ani titul MUDr. nie je univerzálny preukaz správnosti vo všetkých témach. Rozhoduje, čím svoje tvrdenie podloží a či unesie jeho preverovanie. Rozhodne sem nepatrí nikto, kto sa k tomu hlási na slovenskej scéne.
3. Ozveny vlastnej odbornosti
Potom sú tu opakovači. Ľudia, ktorým to, čo niekde počuli, sedí do obrazu sveta. Prečítali si dva-tri portály, možno aj knižku a začnú sa v téme cítiť odborne...
Toto poznám aj na sebe. Mám dojem, že sa orientujem, aj mám načítané, ale nie som vo veci akademicky vzdelaný a nejdem do takej hĺbky ako človek, ktorý sa jej venuje profesionálne.
Tu sa dá pripomenúť Dunningov-Krugerov efekt. Tým trpím aj ja.
Nie je to ale diagnóza pre každého, kto so mnou nesúhlasí. Výskum ukázal, že ľudia so slabším výkonom v skúmaných úlohách mali sklon svoje výsledky nadhodnocovať. Problém teda môže byť aj v tom, že nevieme správne odhadnúť vlastné medzery.
Samotná prečítaná kniha nie je problém. Problém nastane, keď si po nej prestaneme pripúšťať, že sa môžeme mýliť.
A to sa môže stať aj mne. Práve preto sa snažím dávať pozor, aby som si nesúhlas automaticky neprekladal ako dôkaz cudzej hlúposti.
4. Vystrašení hľadači bezpečia
Presne pre túto skupinu píšem tento text. Neviem, či je najväčšia. Ale mám z nej taký dojem.
Sú to ľudia, ktorých niečo vystrašilo. Covid, chrípka, technológie, rýchly svet okolo nás, starostlivosť o malé dieťa. Môžu to byť seniori, ľudia stredného veku aj rodičia. Strach nemá jednu vekovú kategóriu.
Začali si zisťovať informácie. Čo je správne, ale zrozumiteľnú odpoveď dostali od človeka, ktorý sa mýlil. Alebo od niekoho z prvej skupiny, kto ich strach vedel využiť. no a to je ten problém. Tu zlihal systém, štát, aj vedecká verejnosť. Robia proti tomu málo.
Výskum konšpiračných presvedčení opisuje aj potrebu porozumieť svetu, cítiť sa bezpečne a mať udalosti aspoň trochu pod kontrolou.
Títo ľudia informácie nielen lajkujú, ale aj zdieľajú. Často v dobrej viere. Majú pocit, že našli niečo dôležité a pomáhajú ostatným. To, že nekonajú so zlým úmyslom, však ešte neznamená, že šírená informácia nemôže uškodiť.
Aj spoločnosť (systém, štát) sa musí vedieť opýtať, či im odpovedala včas, zrozumiteľne a bez povýšenosti.
Nestačí človeka nechať v neistote a potom sa mu vysmiať za odpoveď, ktorú si našiel.
Kvôli nim by sme boj s dezinformáciami nemali vzdávať. Nie preto, aby sme nad nimi vyhrali. Aby mali šancu zistiť, kde sa stala chyba, bez toho, aby pritom museli prísť o všetku dôstojnosť.
5. Diváci pri bráne
A napokon ľudia, ktorí sa nezapájajú. Nepravdivé tvrdenie rozpoznajú, ale nechajú ho prejsť. Niekedy z pohodlnosti. Niekedy z únavy. Niekedy preto, že už vedia, čo sa na nich zosype.
Tu mi prichádza na um Dante. Ľahostajných, ktorí sa nepriklonili ani k dobru, ani k zlu, umiestnil do predsiene pekla. Nie na jeho najhlbšie dno, tam sú zradcovia.
Čo sa stane, keď všetci, ktorí vedia niečo užitočné povedať, odídu?
Nechcem tvrdiť, že slušný človek má povinnosť tráviť večery hádkami pod príspevkami. Sám som pred chvíľou napísal, že som si časť toho kriku zablokoval. A ani vzdelanie, inteligencia či dôvera vo vedecké inštitúcie nikoho nerobia neomylným.
Len si myslím, že medzi celodenným bojom a úplným mlčaním ešte niečo je. Poslať blízkemu overený článok. Pokojne opraviť konkrétnu nepravdu, keď na to máme podklad. Alebo priznať: toto neviem, poďme sa pozrieť.
Priatelia dezinformátori, vaše komentáre môžu môjmu príspevku pomôcť k dosahu. Ale na osvetu potrebujeme aj niečo, čo sa v štatistike komentárov počíta ťažko. Človeka, ktorý sa prestane báť položiť otázku.
A druhého, ktorý mu odpovie bez toho, aby z neho spravil hlupáka.
Zdroje
Meta: News Feed ranking, powered by machine learning – vysvetlenie hodnotenia príspevkov pomocou viacerých signálov, nie iba komentárov.
Rathje, Van Bavel a van der Linden: Out-group animosity drives engagement on social media, PNAS, 2021 – súvislosť nepriateľského politického obsahu so zdieľaním; nejde o dôkaz účinnosti zdravotnej osvety.
Baribi-Bartov, Swire-Thompson a Grinberg: Supersharers of fake news on Twitter, Science, 2024 – koncentrácia zdieľania falošných správ v sledovanom súbore amerických používateľov.
UNESCO: What is disinformation? – rozlíšenie úmyselného zavádzania a šírenia nepravdivých informácií bez takého zámeru.
Kruger a Dunning: Unskilled and unaware of it, 1999 – pôvodný výskum nadhodnocovania vlastného výkonu.
Douglas, Sutton a Cichocka: The Psychology of Conspiracy Theories, 2017 – psychologické motívy konšpiračných presvedčení vrátane potreby istoty a bezpečia.
ECDC: Seasonal influenza vaccines – význam každoročného očkovania proti chrípke, najmä pre rizikové skupiny.
ECDC: Ochrana počas sezóny respiračných vírusov – ochrana starších a ďalších ohrozených ľudí pred chrípkou, covidom a RSV.
University of Texas, Danteworlds: predsieň pekla, tretí spev a zradcovia v deviatom kruhu – podklad k literárnemu odkazu na Danteho.