Svet od roku 1978 do dnes: čo sme získali, čo sme stratili a kam smerujeme

Za necelých päťdesiat rokov sa svet okolo nás zmenil na nepoznanie. Zmenila sa kvalita života, spôsob, akým prežívame všedný deň, aj možnosti vedy a medicíny.
Niektoré zmeny nám pridali roky života, iné nám v tichosti uberajú z jeho kvality. Poďme sa pozrieť na to, kde sme ako ľudstvo vyhrali, kde sme zaplatili privysokú daň a kam pravdepodobne smerujeme.
Môj otec sa vo veku 57 rokov v skrate rozhodol ukončiť svoj život. Trpel depresiami. Ja sám som pred pár rokmi bojoval s úzkosťami. Jedna z vecí, ktorá sa od jeho čias posunula k lepšiemu (hoci na Slovensku to zostáva stále veľkou výzvou) je to, ako spoločnosť vníma a prijíma ochorenia duše a mysle, vrátane depresie, úzkostí či syndrómu vyhorenia, ako skutočné choroby.
Ľudia dnes nemajú najmenší problém povedať v práci alebo priateľom, že musia ísť na röntgen s podvrtnutým členkom. Prijať však psychoterapiu či starostlivosť o duševné zdravie ako bežnú súčasť života je pre mnohých ešte stále tabu.
ZAUJÍMAVOSŤ Z ROKU 1978: Keď som sa v lete 1978 narodil, priemerná očakávaná dĺžka života mužov vo vtedajšom Československu bola len 66,8 roka (u žien 74,1 roka) a celosvetový priemer sa pohyboval okolo 61 rokov. Len päť dní pred mojím narodením (25. júla 1978) prišlo v anglickom Oldhame na svet prvé dieťa počaté mimo tela matky (IVF), Louise Brownová. Rok 1978 tak nebol len rokom bežného socialistického každodenného života, ale aj symbolickým začiatkom novej éry modernej medicíny.
1. Práca, rytmus dňa a vzťahy: Keď „padla“ o štvrtej verzus e-maily v posteli
Keď bol môj otec v mojom dnešnom veku, pracoval výrazne fyzickejšie a ťažšie. Ak však rátam čistý počet odpracovaných hodín, pracujem ja viac. Jeho oficiálny pracovný deň začínal o 7:00 a končil o 16:00.
V sedemdesiatych rokoch bol v Československu bežný pracovný týždeň dlhý 42,5 až 43,5 hodiny (pracovné soboty boli oficiálne zrušené v roku 1968, hoci sa ešte občas nahrádzali). Pre otca sa však šichta o štvrtej poobede nekončila. Ráno pred prácou a podvečer po nej sa staral o domáce zvieratá a veľkú záhradu. Nie ako o romantické hobby na vyčistenie hlavy, ale ako o ekonomickú nevyhnutnosť.
Môj pracovný deň začína okolo 4:30 ráno a málokedy končí pred 18:00.
U mňa je však veľmi ťažké určiť hranicu, kde končí práca a kde začína hobby. Tak ako môj otec nevedel obsedieť a stále niečo niekde opravoval, alebo okopával, ja nemám vzťah k manuálnej práci, ale neustále píšem scenáre, alebo pracujem na rôznych projektoch. Najnovšie na portáloch o dlhovekosti. (https://dlhovekost.energy)
Zásadný rozdiel medzi našimi svetmi nie je len v pomere svalov a hlavy, ale v rytme a mentálnom tlaku. Otec robil rukami, no vtedajší život mal prirodzené prestávky a minimum rozptýlenia. Keď človek zatvoril bránu podniku alebo odložil motyku, práca za ním nemohla prísť do spálne. Neexistoval pracovný smartfón, ktorý vám pípne o desiatej večer alebo uprostred nedeľného obeda. Dnes pracujeme menej fyzicky, no pod trvalým mentálnym napätím.
Chronický stres sa stal tichým spoločníkom dňa a z pohľadu biológie patrí medzi najvážnejšie rizikové faktory pre srdce, cievy, kvalitu spánku aj imunitu.
Možno je v tom kúsok spomienkového optimizmu, ale mám silný pocit, že ľudia v otcovej dobe mali k sebe bližšie. Stretávali sa prirodzenejšie – v širšej rodine, cez plot so susedmi, v spolkoch, na dedine. Oddych bol vtedy skutočným oddychom medzi ľuďmi, nie nekonečným posúvaním obrazovky.
Tu musím dodať, že my sa s manželkou vďaka našej divadelnej a folklórnej činnosti snažíme komunitu a živé vzťahy udržiavať na podstatne vyššej úrovni, než je dnes bežným zvykom. A veda nám dáva za pravdu.
ČO HOVORÍ VEDA: OSAMELOSŤ ŠKODÍ AKO CIGARETY
Najdlhšia štúdia ľudského zdravia a šťastia na svete – Harvard Study of Adult Development, ktorá sleduje životy ľudí už od roku 1938 – priniesla jednoznačný záver: najlepším prediktorom toho, či budete v osemdesiatke zdraví a vitálni, nie je hladina cholesterolu v päťdesiatke, ale kvalita a hĺbka vašich vzťahov. Rozsiahle metaanalýzy (napr. tím Julianne Holt-Lunstadovej) dokonca ukázali, že chronická osamelosť a sociálna izolácia zvyšujú riziko predčasného úmrtia o 26 až 32 %, čo je zdravotný dopad porovnateľný s vyfajčením 15 cigariet denne.
2. Najväčší triumf od roku 1978: Detská úmrtnosť a skrotené infekcie
Najväčší rozdiel medzi svetom roku 1978 a dneškom nespočíva v tom, že by sme sa na starobu stali nesmrteľnými. Spočíva v tom, že drvivá väčšina rodičov sa už nemusí triasť od strachu, či sa ich dieťa dožije dospelosti.
Podľa historických dát OSN zomrelo v roku 1978 vo svete približne 14 miliónov detí mladších ako päť rokov. Každý jeden rok. Dnes toto číslo kleslo pod 4,8 milióna – teda na tretinu, a to napriek tomu, že svetová populácia medzitým narástla zo 4,3 miliardy na viac než 8 miliárd ľudí. Aj v samotnom Československu zomieralo koncom sedemdesiatych rokov približne 19 až 20 dojčiat z každých tisíc živonarodených; dnes je to na Slovensku okolo 4 až 5. Tento pokles je jedným z najväčších, no najmenej oslavovaných víťazstiev ľudstva.
Zásluhu na tom má očkovanie, čistá voda, hygiena, lepšia výživa a obrovský skok v pôrodníctve a neonatológii. Zmenil sa však aj prístup spoločnosti, dohľad nad deťmi a bezpečnosť prostredia. V časoch môjho detstva sa každé leto v riekach, štrkoviskách či sudoch na dvore utopilo desivo veľa detí. Dnes je takáto tragédia našťastie zriedkavou raritou.
V roku 1980 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne vyhlásila pravé kiahne (variolu) za vyhubené. Ochorenie, ktoré len v 20. storočí zabilo odhadom 300 miliónov ľudí, sme dokázali úplne vymazať z povrchu Zeme. Hneď o rok neskôr, v roku 1981, bola schválená prvá vakcína proti hepatitíde typu B, ktorá odvtedy zachránila milióny ľudí pred cirhózou a rakovinou pečene. Ľudia, ktorí tieto choroby nezažili vo vlastnej rodine, berú dnes ich neprítomnosť ako samozrejmosť.
Už dávno sme mohli podobne vymazať aj detskú obrnu či osýpky, keby sa sloboda slova na internete nepremenila na hlasné trúby odporcov očkovania, ktorí podkopávajú kolektívnu pamäť ľudstva.
3. Srdce a cievy: Najväčšia tichá revolúcia (a slovenský dlh)
Ak detská úmrtnosť predĺžila priemerný vek na začiatku života, na jeho druhom konci urobila najväčšiu tichú revolúciu kardiológia.
Od sedemdesiatych rokov klesla v západnej Európe a v USA úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia o 50 až 70 percent.
Je to učebnicový príklad toho, že dlhovekosť nikdy nestojí na jedinom zázračnom vynáleze. Tento úspech priniesla súhra vedy a zmeny ľudského správania: ústup fajčenia, moderné lieky na zníženie krvného tlaku, objav statínov na znižovanie cholesterolu (prvý komerčný statín, lovastatín, prišiel do praxe v roku 1987) a zrod intervenčnej kardiológie. Keď švajčiarsky lekár Andreas Grüntzig v septembri 1977 prvýkrát rozšíril zúženú koronárnu tepnu pacienta pomocou malého balónika na katétri, otvoril dvere dnešným stentom, ktoré pri akútnom infarkte zachraňujú život v priebehu minút.
DESIVÝ PARADOX MODERNEJ LIEČBY: Máme lacné a spoľahlivé lieky na vysoký krvný tlak, no napriek tomu na jeho dôsledky zomierajú milióny ľudí. Prečo? Štúdie ukazujú, že až 40 až 50 % pacientov, ktorým lekár diagnostikuje hypertenziu a predpíše lieky, ich do jedného roka prestane užívať alebo ich berie nepravidelne – jednoducho preto, že vysoký tlak nebolí. Keby ľudia s diagnostikovaným tlakom len poctivo užívali predpísanú liečbu, úmrtnosť na cievne mozgové príhody a infarkty by klesla o ďalšie desiatky percent bez jediného nového objavu.
Na Slovensku je táto téma obzvlášť boľavá. Choroby obehovej sústavy u nás stále spôsobujú takmer polovicu všetkých úmrtí a v odvrátiteľnej úmrtnosti výrazne zaostávame za západnou Európou. Práve tu je priepasť medzi tým, čo moderná veda vie, a tým, ako sa reálne staráme o svoje telo, najhlbšia.
4. Alkohol a tabak: Od zadymených obývačiek k „podivínom s čistou vodou“
Keď spomeniem šesťdesiate, sedemdesiate či osemdesiate roky, treba vedieť že všade bol cigaretový dym. Fajčilo sa v kanceláriách, v čakárňach, vo vlakoch, v autách, na svadbách aj v malých obývačkách plných detí.
V mužskej populácii bola cigareta takmer povinnou rekvizitou dospelosti. Dnes sa fajčí výrazne menej, zabrali zákony na ochranu nefajčiarov, ceny tabaku, osveta aj posun spoločenskej normy. Napriek tomu zostáva tabak podľa WHO jednou z najväčších vyhnuteľných príčin predčasnej smrti.
S alkoholom je to u nás zložitejšie. V minulosti sa nadužívanie alkoholu tolerovalo ešte viac než dnes. Pohárik sa neraz objavil aj na pracoviskách či stavbách. Dnes síce celková spotreba mierne klesá (najmä u najmladšej generácie), no Slovensko stále patrí k európskemu nadpriemeru so spotrebou vyše 10 až 11 litrov čistého liehu na obyvateľa ročne.
Alkohol je u nás hlboko vrytý do spoločenského rituálu. Byť abstinentom a odmietnuť na oslave „kalíštek“ ešte stále znamená vyzerať v očiach okolia tak trochu ako podivín.
Veda je pritom v otázke alkoholu oveľa nekompromisnejšia než ľudová slovesnosť: rozsiahle globálne štúdie posledných rokov zhodne potvrdili, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu, ktorá by bola pre telo celkovo prospešná.
Aj dávky, ktoré sme si dlho ospravedlňovali ako „liek na cievy“, zvyšujú riziko viacerých druhov rakoviny, poškodzujú kvalitu spánku a urýchľujú úbytok sivej mozgovej kôry.
5. Doprava: Škoda 105 verzus počítače na kolesách
Pozrime sa na niečo tak prozaické, ako je rodinné auto. Mali sme Škodu 105. Jednoduché auto s motorom vzadu s objemom 1 046 kubických centimetrov a výkonom 33,1 kW (45 koní), ktoré sa začalo vyrábať v roku 1976. Na papieri síce malo maximálnu rýchlosť okolo 130 km/h, no v praxi sme ním jazdili výrazne pomalšie. Z Komárna do Liptovského Mikuláša nás toto auto previezlo za štyri hodiny. V pamäti mi zostalo celkom dobré pohodlie, špecifická vôňa koženky a benzínu a najmä fakt, že otec si auto dokázal opraviť sám alebo s bratom priamo na dvore. Stačila sada kľúčov, skrutkovač, mierky na ventily a trpezlivosť.
Dnešné auto je technologicky z inej planéty. Pre mnohých z nás je ako nové drahé. Pri prepočte na priemernú mzdu sú dnešné autá, obzvlášť jazdenky, oveľa dostupnejšie než v roku 1978, keď nová Škoda 105 stála približne 56 000 Kčs, čo bolo viac než 22 vtedajších priemerných mesačných platov.
Čo je paradoxné? Čas na ceste sa dramaticky nezmenil. Cesta z Komárna na Liptov trvá v bežnej premávke aj dnes okolo troch a pol až štyroch hodín. Dnešné auto síce bez námahy zvládne 180 km/h, no na slovenských cestách plných obmedzení, kruhových objazdov a kolón túto rýchlosť nevieme využiť. Pohodlie je porovnateľné.
V čom však nastal priepastný rozdiel, je bezpečnosť. V Škode 105 nebolo ABS, ESP, deformačné zóny navrhnuté superpočítačmi, airbagy ani asistenti núdzového brzdenia. Zadné bezpečnostné pásy neboli povinné vôbec a predné sa v obciach v Československu museli povinne zapínať až od roku 1990.
ČÍSLA ZO SLOVENSKÝCH CIEST, KTORÉ ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY: Koncom 70. rokov jazdilo na Slovensku len okolo pol milióna osobných áut, dnes je u nás evidovaných vyše 2,7 milióna osobných vozidiel (viac než päťnásobok) a násobne vyšší je aj počet najazdených kilometrov. Napriek tomu počet mŕtvych na slovenských cestách klesol z hrozivých čísel (ktoré ešte v 90. rokoch presahovali 600 až 700 obetí ročne) na dnešných približne 250 až 280 obetí za rok. Prísne nárazové testy Euro NCAP, moderné konštrukcie karosérií a lepšie cesty tak reálne predlžujú priemernú dĺžku života podobne výrazne ako objavy v medicíne. Len sa o nich v článkoch o dlhovekosti takmer vôbec nepíše.
6. Odvrátená strana hojnosti: Obezita, demencia a pasca „chorých rokov“
Aby sme si však nenamaľovali ružový obraz, musíme sa pozrieť tam, kde sa situácia od roku 1978 dramaticky zhoršila. Tým miestom je náš metabolizmus. Podľa WHO sa celosvetová miera obezity od roku 1975 viac než strojnásobila a ruka v ruke s ňou explodoval diabetes 2. typu.
Tu sa dostávame k najdôležitejšiemu pojmu modernej vedy o starnutí: rozdielu medzi celkovou dĺžkou života (lifespan) a dĺžkou života v zdraví (healthspan).
Ľudia dnes žijú dlhšie, no zdravé roky života pribúdajú oveľa pomalšie než tie kalendárne. Vo vyspelom svete je rozdiel medzi týmito dvoma číslami bežne 8 až 12 rokov; na Slovensku je podľa štatistík Eurostatu priemer zdravých rokov života (Healthy Life Years) ešte nižší: okolo 57 rokov, čo znamená, že priemerný Slovák prežije posledných 15 až 20 rokov života v sprievode chronických diagnóz a liekov. Pre človeka pritom nie je podstatné, aké vysoké číslo bude mať na náhrobnom kameni, ale koľko rokov prežije v plnej sile, s jasnou hlavou a bez bolesti. A práve toto okno vieme vlastným prístupom ovplyvniť najviac.
Podobne pribúda aj demencia a Alzheimerova choroba. Nie preto, že by v sedemdesiatych rokoch neexistovali, ale preto, že sa vysokého veku dožíva oveľa viac ľudí, ktorí by kedysi zomreli v šesťdesiatke na infarkt.
Zatiaľ nemáme zázračnú tabletku, ktorá by rozvinutú demenciu vyliečila. Lancet komisia pre prevenciu demencie však v roku 2024 preukázala, že až 45 % prípadov demencie by sa dalo oddialiť alebo úplne odvrátiť prozaickými vecami: udržiavaním zdravého tlaku a ciev, kompenzáciou cukrovky, pravidelným pohybom, korekciou sluchu, nefajčením a bohatým spoločenským životom. Kruh sa opäť uzatvára pri základoch.
Oblasť života
Svet okolo roku 1978 (generácia otca)
Svet dnes (naša generácia)
Práca a stres
Vysoká fyzická záťaž, práca v záhrade z nutnosti, jasný koniec pracovného dňa, nízky informačný šum.
Nižšia fyzická, no permanentná mentálna záťaž, rozmazaná hranica medzi prácou a voľnom, chronický stres.
Komunita a vzťahy
Prirodzené osobné stretávanie v susedstve, rodine a spolkoch, nízka miera sociálnej izolácie.
Presun komunikácie do digitálneho priestoru, epidémia osamelosti (ak si komunitu vedome netvoríme).
Zdravie a medicína
Vyššia detská úmrtnosť, slabšia diagnostika, vysoká úmrtnosť na prvý infarkt, masové fajčenie v interiéroch.
Zlomková detská úmrtnosť, špičková diagnostika (MRI, genetika, stenty), no explózia obezity a cukrovky.
Strava
Jednoduchá, lokálna, minimum ultraspracovaných jedál, no sezónne obmedzená pestrosť v zime.
Celoročná dostupnosť všetkého, no nadbytok kalórií a priemyselne ultraspracovaných potravín.
Bezpečnosť a riziká
Nebezpečné autá bez prvkov pasívnej bezpečnosti; nízka kybernetická hrozba, dva televízne kanály.
Vysoká fyzická bezpečnosť v autách aj na ulici, no obrovský nárast digitálnych podvodov, radikalizácie a dezinformácií.
7. Strava a doplnky: Medzi otcovou záhradou, priemyslom a rozumnou vedou
Keď sa pozriem na jedálniček mojich rodičov, vidím jednoduchú, poctivú domácu stravu: veľa zeleniny z vlastnej záhrady, zemiaky, strukoviny, múku, domáce mäso a tučnejšie výrobky. Nebola to dokonalá strava, v zime a predjarí v nej chýbala čerstvá pestrosť, no obsahovala minimum priemyselných prísad. Dnes máme v supermarketoch celoročne k dispozícii potraviny z celého sveta, no paradoxne jeme menej druhov rastlín a čoraz väčšiu časť taniera tvoria ultraspracované potraviny s dlhým zoznamom aditív, lacných tukov, soli a skrytých cukrov, no takmer bez vlákniny.
Veda o výžive je pritom po desaťročiach výskumu prekvapivo jednotná. Dlhodobo najlepšie výsledky v prevencii srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky a viacerých nádorov prináša stredomorský (mediteránsky) vzorec stravovania – dostatok zeleniny, ovocia, strukovín, celozrnných obilnín, orechov, rýb a kvalitného olivového oleja. Nie ako krátkodobá diéta, ale ako celoživotný štandard.
Kľúčovým slovom posledných rokov je črevná mikrobiota, bilióny baktérií v našom tráviacom trakte, ktoré priamo komunikujú s imunitou aj mozgom. Rozsiahle výskumy (ako American Gut Project) naznačujú, že ľudia, ktorí týždenne zjedia pestrejšiu paletu rastlín (často sa spomína orientačná hranica okolo 30 rôznych druhov rastlinných potravín týždenne vrátane byliniek, korenín, semienok, orechov, strukovín a zeleniny), majú výrazne odolnejší a rozmanitejší mikrobióm než tí, ktorí dookola točia päť rovnakých surovín. Netreba z toho robiť matematickú dogmu, praktické pravidlo je jednoduché: viac farieb a viac druhov prirodzených rastlín na tanieri.
A nezabúdajme na sociálny rozmer jedla: spoločný obed či večera s rodinou pri stole, s odloženými telefónmi, robí pre trávenie, psychiku aj mieru sýtosti viac než počítanie každej kalórie pred televízorom.
Kedy majú zmysel výživové doplnky?
Doplnky stravy nikdy nenahradia pestrý tanier a pohyb. V našej zemepisnej šírke a pri dnešnom spôsobe života však existujú presne pomenované situácie, kde rozumná a cielená suplementácia dáva jasný zmysel:
Vitamín D: V strednej Európe (na 48. rovnobežke) dopadajú slnečné lúče od októbra do marca pod takým uhlom, že naša koža nedokáže tvoriť dostatok vitamínu D. Väčšina populácie má preto v zime a na jar jeho hladinu pod optimom. Doplnenie má tu jednoznačný zmysel, ideálne na základe krvného testu u lekára.
Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA): Sú nevyhnutné pre pružnosť ciev, srdce, mozog a tlmenie zápalov. Keďže žijeme vo vnútrozemí a tučné morské ryby (losos, sardinky, makrela) jeme zriedka, kvalitný doplnok s overenou čistotou je pre väčšinu z nás veľmi užitočnou voľbou.
Vitamín B12 a jód: Vstrebávanie vitamínu B12 so stúpajúcim vekom klesá (pre nižšiu tvorbu žalúdočnej kyseliny) a chýba aj ľuďom, ktorí obmedzujú živočíšne potraviny. Jód je zas príkladom historického úspechu: Slovensko bolo v minulosti oblasťou s ťažkým nedostatkom jódu v pôde a vode, čo spôsobovalo rozšírenú strumu a poruchy vývoja. Celoplošné jódovanie soli zavedené v 50. rokoch tento problém vyriešilo, no pri ochoreniach štítnej žľazy patrí dávkovanie jódu vždy do rúk lekára.
Horčík (magnézium): Podieľa sa na viac než 300 enzymatických procesoch v tele – od práce svalov a srdcového rytmu až po zvládanie stresu a spánok. Pri vysokej psychickej či fyzickej záťaži a strave chudobnejšej na listovú zeleninu, orechy a celé zrná vie jeho doplnenie citeľne pomôcť (opatrnosť a konzultácia s lekárom je nutná pri ochoreniach obličiek).
Vláknina: Hoci sa predáva aj v práškoch, najlepším doplnkom vlákniny zostáva samotné jedlo, strukoviny, zelenina, ovsené vločky, semienka a celé zrná. Kŕmi prospešné črevné baktérie, znižuje vstrebávanie cholesterolu a drží na uzde hladinu cukru v krvi.
8. Televízor, algoritmy, kriminalita a vojna: Keď technológia skúša našu ľudskosť
V roku 1978 mala väčšina rodín v Československu čiernobiely televízor s dvoma programami. Dnes nosíme vo vrecku prístup k celej knižnici ľudského poznania. Je spravodlivé povedať, že technológia priniesla úžasnú demokratizáciu vzdelania, informácie, ktoré boli pred päťdesiatimi rokmi dostupné len úzkej vrstve vedcov na špičkových univerzitách, si dnes môže prečítať ktokoľvek z nás.
Má to však temnú stranu, s ktorou sa stretávame každý deň. Odporúčacie algoritmy sociálnych sietí nie sú naprogramované tak, aby hľadali pravdu alebo pokoj, ale aby udržali našu pozornosť. A nič neudrží ľudskú pozornosť lepšie než hnev, strach a rozhorčenie.
V mojej mladosti sa o fašizme a nacizme učilo jednoznačne ako o historickom zle a bolo spoločensky nemysliteľné verejne ich obhajovať. Dnes dokážu neonacisti, extrémisti a šíritelia nenávisti cez algoritmy sociálnych sietí bez väčších prekážok oslovovať a radikalizovať mladých ľudí.
Subjektívne mám pocit, že sociálne siete dnes vo svojej súčasnej podobe prinášajú spoločnosti viac zla a rozvratu než úžitku. Nie je to však vina kremíkových čipov, je to obraz ľudí, našej nepoučiteľnosti a obchodného modelu s ľudskou pozornosťou.
Pre dlhovekosť to má veľmi konkrétny dôsledok. Zdravie dnes nezávisí len od toho, akých máme lekárov, ale aj od toho, akým informáciám uveríme.
Falošné zdravotné tvrdenia, predaj zázračných elixírov a konšpirácie sa šíria rýchlejšie než overená veda. Človek, ktorý naletí šarlatánom, nepríde len o peniaze – často stratí drahocenný čas a odkloní sa od liečby, ktorá mu mohla zachrániť život.
PARADOX BEZPEČNOSTI: ZÁMKY NA DVERÁCH VERZUS PODVOD V TELEFÓNE
Keď sledujeme správy, máme pocit, že svet je čoraz násilnejší. Dlhodobé štatistiky OSN však ukazujú, že miera úmyselných vrážd v Európe v posledných desaťročiach klesala a náš kontinent patrí k fyzicky najbezpečnejším miestam v histórii ľudstva. Aj na Slovensku je pouličná násilná kriminalita nižšia než v divokých deväťdesiatych rokoch a priaznivejšia než v roku 1978 (hoci vtedajší režim štatistiky kriminality pred verejnosťou prísne filtroval). Čo však explodovalo, je kybernetická a finančná kriminalita. V dnešnom svete je mnohonásobne pravdepodobnejšie, že vás niekto okradne cez podvodný telefonát, falošnú investičnú stránku alebo SMS správu, než že vás prepadnú v tmavej uličke. Mnohí ľudia majú na dverách bezpečnostné zámky, no v digitálnom svete nechávajú dvere dokorán. A najzraniteľnejší sú práve seniori.
Do nášho pocitu istoty navyše po februári 2022 tvrdo zasiahla vojna. Desaťročia po roku 1945 sme si v Európe zvykli brať mier ako samozrejmosť. Ruská plnohodnotná invázia na Ukrajinu vrátila veľkú konvenčnú vojnu priamo za naše východné hranice.
Pre zdravie a dlhovekosť je vojna dvojitým úderom: priamo ničí životy a zdravotnícke systémy a nepriamo aj v susedných krajinách ako Slovensko, prináša ekonomickú neistotu, infláciu, tlak na zbrojenie na úkor zdravotníctva a hlboký chronický stres. Štúdie na generáciách, ktoré prežili vojnovú neistotu, opakovane potvrdzujú vyšší výskyt úzkostí, depresií a srdcovo-cievnych ochorení, ktorých epigenetická stopa sa prenáša aj na deti a vnúčatá. Zdravie a mier sú prepojené oveľa tesnejšie, než si v časoch pokoja pripúšťame.
9. Medicína dnes a pohľad do roku 2050: Medzi génmi, AI a realitou
Ak sa vrátime do ambulancií v roku 1978, lekár mal k dispozícii fonendoskop, röntgen, základný krvný obraz a vlastnú klinickú skúsenosť (za objav prvého CT prístroja bola udelená Nobelova cena až v roku 1979 a magnetická rezonancia sa do nemocníc dostala až v osemdesiatych rokoch). Dnes máme MRI, CT, PET skeny, PCR diagnostiku, cielenú biologickú liečbu a genetiku.
Keď vedci v roku 2003 dokončili prvé prečítanie ľudského genómu (Human Genome Project), trvalo to trinásť rokov a stálo takmer 3 miliardy dolárov. Dnes stojí sekvenovanie celého genómu niekoľko stoviek eur a výsledok máte za pár dní.
Do praxe vstúpili lieky zo skupiny GLP-1 agonistov (ako semaglutid), ktoré menia pravidlá hry v liečbe ťažkej obezity, cukrovky a pridružených srdcových zlyhaní. Hoci ich dlhodobé účinky stále sledujeme a nesmú sa vnímať ako bezpracná skratka namiesto pohybu, nepriamo sa dotýkajú samotného starnutia tým, že brzdia metabolický rozvrat.
V laboratóriách sa intenzívne skúmajú senolytiká (látky čistiace „zostarnuté“ bunky), rapamycín či epigenetické hodiny. Pri všetkom nadšení však treba zostať nohami na zemi: medzi predĺžením života laboratórnej myši a dokázaným predĺžením života u človeka je obrovská priepasť. Absolútny rekord ľudského veku drží už od roku 1997 Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá sa dožila 122 rokov a 164 dní. Pikantné na jej príbehu je, že až do svojich 117 rokov si dopriala cigaretu a pohárik portského, jedla veľa horkej čokolády a ešte v stovke jazdila na bicykli. Jej život je pripomienkou, že genetická lotéria a šťastie zohrávajú pri extrémnom veku obrovskú rolu – no pre nás ostatných nie sú návodom na životný štýl.
Podobne triezvo sa treba pozerať aj na umelú inteligenciu (AI) v medicíne. Algoritmus, ktorý na mamografe alebo snímke pľúc odhalí milimetrový nádor skôr než unavené ľudské oko, prípadne urýchli vývoj nových molekúl liekov, je obrovským darom. Algoritmus však nikdy nenahradí ľudský vzťah, empatiu a dotyk lekára s pacientom.
Čo nás čaká do roku 2050?
Demografi OSN odhadujú, že celosvetová priemerná dĺžka života sa do roku 2050 priblíži k hranici 77 až 78 rokov. V najdlhovekejších krajinách sveta ako Japonsko, Švajčiarsko či Švédsko sa už však krivka rastu výrazne spomaľuje, čo naznačuje, že k prirodzenému biologickému stropu sa približujeme čoraz ťažšie.
Pre Slovensko prináša nasledujúcich dvadsaťpäť rokov tri veľké výzvy:
Prudké starnutie populácie: Podiel ľudí nad 65 rokov bude rýchlo rásť a na jedného dôchodcu bude pripadať čoraz menej pracujúcich. Ak sa nám nepodarí predĺžiť zdravé a sebestačné roky života, náš zdravotnícky systém, sociálna sieť aj samotné rodiny sa dostanú pod obrovský tlak.
Klimatická zmena a prostredie: Vlny extrémnych letných horúčav v mestách, znečistenie ovzdušia a šírenie nových chorôb prenášaných komármi a kliešťami budú predstavovať priamu záťaž najmä pre starších ľudí a kardiakov.
Geopolitická bezpečnosť v Európe: Ak bude napätie na východe EU pokračovať, štátne rozpočty budú musieť liať miliardy do obrany namiesto prevencie, vedy a modernizácie nemocníc.
Ak zachováme dnešný trend, budeme síce žiť štatisticky dlhšie, ale nie automaticky lepšie. Technológia pôjde dopredu míľovými krokmi, no to, či tie pridané roky prežijeme v sile alebo v čakárňach, rozhodne naše správanie a kvalita našich vzťahov.
Čo z toho všetkého vyplýva pre nás?
Keď dám na jednu misku váh rok 1978 a na druhú dnešok, vychádza mi jednoduchá pravda: veci, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku a kvalitu nášho života, sa stále nedajú kúpiť v lekárni ani v obchode s elektronikou.
A ako autor knižky o dlhovekosti ešte si neodpustím pár rád:
Nefajčiť. Každý deň sa prirodzene hýbať. Dobre a dostatočne spať. Jesť pestrú, skutočnú stravu. Mať pod kontrolou krvný tlak, cholesterol a hmotnosť. A predovšetkým mať okolo seba ľudí, pre ktorých sa oplatí ráno vstať a s ktorými sa dá večer zasmiať pri jednom stole.
Moderné lieky, diagnostika a rozumné doplnky výživy sú fantastickou druhou vrstvou, no nikdy nenahradia tieto základy.
Môj otec mnohé z toho žil prirodzene, aj bez štúdií z Harvardu a bez aplikácií v hodinkách. Pracoval ťažšie rukami, mal menej pohodlia a zlomok dnešných informácií, no žil v pevnejšom ľudskom kruhu a s pokojnejšou hlavou. My dnes máme v rukách medicínu a poznanie, o akých sa jeho generácii ani nesnívalo, no zároveň sme preťažení, osamelejší a obklopení digitálnym hlukom. Možno keby v roku 1999 nebol psychológ akési spoločenské tabu mohol byť na svete o dosť dlhšie...
Kľúčom k skutočnej dlhovekosti nie je vrátiť sa do roku 1978 ani slepo čakať na zázračnú tabletku budúcnosti. Kľúčom je spojiť to najlepšie z oboch svetov: špičkovú vedu dneška s pokorou, zdravým rozumom a živými ľudskými vzťahmi našich otcov.