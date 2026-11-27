Nastal deň D. Prišiel som na miesto, kde predávajú Tesly, a kde som mal dohodnutú jazdu. Vraj pôjdem sám, povedal mi chalanisko, len si musím pozrieť video a spraviť test. Nuž dobre. Pokiaľ ide o exteriér a interiér auta... Je to proste auto. Nemám k nemu nejaký vzťah, neviem, či je Model Y vhodnejší ako trojka či X-ko. Syn povedal, že vyzerá trochu ako hroch. A áno, vlastne vyzerá...
Nebudem to zdržiavať. Sadol som si sám do auta, vyplnil ten test, šuchol prstom po displeji a auto šlo. Do frasa! Samo. Fakt šlo! Na križovatke zastalo, pustilo ľudí, na najrušnejšej križovatke v Bratislave ľahučko preplávalo. Ja dopotený od nervov, s rukami nad volantom... Neskutočné... Auto samo jazdí, zvláda, púšťa ľudí... Takto nejak som si to predstavoval keď som mal 8 - 9 rokov. Dnes mám 48 a deje sa to.
Po chvíľke som sa upokojil a vychutnával si cestu. Spomenul som si, že kamarát, ktorý to auto má, mi hovoril o perfektnej hudbe. Bez jediného dotyku, cez hlasového asistenta, som si nechal pustiť Bednárikovho Draculu. Teda vlastne Svobodovho z roku 1999. Má pre mňa, zvlášť v Blave, má ten album špeciálnu atmosféru.
A práve keď Jiří Korn hovoril o smrti, tej neúplatnej služobnej, stalo sa čosi nové aj pre mňa, a zjavne aj pre Teslu a jej výcvik, ktorý mi predvádzala.
Auto predo mnou zastavovali kukláči a robili zásah na človeka v ňom. Tesla poslušne zastala a čakala. Pred auto totiž vyskočil kukláč, kým jeho kolegovia vyťahovali z auta človeka on riadil dopravu... Samopalom alebo niečím, čo držal v ruke a čo som ja vyhodnotil ako zbraň, mi naznačoval, čo mám robiť...
Viete, auto stálo stále v móde automatického riadenia... Ja, hoci som pred 25 rokmi bol cvičený ako osobný strážca, som bol v miernom šoku. Kukláči totiž na odstrašenie používajú krik a bolo ich tam dosť a boli dosť veľkí... Plus pán, ktorého vyťahovali z auta, tiež čosi kričal. Do toho všetkého z mojej Tesly šla nahlas hudba s textom „SMRT, ta neúplatná služebná“... Tesla si vyhodnotila mávajúceho policajta a rozhodla sa cúvať... On však naznačoval, aby sme obišli incident a pokračovali preč. Čo najrýchlejšie...
Tak som skočil na brzdu, čo prerušilo automatické riadenie. A chcel som sa pohnúť... V Tesle na to musíte urobiť jednoduchý úkon. Šuchnúť po displeji smerom hore, že ideme dopredu... Na čo som si v tom strese nedokázal spomenúť. Čo sa mi podarilo, bolo dať hlasnejšie hudbu...
Ono to trvalo asi šesť až osem sekúnd, čo je pri akcii, kde práve kukláči spútavajú uja na zemi, dvaja riadia dopravu, všetci kričia a jeden rozťahuje pásku s nápisom POLÍCIA, aj pol života...
Ťukal som zúrivo po displeji, keď sa ma Tesla s pokojom Angličana pýtala: „Zaznamenal som prerušenie automatického riadenia, poviete mi viac?“ Oblieval ma pot... Kukláč už nervózne ťukal do kapoty auta a ukazoval, aby som odišiel, za mnou ktosi trúbil a stále hrala dosť nahlas hudba z Draculu.
Prst prešiel na automatiku, šuchol správnym smerom a auto sa konečne rozbehlo okolo incidentu... Práve keď som už bol skoro za skupinou kukláčov nad ležiacim človekom som Teslu nechtiac opäť prepol do systému automatického riadenia. Ona však videla natiahnutú policajnú pásku... A začala znova cúvať a zastala... Presne tam, kde spútavali toho nešťastníka...
Moja myseľ už vytvorila nový zvuk... Počul som, ako policajt obtiahol samopal... Rýchlosťou blesku som auto stopol, šuchol po displeji a rozbehol sa preč... „Zaznamenali sme prerušenie automatického riadenia, poviete mi viac?“ Povedal som... Ale nemôžem to interpretovať, lebo toto je slušný blog... Po chvíľke som vyšiel na diaľnicu a auto prepol do automatiky... Bezpečne ma priviezlo na predajňu...
Som scenárista a život mi prináša rôzne situácie...
Každý deň si prečítam niečo o Tesle, ktorú by som veľmi chcel, ale nemám na ňu dosť peňazí... Respektíve s lízingom možno aj mám, ale sú aj dôležitejšie veci, úspory a tak. Ale veľmi dávno ma nič tak nepriťahovalo... Dnes som si prečítal článok, že Tesla má viac porúch ako Dacia... Vraj na to prišli Nemci... Rozklikol som si článok a áno... Hrdzavejú jej brzdy, lebo Tesla používa rekuperáciu... "Je to úžasné auto..." Zhodujú sa priaznivci Tesly. "Je to šrot..." Budú tvrdiť odporcovia elektrických áut.
Nikdy som nebol autíčkar. Tým nemyslím zlodeja áut, ale človeka, ktorý musí mať najlepšie, najrýchlejšie auto alebo tak. Pravda je, že šoférujem od deviatich rokov. Na dedine to kedysi bolo bežné. Na poli ďaleko od cesty ma otec naučil šoférovať. Hlavne teda traktor, neskôr našu škodovku 105. Mimochodom, otec s bratom si na nej vedeli opraviť úplne čokoľvek. Rozmýšľam, ako ďaleko sme ubehli, pokiaľ ide o opravy a tak. Aspoň teda pokiaľ ide o komfort, bezpečnosť a zložitosť technológie.
Ale do Liptovského Mikuláša z Komárna, ak by nebolo diaľnice, teda toho kúska, prídete dnes zhruba rovnako rýchlo, ako sme tam my cestovali v roku 1985. No ale nie o tom som chcel.
Krátko po vojne, v roku 1997 alebo 1998, som dostal moje prvé služobné auto. Bola to Felícia kombi... Môžem slobodne a zodpovedne prehlásiť, že to bolo najlepšie auto, aké som kedy mal. Keď ho kolega rozmlátil, dostal som nové, obyčajnú Felíciu, potom Fabiu. To bola novinka, bol to trojvalec. Bola úžasná v tom, že sa vždy pokazila na tom istom mieste. Na jednej križovatke v meste. Nakoniec, po štyroch návštevách servisu, kde zrazu štartovala ako formula, mi technik vysvetlil, že nesmiem tankovať tam, kde tankujem, lebo si benzínari privyrábajú a miešajú do benzínu čosi, čo tejto mojej konkrétnej Fabii vadí. Mal pravdu, potom šliapala ako hodinky roky mne aj kolegovi a tuším behá dodnes.
Ja som v práci postúpil, stal som sa riaditeľom a zdedil som moje doteraz najdrahšie auto. Škodu Superb, dvojliter. Najlepšia výbava, akú som kedy mal a budem mať. Legendárne auto...
Napodobenina Volkswagenu, ale veľmi zlá. Na 40 hodín jazdy bola vždy dva týždne v servise. Deň po záruke mi riadiaca či klimatizačná jednotka spadla do rozvodovej reťaze, odpadlo spätné zrkadlo, keď napršalo, hlásila fatálne chyby a raz mi na diaľnici vypadla spojka.
Mala parádny servis. Asistentka vzala auto na výmenu oleja, auto tam postálo, vyfakturovali si to a nespravili nič. Objasnil mi to na tretí rok iný servisák a smial sa mi, že či som toto nevedel. Škodováci to tak vraj robia.
A všetci to vedia... Potom som sa dozvedel, že spojku mi on vymenil, hoci nemusel. Nuž, neviem a aani sa nedozviem, či je to pravda, alebo len náročný folklór, respektíve mestské legendy o autíčkach, kde som hral nejakú úlohu...
Po pár rokoch a nervoch z večne sa kaziaceho Superbu a smiechu zo strany servisákov som prešiel na Toyotu. A toto nie je reklama, ale fakt. Mal som odtiaľ tri autá. Ani jedno nemalo dlhé roky žiadnu poruchu a dodnes mám dobrý pocit, keď idem k nim do servisu.
Dostal som RAV4, parádne auto. Problém bol, že po štyroch rokoch (auto máme dodnes) ma proste z tých sedadiel bolel chrbát, ale auto je to geniálne. Šéf mi povolil nové a dostal som Camry, auto, ktoré mi x-krát zachránilo krk a nemenil by som ho za nič. Jazdím na ňom, myslím, ôsmy rok, bez jedinej poruchy. Ale ako vravím, nepotrpím si na autá a s týmto som maximálne spokojný.
Rovnako dobre som spravil s nákupom rodinného alebo, ak chcete, manželkinho auta, ktoré používame, keď ideme na chatu alebo niekam s deťmi. Suzuki S-Cross. Bez jedinej chybičky.
Doma ale máme fotovoltiku, a tak som uvažoval o prechode na elektrinu. Myslím v aute. A zistil som, že aby som dosiahol tú istú kvalitu, akú má náš S-Cross, musel by som si riadne doplatiť. Také dobré auto to je. O firemnej Camry ani nehovoriac. Auto, ktoré by sa jej pri prechode na elektrinu vyrovnalo kvalitou, motorom a pohodlím, by nás vyšlo na 50-tisíc a viac.
Čo je o 30-tisíc viac, ako by som za to dal.
Nuž, tak to mám OK, nemusím sa tým zaoberať, povedal som si. Aj synátor sa ma pýtal, či niekedy budeme mať nové auto. (Zrejme sa o autách bavia so spolužiakmi a páčia sa mu kabriolety, Porsche a podobne.) Odpovedal som mu, že nepotrebujeme, lebo aj moje, aj mamičkino je také dobré, že to ešte nemusíme riešiť. A ja si už najbližšie auto kúpim len také, čo nemusím šoférovať, a to bude o päť až sedem rokov. A tým som to v sebe aj v rodine uzavrel.
Viete, ja som sa v živote našoféroval už dosť. A už je málo chvíľ, keď ma to baví. Aj keď sa kolegovia nadchýnajú nad novým Porsche a zvukom a rýchlosťou. Mne je to dosť jedno. Čo ma baví v moderných autách alebo drahých autách, je vybavenie a predný displej. Ale prišla tá Tesla a začal som si čítať články, pozerať videá. Kúrňa, ako dieťa som vždy miloval technológie, mám vzťah k počítačom a toto je počítač na kolesách... Tak som sa po pár dňoch pozerania a čítania rozhodol. Pôjdem na skúšobnú jazdu, veď za to nič nedám a určite ma to sklame, určite budem mať strach v tom aute... Isto sa to pokazí... Nepokazilo. Len prišli tí kukláči. Ale auto je to páradne.