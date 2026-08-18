Za podvodmi (telefonickými) sú Ukrajinci. Pravda, ktorú Slovensko nechce počuť

Hneď na úvod vám dlhujem jedno ospravedlnenie
Oklamal som vás. Zámerne. Chcel som vašu pozornosť. Tak mi ju, prosím, ešte pár minút venujte. A potom mi pokojne v komentároch vynadajte.
Titulok tohto článku klame. Nie trochu. Poriadne.
Neexistuje dôkaz, že za telefonickými podvodmi na Slovensku „sú Ukrajinci“. Rovnako by bolo nepoctivé napísať, že za nimi stoja Rusi, Albánci, Rumuni alebo akýkoľvek jeden národ.
A presne preto som taký titulok použil.
Pretože funguje. Vyvolá emóciu. Ponúkne jednoduchého vinníka. Človek má pocit, že už pozná odpoveď, ešte skôr, ako pozná fakty.
A presne na rovnakom princípe fungujú podvodníci. Najskôr vo vás vyvolajú emóciu. A až potom vám povedia, čo máte urobiť.
Naši rodičia a starí rodičia väčšinou nemajú milióny. Majú úspory, ktoré si odkladali celý život. A niekto im ich dokáže zobrať za dvadsať minút.
Nejde o hlúposť, ide o psychológiu
Keď si spätne prečítame policajnú správu, podvod vyzerá absurdne:
„Ako mohla veriť, že polícia potrebuje jej peniaze?“
Lenže obeť nečíta hotový príbeh — ona ho žije v reálnom čase. Zazvoní telefón: „Tu polícia, váš syn mal vážnu nehodu.“ Alebo: „Volám z bezpečnostného oddelenia banky.“ Alebo: „Mami, toto je moje nové číslo.“ Podvodník nepotrebuje byť geniálny.
Potrebuje iba zabrániť tomu, aby ste mali čas normálne rozmýšľať.
ZLOŽTE TELEFÓN. ZAVOLAJTE SAMI. Synovi na číslo, ktoré máte uložené. Banke na číslo na karte. Polícii cez oficiálny kontakt. Nie na číslo, ktoré vám nadiktoval človek, ktorého si chcete overiť. Nikto skutočný sa neurazí. Podvodník áno.
Ak problém existuje, bude existovať aj o päť minút. Ak niekto tvrdí, že tých päť minút nemáte, práve vtedy ich potrebujete najviac.
Vysvetlím vám ako to funguje.
Štyri páky každého podvodu
Kulisy sa menia — raz vnuk, raz banka, raz polícia, raz investícia, raz kuriér. Mechanizmus ostáva rovnaký.
Časový tlak: „Musíte konať hneď.“ „Platba už odchádza.“ Podvodník nenávidí čas. Päť minút môže znamenať telefonát dcére, jedna noc stačí na to, aby ste si povedali, že to nedáva zmysel.
Autorita: „Som policajt.“ „Som z banky.“ Dnes vedia sfalšovať aj číslo volajúceho — číslo na displeji nie je občiansky preukaz, pokojne to môže byť číslo vášho známeho. (Moje číslo bolo na podvod využité už xkrát.)
Strach alebo súcit: „Vnučka je v nemocnici.“ Rovnako funguje aj nádej: „Vyhrali ste.“ „Vaša investícia rastie.“ "Máte u nás účet, pomôźem Vám dostať sa k VAŠIM peniazom." Podvodník nepotrebuje poraziť váš rozum, stačí ho na chvíľu obísť emóciou.
Tajomstvo: „Nikomu o tom nehovorte.“ „Nevolajte synovi.“ Ak vám niekto pri peniazoch prikazuje mlčať, práve vtedy niekomu zavolajte.
Falošný policajt, „bezpečný účet“ a nové číslo
Najdokonalejší model je ten, kde vás podvodník chce zachrániť pred podvodom.
„Váš účet bol napadnutý, presuňte peniaze na bezpečný účet.“
Taký účet neexistuje. Banka ani polícia vás nikdy nepožiadajú, aby ste zachraňovali peniaze ich poslaním neznámemu človeku.
Starý vnukovský podvod sa medzitým presťahoval na WhatsApp: „Pokazil sa mi mobil, mám nové číslo.“ O pár správ neskôr príde prosba o peniaze — často nie obrovská suma, práve preto pôsobí vierohodne. A dnes už existuje aj AI, ktorá napodobní hlas. Preto si doma dohodnite pravidlo: ak rodina z nového čísla žiada peniaze, neposielame nič, kým si človeka neoveríme inak.
Investičné podvody sú iná liga
Tu obeťou nemusí byť senior. Môže to byť podnikateľ, lekár či človek, ktorý sa iba snaží lepšie zhodnotiť úspory. Začne to reklamou so známou tvárou a logom média, potom príde telefonát: „Skúste iba 250 eur.“ Na obrazovke vidíte, ako investícia rastie — 250, 251, 252. Ten graf však nemusí zobrazovať žiadne skutočné peniaze. A keď už dôverujete, príde požiadavka na väčší vklad alebo na inštaláciu programu na vzdialený prístup. Vtedy už podvodník nemusí presviedčať — je priamo vo vašom zariadení.
Takže predsa Ukrajinci?
Áno, na Ukrajine boli odhalené veľké podvodné call centrá. Eurojust opísal siete v Dnipre, Ivano-Frankivsku, Kyjeve či Charkove; v jednom prípade viac než 400 známych obetí a škoda nad 10 miliónov eur. Operátori sa vydávali za bankárov a policajtov a navádzali ľudí na „bezpečné účty“.
Lenže — kto ich zatýkal? Ukrajinská polícia, spolu s českými, lotyšskými, litovskými a ďalšími európskymi vyšetrovateľmi. A v apríli 2026 rozbila polícia tri call centrá v Tirane so škodou nad 50 miliónov eur: stovky počítačov, manažéri, jazykové tímy, mzdy, provízie. Nie partia troch ľudí v pivnici, ale firma na kradnutie peňazí.
Existuje aj významné ruskojazyčné kyberkriminálne prostredie a Europol zasahoval proti fóram s ukradnutými dátami. Ale ani z toho nevyplýva, že „to riadi Rusko“. Kriminálnik môže hovoriť po rusky, server byť v jednej krajine, call centrum v druhej, majiteľ siete v tretej a peniaze skončiť úplne inde. Zločinec má národnosť. Národnosť nie je príčinou zločinu.
Moderný podvod nemá národnosť. Má dodávateľský reťazec.
Reklama beží na americkej sociálnej sieti, call centrum je v Albánsku, operátor je Čech, účet v ďalšej krajine a na displeji vidíte slovenské číslo. Peniaze sa rozdelia medzi operátora, manažéra a organizátora, časť skončí v kryptomene. Presnejšia odpoveď než „Ukrajinci“ alebo „Rusi“ je organizovaná nadnárodná kriminálna sieť.
A prečo to robia? Pre peniaze, netreba na to geopolitiku. Pri klasickej lúpeži musí páchateľ prísť k obeti, pri telefóne môže sedieť tisíc kilometrov ďaleko. Jeden človek zavolá desiatkam ľudí denne, väčšina zloží — nevadí. Jeden pošle 10 000 eur. To nie je ideológia, to je obchodný model.
Najhorší podvod môže prísť až potom
Človek už prišiel o peniaze a je zúfalý. O pár mesiacov mu niekto zavolá: „Vieme vám ich dostať späť, stačí zaplatiť administratívny poplatok.“ A obeť zaplatí druhýkrát. Volá sa to recovery scam — podvodníci vedia, že kto raz poslal, je pre nich cenný kontakt.
Urobte dnes jednu vec. Zavolajte rodičom.
Nie preto, aby ste ich vystrašili, a už vôbec nie vetou „dúfam, že ty by si na takú blbosť nenaletela“ — to vytvára iba hanbu. Povedzte radšej:
„Tieto podvody sú dnes veľmi dobré, naletieť môže ktokoľvek. Dohodnime si pravidlo.“
Pri nečakanom telefonáte o peniazoch zložíme.
Zavoláme späť sami.
Pri novom čísle si rodinu overíme.
Nič neinštalujeme na pokyn cudzieho človeka.
A pri slove „tajomstvo“ voláme rodine.
Päť viet, ktoré možno raz zachránia celoživotné úspory.
Ak sa to už stalo, nekričte. Možno sa ešte dá platba zastaviť — treba volať banke a polícii, zablokovať prístupy, uchovať správy, čísla a účty.
A hlavne neposielať ďalšie peniaze na záchranu tých prvých.
A ešte jedna vec:
podvodník aj propaganda chcú od nás podobnú vec. Aby sme reagovali skôr, než si vec overíme.
„Váš syn mal nehodu.“ „Za všetkým sú Ukrajinci.“ „Za všetkým sú Rusi.“
Jednoduchý príbeh je príjemný, má vinníka aj odpoveď. Bezpečnejšie je urobiť presný opak: zastaviť sa, overiť, zavolať, pozrieť druhý zdroj. A pokojne si povedať: neviem, pozriem sa na to lepšie.
KEĎ NIEKTO VOLÁ KVÔLI PENIAZOM:
1. Zložte telefón. Mne funguje mlčať alebo sa začať smiať.
2. Nič neposielajte.
3. Nič neinštalujte.
4. Zavolajte sami na číslo, ktoré už poznáte.
5. Ak vám prikazujú mlčať, zavolajte rodine.
Nikto skutočný sa neurazí, že ste si ho overili.
Ak tento článok pomôže jednému človeku neodovzdať celoživotné úspory cudziemu človeku, provokatívny titulok svoju prácu splnil.
Potom mi zaň pokojne vynadajte — ale najskôr ho pošlite rodičom.