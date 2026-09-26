Dlhší život nestačí. Mali by sme ho aj lepšie prežiť

Mám malé deti. Osemročného syna a päťročnú dcéru.
Raz by som chcel spoznať ich deti. Možno im vysvetľovať veci, o ktoré nebudú mať záujem. Možno ich rozmaznávať napriek výslovnému zákazu ich rodičov. Jednoducho byť pri tom.
Nechcem sa však iba dožiť vysokého veku. Chcel by som sa ho dožiť tak, aby som ešte vládal vstať zo stoličky, vyjsť po schodoch, zájsť s nimi na výlet a pamätať si, kam sme vlastne išli.
A práve tu má Slovensko problém.
Nepekné čísla
Podľa údajov Eurostatu za rok 2023 mohla 65-ročná žena na Slovensku očakávať približne 5,2 ďalšieho roka života bez výrazných zdravotných obmedzení. Muž približne 4,6 roka.
V Česku to bolo 7,8 roka pri ženách a 7,4 pri mužoch. V Rakúsku viac než deväť rokov.
Takéto ukazovatele, samozrejme, nie sú dokonalé. Vychádzajú aj z toho, ako ľudia sami vnímajú svoje zdravotné obmedzenia. Rozdiel je však príliš veľký na to, aby sme nad ním iba mávli rukou.
Žijeme vedľa krajín s podobnou klímou, príbuznou kuchyňou a dostupnou zdravotnou starostlivosťou. Máme vzdelaných lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov a odborníkov, ktorí sa svojej práci venujú poctivo. Napriek tomu patríme medzi krajiny, v ktorých človeka po šesťdesiatpäťke čaká veľmi málo rokov života bez vážnejších obmedzení.
Nechcem hľadať vinníka. Neprislúcha mi to a ani si nemyslím, že existuje jedna jednoduchá odpoveď. Len ma to mrzí.
Nie som veľmi dobrý vo frflaní
Keď mi niečo prekáža, zvyčajne sa pokúsim urobiť aspoň malú vec, ktorá by to mohla zmeniť.
Preto vznikol portál Dlhovekosť.online.
Nie ako zázračný návod na nesmrteľnosť. Nie ako internetová ambulancia. A už vôbec nie ako obchod.
Je to miesto, na ktorom chcem bezplatne sprostredkovať zrozumiteľné a odborne overené informácie o tom, čo môžeme urobiť pre dlhší život v dobrom zdraví.
Na Slovensku máme výborných odborníkov. Máme aj niekoľko ľudí, ktorí sa dlhovekosti venujú veľmi kvalitne. Problém je, že pokojné, presné a opatrné vysvetlenie sa dnes k človeku dostáva ťažšie než video, ktoré mu za tridsať sekúnd oznámi, že mu celý život všetci klamali.
Sociálne siete sú plné hnevu, strachu a jednoduchých odpovedí na zložité otázky.
Nemyslím si, že každý človek, ktorý uveril nezmyslu, je hlúpy alebo zlý. Mnohí boli najprv vystrašení. A potom im niekto ponúkol vysvetlenie, ktoré síce nebolo pravdivé, ale bolo jednoduché a znelo presvedčivo.
Odborník povie: „Záleží na okolnostiach.“
Podvodník povie: „Ja jediný poznám pravdu.“
A vieme, koho algoritmus ukáže častejšie.
Poviem aj to, čo by som mohol pohodlne zamlčať
Takmer tridsať rokov pôsobím v oblasti výživových doplnkov a prírodných produktov. Som riaditeľom spoločnosti, ktorá sa im venuje.
Hovorím to hneď a otvorene, pretože bez tejto informácie by som od vás nemohol žiadať dôveru.
Portál Dlhovekosť.online ani pripravovaná kniha Ešte máme čas však nie sú projektmi tejto firmy. Tvorím ich ako fyzická osoba. Nie sú napojené na predaj konkrétneho výrobku, nevedú do internetového obchodu a ich cieľom nie je presvedčiť človeka, že zdravie sa začína nákupom kapsuly.
Pretože nezačína.
Začína sa pohybom, spánkom, jedlom, vzťahmi, prevenciou a dôvodom ráno vstať z postele. Výživové doplnky môžu mať svoje miesto. Ale ak chýbajú tieto základy, žiadna škatuľka ich nenahradí.
Nie som lekár a nechcem sa na lekára hrať.
Odborné medicínske texty preto posudzuje kardiológ MUDr. Július Šípoš, ktorý má za sebou 43 rokov lekárskej praxe. Pri článkoch uvádzame meno odborného recenzenta aj dátum kontroly. Ak článok odbornou kontrolou neprešiel, nemá sa tak tváriť.
Na portáli zároveň otvorene vysvetľujeme, ako informácie overujeme a kto za projektom stojí. Aj informácie o mne sú verejné. Dôvera podľa mňa nevzniká tým, že o sebe napíšeme, akí sme dôveryhodní. Vzniká tým, že sa dá overiť, čo robíme, z čoho čerpáme a kto našu prácu kontroluje.
Seniori, ktorých stretávam, mi ukazujú tú lepšiu cestu
Vo svojej práci aj vo svojom hobby prichádzam často do kontaktu so seniormi.
V rámci projektu Legendy Komárna som už odprevádzal 220 autobusov. Stretávam ľudí, ktorí chodia na výlety, rozprávajú sa, smejú, patria do kolektívu a stále sú na niečo zvedaví.
Nie je to vedecká štúdia. Ale niektoré veci človek po dvestodvadsiatom autobuse jednoducho neprehliadne.
Títo ľudia sa hýbu. Majú dôvod ráno vstať. Niekto na nich čaká. Niekam patria.
A presne toto sa opakovane objavuje aj vo výskume dlhovekosti. Nemusíte behať maratóny. Dôležitý je pohyb, ktorý dokážete opakovať, primeraná sila, zachovaná kondícia a ľudia, s ktorými sa máte kam vybrať.
Pre človeka po šesťdesiatke sme preto pripravili aj samostatného sprievodcu Dlhovekosť po šesťdesiatke. Bez zázrakov a bez predaja.
Jednou z vecí, o ktorých sa podľa mňa hovorí stále málo, je strata svalov.
Senior často počúva, že má jesť menej. Niekedy by však potreboval počuť niečo iné: jedzte dostatok bielkovín a používajte svaly, kým ich máte. Pretože sval v starobe nie je otázkou vzhľadu. Je to schopnosť vstať, udržať rovnováhu, uniesť nákup a po páde sa ešte vrátiť domov.
Práve o tom je článok Sval je vaša sloboda, ktorý zároveň zverejňujeme ako celú ukážkovú kapitolu z pripravovanej knihy.
Kto chce začať cvičiť bezpečne a bez zbytočných hrdinských výkonov, môže si pozrieť aj tréning, ktorý sa dá opakovať. A kto chce pochopiť, prečo kondícia nie je iba športový údaj na hodinkách, ale skutočná životná rezerva, nájde na portáli aj článok o kondícii a VO₂ max.
Kniha nebude iba o jedle a pohybe
Pracovný rukopis knihy Ešte máme čas sme práve dokončili. Teraz ho čaká jazyková korektúra, ďalšie čítanie, pripomienky a recenzie. Až potom pôjde do tlače.
Na odborných častiach so mnou pracuje MUDr. Július Šípoš. Kniha však nebude obsahovať iba odborný text. Budú v nej jeho poznámky z pohľadu kardiológa, moje skúsenosti, príbehy a občas aj niečo veselé. Pretože život sa nedá vysvetliť iba tabuľkou.
Bude aj o tom, ako sa nenechať oklamať.
Príliš veľakrát sa u nás stalo, že senior prišiel o celoživotné úspory. A nie, nebol to hlúpy človek.
Podvodník nehľadá hlúpeho človeka. Hľadá citlivé miesto.
Vie, že rodič sa bojí o dieťa. Starší človek o zdravie. Osamelý človek o to, že zostane sám. Potom vytvorí naliehavosť, pridá autoritu a nedá obeti čas poradiť sa s niekým blízkym.
Strach je veľmi účinný nástroj. V medicínskych nezmysloch, v politike aj pri obyčajnej krádeži peňazí.
Aj preto chceme hovoriť nielen o tom, čo jesť a koľko sa hýbať, ale aj o tom, ako rozoznať manipuláciu, ako sa pýtať a ako si nechať čas na rozhodnutie.
Aby sa mal človek o čo oprieť
Dlhovekosť.online je určená seniorovi, ktorý chce ešte veľa rokov žiť samostatne.
Je určená aj päťdesiatnikovi, ktorý začína rozmýšľať nad tým, ako bude vyzerať jeho vlastná staroba.
A je určená človeku, ktorý má doma starnúcu mamu alebo otca a potrebuje sa niekde zorientovať. Nie stanoviť diagnózu cez internet, ale vedieť, na čo si všímať, čo sa opýtať lekára a čo sa dá rozumne zmeniť doma.
Nežiadam vás, aby ste mi verili len preto, že som založil portál alebo napísal knihu.
Pozrite si ho. Prečítajte si zdroje. Skontrolujte, kto článok napísal a kto ho odborne posúdil. Ak nájdete chybu, povedzte mi o nej. Takto má podľa mňa vyzerať miesto, ktoré chce hovoriť o zdraví zodpovedne.
Neviem sľúbiť, že jedným portálom zmeníme slovenské štatistiky.
Ak však jeden človek začne pravidelne chodiť, druhý si pridá bielkoviny do raňajok, tretí si dá zmerať tlak a štvrtý zloží telefón podvodníkovi, ktorý ho práve vystrašil, nebude to zbytočná práca.
Kniha sa volá Ešte máme čas.
A ja tomu naozaj verím.
Ešte máme čas. Len by sme ho nemali celý prefrflať.