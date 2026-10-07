Je lepšie stretnúť medveďa tínedžera alebo medveďa seniora?

„V okolí Zobora sa pohybuje asi 80-kilový mladý medveď,“ dočítala som sa v jednu peknú sobotu, keď sme práve s mužom zvažovali nejakú ľahšiu turistiku.
„Neboj sa, toho dám, to bude nejaký tínedžer“ vyhlásil môj stokilový manžel a išiel pohľadať vhodnú obuv. Niežeby som odrazu začala pochybovať o jeho odvahe. Ale tínedžerov máme doma a poviem vám, nie je to med lízať. A už vôbec nie napchávať sa zrelými čučoriedkami.
Ide skôr o neutíchajúci útok. A síce ešte nemajú 80 kíl, útočiť vedia akoby mali najmenej 120.
Jeden útočí zásadne slovne. Možno sa vám to nezdá až také strašné, ale pokojne si to vyskúšajte. Po každom takom útoku si budete istí, že ste v živote nič nedokázali, že ste totálna nula, a že teda nemáte absolútne žiadne právo dávať akékoľvek rady. Alebo niečo vyčítať. Zároveň si budete istí, že ste na plnej čiare zlyhali najmä vo výchove vlastných detí.
Druhý útočí skôr fyzicky probujúc limity našej trpezlivosti. Akože, chápem, že mláďa potrebuje súperiť so starším samcom a skúšať, koľko mu ešte chýba, kým ho konečne zdolá. Ale prečo má potrebu šermovať pažami a predstierať údery 2 milimetre od nosa vlastnej matky? To naozaj nepochopím.
Len čo manžel našiel vhodnú turistickú obuv, prebrali sme situáciu a rozhodli sa, že potýčiek s tínedžermi už máme dosť. A že nepotrebujeme zisťovať, ako sa chovajú tínedžeri v iných rodinách. Myslím tým, iných živočíšnych rodinách. Konkrétne medvedích.
Rozhodli sme sa ísť radšej do Ilavy. Jej okolie sa považuje za dobre zavedené medvedie územie, ktoré už istotne pred mnohými rokmi obsadil nejaký statný samec. Dnes je to pokojný senior, ktorý sa nám určite radšej vyhne. A ak by aj na nás náhodou naďabil, je jasné, že mu nebude stáť za námahu opustiť krík plný zrelých čučoriedok.
Experti však hovoria, že či už ide o tínedžera alebo seniora, stretnúť medveďa mužského pohlavia nemusí znamenať až tak veľký problém. Horšie je to vraj s medvedicou. Najmä takou, čo má mláďatá.
Čo ja viem?
Momentálne mám pocit, že by som si s ňou celkom dobre rozumela. Pozrela by som smerom k jej mláďatám, ktoré by sa práve snažili doraziť ten už aj tak dosť ohnutý mladý strom, ona by po nich zrevala, nech to nerobia, oni by ju ignorovali a len čo by ten strom zlomili, dobehli by k matke a skúšali si na nej svoje trápne akože hmaty.
Pozrela by som jej do očí, pokrútila hlavou a chápavo sa uškrnula. Ona by si vzdychla, možno by aj jednému z mláďat vrátila úder, ale za viac námahy by jej to nestálo. Potom by mi zakývala na pozdrav, ja by som jej odkývala a prekrížila prsty na znak materinskej spolupatričnosti. Každá by sme potom išli svojou cestou s vedomím, že to ešte nejaký čas musíme vydržať.
Viem si však predstaviť, že by to prebehlo aj úplne inak. Ale neprestanem predsa kvôli nejakým neblahým predstavám chodiť do našich krásnych hôr.
No nie?
P.S. Medzitým prešlo niekoľko mesiacov a naši tínedžeri vstúpili do záverečnej fázy svojho tínedžerstva. Musím povedať, že sa výrazne polepšili. Dokonca sú niekedy aj zlatí, čo môže byť najmä tým, že momentálne trávia väčšinu času na internátoch. Vlastne nám dosť chýbajú.
Myslíte, že sa podobne unormálnil aj ten medveď-tínedžer na Zobore? Možno tam teda pôjdem budúcu sobotu na turistiku. Napriek tomu, že má teraz už určite cez sto kíl...