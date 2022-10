Viva México - Carnitas de barriga

Carnitas - sa dá preložiť ako „malé mäsko“. Toto jedlo pochádza z mexickej kuchyne a jeho pôvod sa dá vystopovať do štátu Mihoacán. Carnitas sa tradične pripravuje dusením bravčového mäsa v oleji, alebo najlepšie v bravčovej masti, kým nie je úplne krehké. Treba sa pripraviť, že časovo je to náročnejší proces, ktorí môže trvať dve, tri a možno aj štyri hodiny, ale výsledkom bude veľmi jemné a šťavnaté mäso, ktoré sa potom zvyčajne môže podávať s nasekaným koriandrom, cibuľou nakrájanou na kocky, salsou, guacamole, tortillami a smaženými fazuľkami (frijoles refritos).

Carnitas a arroz blanco (zdroj: Ján Chomík)

Ideálny spôsob varenia je vo veľkom hrnci s hrubým dnom, ktorý rovnomerne rozptyľuje teplo. Bravčová masť sa používa na prikrytie pokrmu v pomere k množstvu vareného mäsa. Keď sa masť roztopí, pridá sa bravčové mäso a koreniny (zvyčajne soľ, chilli, rasca, mexické oregano, majoránka, tymián, bobkový list, klinčeky a pretlačený cesnak). Mäso sa dusí v tuku do primeranej jemnosti a následne sa zvýši teplota, aby sa vonkajšia časť trochu pripiekla a bola chrumkavá. V tomto štádiu sa kolagén v mäse rozloží dostatočne na to, aby ho bolo možné "prekrojiť" lyžičkou.

Na chutné carnitas budete potrebovať bravčové mäso, ideálne krkovička, alebo pliecko. Existuje však aj variant carnitas z bôčika a pre ten som sa rozhodol. Recept možno vyzerá komplikovane, ale je jednoduchý a výsledok samozrejme fantastický.

Carnitas de barriga (zdroj: Ján Chomík)

Budete potrebovať:

1,5 kg bravčového bôčiku bez kože ( je to dosť dôležité, aby bolo bez kože )

500 g bravčovej masti

1 veľký pomaranč

1/2 citrónu

8 strúčikov olúpaného cesnaku

6 bobkových listov

0,5 litra vývaru, alebo piva

20 g soli

mexické oregano

K servírovaniu:

teplé kukuričné tortilly, alebo arroz blanco (biela ryža), salsa verde

K mexickému jedlu samozrejme patria aj pikantné omáčky, takže mne najviac pasovala chilli omáčka s mangom, výborná voľby by bola aj omáčka s papayou. Proste kombinácia chilli a sladkého ovocia.

Los receptos

Bôčik nakrájate na obdĺžniky a ak chcete, vrchnú časť narežte na mriežky. Poriadne ho osoľte z oboch strán a dajte na hodinu do chladničky. Vo väčšom hrnci nechajte roztopiť bravčovú masť a vložte do nej kúsky bôčika. Nechajte pár minút bôčik pražiť v masti, následne pridajte šťavu z pomaranča a polovice citrónu, ak sú bio, tak môžete vložiť aj vyžmýkané kúsky. Prilejte vývar, alebo pivo. Nechajte variť na stredne vysokej teplote.

Keď dosiahnete bod varu, teplotu stiahnite a pridajte bobkový list, cesnak a mexické oregano. Nechajte na miernej teplote variť asi dve hodiny, alebo kým nebude mäso mäkké. Mäso raz za čas obráťte.

Ak už je mäso mäkké, zvýšte opäť teplotu tak, aby sa začala voda odparovať. Mäso sa postupne začne smažiť vo vlastnom tuku a masti. Znížite teplotu a opatrne pokračujte vo varení mäsa s častým miešaním tak, aby sa nepripálilo, ale krásne zhnedlo.

V tomto bode pochopíte, aké dôležité bolo mať bôčik bez kože. Ak by ste na bôčiku kožu nechali, začala by praskať a v kuchyni by ste mali vymaľované v odtieni bravčovej masti. Pôvodne som aj ja chcel variť z bôčiku bez kože, ale doma máme nože tupé ako Zacharov brús, tak som si povedal, že si kožu nechám odstrániť priamo v mäsiarni. Pani predavačka mi však povedala, že ona to nevie odrezať a s takým čudným úsmevom mi povedala, že nemá veľmi ostré nože. Niekedy sa proste pozabudnem, že bývam na Slovensku. Každopádne ma to neodradilo a napriek tomu som kožu na bôčiku ako pravý rebel nechal. Bolo to však skutočne náročné a nebolo mi všetko jedno. Keď žena videla oprskanú linku okolo sporáka, tak skolabovala a po prebratí urgentne hrozila rozvodom. Nakoniec som to nejako uhral, ale bolo to tesné.

Carnitas a chilli omáčka musí byť... (zdroj: Ján Chomík)

Mäso sa štandardne podáva s kukuričnými tortillami, ale ja som dal prednosť bielej ryži. Človek by to nepovedal, ale ryža je Mexiku tiež veľmi populárna príloha. Keďže tu mám ešte kúsok miesta, tak prihodím niečo aj o ARROZ A LA MEXICANA, čiže mexickej ryži.

Ryža je v Mexiku veľmi populárna (zdroj: Ján Chomík)

Ryžu do Latinskej Ameriky a Karibiku priviezli španielski kolonizátori v roku 1520. Konkrétne do mesta Veracruz. Prístav v tomto meste je najstarší a najväčší v Mexiku a počas koloniálneho obdobia to bol najdôležitejší prístav v Novom Španielsku. Z prístavu Veracruz sa do Španielska vyvážali morky, kukurica, fazuľa, avokádo a bavlna. Zo Španielska prišla pšenica, bôb, dobytok, ošípané, látky, víno a samozrejme ryža. Postupom času sa ryža stala veľmi obľúbenou potravinou v celej latinskej Amerike.

Najznámejšia je určite červená ryža (arroz rojo), ktorá je typickým jedlom v mexickej kuchyni s rôznymi malými obmenami v závislosti od regiónu. Známa je aj ako mexická ryža. V americkej kuchyni Tex-Mex sa zvyčajne nazýva ako španielska ryža, napriek tomu, že táto príprava ryže nie je v Španielsku známa. V podstate však ide o rovnaký recept ako pri mexickej ryži. Príprava červenej ryže je podobná ako príprava bielej (arroz blanco), len namiesto varenia vo vode sa ryža varí v paradajkovom vývare zmiešanom s cesnakom, cibuľou, chilli, alebo aromatickými bylinkami. Ryža môže byť obohatená o hrášok, kukuricu, zemiaky, alebo dokonca aj syr.

Predpríprava k arroz blacno a arroz rojo (zdroj: Ján Chomík)

V mayských kultúrnych oblastiach (Chiapas, Tabasco a Yucatánsky polostrov ) sa zvyčajne pridáva aj pasta achiote, ktorá je aromatická a má intenzívnu chuť, rovnako je aj prírodným červeným farbivom. Spolu s fazuľou je ryža najklasickejšou prílohou k mäsu a rybám, alebo aj na plnenie tacos, či burritos. Často používanou je dlhozrnná ryža, pretože je k príprave najvhodnejšia. Má v sebe menej škrobu, preto je po uvarení nadýchaná a zrnká sa k sebe tak nelepia.

ARROZ BLANCO

Budete potrebovať:

250 g dlhozrnnej ryže

polovicu malej cibule

1 strúčik cesnaku

1 dcl vody

2 polievkové lyžice oleja

350 ml horúcej vody

pár kvapiek limetkovej, alebo citrónovej šťavy

soľ podľa chuti

1. Ryžu dajte do nádoby, zalejte ju studenou vodou a preplachujte do doby, kým nebude voda číra. Preložte do sitka a zbavte sa prebytočnej vody. Ryža by mala byť čo najsuchšia.

2. Do mixéra vložte cibuľu, cesnak a 1 dcl vody, rozmixujte.

3. Vo väčšom hrnci rozpáľte na stredne vysokej teplote olej. Pridajte ryžu a začnite restovať. Pravidelne miešajte, kým ryža nezačne sklovatieť. Bude to trvať asi 4 až 5 minút. Nerestujte ryžu príliš dlho. Akonáhle sa vám bude zdať ryža orestovaná, nakloňte hrniec a zbavte sa prebytočného oleja.

5. Pridajte rozmixovanú cibuľu s cesnakom a premiešajte s ryžou. Prilejte horúcu vodu a pár kvapiek limetkovej, alebo citrónovej šťavy. Všetko priveďte k varu.

6. Akonáhle sa ryža začne variť, stiahnite teplotu, osoľte a na hrniec dajte pokrievku. Varte 15 až 20 minút. Dôležité je, aby ste ryžu po zakrytí hrnca už nemiešali, inak sa z nej stane kaša. Všetka voda by sa mala absorbovať do ryže a tá by mala byť na konci krásne nadýchaná. Keď bude ryža uvarená, nechajte ju odstáť 10 až 15 minút. Ryžu môžete dozdobiť petržlenovou vňaťou, koriandrom, alebo nakrájanou jarnou cibuľkou.

Arroz blanco (biela ryža)

ARROZ ROJO

Budete potrebovať:

250 g dlhozrnnej ryže

2-3 nakrájané paradajky

polovicu malej cibule

1 strúčik cesnaku

1 dcl vody

3 polievkové lyžice oleja

650 ml kuracieho vývaru

soľ podľa chuti

1. Ryžu dajte do nádoby, zalejte ju studenou vodou a preplachujte do doby, kým nebude voda číra. Preložte do sitka a zbavte sa prebytočnej vody. Ryža by mala byť čo najsuchšia.

2. Do mixéra vložte paradajky, cibuľu, cesnak a rozmixujte.

3. Vo väčšom hrnci rozpáľte na stredne vysokej teplote olej, pridajte ryžu a začnite restovať. Ryžu pravidelne miešajte kým nezačne hnednúť. Bude to trvať asi 8 až 10 minút. Akonáhle sa vám bude zdať ryža orestovaná, nakloňte hrniec a zbavte sa prebytočného oleja.

5. Pridajte rozmixované paradajky, cibuľu s cesnakom a premiešajte s ryžou. Pokračujte v restovaní na stredne vysokej teplote, kým sa všetka tekutina neabsorbuje. Stále pravidelne miešajte, aby sa nič nepripálilo na dno hrnca. Následne pridajte kurací vývar, soľ a priveďte k varu.

6. Akonáhle sa začne ryža variť, stiahnite teplotu a na hrniec dajte pokrievku. Varte 15 až 20 minút. Dôležité je, aby ste ryžu po zakrytí hrnca už nemiešali, inak sa z nej stane kaša. Všetka voda by sa mala absorbovať do ryže a tá by mala byť na konci krásne nadýchaná. Keď bude ryža uvarená, nechajte ju odstáť nejakých 10 až 15 minút. Ryžu môžete ozdobiť petržlenovou vňaťou, koriandrom, alebo nakrájanou jarnou cibuľkou.