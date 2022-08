Viva México & chilli omáčky

Môj chilli príbeh

V mojom prípade sa pravdepodobne jedná o dedičnú záležitosť. V našej rodine to bol otec, ktorý mal blízky vzťah k čomukoľvek pikantnému. Sušené chilli si sypal takmer do všetkého a ako to u detí býva, tak som ho chcel vo všetkom napodobňovať. Asi prvá skúsenosť bola, keď som mal približne osem rokov a nasypal som si chilli do polievky. Ako nadšený a premotivovaný amatér som samozrejme neodhadol množstvo.

A bol to skutočne religiózny zážitok - okrem toho, že sa mi zrolovali palce na nohách, tak to bolo prvý a poslednýkrát, keď sa mi zjavil Ježiš.

O pár rokov som bol s mamou a babičkou vo východnom Nemecku. Babička bola totiž rodená Nemka žijúca v ČSSR a v NDR mala zvyšok rodiny. Doteraz si pamätám, ako jej celá československá rodina celý život vyčítala, že dvoch možných Nemeckých republík sa narodila do tej blbej. Spoločne sme sa túlali Drážďanmi, kde sme navštívili napríklad Palác Republiky, kde sa natáčalo pár častí vtedy populárneho Ein Kessel Buntes a v Berlíne som videl Berlínsky múr. Potom si ešte spomínam, že sme navštívili nejaký obchodný dom, niečo ako tej dobe náš Prior. Tam mi mama kúpila riflovú bundu a riflové nohavice, nebola to však tá americká riflovina, ale bola to tá lepšia - socialistická. Myslím, že tie rifle mali aj puky. Toľko k spomienkam z NDR, jedna však bola najsilnejšia, keď sme v Berlíne, alebo v Drážďanoch, už si to presne nepamätám našli malý obchod s koreninami. Vtedy som si od mamy prosil nejaké marky, aby som mohol kúpiť otcovi chilli. Otec mal z toho takú radosť, že táto spomienka na chilli bola pre mňa z celej návštevy NDR najsilnejšia.

Postupom času, som sa osmelil a začal som si chilli pridávať do jedla aj ja. A ako išiel čas, tak sa z toho stala rovnaká závislosť akou trpel aj môj otec. Ibaže ja som išiel ďalej a okrem samotného chilli som sa začal zaujímať o jeho históriu, krajinu pôvodu a nakoniec to dopadlo tak, že som sa stal fanúšikom všetkého mexického. Zaujímam sa o históriu tejto krajiny, jej obyvateľov, tradície, gastronómiu a dokonca sa pohrávam s myšlienkou, že sa stanem samoukom pôvodného jazyka Mexikov (Aztékov) - Nahuatl. Bude mi to síce rovnako platné ako keby sa Eskimák učil latinčinu, ale ako hovorí klasik: "I skladník ve šroubárně si může přečíst Nezahualcóyotla v originále!"

Takže v nasledujúcich blogoch by som sa rád venoval všetkému čo je spojené s Mexikom a kde inde začať ako práve u chilli.

Chilli a jeho pôvod

Chilli papričky, alebo chilli pochádza z miest súčasnej Bolívie a bolo súčasťou ľudskej potravy približne od roku 7500 pred Kristom. Je jednou z najstaršie pestovaných plodín v Amerike. Pôvod ich pestovania sa datuje do východného a stredného Mexika asi pred 6 000 rokmi pred Kristom.

Rovnako ako paradajky, kukurica, fazuľa, zemiaky a iné potraviny bolo aj chilli k nám do Európy dovezené až po objavení Ameriky. Keď Krištof Kolumbus a jeho posádka dorazili do Karibiku, boli prvými Európanmi, ktorí sa s touto potravinou stretli.

Chilli je autentický názov z pôvodného jazyka Aztékov, alebo ak chcete Mexikov. Krištof Kolumbus dal chilli pomenovanie „paprika“, pretože mu ich pikantnosť pripomínala čierne korenie, ktoré sa v Európe nazývalo „Piper. Ak by sme chceli byť presnejší, tak človek, ktorému by sme my milovníci chilli mali byť vďační bol Diego Álvarez Chanca. Bol to lekár na Kolumbovej druhej plavbe do „Západnej Indie“ v roku 1493. Tento človek priniesol prvé chilli papričky do Španielska a prvýkrát napísal o ich liečivých vlastnostiach v roku 1494. Následne sa chilli pestovalo ako botanická kuriozita v záhradách španielskych a portugalských kláštorov. Boli to mnísi, ktorí ako prví experimentovali s kulinárskym potenciálom chilli papričiek a zistili, že ich štipľavosť ponúka náhradu za čierne korenie, ktoré bolo v tom čase také drahé, že sa v niektorých krajinách používalo ako legálne platidlo. Do päťdesiatich rokov od objavenia sa chilli paprička rozšírila po väčšine vtedy známeho sveta.

Samotné chilli a chilli omáčka je neoddeliteľnou súčasťou mexických jedál a ich domácej kuchyne. Samozrejme ich všadeprítomné využitie je zapríčinené tým, že ich vzťah k chilli sa budoval doslovne stáročia. Je to tak silná väzba, že ťažko budete hľadať recept, kde by jednu z úloh nehral tento produkt. V každej mexickej domácnosti ho nájdete v rôznych formách.

SHU

Najčastejším spôsobom, akým určujeme intenzitu štipľavosti chilli papričiek, alebo pikantných omáčok je Scovilleho stupnica a jej jednotky (SHU). Stupnica je pomenovaná po americkom chemikovi Wilburovi L. Scovilleovi, ktorý v roku 1912 publikoval metódu kvantitatívneho porovnávania pálivosti papričiek – Scovilleho organoleptický test. Základom je roztok z chilli papričiek, cukru a vody, ktorý je riedený vodou a skúšaný ochutnávačom (väčšinou najmenej piatimi) dovtedy, kým zmizne pálivosť.

Samozrejme tento test je relatívne neobjektívny, pretože namerané hodnoty SHU sa môžu odlišovať v závislosti od odrody, podnebia alebo aj pôdy, čiže údaje o chilli, alebo chilli omáčkach vyjadrujú približný rozsah pálivosti. Pomocou chromatografických metód je možné dnes merať SHU podstatne presnejšie než pri Scovilleho testom.

Prečo chilli štípe?

Na to je jednoduchá odpoveď - lebo kapsaicín. Tento alkaloid funguje len u cicavcov, vrátane človeka. Vyvoláva pocit pálenia v každom tkanive, s ktorým príde do styku. Kapsaicín aktivuje proteín v ľudských bunkách nazývaný TRPV1. Úlohou tohto proteínu je vnímať teplo. Keď sa tak stane, upozorní mozog, ten zareaguje tak, že do postihnutej časti tela vyšle nával bolesti. Takže jednoducho vysvetlené, kapsaicín sám o sebe nie je pálivý – je to iba klamár, ktorý oklame váš nervový systém. Vaše nervové bunky rýchlo prenesú správu do vášho mozgu, že niečo, čo ste práve ochutnali - horí. Takže si myslíte, že to čo máte v ústach je horúce vo fyzickom zmysle aj keď v skutočnosti žiadne fyzické teplo neexistuje. Váš mozog jednoducho nepozná rozdiel.

Prečo teda niektorí ľudia túžia po tomto vlastne nepríjemnom pocite?? Súvisí to čiastočne s endorfínmi. Aby ste zmiernili bolesť, vaše telo uvoľňuje endorfíny a dopamín. A to v štáte, kde je alkohol jedinou legálnou drogou je odmena ktorá sa neodmieta. Ha, ha, ha.

HOT SAUCE vs. SALSA PICANTE, čiže Štipľavá omáčka vs. Štipľavá salsa.

Takže úplne na začiatok si dajme do poriadku terminológiu.

V Mexiku sa nestretnete s pojmom HOT SAUCE, čiže pikantná, alebo štipľavá omáčka. Všetky tieto produkty spadajú do kategórie SALSA.

My v Európe chápeme pojem salsa skôr ako kombináciu nakrájanej zeleniny ako napríklad paradajky, papriky, dochutenú korením. Takáto salsa je sama o sebe zväčša nepálivá.

Salsa však je španielske slovo, ktoré prekladáme ako slovo „omáčka“. Mexičania teda nerozlišujú medzi salsou a omáčkou. Takže, ak by sme to chceli úplne domotať tak do salsy, možeme dať salsu picante, aby bola pikantná.

Salsa má svoj pôvod u Inkov, Mayov a Aztékov. Títo ľudia prvýkrát použili kombináciu paradajok, byliniek a papriky na mäsových jedlách, ktoré boli prvými salsami. V jazyku nahuatl sa to nazýva CHILMOLLI. Ak teda budeme miesto pikantná omáčka používať výraz Salsa picante bolo by ešte dobré zmieniť, že slovo „picante“ je španielskeho pôvodu. „Picant“ je prídavné meno odvodené od slova „picar“, čo znamená „pichať“. Tento význam pochádza z pocitu, ktorý chilli spôsobuje na jazyku.

Zhrnutie:

1.Klasická salsa je kombináciou nakrájaných paradajok, papriky, tomatillos a korenia. Salsa je jemná a pridáva sa do množstva jedál ako dochutenie.

2.Salsa picante je pikantná omáčka. Táto pikantná omáčka je vyrobená z čili papričiek. Pridáva sa do jedál, alebo salsy, aby bola pálivá, alebo pikantnejšia.



Ako veľmi pália mexické chilli omáčky?

Chilli a chilli omáčky sa tešia veľkej popularite a sociálne siete zaplavujú videá, ktoré zobrazujú ako ľudia prijímajú výzvy v konzumácii tých najpálivejších chilli papričiek, omáčok, alebo podobných produktov. Všetko sú extrémne štipľavé záležitosti. Aj napriek tomu, že milujem pikantné jedlá nikdy som nemal potrebu sa púšťať do niečoho podobného. Samozrejme intenzita štipľavosti sa pri častej konzumácii posúva vyššie a vyššie, ale v mojom prípade tu hrá úlohu aj niečo iné a to samotná CHUŤ chilli omáčky, ale poďme pekne po poriadku.

V Mexiku si s označovaním intenzity štipľavosti ťažkú hlavu nerobia. Vystačia si s tromi stupňami pikantnosti: PICANTE, MUY PICANTE a EXTRA PICANTE. Je to paradox, ale napriek tomu, že je Mexiko kolíska chilli papričiek a omáčok, ich omáčky nie sú práve o extra štipľavosti, ale skôr o chuti. Každá omáčka je špecifická, používa sa do nej určitý druh, alebo určitý mix druhov chilli papričiek a to všetko je doladené rôznym korením, ktoré si samozrejme každý výrobca stráži ako poklad. A možno aj preto sú mexické omáčky tak populárne a obľúbené vo svete.

VALENTINA SALSA PICANTE

Valentina je bezpochýb najpredávanejšou chilli omáčkou v Mexiku. Jej príbeh sa začal písať v roku 1960, keď zakladateľ Don Manuel Maciel Mendez najprv začal s výrobou chilli omáčky značky Tamazula a krátko potom ju predstavil ako značku Valentina. Tej to netrvalo dlho a stala sa lídrom v oblasti výroby aj predaja chilli omáčok v Mexiku. Továreň sa nachádza v Guadalajare v Mexiku.

Prečo názov Valentina? ("Valentina, Valentina, som odovzdaný pri tvojich nohách...")

Valentina Ramírez Avitia, známa aj ako „La Valentina“ sa narodila 14.2.1893 a patrila k ozbrojeným silám generála Ramóna F. Iturbideho. Žena, pôvodom zo San Antonia sa zúčastnila na dobytí Topie, Culiacánu a samotného Tamazulu. Vďaka svojej rebélii a vodcovstvu bola uznaná za veteránku revolúcie a od ministra národnej obrany dostala za zásluhy ocenenie.

Avitia ako žena do armády nemohla narukovať, tak si dala na seba šaty svojich bratov, schovala si vlasy a prijala meno Juan Ramírez a v roku 1910 sa pripojila k armáde Maderisov pod vedením Francisca I. Madera. Po víťaznej bitke v Culiacáne rýchlo povýšila na hodnosť poručíka. Až skoro po polroku sa prišlo na to, že Juan je Avitia a 22. júna 1911 bola prepustená z armády.

Po návrate domov sa jej rodina vyhýbala. Presťahovala sa teda do Culiacánu a žila tam vyše dvadsať rokov. V roku 1969 ju v meste Navolato zrazilo auto a následne bola umiestnená do opatrovateľského domu. Zmrzačená a bez invalidného vozíka žila v malej chatrči a žobrala o jedlo. Dňa 4. apríla 1979 Avitia zomrela na popáleniny, ktoré utrpela po požiari vo svojom dome.

Avitia je symbolom intenzívnej a vášnivej lásky k vlasti, ktorú revolucionárka vyvolala. Tak sa Manuel Maciel Méndez, tvorca omáčky Valentina, inšpiroval pri pomenovaní obľúbenej štipľavej omáčky.

Valentina salsa picante obsahuje tieto chilli papričky: chilli puya a chilli serano. Červený tvar na etikete je obrysom mexického štátu Jalisco .

Chuť a vlastnosti: omáčka má perfektnú konzistenciu, nie je ani riedka ani hustá. Má kyslejšiu chuť vďaka kyseline octovej, ale porovnaní napríklad s Tabascom je to podstatne menšia intenzita. Pálivosť je mierna, ale citeľná. Chuť je intenzívna a okrem chilli je cítiť aj stopy korenia ako mexické oregano a iné bylinky. Omáčka so žltou etiketou má okolo 900 SHU a s čiernou (muy picante) okolo 2 100 SHU. Valentina je univerzálne omáčka, ktorú môžete použiť priamo na jedlo, snack, alebo čokoľvek, kde by ste privítali trochu pikantnosti. Poprípade ju môžete vyskúšať rovnako ako Mexičania, tí si ňou veľmi radi polievajú v kine pukance.

Valentina (zdroj: Ján Chomík)

CHOLULA SALSA PICANTE

Cholula bola založená rodinou Harrisonovcov, pôvodne z mesta Chapala v mexickom štáte Jalisco. Po prvýkrát bola predstavená v Austine a následne si veľmi rýchlo našla cestu k svojim zákazníkom v Mexiku ako aj v USA. V októbri 2019 The Cholula Food Company oznámila, že presunie svoje sídlo z New Yorku do Stamfordu v Connecticute , výroba však naďalej ostáva v Mexiku.

Pomenovaná je podľa 2500 rokov starého mesta Cholula v mexickom štáte Puebla , najstaršieho stále obývaného mesta v Mexiku. Toto mesto sa nachádza na úpätí sopky Popocatpetl. Názov „Cholula“ je odvodený od nahuatlského toponyma Chollollan , čo znamená „miesto ústupu“.

Typickým znakom Choluli sú dve veci. Prvá je drevený uzáver, ktorý je znakom kvality a pravosti, symbolizuje remeselnú zručnosť, ktorá je súčasťou každej fľaše Choluly. Farba „drevenej čiapky“ je špecificky prispôsobená tak, aby korešpondovala s príchuťou danej omáčky. Druhá vec je portrét ženy: niektoré pramene uvádzajú, že dotyčná žena je Camila Harrison, ktorá bola matriarchou rodiny spoločnosti Cholula.

Cholula je vyrobená zo zmesi arbolových a piquinových chilli papričiek. Jej chuť má rovnaká základ ako spomínaná Valentina, ale je oveľa jemnejšia, menej pikantná a redšia. Cholula má v ponuke okrem Choluly originaj aj iné varianty omáčok a a to konkrétne:

Cholula green pepper - tá je vyrobená zo zelených chilli papričiek poblano a jalapeno. Chuť je jemná a svieža. Patrí k tým menej pikatnejším. asi o polovicu a tá klasická.

Cholula lime – ktorá je dochutená limetkou, čiže je viac kyslejšia. Pikantnosť je zo všetkých variiantov najnižšia, chuť limetky však vyznieva trochu umelo.

Cholula garlic – cesnaková klasika, dokonalá záležitosť na langoš, alebo čokoľvek iné, kde by ste privítali cesnak navyše. Veľmi dobre vykompenzovaná pikantnosť a chuť cesnaku.

Cholula sweet habenero – je doplnená ananásom a jej sladká chuť je návyková, keďže je v kombinácii so štipľavejším habanerom, tak to z nej robí najpikantnejšiu z celej sady.

A posledná a za mňa jednoducho najlepšia je Cholula Chipotle - chipotle je vlasnte údené jalapeno, takže chuť je údená a podobná barbecue omáčke, ibaže nie je tak presladená. Fantastická chuť aj vôňa, žiadne grilovačka bez nej nemá zmysel.

Cholula omáčky (zdroj: Ján Chomík)

TAPÁTIO SALSA PICANTE

OK, technicky sa nejedná o mexickú omáčku, pretože chilli omáčka Tapatío sa vyrába vo Vernone v Kalifornii . Je populárna najmä v USA, hlavne medzi mexicko-americkými komunitami. A prečo som ju sem teda zaradil? Viac prezradí jej samotný názov. „ Tapatío “ je totiž prezývka, ktorú dostávajú ľudia z mesta Guadalajara v mexickom štáte Jalisco : z miesta, z ktorého majitelia spoločnosti kedysi emigrovali. Čiže táto omáčka má 100% pôvod a korene v Mexiku.

Asi najviac sa blíži chuťovo k Valentine, konzistencia je redšia. Každopádne, ak by som si mal vybrať tak, pre mňa je Valentina lepšia. A asi aj tak by som to zhrnul, Tapátio je taká americká Valentina. V USA ma oveľa lepšie zvládnutý marketing, tak aj možno preto je v oveľa známejšia a predávanejšia ako jej kolegyňa.

Tapatio (zdroj: Ján Chomík)

HUICHOL SALSA PICANTE

Huichol je pôvodné obyvateľstvo Mexika a Spojených štátov amerických žijúce v pohorí Sierra Madre. Najmä v štátoch Nayarit , Jalisco , Zacatecas a Durango , ako aj v Spojených štátoch amerických v štátoch Kalifornia , Arizona , Nové Mexiko a Texas . Vo väčšom svete sú najlepšie známi ako Huichol , aj keď sa vo svojom rodnom jazyku Huichol označujú ako Wixáritari („ľudia“)..

Recept na salsu Huichol ako ostatne na všetky ostatné chilli omáčky z tohto výberu je tajný. Alfonso Lopez vnuk zakladateľa Roberta Lopeza, však vysvetľuje, že ingrediencie zahŕňajú organické, prirodzene sušené papriky cascabel, rascu, soľ a ocot.

V roku 1949 Roberto Lopez vyrobil chilli omáčku podľa receptu svojej manželky. Založil spoločnosť Nayarit so 40 pesos vo vrecku a jedným bicyklom. Začiatky boli naozaj v úspornom režime, dokonca na na balenie omáčok používal prázdne fľaše od piva značky Cerveza Pacifico, pretože na nich nebolo žiadne logo ani názov. Dnes už firma vyrába viac ako 100 000 kusov denne do svojich vlastných fliaš.

Keďže som aj ostatné omáčky porovnával s kráľovnou Valentinou nevyhnem sa tomu ani teraz. Chuť Huichol je zemitá, drsná až máte pocit, že je trochu zrnitá. Vyšperkovaná kombinácia chilli cascabe a korenia. Oproti Valentine je hustejšia a jednoznačne od nej rozoznateľná.

Huichol salsa (zdroj: Ján Chomík)

EL YUCATECO SALSA PICANTE

Zatiaľ, čo sme sa doteraz venovali omáčkam na „octovej báze“, tak teraz sa preklopíme na neoctovú. A tu je jednoznačným kráľom EL YUCATECO, aj keď v mojom prípade si myslím, že má dosť silnú konkurenciu, ale o tej neskôr.

Rovnako je tu aj ďalší značný rozdiel, od mierne pikantných chilli omáčok sa prehupneme o pár SHU vyššie, pretože tu už sa budeme baviť ako dominujúcej chilli papričke – HABANERU.

Habanero je jedna z najpálivejších paprík na svete, vlastne do roku 1999 aj bola. Dnes už je samozrejme prekonaná inými ako napríklad Carolina Reaper, Trinidad Moruga Scorpion či Bhut Jolokiou, každopádne stále patrí do najsilnejšej desiatky. Nezrelé habanerá sú zelené, ale v priebehu dozrievania väčšinou svoju farbu menia. Najbežnejšie farby tejto papriky sú oranžová, červená, žltá, biela, hnedá, ružová, ale aj zelená v zrelosti.

V roku 1968 pán Priamo Gamboa začal vyrábať a predávať svoje domáce chilli omáčky na lokálnej úrovni. Dnes spoločnosť ponúka produktovú radu, ktorá obsahuje sedem druhov chilli omáčok, koreniny, achiote a aj mexické sirupy na prípravu aqua fresca. Ich habanero omáčky sú najpredávanejšími omáčkami v USA a expandujú s veľkou chuťou do Európy.

V ponukovej sade môžete nájsť tieto druhy omáčok: salsa roja picante, verde picante, caribbean, extre picante, jalapenos, negra a chipotle.

Klasikou sú samozrejme červená (roja) a zelená (verde) salsa. Caribbean má nádych exotiky a poteší aj jej krásna farba. Čierna (negra) má spálenú, údenú a štipľavú chuť pečených paprík. Chipotle verzia je jemne pikantná a ako každá omáčky s chipotle má silne údenú chuť a v prípade El Yucateca aj intenzívnu sladkosť, čo je spôsobené tým, že omáčka obsahuje lesný med a aj kukuričný sirup. Konzistencia je tiež oveľa hutnejšia ako ostatné z rady. Jalepenos je jemne pikantná, ale myslím, že neurazí. No a nakoniec ostáva už len extra picante verzia, tá je logicky zo všetkých najsilnejšia. El Yucateco sa hrdí tým, že všetky habanero papričky si pestujú sami priamo na Yucatánskom polostrove.

El Yucateco omáčky (zdroj: Ján Chomík)

LA MERIDANA SALSA PICANTE

La Meridana predstavuje ženu z Meridy v štáte Yucatán. Pracovitá, ochotná žena s veľkou kultúrnou tradíciou. Spoločnosť si chce takto uctiť domorodé ženy na vidieku, ktoré starostlivo vyberajú a ručne zbierajú tie najlepšie papričky habanero zo starých mayských krajín. Na trhu pôsobia len relatívne krátko, od roku 2016 ale stihli toho naozaj veľa. Široká ponuka chutných chilli omáčok bez konzervantov a umelých farbív! Čistá a plná chuť habanero papričiek bez octového základu.

Omáčky majú skvelú chuť, krásnu farbu a dokonalú textúru! V ich ponuke nájdete klasické omáčky z červeného a zeleného habanera, ale aj omáčky z klasických mayskych receptov ako je ahumada a tamulada, čo sú pečené, alebo grilované chilli papričky, ktoré sa potom spracujú do pikantnej salsy. Ťahákom sú určite ich ovocné príchute, pretože kombinácia sladkého ovocia a chilli je naozaj dokonalé kombo. Verzia habanero mango, alebo habanero papaya sú naozaj to najlepšie čo sa dá nájsť na trhu. V roku 2018 získala dve ocenenia Scovie Awards, ktoré oceňujú najlepšie pikantné omáčky a grilovacie produkty na svete. Víťazmi bola práve červená (roja) habanero a mango chilli omáčka.

La Meridana (zdroj: Ján Chomík)

Chilli omáčka môže byť viac než len obyčajné dochucovadlo. Väčšina ľudí používa chilli omáčku ako jednoduché a rýchle dochucovadlo. Trochu, alebo veľa sa dá na pečené mäso, do polievky, alebo si ním pokvapkajú pizzu. Niekto ňou dochutí fádne cestoviny, alebo nudný šunkový sendvič, ale chilli omáčka môže byť oveľa viac.

KDE VŠADE JU MÔŽEME CHILLI OMÁČKU POUŽIŤ?

PIKANTNÉ KOKTEJLY: Chilli omáčka je ideálna na prípravu pikantných nápojov. Bloody Mary nie je dosť bloody, ak Vás trochu neštípe. Alebo čo tak Michelada, Mangonáda, Smoky Whiskey Mule, alebo pikantný uhorkový koktejl ?

VINAIGRETY/DRESINGY: Vmiešajte trochu pikantnej omáčky do zmesi oleja a octu, alebo úplne nahraďte ocot chilli omáčkou na báze octu. Výborný nápad je aj zamiešať trochu pikantnej omáčky do kyslej smotany a máte za pár sekúnd fantastický dresing na kuracie mäso, alebo ryby.

DIP: Hummus, alebo Guacamole - krásne krémové a pikantné. Čo tak pridať trochu chilli omáčky do majonézy?

CESTOVINOVÁ OMÁČKA: Ušetrite čas v kuchyni zmiešaním chilli omáčky s paradajkovou omáčkou na rýchle cestoviny. Niekedy stačí jedna polievková lyžica a vaše cestoviny budú hneď o niečo chutnejšie.

BUFFALO OMÁČKA: Použite omáčku ako Valentina, alebo Tapatio, pridajte maslo a dajte ohrievať na nízkom plameni do hrnca. Pridajte ďalsie ingrediencie podľa vašich preferencií ako je napríklad cesnak, bylinky a korenie.. Premiešajte s grilovanými krídelkami, alebo stehnami a máte hotovo.

MLETÉ MÄSO: Ak pridáte jednu, alebo dve polievkové lyžice chilli omáčky do akejkoľvek zmesi mletého mäsa, či už ide o hamburgery, mäsové guľky, sekanú, fašírky, inak to už robiť nebudete.

CHILLI: Mexické chile con carne, alebo texaské chili s fazuľou, či bez nej... Povarte pekne pomaly, aby omáčka skutočne prenikla do chilli. Pre milovníkov gulášov je experimentovanie s chilli omáčkami doslova ich povinnosťou.

DOMÁCA CHILLI HORČICA: Vylepšite si horčicu dotykom chilli omáčky. Párky, alebo pečené klobása, domáci hot-dog bude razom o niečo chutnejší.

MARINÁDY: Pikantná chilli omáčka sama o sebe môže byť výbornou marinádou, fantázii sa medze nekladú.

CHILLI MASLO: Nechajte zmäknúť maslo, primiešajte obľúbenú chilli omáčku. Vytvarujte do nejakej formy a nechajte stuhnúť v chladničke. Úžasné na opečený toast, alebo pridanie do pekáča s pečením mäsom na zjemnenie omáčkového základu.

