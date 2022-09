Viva México - COCHINITA PIBIL

Skôr než sa pustím do receptu pre túto "yucatánsku pochúťku" bude dobré trochu spoznať a jej históriu.

Kuchyňa starovekých Mayov bola tak pestrá a chutná, že ich kvalita sa overila aj napriek storočiami. V súčasnosti sa v Mexiku pripravujú jedlá, ktoré sa s rôznymi variáciami zachovali do dnešných dní a tak si aj my môžeme pripraviť jedlá, ktoré jedli pôvodní obyvatelia Mezoameriky pred viac ako 600 rokmi. Samozrejme, niektoré z týchto jedál vznikli aj v dôsledku prítomnosti Španielov a spoznania nových zdrojov, ako napríklad bravčové mäso a korenia.

Ktoré jedlá to vlastne boli?

Asi najznámejším je TAMALES. Na rozdiel od iných predhispánskych kultúr na území Mexika, Mayovia nejedli len kukuričné placky, ale tamales. Bez váhania sa dá povedať, že to bolo ich národné jedlo. „Tamal“ nebol len bežný pokrm, ale aj dôležité jedlo pre obrady. Jedná sa o kukuričnú hmotu s rôznym korením a mäsom, ktorá sa dusí v banánových listoch.

Ďalším zástupcom je RELLENO NEGRO - pečené mäso preliate čiernou omáčkou. Toto jedlo sa pripravuje zo sušených údených chilli papričiek, rôzneho korenia ako napríklad klinčekov, rasce, achiote, oregana a iných. Mäso z ktorého sa tento pokrm pripravoval bol moriak. Možno viete, možno nie, ale práve morka pochádza z Nového sveta. Predtým, ako Španieli prišli do Mexika, tento druh omáčky (s menšou hustotou) sa konzumoval s mäsom zvierat, ktoré sa v tom čase v Mexiku lovili. S príchodom Španielov sa pripravoval už aj s kuracím, alebo bravčovým mäsom. Dnes sa opäť pripravuje s morčacím mäsom. Dá sa povedať, že tento recept prešiel za stovky rokov najmenšími zmenami.

Menšou zmenou prešlo aj GUACAMOLE, starí obyvatelia pripravovalo túto pochúťku z avokáda, paradajok, chilli, limetky a vody. Teraz ho pripravujeme s cibuľou a koriandrom.

Predposledným pokrmom by mohol byť POC CHUC - pečené bravčové mäso. Ako som už spomínal, bravčové mäso prišlo do Mexika vďaka Španielom. Niektorí historici však tvrdia, že sa predtým pripravoval z pekariho mäsa, pečeného na horúcich kameňoch. Toto zvláštne jedlo je dochutené reďkovkami, cibuľou, paradajkami, koriandrom a nádychom kyslého pomaranča, ktorý mu dodáva jedinečnú chuť. Je to vlastne trochu menej komplikovanejšia verzia jedla, ktoré je však asi najznámejšie z yucatánskej kuchyne - COCHINITA PIBIL.

COCHINITA PIBIL

Cochinita Pibil (kočiníta píbíl) - pomaly pečené bravčové mäso. Tradične sa používa celé prasiatko, preto slovo Cochinita – prasiatko. Namiesto prasiatka sa však bežne používa aj bravčové plece, alebo krkovička. Mäso sa marinuje v kyslej marináde a potom sa pomaly pečie, až kým sa mäso nerozpadáva.

Toto predhispánske jedlo varili Mayovia s mäsom z bažanta, diviaka, či jeleňa. Pripravovali ho pre Hanal Pixán - čo je deň, kedy duše zosnulých navštívia svojich príbuzných. Deje sa tak od 31. októbra do 2. novembra, teda v rovnakých dátumoch, kedy Mexiko oslavuje Deň mŕtvych. Keď Španieli dorazili do Mexika a priniesli bravčové mäso, bolo to ako spojiť dva kúsky dokonalej skladačky. Vtedy sa zrodil Cochinita pibil tak, ako ho poznáme dnes.

AKO SA PRIPRAVUJE COCHINITA PIBIL?

Zväčša sa uvádza, že na prípravu potrebujeme bravčové stehno, bravčové karé, listy banánovníka, achiote, pomarančový džús a soľ. Každá reštaurácia a rodina ho pripravuje inak a všetci svätosväte prisahajú, že práve ich recept je ten autentický. Niektorí hovoria, že je potrebné oregano, iní tvrdia, že biele korenie, iní že je nutné chile guajillo, a tak ďalej do nekonečna… Myslím, že je to podobné ako u nás s autentickým receptom na kapustnicu, či vianočný zemiakový šalát. Pravdou však je, že práve v rozmanitosti receptov nachádzame krásu akéhokoľvek jedla.

AKO CHUTÍ COCHINITA PIBIL?

V momente ako som napísal túto otázku som zvraštil čelo... Ako by ste opísali chuť halušiek? Je veľmi ťažké podrobne opísať chuť tohto jedla, ale predsa sa len pokúsim to trochu priblížiť. Je to veľmi charakteristická, korenistá chuť s mierne kyslím nádychom a šťavnatým a veľmi mäkkým mäsom, ktoré sa "topí" v ústach. Zatiaľ, čo chuť marinády prevláda, neprebíja štruktúru a chuť bravčového mäsa. Samo o sebe toto jedlo pikantné nie je, ale veľmi dobre k nemu ide akákoľvek pikantná omáčka, ideálne s habanera, a čo iná by to malo byť ako napríklad yucatánske EL Yucateco, alebo La Meridana. Výborným doplnkom k tomuto jedlu je nakladaná fialová cibuľa s oreganom. Každé dobré mexické jedlo sa konzumuje v taco, čiže na kukuričnej tortille. Ani v tomto prípade sa to nebude meniť.

AKO NA TO?

Tradičný spôsob prípravy Cochinita pibil je v "zemnej peci", takže najprv si treba zaobstarať voľný pozemok a lopatu. Rovnako budete potrebovať banánové listy, tie predpokladám má doma každý z nás, či už kupované, alebo pestované na našich balkónoch, či záhradkách. Samozrejme žartujem.

V pôvodnom recepte sa dostatočne dlho marinované mäso zabalí do banánových listov a umiestni sa na horúce kamene v podzemnom ohnisku. Tam je "pochované" na dlhé hodiny - tu prichádza na vysvetlenie pôvodu slova pibil - čo je vlastne mayský výraz pre slovo - pochovaný.

Takže miesto lopaty zoberieme zo špajze tlakový hrniec, alebo naštartujeme rúru.

Najprv však musíme pripraviť kyslú marinádu, tá je veľmi dôležitá. Účelom tejto kyslej marinády je, aby bolo mäso jemné a krehké. Kyslá marináda sa tradične skladá z horkých pomarančov, známych aj ako sevillské pomaranče. U nás nie sú bežne k dispozícii a tak ich môžete nahradiť zmesou limetkovej, citrónovej a pomarančovej šťavy. Krásna oranžová farba v Cochinita Pibil pochádza zo semien annatto, ktoré sú mleté, alebo vyrobené ako pasta - bežne známa ako Achiote. A práva aj achiote dodáva bravčovému mäsu špecifickú chuť. Ja mám k dispozícii Achiote marinádu v tekutom stave a je v nej už všetko. Stačí túto marinádu naliať na mäso na nechať marinovať 3 hodiny. NIE VIAC!!!

Bravčov mäso a tekutá marináda Achiote (zdroj: Ján Chomík)

Budeme potrebovať:

1,5 kg bravčového pleca

2 dlc Achiote liquido

2 na jemno nakrájané strúčiky cesnaku

1 čajovú lyžičku mexického oregana

1 čajovú lyžičku majoránu

1 čajovú lyžičku tymiánu

1 čajová lyžička soli, upraviť podľa chuti

asi 2 cm tyčinka mexickej škorice - čiže cejlónskej ( môžete vynechať, ale ja by som to nerobil )

2-3 bobkové sušené listy

Postup

1. nakrájame mäso na veľké, asi 8 cm kocky, vložíme do nádoby a prelejeme tekutým achiote. Premiešame a dáme marinovať do chladničky na tri hodiny, nie dlhšie.

Marinované bravčové mäso (zdroj: Ján Chomík)

2. Namarinované mäso dáme do tlakového hrnca, pridáme korenie a varíme 1 až 1,5 hodiny. Uistíme sa, že mäsko je jemné a ľahko sa rozpadáva. Ešte v hrnci ho môžeme vidličkami natrhať, tekutinu ktorá vznikne pri dusení nevylievame, ale pekne premiešame s mäsom.

Jemne nakrájané strúčiky cesnaku, mexické oregano, majorán, tymián, soľ, mexická škorica a bobkové sušené listy (zdroj: Ján Chomík)

Kým sa bravčové pečie, pripravíme si nakladanú červenú cibuľu pre Cochinita Pibil

Ingredencie pre nakladanú červenú cibuľu (zdroj: Ján Chomík)

1 čajová lyžička mexického oregana

2-3 červené cibule nakrájanej na tenké pásiky

1 liter vody

1-2 bobkové listy

2-3 kusy nového korenia

3-5 kusy čierneho korenia

1 dcl vody

1 dcl octu

štipku soli

Mexické oregano má podobnú základnú chuť ako stredomorské oregano, ale tam sa chuťové podobnosti končia. Je viac citrusové a jemne cítiť aj sladké drievko. (zdroj: Ján Chomík)

Mexické oregano "opečieme" v malej panvici na stredne vysokej teplote asi 30 sekúnd. Odložíme nabok vychladnúť. Cibuľu ošúpeme a nakrájame na tenké plátky. Do hrnca nalejeme asi liter vody a privedieme do varu. Do vriacej vody pridáme nakrájanú cibuľu a vypneme. Po 2 minútach cibuľu rýchlo scedíme. Scedenú cibuľu dáme do nádoby a pridáme ocot, vodu, oregano, bobkový list a zvyšok korenia. Dochutíme soľou a dobre premiešame. Po pár hodinách v chladničke je cibuľa pripravená na jedenie.

Nakladaná červená cibuľa sa hodí k akémukoľvek pečenému mäsu. (zdroj: Ján Chomík)

Podávame s teplými kukuričnými tortillami a nakladanou cibuľou.

Mäso má byť krehké, šťavnaté a jemné. (zdroj: Ján Chomík)