Viva México - čokoláda & káva

V dnešnej dobe si pod pojmom slovo čokoláda predstavíme klasický obdĺžnik sladkej tmavej hmoty, alebo nejakú tyčinku. Inakšie povedané, predstavíme si skôr niečo skôr na jedenie, ako na pitie. A rovnako nám toto slovo automaticky vytvorí asociáciu, že sa bavíme o niečom sladkom. Pravda je však taká, že 90% histórie čokolády ju definuje ako nápoj, ktorý dokonca nemá nič spoločné s cukrom.

Kakao vs. čokoláda - terminológia môže byť trochu mätúca, ale väčšina odborníkov v súčasnosti používa výraz „kakao“ na označenie rastliny, alebo jej bôbov pred spracovaním, zatiaľ čo výraz „čokoláda“ sa vzťahuje na čokoľvek vyrobené z kakaových bôbov. Kakao“ vo všeobecnosti označuje čokoládu v práškovej forme. Latinský názov pre kakaovník pravý je Theobroma caca, čo sa dá preložiť ako „jedlo bohov“.

Čokoláda od čias Olmékov až po Švajčiarov

Olmékovia boli takmer určite prvými ľuďmi, ktorí konzumovali čokoládu, pôvodne vo forme nápoja. Kakaové bôby rozdrvili, zmiešali s vodou a pridali korenie, soľ, chilli. Kakao začali pestovať v rovníkovom Mexiku. Kakaové bôby sa používali ako peňažná jednotka a dokonca aj ako merná jednotka.

S kakaovými bôbmi sa prvýkrát stretol Kolumbus v roku 1502 v súčasnej Nikarague, ale na jeho aj našu smolu nedocenil ich potenciálnu hodnotu. Kto to však dokázal bol Hernando Cortez, ktorý tento nápoj pil v spoločnosti aztéckeho vládcu Montezumu. V roku 1528 ho priniesol na španielsky dvor. Vzhľadom na jeho vtedajší recept a chuť je málo pravdepodobné, že by aj vtedy niekto predpokladal, aký obrovský bude mať táto komodita celospoločenský význam.



Európania, respektíve španielsky dvor čoskoro podľahol chuti tohto exotického nápoja, zvlášť keď si ho prispôsobili podľa svojej chuti - pridali trstinový cukor, vanilku, škoricu a korenie. Čokoláda sa rozvíjala v Európe a na celom svete a pomaly sa menila aj forma prezentácia čokolády.

Kľúčové dátumy

1776 Francúzsko - Doret vynašiel hydraulický proces mletia kakaových bôbov na pastu, čím umožnil prvú výrobu čokolády vo veľkom meradle.

1828 Holandsko - Coenraad Johannes van Houten - holandský chemik upravil pomocou alkalických solí kakaovú hmotu a odstránil z nich horkú chuť. Kakaová sušina sa stala rozpustnejšou vo vode; výsledný produkt sa dodnes nazýva „ holandská procesná čokoláda “. Pripisuje sa mu aj zavedenie metódy lisovania tuku ( kakaového masla ) z pražených kakaových bôbov, hoci to bol v skutočnosti jeho otec Casparus van Houten.

1847 Anglicko - Tuhá čokoláda je po prvý raz ponúkaná širokej verejnosti anglickou spoločnosťou Fry and Sons (predtým bola tuhá čokoláda dostupná výlučne na kráľovských dvoroch).



1830-1879 Švajčiarsko - Po čokoláde s príchuťou lieskových orieškov nasleduje mliečna čokoláda, ktorú vyvinuli Daniel Peter a Henri Nestlé. V tom istom období Rodolphe Lindt vyvíja čokoládový fondant (fondu).





XOCOATL

( Šokoatl ) znamená v aztéckom jazyku nahuatl doslova „horká voda“, niektoré pramene uvádzajú, že pôvodný názov čokolády však znel CHICOLATL ( šikolatl )

Aztécka ríša zaberala značnú časť Mezoameriky. Na počudovanie Aztékovia sami kakao nepestovali. Museli si ho teda zabezpečiť dovážaním z iných oblastí, alebo vždy keď dobili nejaké nové územie na ktorom sa kakaovník pestoval, tak obyvateľom nariadili, aby im dane platili práve v kakaových bôboch. Aby sme mali predstavu tak za jeden kakaový bôb ste mohli kúpiť tamale, čo je a bolo jedlo z nixtamizovanej kukuričnej múky. Za sto bobúľ ste mohli kúpiť morku, alebo kanoe naplnené sladkou vodou.

Aztécka žena vytvára penu prelievaním čokolády z jednej nádoby do druhej v Codex Tudela (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_chocolate#Aztec_use)

“Usrkla čokoládu a ušklíbla se; pěna už spadla. Vzala ze stolku vedle sebe metličku tvořenou velkými a malými kroužky, které byli volně připevněné k hlavní hůlce; celý ten nástroj byl dovedně vyřezán z jednoho kusu aromatického cedru. Vložila ho do svého šálku, hůlku zvedla mezi dlaně a rychle začala točit kroužky metličky, až se na rudé tekutině znovu objevila tuhá pěna. Po dalším uskrnutí si olízla pěnu z horního rtu.” Gary Jennings - Azték

Aztékovia pili čokoládu ako studený nápoj a veľmi dôležité bolo, aby mal tento nápoj penu. Doteraz sa k tomu používa nástroj zvaný Molinillo. V súčasnoti je molinillo zobrazované ako výrazne mezoamerický, alebo mexický nástroj, jeho španielska a európska minulosť je minimalizovaná a niekedy dokonca ignorovaná. Stovky rokov pred jeho zavedením sa používala úplne iná metóda. Najstarším známym zobrazením pôvodného procesu výroby peny je Princetonská váza Maya, ktorá sa datuje do neskorého klasického obdobia. Mayovia prelievali čokoládu z jednej šálky do druhej, pričom výška pomáhala napeniť tekutinu. Toto bola „výlučná metóda“ pred dobytím Mezoameriky. A my na Slovensku si pomôžeme našou verziou molinilla - habarkou :)

Molinillo (zdroj: https://en.wiktionary.org/wiki/molinillo)

Čokoláda a Mexiko súčasnosť

Pokiaľ ide o mexickú horúcu čokoládu, na mexickom trhu jednoznačne dominujú dve značky: Chocolate Abuelita a Chocolate Ibarra.

Čokoláda Abuelita bola prvýkrát uvedená na trh v Mexico City v roku 1939, predtým ako ju v roku 1995 získala spoločnosť Nestlé. Čokoláda Ibarra bola prvýkrát uvedená na trh v roku 1946. Dnes je Ibarra kontrolovaná skupinou Ibarra Chocolate Group a vyrába ju spoločnosť Chocolatera Jalisco v Guadalajare.

Čokoláda Abuelita (zdroj: Ján Chomík)

Ja mám osobnú skúsenosť so značkou Abuelita, takže sa logicky budem venovať práve jej. Čokoládovňu La Azteca založili bratia Francis a Raymund Gonzálezovci a v roku 1939 prišla na svet Chocolate Abuelita. V roku 1973 sa mexická herečka Sara García stáva tvárou Chocolate Abuelita, pretože bola mexickou ikonou, ktorá predstavovala najdôležitejšie atribúty osobnosti značky: rozmaznávanie, teplo, domácu atmosféru. V roku 1995 firma Nestlé® získava značky čokolády La Azteca, vrátane Chocolate Abuelita. Čokoláda Abuelita sa v súčasnosti vyrába v Mexiku, v továrňach štátu Toluca.



Abuelita - čokoláda ako od babičky.

Takto by sme vedeli prezentovať názov tejto pravej mexickej čokolády, pretože slovo Abuelita znamená v preklade babička. Čokoláda na prípravu horúcej čokolády, na varenie, či pečenie vašich obľúbených sladkých pokrmov. V jednom balení nájdete viac ako pol kila čokolády, presnejšie 6 tabliet po 90 gramoch. 540 g sladkej čokonálože!



Z jednej tablety uvaríte až liter horúcej čokolády. Na jej prípravu stačí prevariť mlieko, pridať jednu tabletu čokolády a nepretržite miešať metličkou, až kým sa čokoláda rozpustí a navrchu sa vytvorí pena. Takto pripravený nápoj sa podáva podľa nálady buď teplý, alebo vychladený.

Po ochutnaní určite rozpoznáte aj chuť škorice, ktorá však čoskoro zmizne a ostane len to pravé čokoládové. Abuelita je krémová, jemne hustá a má tú správnu dávku sladkosti.

Čokoláda Abuelita (zdroj: Ján Chomík)





Chladená verzia čokolády Abuelita (zdroj: Ján Chomík)





Káva a Mexiko

Káva si prvýkrát našla cestu do Mexika v roku 1700 vďaka francúzskym prisťahovalcom, ktorí priniesli svoje zrná z Kuby do Veracruzu, a následne sa rozšírila po celom Mexiku. Väčšinu kávových plantáží založili v Mexiku nemeckí prisťahovalci, najmä v Chiapas. Káva sa stala významnou súčasťou mexickej kultúry.

Café de olla (zdroj: Ján Chomík)

Mexická káva - CAFÉ DE OLLA

bola vynájdená v Mexiku a existuje len málo konkrétnych informácií o tom, prečo alebo kedy. Jedna populárna historka však hovorí, že bola vytvorená počas mexickej revolúcie v roku 1910.

Adelitas ( vojačky počas mexickej revolúcie) údajne pripravovali korenené sladké kávové nápoje, aby sa vojaci v táboroch cez noc zohriali a ostali bdelí. Čo sa týka názvu - café de olla sa doslovne prekladá ako „káva z hrnca“. Táto nádoba je vo všeobecnosti vyrobená z hliny, ktorá nielen dobre udržuje teplo, ale tiež dodáva káve príjemnú zemitú chuť, pretože je veľmi porézna.

Každý recept na prípravu tejto kávy sa líši od rodiny k rodine. Hoci sa každý môže odlišovať väčšina receptov obsahuje tieto ingrediencie: čiernu kávu, piloncillo (nerafinovaný celý trstinový cukor), škoricu a klinčeky. V južných oblastiach krajiny často pridávajú aj aníz a pomarančovú. alebo citrónovú kôru.

Recept café de olla:

Budeme potrebovať:

950 ml vody

1 celú mexickú (cejlónsku) škoricu

85 g cukru piloncillo, alebo môžeme ako náhradu použiť 70 g tmavého hnedého cukru

20 g mletej kávy (ideálna je tmavá mexická káva)

V stredne veľkom hrnci dajte variť na strednej teplote vodu, škoricu a cukor. Ľahko povarte, pokým sa cukor úplne nerozpustí. Zvýšte teplotu na stredne vysokú. Ako náhle sa voda začne variť, tak pridajte kávu a hneď sporák vypnite a premiešajte. Hrniec zakryte a nechajte kávu vylúhovať aspoň päť minút. Pred podávaním nalejte kávu cez sitko do hrnčeka. Ak to máte radi ostrejšie, tak môžete pridať aj alkohol, ako napríklad klasický kávový likér Kahlúa.

Táto káva má výraznú a na mňa veľmi sladkú chuť, takže cukor dávku cukru si môžete upraviť podľa vlastných preferencií. Ja dávam prednosť instantnej káve bez cukru. Pravda je, že zo začiatku mi tá chuť veľmi nepasovala, ale potom som si na to nejako zvykol a nakoniec mi to už začalo aj chutiť. Ale takto to mám ja aj "exotickými"jedlami, nie vždy mi niečo zapasuje na prvýkrát. Myslím, že podobne to funguje aj u cudzincov, keď ochutnajú niečo z našej gastronómie. Myslím, že aj tie naše povestné halušky potrebujú pár pokusov, kým si ich cudzinec obľúbi, alebo úplne zavrhne.

Café de olla (zdroj: Ján Chomík)

Café de Olla – instatná verzia. Pripravujeme ju ako ktorúkoľvek inú „nescu“, zaliatím horúcou vodou a pridaním cukru. Táto káva sa vyrába z mexickej mletej kávy, škorice a surového tmavého cukru, ktorý sa nazýva „Piloncillo“.

Čo je Piloncillo a ako chutí?

Piloncillo je surová forma čistého trstinového cukru, ktorý sa bežne používa v mexickej kuchyni a niekedy sa označuje ako mexický hnedý cukor. Tento druh cukru nie je spracovaný, takže má zlatohnedú farbu a lahodne bohatú chuť podobnú melase, hoci žiadnu neobsahuje. Piloncillo je tiež známe ako panela a panocha. Vyrába sa varením trstinovej šťavy až do hustého kryštalického sirupu, naleje sa do kužeľových foriem, kde sa nechá stuhnúť. Názov piloncillo znamená "pylón" pre svoj kužeľový tvar. Piloncillo sa dá použiť aj ako sladidlo, alebo korenie. Keďže má komplexný chuťový profil, dodáva zaujímavú chuť dezertom, omáčkam a teplým, či studeným nápojom. Pred použitím v recepte sa piloncillo musí nasekať alebo nastrúhať. Má vôňu spáleného karamelu, rumu a príjemnú údenú chuť.

