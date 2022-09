Viva México - domáca salsa

Hoci slovo salsa znamená v španielčine akýkoľvek druh omáčky, u nás a pravdepodobne aj v iných kútoch sveta sa konkrétne vzťahuje na akúsi hustú omáčku, či dip, ktorý sa perfektne hodí k tortillovým chipsom, grilovanému mäsu a v podstate skoro ku všetkému. Pár lyžíc tejto omáčky spestrí akékoľvek vašej jedlo, za predpokladu, že to nie sú rezance s makom, alebo ryžový nákyp.

V Mexiku sa so salsou môžete stretnúť v mnohých podobách. Môže byť surová, varená (tie sa podávajú zvyčajne pri izbovej teplote), či pečená. Môžu byť čisto zo zeleninového základu, ale rovnako aj ovocného. Môžu byť viac, alebo menej pikantné, sladké, kyslé, s jemnou, alebo hrubou konzistenciou.

Tortillové chipsy so salsou sú všadeprítomným predjedlom v mexicko-amerických reštauráciách, no nie v samotnom Mexiku. Samozrejme salsy ako také prítomné sú a nesmú chýbať v žiadnej dobrej reštaurácii, alebo rýchlom občerstvení. Rovnako sú na tom aj mexické domácnosti. Salsy sa v nich pripravujú skoro na dennej báze.

Použitie salsy ako stolového dipu prvýkrát spopularizovali mexické reštaurácie v Spojených štátoch. V 80. rokoch získali na popularite mexické salsy na paradajkovom základe. Dokonca v roku 1992 hodnota predaja salsy v Spojených štátoch prevýšila hodnotu predaja kečupu.

Salsa je tou najbežnejšou ingredienciou v mexickej kuchyni. Dochucuje tacos, ale pridáva sa aj do polievok, či dusených jedál. Asi najzákladnejšími salsami sú salsa roja a verde, čiže červená a zelená. Pri červenej je základným prvkom paradajka a chilli a pri zelenej tomatillo a koriander, samozrejme aj v prípade zelenej salsy pridávame chilli - najbežnejšie zelené habanero, alebo serrano.

Ďalší variant, ktorý je veľmi obľúbený je salsa s chipotle papričkami, ktorej údená chuť je nezameniteľná. Pre tých čo preferujú pikantnejšie verzie sú určite vhodné salsy s habanerom, alebo salsa taquera s chile de Arbol.

Ak už spomínam mexické salsy, tak nesmiem vynechať asi tú najhlavnejšiu - Pico de gallo. Bude vám stačiť 6 ingredincií – paradajky, cibuľa, koriander, jalapeno, limetková šťava a soľ. Ak spravíte dobré pico de gallo a náhodou sa vám doma povaľuje avokádo, tak ho primiešajte a máte guacamole. V poslednom blogu som o guacamole písal, ale verte, že aj z avokáda sa dá urobiť aj fantastická salsa a dokonca hneď dve verzie, krémová, alebo „hrubá“ verzia, ale o nich niekedy nabudúce.

Mexické salsy sa tradične vyrábajú pomocou mažiara, ktorý sa nazýva Molcajete, aj v súčasných domácnostiach ich už pravdepodobne nahrádza klasický mixér. Ja som skôr "old school", ale priznávam, že keď tlačí čas, tak aj ja dám prednosť mixéru.

Opekanie zeleniny na panvici (zdroj: Ján Chomík)

Pre dnešný blog som si vybral recept na salsu rostizada, čo je vlastne „pečená salsa“. Pre tých, ktorý by radi vyskúšali domácu salsu to bude veľmi jednoduchý recept a budete na neho potrebovať suroviny, ktoré bežne zoženiete v našich potravinách.

Zelenina musí byť poriadne opečená, čím je šupka spálenejšia tým lepšie. (zdroj: Ján Chomík)

Budete potrebovať:

Tri menšie paradajky, strúčik, či dva cesnaku, tri biele, alebo zelené papriky, polievkovú lyžicu olivového oleja (môže byť aj rastlinný) a soľ podľa chuti.

Predohrejte si panvicu, ideálne liatinovú a opečte si všetku zeleninu nasledovne:

CIBUĽA: položte kúsky, alebo štvrťky cibule na stredne rozohriatu panvicu a nechajte ich tam asi minútu, medzitým ju raz otočte a vyberte. Cibuľka má vyzerať jemne pripálená a mäkká.

CESNAK: neolúpaný cesnak dajte na stredne rozohriatu panvicu a minútku restujte. Dvakrát, či trikrát ho otočte, aby sa opiekol pekne rovnomerne. Šupka má byť jemne spálená. Pred ďalším použitím cesnak olúpte.

PARADAJKY: celé paradajky opečte na sucho na panvičke, asi 8 min. Otáčajte každé dve minúty, aby sa opiekli rovnomerne. Na pohľad budú paradajky spálené a zmäknuté. Väčšie paradajky, ktoré budú vyzerať ako nedopečené, zabaľte do alobalu a nechajte ich dôjsť vo vlastnej pare.

PAPRIKA: do sáls sú ideálne papriky ako poblano, serrano, jalapeňo a podobne. Keďže ich bežne v chladničke nemáme, uspokojíme sa s našimi a pikantnosť a chuť docielime dodatočne s chilli omáčkou, alebo sušeným chilli.

Okrem papriky, môžete použiť aj kápiu.. (zdroj: Ján Chomík)

Ak máte plynový šporák, jedným zo spôsobov je jednoducho klieštikmi uchopiť papriku a otáčať ju nad plameňom asi 5 min. Šupka papriky sa má úplne spáliť až sčernieť, ale zároveň aj úplne zmäkne. Po upečení dajte papriky do plastového vrecka na 5 minút, aby sa papriky zaparili. Potom ich vytiahnite a stiahnite z nich šupku. Ak chcete, aby salsa mala výraznejšiu chuť, nechajte na paprike aj pár kúskov spálenej šupky. Papriky v žiadnom prípade neoplachujte, inak by stratili svoju chuť! Nakoniec papriky po dĺžke rozrežte a odstráňte semienka a stred papriky.

Ak u vás v kuchyni vládne indukčná doska, opekajte papriky jednoducho na panvici asi osem až desať minút. Otáčajte kvôli rovnomernému opečeniu.

Tretí spôsob je dať papriky na plech , ktorý je vystlaný papierom na pečenie a vložiť na dve minúty do rúry, ktorá je rozpálená na 200 stupňov. Po minúte ich otočte.

Posledná možnosť je vonkajší gril, či už plynový, alebo na uhlie. Po upečení paprík pokračujte rovnakým postupom k zapareniu papriky.

Opečenú zeleninu zbavte šupky, ale pre lepšiu chuť nechajte aj pár ohorených kúskov ... (zdroj: Ján Chomík)

Ak máte všetko dobre opečené, ideme do finále. Zeleninu dajte do mixéra, alebo mažiara a rozmixujte na vami obľúbenú konzistenciu. Zmixujte si to do jemna, alebo si v salse nechajte kúsky zelenín. Každému podľa jeho potrieb; každému podľa jeho zásluh ... haha.

Ku konečnej úprave si znova vezmeme obľúbenú panvičku a naposledy si ju predhrejeme na strednú teplotu a pridáme trochu oleja. Vlejeme si náš zmixovaný, alebo vymažiarovaný produkt do panvice a necháme asi 5 minút jemne vrieť. Sľubujem, že osolením, prípadne okorením to končí... ja ešte pridávam do vlastnej porcie sušené chilli, alebo chilli omáčku.