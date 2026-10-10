Kde sa Ježiš narodil? Betlehem to zrejme nebude!

Úvod:
Herodes Veľký bol Rímom dosadený kráľ Judského kráľovstva v rokoch 37 - 4 pr.n.l. Pozostávalo z Judska, Samárie, Galilei, Idumei a Pereje. Po jeho smrti sa rozdelilo medzi jeho troch synov. Herodes Antipas vládol do roku 34 v Galilei a Perei. Herodes Archelaos vládol v Judei, Samárii a Idumei, ale len do roku 6. Rím ho poslal do vyhnanstva kvôli jeho krvilačnosti a konfliktnosti a celé ním spravované územie pričlenil k svojej ríši ako provinciu. Nakoľko na svoju prevádzku potreboval peniaze a vojakov, pre toto územie vyhlásil v rokoch 6-7 cenzus. Jeho vykonanie zveril sýrskemu prokurátorovi Publiovi Supiciovi Quiriníusovi. Ostatné dve časti bývalého kráľovstva zostali prideleným panovníkom. Všetky tieto dejiny nám svedomito zaznamel židovský historik Jozef Flavius.
A: Ježišovi rodičia sa sčítania ľudu nemali prečo zúčastniť. Nazaret, kde preukázateľne bývali, sa nachádza v Galilei. Galilea spadala pod vládu Herodesa Archealosa, ktorého kráľovstvo k Rímu pričlenené nebolo.
B: Ak by sa aj cenzu zúčastnili, ich nabližším správnym.mestom bolo 6 km vzdialené Cipori a nie 150 km vzdialený Betlehem. Pravidlá cenzu určoval Rím a nie rodová história podrobených obyvateľov.
C: Jozef bol 41.potomkom kráľa Dávida. Ak by sa všetci obyvatelia museli registrovať podľa takto vzdialených príbuzných a to ešte aj s vedomosťami, kde sa všetci predkovia narodili, nastal by totálny chaos a zmätok pri presunoch ľudí.
D: Na registráciu ľudí, majetku a otrokov sa dostavovali podľa rímskych nariadení len predstavitelia rodín - tzv. paterfamilias. Načo by sa malo dať do pohybu komplet celé obyvateľstvo? Načo by podstupovala vysoké riziko potratu tehotná žena v 9.mesiaci putovaním 150 km pešo alebo na oslovi cez hornatý kraj?
E: Evanjelista Matúš tvrdí, že sa Ježiš narodil ešte za vlády Herodesa Veľkého. Teda minimálne o 10 rokov skôr. Opätovné narodenie tej istej osoby asi neprichádza do úvahy.
Záver:
Pre koho bolo dôležité ohnúť realitu o tektonovi, charizmatickej a dominantnej náboženskej osobnosti ľudstva, o Ježišovi Nazaretskom? Pre ranokresťanských teológov, ktorí z neho potrebovali vyrobiť nadpozemskú surrealistickú bytosť Ježiša Krista.