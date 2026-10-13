utorok, 13. október, 2026 |  Meniny má Koloman
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. okt 2026 o 08:06
Prečítané: 0x

Priala by si Ježišova matka Mária reprezentovať taký gigantický kult, aký o nej vytvorilo ľudstvo?

Domnievam sa, že by bola z kultu zdesená

Pavel Ciesar
Pavel Ciesar Bloger
Priala by si Ježišova matka Mária reprezentovať taký gigantický kult, aký o nej vytvorilo ľudstvo?
Detail Kumránskeho zvitku (Zdroj: Internet)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Historický vznik kultu o panenstve

Prorok Izaiáš v 7. kapitole popisuje ako sa Judské kráľovstvo chystali napadnúť vojská Sýrie a Izraela. Judský kráĺ Acház sa bojí porážky, ale Izaiáš ho uisťuje, že neprehrá. Na potvrdenie svojho posolstva mu predkladá Božie znamenie, v ktorom mu podľa originálneho hebrejského textu hovorí: "Hľa, táto mladá žena (há-almáh) počne a porodí syna a ...skôr než chlapec dosiahne vek, kedy bude vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, krajiny oboch Acházových nepriateľov budú opustené."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Z textu jednoznačne vyplýva, že Izaiáš poukázal na konkrétnu mladú ženu, znamenie má ukončený časový rámec, ktorý dáva zmysel Acházovi v jeho bezprostrednej vojenskej situácii.

Ale do dejín sa vplýžila chybička krásy. Prekladatelia do gréčtiny v Septuaginte preložili výraz há-almáh ako hé-parthenos, čím výrazne pozmenili význam slova. Originál vypovedá o konkrétnej mladej žene, preklad o panne. Správnemu výrazu pre pannu totiž v hebrejčine zodpovedá slovo betúláh.

Evanjelista Matúš, grécky Žid, žijúci v diaspore v Antiochii, keď niekedy okolo rokov 80 - 90 písal svoje dielo v gréčtine, pretože bolo adresované kresťanom v celej Rímskej ríši, a nie Židom v Jeruzaleme, nakoľko ten bol od roku 66-70 totálne zničený, logicky čerpal z gréckeho prekladu. A Márii tak prisúdil historicky prvý zázrak jej životopisu.

SkryťVypnúť reklamu

Biblické údaje o Márii

Nevieme, kde a kedy sa narodila, v akom veku sa vydala, kde a kedy zomrela, kde ju pochovali. Matúš a Lukáš uvádzajú 2 rôzne rodokmene, v oboch sa spomína Jozef, v žiadnom ona. Bývala v Nazarete. Údaj, že jej rodičia sa volali Joachim a Anna, pochádza až z apokryfu, ktorý bol napísaný cca 150 rokov po Ježišovej smrti, takže je to už nebiblický menej dôveryhodný údaj.

SkryťVypnúť reklamu

Apoštol Pavel Márii skoro vôbec bevenuje pozornosť, spomína ju len ako Ježišovu matku. A pritom jeho listy sú najstaršimi textami Nového zákona, čiže relatívne verne reprezentujú rolu, ktorú v tej dobe Mária zastávala v spoločenstve.

SkryťVypnúť reklamu

A čo samotný Ježiš? Však predsa jeho stanovisko k Márii by malo byť pre ľudí najsmerodatnejšie. Nikde sa v Biblii nevyslovuje, že by bola bez hriechu, že má byť uctievaná, že sa k nej majú modliť, alebo že by bola jeho sprostredkovateľkou. Oslovuje ju len dvakrát. Na svadbe v Kaáne Galilejskej:"Žena, čo mňa a Teba do toho?" a z kríža:"Žena - hľa tvoj syn. A vedľa stojacemu učeníkovi povedal, hľa, Tvoja matka".

Glorifikačná špirála

A. V najstaršom Marekovom evanjeliu hrá Mária len okrajovú úlohu, panenstvo sa nespomína.

B. Matúš a Lukáš uvádzajú nadprirodzené panenstvo

C. 3.storočie - postupný vzrast uctievania ústí do Márie, ako adresátky modlitieb

SkryťVypnúť reklamu

D. 4.storočie - celoživotné panenstvo

E. 5.storočie - Efezský koncil - Bohorodička

F. stredovek - vznik legiend o zázrakoch, pútnické miesta, prosby o Máriin príhovor

G. rok 1854 - dogma o nepoškvrnenom počatí

H. rok 1950 - dogma o nanebovzatí

V súčasnosti má Mária podľa internetu niekoľko tisíc titulov. Sú medzi nimi Kráľovná neba, pokoja, anjelov, všetkého tvorstva..., je Pannou Máriou Lurdskou, Fatimskou, Snežnou..., je Matkou Božou, Krista, Cirkvi... je Patrónkou Slovenska...

Záver

Čo by si priala asi ona sama z toho všetkého? Stálo by jej večné panenstvo za to, aby sa ako večná panna vzdala svojich ďalších detí Jakuba, Jozefa, Júdu, Šimona a všetkých svojich dcér? Ak to bola milujúca matka, chudobná ale vysoko mravná a obetavá, tak by pred všetkou slávou, dodatočne na ňu časom uvalenou, dala prednosť svojej nádhernej rodinke. Sa domnievam.

Pavel Ciesar

Pavel Ciesar
Bloger 
  • Počet článkov:  11
    •  | 
  • Páči sa:  24x

Bežný človek a pritom originál. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Roman Kebísek

Roman Kebísek

122 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

346 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Martin Bača

Martin Bača

96 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu