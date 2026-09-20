Apoštol Pavel aj biskup Vojtašák sú v jednej lige

Apoštol Pavel - pred svojou konverziou zo Šavola schvaľoval vraždenie kresťanov, fyzicky ich nútil rúhať sa, rozbíjal rodiny a komunity, uväzňoval ich... Dočítaš sa o tom v Skutkoch apoštolov, v 26.kapitole.
Biskup Vojtašák - inicioval v mene Spišského biskupstva listom zo dňa 16.11.1941 arizáciu Baldovských kúpeľov. Viackrát intervenoval, aby sa kúpele - po páde fašizmu - nevrátili do rúk majiteľa Frieda.
Ani v Biblii a ani v nijakých spisoch nedohľadáte, že by títo dvaja páni svojim obetiam prejavili účinnú ľútosť a pokúsili sa im vynahradiť to, čo im spôsobili.
Myslíte si, že je to len drobná nepodstatná omrvinka v ich ambícii byť v klube svätých?