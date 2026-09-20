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20. sep 2026 o 18:33  (upravené 20. sep 2026 o 21:46)
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Apoštol Pavel aj biskup Vojtaššák sú v jednej lige

Myslím si, že kto má patriť do elity svätých, mal by sa vedieť kresťansky vysporiadať s tými, ktorým vedome ubližoval.

Pavel Ciesar
Pavel Ciesar Bloger
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Diskusia  (2)

Apoštol Pavel - pred svojou konverziou zo Šavola schvaľoval vraždenie kresťanov, fyzicky ich nútil rúhať sa, rozbíjal rodiny a komunity, uväzňoval ich... Dočítaš sa o tom v Skutkoch apoštolov, v 26.kapitole.

Biskup Vojtaššák - inicioval v mene Spišského biskupstva listom zo dňa 16.11.1941 arizáciu Baldovských kúpeľov. Viackrát intervenoval, aby sa kúpele - po páde fašizmu - nevrátili do rúk majiteľa Frieda.

Ani v Biblii a ani v nijakých spisoch nedohľadáte, že by títo dvaja páni svojim obetiam prejavili účinnú ľútosť a pokúsili sa im vynahradiť to, čo im spôsobili.

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Myslíte si, že je to len drobná nepodstatná omrvinka v ich ambícii byť v klube svätých?

Pavel Ciesar

Pavel Ciesar
Bloger 
  • Počet článkov:  8
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  • Páči sa:  4x

Bežný človek a pritom originál. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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