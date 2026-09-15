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15. sep 2026 o 21:59
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Vykročila Lucia Yar v Izraeli proti svojej strane?

Lucia Yar si dovolila kritizovať nelegálne osady ako prvá z Progresívneho slovenska.

Jakub Cipko
Jakub Cipko Bloger
Vykročila Lucia Yar v Izraeli proti svojej strane?
Lucia Yar v Palestíne (Zdroj: FB/Lucia Yar)
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Progresívne Slovensko sa v postoji k Izraelu od iných strán výrazne nelíši a pokračuje v tradičnej slovenskej (a európskej) proizraelskej politike.

Dávnejšie sa členovia ich mládežníckej organizácie odvážili smerovať kritiku na Izrael, no boli rýchlo potlačení svojou materskou stranou. Podľa zákulisných informácií mal na tom mať významný podiel najmä Tomáš Valášek.

Nečakané a odvážne, ale nedostatočné...

Lucia Yar sa nečakane objavila na palestínskych územiach, kam prišla hovoriť s Palestínčanmi aj Izraelčanmi. Kritizovala obsadzovanie palestínskych území izraelskými osadníkmi, vyzvala vládu SR na pridanie sa k sankciám voči týmto osadám a prisľúbila kroky v rámci Európskeho parlamentu v tejto problematike.

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Lucia Yar, ktorá je výraznou tvárou Progresívneho Slovenska, tak prekvapivo, hoci len jemne, vybočila z jeho doterajšej proizraelskej politiky. Zo strany predsedníctva ani ďalších členov zatiaľ neprišla žiadna reakcia na príspevok pani europoslankyne.

Treba však povedať, že aj tento krok môže pôsobiť ako forma kontrolovanej opozície – Lucia Yar vyzvala na sankcie voči konkrétnym osadám a osadníkom a neobviňovala Izrael ako celok. Podobne ako jej strana v minulosti oddeľovala kroky izraelskej vlády od Izraela ako štátu.

To, či bol tento krok kontrolovaný, alebo nie, zostane zatiaľ nezodpovedané. V každom prípade Lucia Yar naďalej zostáva na strane liberálnych sionistov. Ak však išla z vlastnej iniciatívy, v rámci svojej strany je to minimálne odvážny krok.

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Dzurindove časy musia skončiť!

Časy Mikuláša Dzurindu, keď sme hrdo stáli za západnou demolíciou Blízkeho východu, musia skončiť. Slovenská vláda musí v otázke Izraela konať a hľadať partnerov – napríklad v Španielsku alebo v Ázii.

Izraelská propaganda sa rozpadá a v digitálnej dobe ľudia čoraz viac vidia, čo sa v skutočnosti v tejto krajine deje. Medzinárodné spoločenstvo by sa malo jasne postaviť na stranu Palestíny a situáciu vyriešiť.

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Napriek tomu, že Izrael má jadrové zbrane, nesmie diktovať svetovú politiku ani beztrestne vyvražďovať obyvateľov na území, ktoré Palestínčania považujú za svoje.

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Kritika Izraela ako štátu sa nesmie preniesť do antisemitizmu ani do agresie voči Židom – či už v Palestíne, alebo kdekoľvek na svete.

Jakub Cipko

Jakub Cipko
Bloger 
Politik
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Študent, ktorý rád píše a sleduje verejné dianie.. Zoznam autorových rubrík:  Slovenská politikaZahraničná politikaSpoločnosťPopulárna kultúra

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