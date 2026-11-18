Áno, aj my máme svoju elitu. Tichú, ktorá svojou prácou robí našej krajine nezriedka veľkú česť vo svete, a mali by sme o nej vedieť viac. A tiež hlasnú, angažovanú, ktorá formuje, ovplyvňuje a hýbe našou spoločnosťou, tú poznáme veľmi dobre. Sú to politici, novinári, komentátori, angažovaní umelci, športovci, aktivisti a mnohí významní podnikatelia. Moja dnešná úvaha je o tejto druhej skupine.
Keďže ja slávna nie som, toť malé intro na úvod. Už 17 rokov sa venujem popularizácii tradičnej kultúry a jej úlohe pri formovaní modernej spoločnosti. Aby sme sa vyhli častému nedorozumeniu, tradičnou kultúrou nie je len tá vidiecka, hoci aj tú veľmi obdivujem. Svoje tradície majú aj mestá, náboženstvá, konfesie, profesie, etniká, subkultúry, a až to všetko dokopy tvorí tradičnú kultúru miesta. Samozrejme, nie som Johanka z Arcu, je nás viac, ale hovoriť môžem len sama za seba. Z textu zrejme vytušíte aj isté sklamanie a frustráciu, ale vedzte, že tieto pocity nie sú motiváciou pre tento blog a pravý opak je pravdou. Píšem tento text, pretože stále verím v zmenu a v lepšiu budúcnosť pre Slovensko a Slovákov.
A teraz tie koncepty, vízie a veľké heslá. Nebudeme trochárčiť, poďme od tých najslávnejších. „Make Britain Great Again“ sa prvýkrát objavilo v Daily Mirror roku 1907, ale politický život mu vdýchla až Margaret Thatcherová a na „počudovanie“ ho v dobe brexitu znovu oprášili konzervatívci. Americké „Make America Great Again“ spopularizoval Ronald Reagan, ale dnes sa spája s menom Donald Trump, a vďaka tomu všetci dobre vieme, akú silu MAGA má. Pre tých, ktorí neradi Slovensko porovnávajú s veľkými demokraciami, mám heslo fínskej revolúcie: „Švédi už nie sme, Rusmi sa stať nechceme, buďme teda Fínmi!“ O pár desaťročí neskôr prišlo ešte „Sisu“, ktoré nie je doslovne preložiteľné, ale definuje výraznú črtu fínskeho národa, a síce odvahu, nezlomnosť a schopnosť napredovať, hoc sa situácia zdá beznádejná.
Spomenuté koncepty a heslá vznikli na rôznom základe, ale majú niečo spoločné: vychádzajú z reality, historickej skúsenosti a tradície. Naša elita buď preberá socikom vymyslené bájky o usilovných ľuďoch v krojoch, ktorí jednou rukou držia pluh a v druhej majú črpák so žinčicou, alebo skicuje fungl nový národný koncept na čistý papier. Jedni tak priživujú ideologický konštrukt a tí druhí zase zo vzdoru zavrhujú a popierajú realitu, minulosť i tradície. Sú to také dva vzdialené mantinely. To, čo ich v mojich očiach spája, je pocit, že ani jedni, ani druhí pravdepodobne nemajú predstavu, čo by mohlo naplniť slovíčko „again“ v pomyselnom hesle „Make Slovakia Great Again“.
Keďže nemá zmysel riešiť tých, ktorým vyhovujú staré móresy, poďme na tých druhých. Podľa môjho pozorovania, členovia tejto elity vo veku nad 50 rokov majú v sebe veľmi často zakorenenú neutíchajúcu túžbu po Západe, ktorá pramení z ich neblahej skúsenosti žitia v izolovanej socialistickej krajine. Bohužiaľ, ruka v ruke s láskou k Západu ide aj bytostný odpor k tradičnej kultúre, hoci ani netušia, že v skutočnosti nejde o tú socikovskú gundžu poroby, krojov, halušiek, fujary a hrudy zeme. Práve toto kombo je zrejme dôvodom, prečo sa s najlepšími úmyslami krvopotne snažia, aby Slovensko bolo druhé Švajčiarsko, Bratislava druhá Kodaň, Tatry druhé Alpy a Slováci Európanmi. V tieto svoje presvedčenia veria tak neochvejne, že ich ani nekonfrontujú so svojou cieľovkou.
Kašlú na to, že pre mladých ľudí už „Západ“ nie je bájna a nedosiahnuteľná Atlantída. Je to približne 2,13 milióna ľudí, ktorí sa narodili po roku 1990 a na „Západe“ celkom bežne prázdninujú, študujú i pracujú, a druhá Kodaň im nedáva zmysel rovnako ako akékoľvek iné mimikry. Chcú byť autenticky hrdí. A nie je to len o mladých. Skúste prelúskať sociálne siete a zistíte, že každé mesto a aj nemálo dedín má svoju stránku či skupinu, ktorú členovia napĺňajú historickými fotografiami lokálnych miest, udalostí a osobností. Z komentárov je zase zjavné, že drvivá väčšina k dávnej minulosti s nostalgiou vzhliada a mnohí sa pýtajú, prečo to tak nie je dnes. Na túto otázku mám čírou náhodou úplne presnú odpoveď. Dnes to tak nie je, lebo za 37 rokov od revolúcie nám nedošlo, čo treba urobiť. A síce, že pre ďalšie generácie treba tu i tam zrekonštruovať prvorepublikovú kaviareň, kúpele, park, čokoľvek, čo malo veľký lokálny význam, aby sme tak demonštrovali kontinuitu, ktorú socializmus nemilosrdne preťal. A nie je to tak, že by ľudia k minulosti len nečinne vzhliadali, o aktívnom pestovaní tradičnej kultúry svedčia aj štatistiky amatérskych kultúrnych aktivít, podľa ktorých sa 38 – 58 % zoskupení a projektov venuje práve folklóru a tradičnej kultúre.
Kto ešte stojí o autentický koncept? Takmer všetci ľudia, s ktorými som sa za tie roky stretla na rôznych prednáškach, diskusiách, workshopoch a iných aktivitách. Tento rok som s nadšením privítala možnosť hovoriť na TEDx Bratislava a bolo to ohromné. Počas prestávky si ma našlo veľa ľudí, boli nadšení a užasnutí. Ako rodená Prešovčanka som sa rozhodla demonštrovať tradičnú kultúru mesta na predsocialistickom Prešove a práve ten bol dôvodom onoho úžasu. Ľudí prekvapila krása kaviarne Bergerovcov a tiež fakt, že Oskar Berger, ten svetoznámy karikaturista, bol synom týchto podnikateľov z Prešova. Prekvapenie vyvolali aj fotky korza, Olympie, mestského kúpaliska i klziska či interiér mestských kúpeľov na Cemjate. A to som ani nevymenovala všetko, dokonca ani všetky perly nie, ako napríklad Divaldov fotoateliér, či prešovský žrebčín, odkiaľ bol najslávnejší a najobľúbenejší kôň Hektor T. G. Masaryka.
Čo bolo, bolo, dnes je všetko inak. Dnes Prešovčania nie sú tí, čo mali slávny žrebčinec, ani vášniví vodnopólisti, ani tí, čo počas fašiangov plesali každý víkend. Dnes Prešovčania žijú na mieste, kde nič nie je, a v ich kraji stotisíc ľudí volilo fašistov. Ak by sa elita chcela namiesto okamžitej a bezuzdnej kritiky rozprávať, dozvedela by sa, že vstať a ísť voliť medzi KDH a Republikou, si vyžadovalo nadľudský výkon. Tiež by sa dozvedela, že absenciu kandidáta demokratickej koalície vnímajú ako ďalšie jasné gesto nezáujmu. Politická elita tiež nechápe, že predvolebné sľuby zhmotnené výlučne v číslach jednoducho nestačia. Ľudia nie sú hoviadka, aby niekoho, kto ich má v paži, nasledovali pre kúsok žvanca. Samozrejme, čísla sú dôležité, dôstojné uspokojenie základných potrieb, tvorenie úspor aj rozmarné pôžitky, to všetko je o číslach, ale nestačí to! Kto chce ľudí viesť, musí ich nadchnúť a presvedčiť. Ale nie je to len o politikoch, je to aj o tých, ktorí tam s nevôľou idú rečniť, diskutovať, performovať. Tá absencia rešpektu a skutočného záujmu visí vo vzduchu a nie je príjemná. Napriek tomu sa ľudia vždy spoja a prídu, lebo túžia po zmene. Pravda je taká, že zlepšenie ekonomickej situácie nemôže konkurovať pocitu, že ste skutočným stredobodom záujmu. Ľudia netúžia byť zachraňovaní, lebo záchrana implikuje fakt, že ste v koncoch a sám nič nezmôžete, ten pocit nemá nikto rád. Ľudia chcú byť rešpektovanými partnermi, chcú byť vypočutí, chcú participovať, chcú znovu objaviť svoju identitu a skrze ňu znovunadobudnúť hrdosť, pocítiť spolupatričnosť a získať víziu, vďaka ktorej dokážu prekonať budúce prekážky.
Možno si to naša elita neuvedomuje, ale jej kvality, prístup a postoje sa odrážajú v celej spoločnosti. Povýšenosť „Bratislavy“ intenzívne prehlbuje staré priepasti a to vravím ako človek, ktorý tu 24 rokov žije, Bratislavu miluje a väčšinu priateľov má odtiaľ. Narážky na prišelectvo sú bežné a ľuďom nepripadá trápne, keď imitujú iný prízvuk, hoc ak by niekto takto napodobnil ich prízvuk v Prahe, Viedni či Paríži, vytlačilo by im to oči z jamiek. Naša krajina má necelých 430 km, v dobrých botách to prejdete za 2 týždne, a my stále prehlbujeme priepasti, podčiarkujeme rozdiely a čudujeme sa, že to plodí závisť, neprajnosť a roztrieštenosť. Prečo toto stále pestujeme? Úprimne dúfam, že tieto elitárske móresy nie sú zdrojom pomyselnej väčšej hodnoty, lebo to by bolo mimoriadne smutné. Skvelí buď ste, alebo nie ste, deklasovanie iných z nikoho borca nespraví. Momenty ako 17. november nám dávajú pocit, že sa všetko dá, ale pravda je taká, že slovenská spoločnosť je zranená a rozorvaná, plná ostrovčekov s rovnakým názorom. O nezhodách nediskutujeme, lebo sa urputne potrebujeme, ale ľuďom nie je z takéhoto fungovania dobre. Ak máme nájsť slovenské „Sisu“, toto sa musí zmeniť a nezmenia to 13. dôchodky, jednoduchšie podnikanie ani vyššie mzdy, Slovensko potrebuje silnú víziu.
Na záver už len dodám, že netuším, kde sa stala chyba. Ako je možné, že v odpore k vlastnej minulosti a tradíciám hráme prím aj v celom postsocialistickom bloku. Ale naopak viem, že to nie je prvýkrát, čo sa obraciame chrbtom k logickým argumentom i riešeniam, prečítajte si knihu Jána Lajčiaka Slovensko a kultúra. Ten človek bol génius a vizionár, a ak by ho vtedajšia elita nevystrnadila do Boce, ale s nadšením podporila, mohlo Slovensko už vtedy poskočiť o hodný kus dopredu. Tradičná kultúra neponúka len dobrý grunt pre lokálnu identitu, ponúka kvalitné a autentické možnosti pre všetky sféry života, architektúru, dizajn, gastronómiu, komunitný život a vlastne všetko, čo vám napadne. Vďakabohu dnes sa už objavujú nejaké lastovičky, ale bez požehnania zhora výraznejšie pribúdať nebudú. Potrebujeme masívnu podporu lokálnej identity. Potrebujeme oživiť všetko, čo môže utvoriť nový, unikátny a autentický obraz miesta, mesta i celej krajiny. Potrebujeme oživiť lokálne tradičné sviatky, aby sme posilnili komunity. Potrebujeme nadšených vizionárov. Potrebujeme pozitívne nastavenie. Slovensko je skvelá krajina s ohromným potenciálom, ktorá nie je odkázaná na „západné“ mimikry. Úplne postačí, ak hybnou silou krajiny budú schopní ľudia, ktorí majú radi Slovensko i Slovákov.