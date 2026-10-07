ANKETA: Jeden film a miesto vedľa vás. Čo odporúčajú ľudia z Jedného sveta?

27. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční od 20. do 25. októbra v bratislavských kinosálach, nás tento rok vezme na protesty do švédskych ulíc, k palestínskym rodinám aj do brazílskeho pralesa. Dokumentárny film nás dokáže na chvíľu vytiahnuť z bežného zhonu a ukázať nám svet z perspektívy, ku ktorej sa bežne nedostaneme.
Kompletný program už nájdete na www.jedensvet.sk. Ako si však z ponuky vybrať? Ak nestíhate všetky filmy, nechajte si poradiť od tímu Jedného sveta. Organizátorky sme postavili pred neľahkú úlohu: vybrať z celého programu jediný film, ktorý by si nenechali ujsť.
Pridali sme aj osobnejšiu otázku. Keďže témou tohtoročného festivalu je PUTO – to, ktoré nás zväzuje a obmedzuje, aj to, ktoré nás spája a poskytuje nám oporu –, zaujímalo nás, koho by chceli mať pri vybranom filme vedľa seba v kine. Niektoré by pozvali svojich blízkych, iné ľudí, s ktorými sa v názoroch rozchádzajú. A došlo aj na jedno puto v podobe vôdzky.
ANKETA
Ak by si si z celého programu Jedného sveta mala vybrať jeden jediný film, ktorý by to bol a prečo práve ten?
Témou tohtoročného festivalu je puto – to, ktoré nás zväzuje, aj to, ktoré nás spája. Koho by si chcela mať pri tomto filme vedľa seba v kine a aké puto vás spája?
Eva Križková, riaditeľka festivalu
1. Stopy, 24. október o 19:00
Je to film-svedectvo. Oral history žien, ktorých životy takmer zničilo sexuálne násilie používané ruskou armádou ako zbraň. Stopy nie sú bežným filmovým rozprávaním, sú dôkazovým materiálom o vojnových zločinoch a zároveň veľmi konkrétnou sebaobranou, na ktorú sa tieto ženy pod vedením režisérky Alisy Kovalenko odhodlali. A teraz to hlavné – projekcie sa zúčastní Alisa osobne, ktorá je zároveň režisérkou, vojačkou aj jednou z obetí. Po projekcii filmu jej bude možné klásť otázky, podeliť sa s ňou o vlastné dojmy či svedectvo alebo ju dokonca objať.
2. So všetkými spoluobčanmi a spoluobčiankami, ktorí si myslia, hovoria a píšu na sociálne siete, že Ukrajinci a Ukrajinky by sa mali vzdať Rusku v záujme mieru. Neverím, že by to ktokoľvek z nich povedal Alise Kovalenko do očí alebo niektorej z protagonistiek jej filmu. Pretože nakoniec nás aj tak všetkých spája puto ľudskosti.
Anna Jacková, koordinácia komunikácie
1. Všetci na ulicu Kenmure, 24. október o 14:30
Krásny film o kolektívnom odpore jednej komunity. Keď sa miestni dozvedia, že na ulici Kenmure v Glasgowe plánujú deportovať ich dvoch susedov, spontánne sa zhromaždia pred dodávkou. Postupne sa k nim pridáva ďalšie obyvateľstvo z okolia aj aktivisti a aktivistky a vytvoria osemhodinovú blokádu, ktorá upúta pozornosť nielen škótskych, ale aj svetových médií. Film je mozaikou autentických záberov z tohto dňa a zároveň ich prepája s pôsobivými rekonštrukciami udalostí. Na plátne sa tak objavia aj herečka a výkonná producentka Emma Thompson či Kate Dickie. Dokument zároveň približuje históriu ulice Kenmure a prepája ju s koloniálnou minulosťou Glasgowa, o ktorej slovenské publikum pravdepodobne veľa nevie. V skratke, Všetci na ulicu Kenmure je filmom o solidarite, sile komunity a o tom, že spoločný protest má zmysel. Na festivale Sundance si dokument odniesol Zvláštnu cenu poroty za občiansky odpor – a právom. Je to film, z ktorého budete odchádzať s pocitom, že s týmto polarizovaným svetom to predsa len nie je také zlé. Nie nadarmo sme ho na Jednom svete zaradili do sekcie Život je krásny.
2. Čestného prezidenta festivalu Jeden svet a zároveň môjho psa Dáška. Najčastejšie nás spája vôdzka, často však pobyt na gauči a v posteli. Kino Lumière je dog friendly, takže prezident už sa nevie dočkať mäkkých kobercov v kine.
Katarína Gališinová, dramaturgia a koordinácia filmového programu
1. Jedna z milióna, 23. október o 17:15
Dokumentárny film Jedna z milióna je veľmi osobný a pútavý film o dospievaní a hľadaní domova. Začína sa, keď má hlavná protagonistka Israa len jedenásť rokov a spolu so svojou rodinou opúšťa Sýriu, aby našli bezpečný život v Nemecku. Film zachytáva jej životný príbeh neuveriteľných desať rokov. Je fascinujúce sledovať, ako Israa rastie, menia sa jej vzťahy v rodine, rodina sa rozpadá, no popri tom je Israa vždy verná sebe samej. Israa si po celý čas kladie otázky: Kam patrím? Kde je môj domov? Ako mladá mama sa vracia do rodného Aleppa a uvedomí si, aká je šťastná, že nemusela so svojím dieťaťom utekať pred vojnou tak ako jej rodičia s ňou pred desiatimi rokmi. V našom programovom tíme sme sa jednohlasne zhodli, že ten film hovorí univerzálnym jazykom, ktorý osloví každú a každého, a že ho určite chceme priniesť všetkým bez rozdielu, aj tým, ktorí sú nepočujúci alebo nevidiaci.
2. Najradšej by som v kine mala pri sebe svoju kamarátku zo Somálska, ktorú mi hlavná protagonistka filmu Israa svojou vnútornou silou veľmi pripomína.
Michaela Kolláriková, Jeden svet na školách
1. Líška vo svite ružového mesiaca, 22. október o 17:00
Film rozpráva príbeh Soraye, mladej afganskej umelkyne, ktorá sa päť rokov snaží dostať z Iránu za svojou matkou do Rakúska a uniknúť tak z násilného manželstva. Unikátny je najmä tým, ako vznikal – režisér Mehrdad Oskouei ho nakrúcal na diaľku, zatiaľ čo Soraya zaznamenávala svoj život sama na mobilný telefón. Jej intímny a drsný autoportrét je pretkaný výtvarným umením a tancom, ktoré dotvárajú jej vnútorný svet.
Pre mňa je však tento film mimoriadne osobný. V rámci svojej práce sa dlhodobo stretávam s ľuďmi, ako je Soraya – s neskutočne talentovanými a silnými osobnosťami, ktorých životné osudy bývajú pre väčšinu ľudí v Európe veľmi vzdialené. Pritom títo ľudia žijú priamo medzi nami, sú našimi susedmi a susedkami a spoločne s nami tvoria dnešnú Bratislavu. Ich hlasy bývajú až príliš často prehliadané a ich príbehy nevypočuté.
Práve preto sme film Líška vo svite ružového mesiaca spolu s mládežníckym dramaturgickým tímom vybrali do odporúčaní Jedného sveta pre mládež a bude aj súčasťou školského programu priamo v bratislavskom Kine Lumière. Verím, že Sorayin autentický príbeh, podporený aj jej osobnou prítomnosťou a diskusiou po premietaní, môže byť najmä pre mladých ľudí nesmierne obohacujúci. Je to dôležitá príležitosť zbúrať bezdôvodný strach z neznámeho a otvoriť cestu k novým vzťahom a pochopeniu v našom meste.
2. Vedľa seba v kine by som chcela mať svojich priateľov a priateľky, s ktorými som sa zoznámila práve vďaka svojej práci. Spoločná solidarita prerástla v silné ľudské putá, z ktorých sa postupne stali hlboké kamarátstva. Pochádzajú z Afganistanu, Palestíny, Sýrie, Iránu či ďalších kútov sveta a neustále mi pripomínajú, že bez ohľadu na to, z ako vzdialeného kraja človek prichádza, každý a každá z nás žije svoj život cez každodenné radosti a starosti v celej jeho komplexnosti.
Ľubica Dekanová, starostlivosť o administráciu
1. Kráľovné radosti, 22. október o 18:00
Kráľovné radosti sú silným a dojímavým portrétom odvahy, identity a ľudskej odolnosti v čase vojny. Film ponúka jedinečný pohľad na život ukrajinských drag queens, ktoré aj napriek neistote a nebezpečenstvu sú odhodlané bojovať za svoje právo byť samy sebou a pripomínajú, že aj v tých najťažších časoch môže mať radosť podobu odporu. Ak máte radi autentické príbehy silných osobností, Kráľovné radosti by vám nemali ujsť.
2. Pri tomto filme, ale aj pri hocijakom inom z programu festivalu Jeden svet by som chcela mať vedľa seba svoje dve sestry. Spája nás silné sesterské puto a zároveň aj spoločná láska k filmu. Za tie roky sme spolu zažili množstvo silných filmových projekcií aj filmových festivalov a neraz sme strávili v kine celé hodiny. Práve s nimi najradšej zdieľam dojmy a následné diskusie, ktoré často pokračujú ešte dlho po skončení projekcie.
Zažite Jeden svet spolu
Jeden svet sa uskutoční 20. – 25. októbra 2026 v Kine Lumière. Okrem Cinepassov si už môžete kúpiť aj vstupenky na jednotlivé projekcie.
Aby sme si mohli do kina sadnúť spolu, záleží aj na jeho prístupnosti. Jeden svet preto ponúka vybrané filmy s audiokomentárom pre nevidiacich a slabozrakých či s titulkami pre nepočujúcich. Filmy s týmito úpravami si môžete vyhľadať pomocou filtrov vo festivalovom katalógu.
Ak to máte do Bratislavy ďaleko alebo dávate prednosť sledovaniu z pohodlia domova, vybrané filmy si môžete pozrieť na území Slovenska aj online od 26. októbra do 1. novembra.
Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia Človek v ohrození.