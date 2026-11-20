1. Grétka z Plaveckého Štvrtka dokončila strednú školu
Keď Grétka nastupovala na prvú prax, mala obavy, či trafí na miesto a ako ju prijmú kolegovia a kolegyne. V jednom však mala jasno: „Chcem dokončiť školu, zostať v tomto odbore a pracovať.“ Tento rok ukončila štúdium v odbore asistentka predaja.
Spolu s Grétkou dokončilo strednú školu aj ďalších 13 mladých ľudí, ktorých sme podporovali. Vďaka Skutočnému darčeku Šanca na vzdelanie sme im mohli prispievať na cestovné, internát, učebnice či pomôcky na odbornú prax.
2. Yaroslav si v žilinskej Klubovni našiel priateľov
„Prišiel som kvôli slovenčine. Zostal som kvôli ľuďom,“ hovorí Yaroslav o našej žilinskej Klubovni. Keď prišiel z Ukrajiny, chcel sa naučiť po slovensky, aby mohol študovať. Tento rok získal na Žilinskej univerzite inžiniersky diplom. Skutočným darčekom Klubovňa ste podporili osem našich Klubovní a komunitných centier vrátane toho žilinského, kam sa Yaroslav rád vracal aj po vyučovaní.
3. Mária našla v centre podporu a silu. Dnes pomáha ďalším ženám
Mária je mama štyroch detí. Do komunitného centra sa chodí porozprávať s ďalšími ženami. Doma jej zas deti rady ukazujú, čo v centre robili. „Niekedy mi doma zarecitujú básničku alebo ukážu obrázok, ktorý namaľovali v centre. Na to som veľmi hrdá,“ hovorí. Vďaka Skutočnému darčeku Ženská sila majú ženy miesto, kde sa môžu jedna na druhú obrátiť. „Keď vieme, že niekto niečo potrebuje, snažíme sa pomôcť,“ vraví Mária.
4. V Žiline sme našli niečo lepšie ako mobil
„V tomto tábore je lepšie ako na mobile,“ povedalo nám jedno z detí. Cez prázdniny sme spolu navštívili zoo a na Žilinskej univerzite sme si vyskúšali fyzikálne pokusy. Keď sme sa na konci týždňa pýtali, čo bolo najlepšie, deti vymenúvali najmä ľudí, ktorí sa s nimi hrali, športovali a rozprávali. Aj takéto prázdniny ste im dopriali Skutočným darčekom Prvé kroky von.
5. Zeleninu od Esther a ďalších pestovateliek kupujú aj učitelia
Esther pestuje v kenskej oblasti Kwale zeleninu spolu s ďalšími ženami. Medzi ich zákazníkov patria aj učitelia z miestnej školy. Za peniaze z predaja nakupuje potraviny a hradí aj časť školských výdavkov pre deti.
Agnes má dnes vodu na polievanie priamo pri záhonoch. Predtým po ňu ženy chodili takmer štyri kilometre. Dnes na dvoch miestach zachytávajú dažďovú vodu do nádrží, z ktorých každá pojme 10 000 litrov. Esther a Agnes z Kene ste pomohli vďaka Skutočným darčekom Sadenice a Čistá voda.
6. Šiestaci v Kilole zdvihli nad hlavu svoje nové knižky
V troch kenských školách sme sa spolu s miestnou organizáciou Sote Hub pýtali, čo deťom najviac chýba. V Ramisi potrebovali zošity a papier. Šiestakom v Kilole sme okrem učebníc priniesli aj rozprávkové knižky. V týchto dvoch školách a v škole v Majoreni má teraz približne 600 detí viac kníh a pomôcok na učenie. Práve na takéto potreby myslí Skutočný darček Školské pomôcky.
7. Štvorročná Varvara má "novú škôlku"
Varvara nás sprevádza krytom pod svojou škôlkou v ukrajinskom Černihive. Ukazuje nám bábiku aj posteľ. „Moja posteľ je úplne hore.“ Kedysi sa sem zmestilo najviac 49 detí a deti zo starších tried museli pri poplachu prejsť asi 500 metrov do krytu v kostole. Dnes je priamo pod škôlkou miesto pre 85 detí.
Ak ste vlani vybrali Skutočný darček Záchod, prispeli ste aj na novú bezbariérovú toaletu, kde majú deti súkromie a môžu si umyť ruky teplou vodou. A aká bola podľa Varvary tá predošlá? „Stará. Bola tu aj sto rokov.“
8. V Konotope už siréna nemusí prerušiť hodinu
Na lýceu v ukrajinskom Konotope sa prvé hodiny začínajú o ôsmej ráno a posledné sa končia o pol ôsmej večer. Keď nám riaditeľka Tetiana Kyryčenko ukazovala školský kryt, záležalo jej najmä na tom, aby sa v ňom deťom celý deň dobre dýchalo. Dnes majú v obnovenom kryte vybavenú triedu s lepším vetraním, kúrením aj osvetlením. Vďaka Skutočnému darčeku Šťastná trieda sme prispeli k tomu, aby sa tu mohli učiť so svojimi spolužiakmi a spolužiačkami, učiteľmi a učiteľkami aj počas poplachu.
9. Irynu s rodinou pred zimou ochránia nové okná
Iryna, jej sedem detí a mama ušli pred ostreľovaním a nový domov našli v Sumskej oblasti. Prichýlili aj Iryninu sestru s tromi deťmi. Ich nové bývanie však zasiahli úlomky z dronu a zničili okná. „Pochybujem, že by som si sama dokázala zabezpečiť také kvalitné okná v takom veľkom počte,“ povedala nám počas našej októbrovej návštevy. Aj vďaka Skutočnému darčeku Teplo domova sme pred zimou vymenili na Ukrajine 85 okien v 19 domácnostiach vrátane tej Iryninej.
10. Ľudia v Gaze pili pitnú vodu
Každý druhý deň sme spolu s organizáciou CESVI privážali cisternami pitnú vodu na päť miest v meste. Rodiny tak vedeli, kedy a kam sa môžu vybrať s prázdnymi bandaskami. Približne 2 000 ľudí malo takto prístup k pitnej vode počas 80 dní. Pre mnohých to bol jej jediný spoľahlivý zdroj. S rozvozom ste pomohli aj vy, ktorí ste vybrali Skutočný darček Bandaska na vodu.
11. Libanonské rodiny mali dva týždne teplé jedlo
V meste Saida našlo útočisko 54 libanonských a palestínskych rodín, ktoré ušli pred bojmi na juhu krajiny. Pätnásť miestnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z organizácie NASHET pomáhalo s prípravou a rozdávaním 756 teplých jedál. Každé vystačilo pre celú rodinu. Vďaka Skutočnému darčeku Miska polievky tak rodičia dva týždne vedeli, že budú mať ich deti čo jesť.
12. Rodiny v južnom Libanone si mohli samy navariť
V obci Aanqoun sme spolu s miestnym partnerom priniesli 150 matracov a rovnaký počet vankúšov a prikrývok rodinám, ktoré po úteku z domova spávali v škole na podlahe. Keď sme zistili, že rodiny majú v škole kde variť, kúpili sme im ryžu, bulgur, cícer či olej. Aj vďaka Skutočnému darčeku Humanitárny balíček sme tak podporili 80 rodín.
13. Nina sa na pódiu poďakovala celému tímu
Naša kolegyňa Nina Gubišová získala ocenenie za prácu s mládežou v Žilinskom kraji. V žilinskej Klubovni spája mladých ľudí z Ukrajiny so slovenskými stredoškolákmi a stredoškoláčkami, ktorí ich doučujú. Občas sa za ňou niekto po prijatí na gymnázium vráti s otázkou: „Môžem skúsiť doučovať?“
Ak ste vlani vybrali Skutočný darček Veľký človek, podporili ste celú našu organizáciu aj ľudí, ako je Nina. „Beriem to ako tímové ocenenie našej práce,“ povedala nám. A my sa z neho tešíme spolu s ňou.
Ďakujeme, že ste pomáhali s nami
Týchto trinásť príbehov je len zlomok dobrých správ, ku ktorým ste tento rok prispeli. Ak chcete, aby ich bolo o rok ešte viac, vyberte si v našom e-shope Skutočný darček. Pod stromček tak môžete niekomu blízkemu venovať krásny darovací certifikát a zároveň pomôcť ľuďom, ktorých príbeh vám možno vyrozprávame o rok.
A potom si už len vychutnajte ten pohľad, keď niekto pod stromčekom otvorí obálku od vás a na certifikáte si prečíta: „Záchod.“