Detský smiech, ktorý sa ozýva z krytu, v nás vyvoláva trpkosladký pocit. Keď nám štvorročná Varvara s nadšením ukazuje obnovený kryt pod svojou škôlkou, tešíme sa s ňou. Zároveň vieme, prečo má posteľ aj hračky práve tu, v podzemí. Z rozhovorov s učiteľkami a riaditeľkami bolo cítiť úľavu aj radosť. V Černihive už počas poplachu nemusia budiť deti a viesť ich cez rušnú cestu do vzdialeného úkrytu. V Konotope sa učitelia a učiteľky častejšie stretávajú so svojimi triedami. Aj takto sa školy a škôlky na Ukrajine prispôsobujú životu počas vojny. Snažia sa, aby deti aj v dňoch, keď znejú sirény, mohli byť s kamarátmi a kamarátkami, hrať sa a učiť sa spolu.
Černihiv: Vitajte v mojej novej škôlke
„Dnes vám ukážem moju novú škôlku,“ víta nás v Černihive štvorročná Varvara. „Škôlku alebo kryt?“ pýtame sa. „Kryt,“ odpovedá a už nám predstavuje svojich kamarátov. „Toto je moja trieda. Ahojte! Natáčam video.“
Do škôlky v centre Černihiva chodí približne 180 detí. V máji sme písali o tom, prečo sme sa pustili aj do opravy tunajšieho krytu. Personál škôlky si ho vlastnými silami zriadil v starej pivnici. Zmestilo sa doň najviac 49 detí, preto tam učiteľky počas leteckých poplachov odvádzali len tie najmenšie. So staršími deťmi utekali do pivnice kostola vzdialeného asi pol kilometra. „Museli prechádzať cez cestu s hustou premávkou. To bol najväčší problém,“ vysvetľuje technický konzultant Oleksij Sikun počas našej návštevy. Túto cestu poznala aj Varvara. Dnes už pri poplachu schádza s celou triedou do krytu priamo pod škôlkou. Po oprave sa doň zmestí približne 85 detí.
Kým nám Varvara ukazuje svoje hračky, Oleksij opisuje, ako sa nám podarilo zdvojnásobiť priestor na hranie. Časť pivnice zaberala technická miestnosť a popri nej viedla úzka chodba. Odstránili sme priečky a herňu sme rozšírili aj o tento priestor. Strop aj steny sme opravili a ošetrili proti plesniam. Vymenili sme aj elektrické rozvody a osvetlenie. Vďaka novému ventilačnému systému je v kryte viac čerstvého vzduchu a učiteľky si môžu vetranie samy regulovať.
Riaditeľka škôlky Svitlana si spomína na poplach, ktorý trval 22 hodín. Ráno rodičia priviedli deti priamo do krytu a popoludní si ich odtiaľ aj vyzdvihli. Za celý deň deti ani raz nevyšli von. Svitlanu preto teší, ako sa zlepšili podmienky v ich pôvodne improvizovanom kryte.
„Dnes sú tu úplne iné podmienky ako pred rekonštrukciou. Zväčšila sa plocha herne. Môžeme tam teraz umiestniť postele. Teraz už deti počas poplachu netreba budiť, vyvádzať von a následne ich odvádzať späť do krytu. V takomto nízkom veku je pre nich spánok veľmi dôležitý. Aj atmosféra v kryte sa úplne zmenila, pretože je tam teraz oveľa viac čerstvého vzduchu. V kryte je teraz 22 stupňov. Predtým tam bolo 17 až 18. Všetko je také moderné. Nedokážem opísať, aký obrovský rozdiel je medzi tým, čo tu bolo predtým, a tým, čo tu máme dnes,“ dopĺňa Svitlana.
Varvara nám ukazuje aj novú toaletu. Keď sa jej pýtame, aká bola tá predošlá, má v tom jasno: „Stará. Bola tam snáď aj sto rokov.“ Oleksij vysvetľuje, že pôvodná toaleta bola bez dverí a chýbalo jej vetranie. Deti tu teraz majú súkromie, teplú aj studenú vodu a toaleta má vlastné vetranie. Oleksij dodáva, že pri návrhu novej toalety od začiatku mysleli aj na deti so zdravotným znevýhodnením.
Časť nákladov na obnovu krytu ste nám pomohli pokryť aj vy, ktorí ste minulé Vianoce darovali svojim blízkym Skutočný darček Záchod.
Na konci prehliadky nám Varvara ešte ukáže, kde spí. „Moja postieľka je úplne hore. A toto je moja bábika.“ Keď sa jej pýtame, čo sa jej po rekonštrukcii páči najviac, odpovie jednoducho: „Najviac sa mi páči všetko!“
Kryt pod škôlkou v Černihive po rekonštrukciiZobraziť galériu (6 obrázkov)
Konotop: Vďaka rekonštrukcii sme častejšie spolu
„Aký je tu uhol medzi priamkami?“ „Ostrý.“ „Koľko stupňov presne?“ „60 stupňov.“ Počas našej návštevy majú žiaci Konotopského lýcea v Sumskej oblasti práve hodinu matematiky. Geometriu sa učia už v novej učebni v školskom kryte. Ešte v máji do tejto miestnosti zatekalo.
Lýceum navštevuje približne 600 žiakov a žiačok. Keďže v kryte nebolo dosť miesta pre všetkých, triedy sa museli striedať. Väčšinu času sa deti učili doma, kde im vyučovanie často komplikovali výpadky elektriny aj slabé internetové pripojenie. So spolužiakmi a spolužiačkami sa preto takmer nevídali.
V podzemí lýcea sme preto obnovili ďalšiu miestnosť. Opravili sme podlahu a steny, zaviedli kúrenie a vetranie a nainštalovali nové elektrické rozvody a osvetlenie. Učebňu sme vybavili nábytkom aj multimediálnym projektorom.
Vytvoriť v kryte ďalšiu učebňu ste nám pomohli aj vy, ktorí ste svojim blízkym na Vianoce darovali Skutočný darček Šťastná trieda.
Ako vysvetľuje Yuliia Tsyba, terénna pracovníčka Človeka v ohrození na Ukrajine, ktorá navštívila lýceum, pred rekonštrukciou sa deti jeden týždeň učili v škole a ďalších šesť týždňov doma. Vďaka novej učebni v kryte sa obdobie online vyučovania skrátilo na dva týždne. Potom sa deti opäť na týždeň vracajú do školy.
„Žiaľ, situácia na Ukrajine sa nezlepšila a naďalej pokračujeme vo vyučovaní výlučne v kryte. Teraz máme pekný kryt. Je v ňom teplo, je pohodlný, dobre osvetlený, deti sa v ňom cítia príjemne a učiteľom sa tu dobre vyučuje. Ďakujeme organizácii a všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí nám dávajú možnosť a vieru, že v tomto nešťastí nie sme sami,“ hovorí riaditeľka lýcea Tetiana Kyryčenko.
Kryt pod lýceom v Konotope po rekonštrukciiZobraziť galériu (5 obrázkov)
Bobrovytsya: Detský smiech počuť aj v kryte
„Deti behali po dvore, kričali, robili hluk, váľali sa v tráve a teraz sme v kryte,“ povzdychne si Valentyna, riaditeľka materskej školy v Bobrovytsyi. Keď škôlku navštívime, detský smiech počuť aj v kryte. Deti v ukrajinských krojoch nám zatancujú na novej farebnej podložke a pri spoločnom fotení sa k sebe túlia na veľkých vankúšoch. Ešte na jar pritom škôlke hrozilo zatvorenie.
Škôlka stojí v priemyselnej časti na okraji obce. Počas poplachov sa deti s učiteľkami ukrývali v malej, studenej a tmavej pivnici. Niekedy v nej museli zostať celé hodiny. Obec nemala na opravu dosť peňazí. „Keby sa kryt nezrekonštruoval, škôlku by možno museli zatvoriť,“ vysvetľuje Yuliia Tsyba, terénna pracovníčka Človeka v ohrození na Ukrajine.
Do obnovy sme sa pustili spolu s partnerskou organizáciou Angels of Freedom, ktorá opravila podlahy, steny a prístupové schodisko. My sme sa postarali o vetranie, elektrické rozvody a nábytok. Deti dnes majú vo farebnom kryte vlastné miesto na hranie aj oddych. Pribudli im aj knižky a stavebnica LEGO.
S vybavením krytu ste nám pomohli aj vy, ktorí ste svojim blízkym na Vianoce darovali niektorý zo Skutočných darčekov – Tabuľa do školy alebo Školské pomôcky.
Čo pre škôlku znamená, že môže zostať otvorená, nám opisuje riaditeľka Valentyna: „Je to pre nás obrovská pomoc. Teraz sú naše deti v pohodlných podmienkach a bezpečnom prostredí.“
„Bezpečnostná situácia v našej komunite je zložitá. Nad nami prelieta veľmi veľa dronov a rakiet, letecké poplachy sú veľmi časté. Niekedy trvajú aj pol dňa, inokedy niekoľko hodín a niekedy sú s prestávkami. Aj tri- či štyrikrát denne chodíme hore a dole do krytu. Deti sa tam aj stravujú a teraz tam už môžu aj spať. Vďaka tomuto krytu je to pre nás oveľa, oveľa lepšie,“ dodáva.
Kryt pod škôlkou v Bobrovytsi po rekonštrukciiZobraziť galériu (11 obrázkov)
Ďakujeme, že deti môžu byť častejšie spolu
Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli na rekonštrukciu protileteckých krytov na Ukrajine. Aj vďaka vám majú deti počas poplachov bezpečnejšie a dôstojnejšie podmienky.
„Veľmi sa tešíme, že deti tu majú teraz hotový kryt, kde sa môžu pokojne hrať a nemusia myslieť na vojnu. Vďaka každému a každej z vás za príspevok, vďaka ktorému sme mohli pomôcť deťom na Ukrajine,“ hovorí po návšteve škôlky v Černihive Maryna Honcharenko, manažérka komunikácie oddelenia humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Človeka v ohrození.
Darujte Skutočný darček
Ak chcete pomôcť aj tieto Vianoce, vyberte pre niekoho blízkeho Skutočný darček. Pod stromček mu môžete venovať napríklad Šťastnú triedu a pomôcť tak ďalším deťom, aby sa mali kde učiť.
Renováciu protileteckých krytov sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.