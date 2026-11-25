Nedávno sa skončil 27. ročník festivalu Jeden svet, no príbehy z filmového plátna aj stretnutia s ich tvorcami a tvorkyňami v nás stále doznievajú. Aj preto som sa o nich chcela porozprávať s Evou Križkovou, ktorá festival vedie už siedmy rok a tento rok pripravovala svoj ôsmy ročník.
Dokumentárnych filmov videla podľa vlastného odhadu možno až dvetisíc. Tento rok sa aj vďaka nej dostali do kina deti z Centra pre deti a rodiny, ktoré v ňom boli možno prvýkrát v živote. Prišlo ich asi štyridsať a užívali si aj drobnosti, ktoré mnohí považujeme za samozrejmé: dostať lístok, nechať si ho pri vstupe odtrhnúť a usadiť sa pred plátnom. Keď sa Evy pýtam, na čo je pri svojej práci hrdá, spomenie aj tento zážitok.
Ako riaditeľka Jedného sveta prepája filmy, ich tvorcov a publikum. Záleží jej na tom, koho príbehy na festivale zaznejú, ako sú vyrozprávané aj čo si z nich ľudia odnesú domov. Rozprávali sme sa o zákulisí festivalu, dôstojnosti ľudí pred kamerou, kultúre počas vojny aj o tom, prečo sa sama rozhodla nakrútiť film o premene svojho domova.
V rozhovore hovorí aj o tom:
prečo niektoré filmy nezaradia do programu Jedného sveta,
čo sa mení, keď kameru vezmú do rúk samotní protagonisti,
čo jej dodávalo nádej počas návštevy filmového festivalu v Kyjeve,
čo ju a jej tím vyčerpáva viac než sledovanie náročných príbehov.
Eva Križková (vlastnými slovami)
Odkedy si pamätám, tak žijem so psami a s filmom – narodila som sa do rodiny scenáristky a kameramana a prvého psíka, Lucinku, mi otec vyklopil z nákupnej tašky do postele, keď som mala asi 4 roky. Môj manžel je filmový zvukár. Zážitok s prácou v Človeku v ohrození mi priniesol do života celkom novú kvalitu, kedy som o svojom živote a práci začala po prvý raz premýšľať v naozaj globálnych súvislostiach. Odvtedy beriem ako dar a zároveň poslanie svoju unikátnu pozíciu, ktorá je mostom medzi svetom umenia a ochrany ľudských práv.
Na úvod jedna „matematická“ otázka. Vieš odhadnúť, koľko dokumentárnych filmov si už v živote videla?
Neviem. Zamýšľala som sa nad tým, ale priebežne som to naozaj nepočítala. Keď si len tak zhruba prepočítam, koľko ich asi ročne napozerávam na Jeden svet, niekde medzi tisíc a dvetisíc to asi bude.
To je celkom vysoké číslo. Aký pocit máš z posledného ročníka Jedného sveta? Keď necháme bokom návštevnosť aj spätnú väzbu, ako si ho prežívala ty osobne?
Po roku je vždy veľmi príjemný pocit, že sa to naozaj udialo, že to prebehlo. V prvom polroku totiž niekedy vôbec nie je jasné, či sa festival podarí vyfinancovať a či sa ten kolos dá dohromady. Na začiatku si niekedy neviem predstaviť, že to znovu dokážeme. Ten cyklus sa vždy začína trochu akoby od nuly.
Takže je strašne fajn sa tam po tom roku stretnúť so všetkými divákmi aj s ľuďmi, s ktorými sme si dovtedy len dopisovali, napríklad so zahraničnými hosťami a filmármi. A vôbec aj s tímom, s ktorým sme do veľkej miery v kontakte skôr online. Zrazu je to intenzívny týždeň vzájomnej výmeny emócií a inšpirácií. Všetkých nás spája dokumentárny film a spoločný projekt.
Alchýmia, ktorá drží festival pokope
Vyštudovala si filmovú vedu, spoluzakladala distribučnú spoločnosť a dlho si viedla časopis Kinečko. Čo ťa priviedlo do Človeka v ohrození a k festivalu Jeden svet?
V rámci distribučnej spoločnosti Filmtopia som robila aj medzinárodný európsky projekt KineDok, ktorý Filmtopia zastupovala na Slovensku. Išlo o distribúciu dokumentárnych filmov do komunít po Slovensku. Tu sme sa už pretli aj s Jedným svetom, ktorý si od nás viackrát objednával filmy, aj na festival do Bratislavy. Ja som sa totiž dokumentárnym filmom vždy dosť venovala aj v distribúcii.
Potom bol zverejnený inzerát na túto pozíciu a zdalo sa mi to ako práca snov. Povedala som si, že sa prihlásim. Hrozne dlho som nebola nikde zamestnaná, mala som vlastné projekty, ktoré som si musela vymýšľať a financovať. Zaujala ma možnosť pracovať pre takú veľkú etablovanú organizáciu, ako je Človek v ohrození. Chcela som si to vyskúšať.
Ešte treba povedať, že na začiatku to nebola pozícia riaditeľky festivalu. Bola tu ešte rok Diana Fabiánová ako umelecká riaditeľka a moja pozícia sa nazývala koordinátorka festivalu Jeden svet. Na riaditeľskú pozíciu som sa prepracovala až po roku.
Ako dlho teda pôsobíš na čele festivalu?
Toto bol ôsmy ročník Jedného sveta, ktorý som pripravovala. Na pozícii riaditeľky alebo výkonnej riaditeľky festivalu pôsobím teraz siedmy rok.
Keď sa povie riaditeľka filmového festivalu, človek si pod tým môže predstaviť všeličo. Laicky si možno povie, že v práci pozeráš veľa dokumentárnych filmov, ale zahŕňa to aj koordináciu či zháňanie financií. Vedela by si nás v skratke previesť rokom prípravy festivalu?
Celoročne sa venujeme fundraisingu, dávame dohromady rozpočet a oslovujeme donorov. Od januára začíname vyberať filmy, aj keď sa nedá úplne povedať, že začíname v januári, pretože niektoré už máme vyhliadnuté z predchádzajúceho roka.
Popritom až do leta zháňame financie a postupne dávame dohromady tím. Niektorí ľudia pracujú celoročne, napríklad naša programová koordinátorka alebo koordinátorka komunikácie. V priebehu roka totiž potrebujeme komunikovať s našou cieľovou skupinou aj s donormi, takže posielame newslettre a spravujeme sociálne siete.
Postupne, ako vyberáme filmy, musíme ich zazmluvňovať. Potom k nim pripravujeme komunikáciu a celý harmonogram festivalu. Začínajú s nami spolupracovať aj technické zložky a pozývame hostí, teda režisérov a režisérky filmov.
Kedy sa pre vás začína najintenzívnejšie obdobie?
Už v lete. August býva dosť intenzívny.
Ktorá časť tvojej práce ťa najviac baví?
Pozeranie filmov je určite jedna z tých vecí. Rada pracujem aj s ľuďmi a baví ma kombinovať to celé dohromady. Nachádzať vhodné prepojenia jednotlivých partnerov s podujatiami, projekciami a filmami, vhodný sprievodný program aj cieľové skupiny. Snažiť sa vytvárať alchýmiu, ktorá drží festival pokope. Aby to neboli len filmové premietania, ale festival samotný.
Tento rok bola komunikačnou témou festivalu PUTO a venovali ste sa aj téme kolonizácie. Ako témy vznikajú? Hľadáte filmy podľa toho, o čom chcete hovoriť, alebo sa témy postupne vynárajú z filmov a príbehov, ktoré sa k vám dostávajú?
Filmy sú také pestré, že v nich stále nachádzame všetky prierezové témy, ktorým sa venujeme: ľudské práva, environmentálne témy, rodovú rovnosť, nové technológie či vojnové konflikty. Tie sú tam stále.
To, ako si tému pre daný rok pomenujeme, väčšinou vyplýva z komunikačných potrieb. Priebežne sa o tom rozprávame popri výbere filmov, ale nedá sa povedať, že si najprv stanovíme tému a potom vyberáme filmy. Skôr uvažujeme o tom, aký pojem alebo téma by mohli v danom roku zarezonovať v spoločnosti. Čo tým celým chceme povedať a čím chceme osloviť publikum.
Filmy do programu vyberáte viacerí. Čo je pri výbere dôležité pre teba osobne? Kedy si povieš: „Toto by mali vidieť aj ľudia na Slovensku“?
Tiež je to alchýmia, pretože filmy naozaj vyberáme viacerí. Máme medzinárodný programový tím napozerávačov a napozerávačiek. Snažíme sa, aby bol program rozmanitý, aby v ňom boli filmy z rôznych kútov sveta a zastúpené hlasy rôznych komunít. Snažíme sa aj o tematickú pestrosť, ale zároveň musíme zohľadňovať aj určité záujmy donorov.
Snažíme sa podporovať slovenskú kinematografiu. Každoročne máme ako donora napríklad holandské veľvyslanectvo, a tým pádom je v programe istý počet holandských filmov. Od začiatku vojny na Ukrajine podporujeme ukrajinskú kinematografiu, čiže sa snažíme udržať v programe určité množstvo ukrajinských filmov.
Pre mňa osobne je však okrem týchto priam až matematických predpokladov dôležité, či je vo filme silný osobný príbeh a či má presah do našej spoločnosti. Či mám pocit, že sa naň ľudia budú vedieť napojiť a že otvorí diskusiu, ktorá má potenciál aj u nás.
Filmy, ktoré dávajú hlas komunite
Aj v Človeku v ohrození často premýšľame nad tým, ako rozprávať príbehy ľudí, ktorí zažívajú vojnu, chudobu či vylúčenie, a pritom zachovať ich dôstojnosť. Čo je pre teba pri zobrazovaní ľudí v dokumentárnom filme najdôležitejšie?
Snažíme sa dávať prednosť filmom, v ktorých majú hlas ľudia zvnútra danej komunity. Buď z nej pochádza priamo režisér alebo režisérka, alebo aspoň film vznikal v spolupráci s komunitou.
Pri filmoch, v ktorých vnímame, že je téma veľmi citlivá a jej zobrazenie ide na hranu, sa snažíme oslovovať ľudí z danej komunity ako takzvaných sensitivity viewers (pozn. konzultanti pre autenticitu a citlivé témy). Konzultujeme s nimi filmy: či sa im zdá vhodné ich posolstvo a spôsob zobrazenia protagonistov. Či je to citlivé, či to zobrazovaným ľuďom neškodí a, naopak, ich podporuje a pomáha im.
Vieš uviesť konkrétny príklad takejto spolupráce?
Od začiatku vojny každoročne spolupracujeme s ukrajinskými partnermi, ktorí pripravujú filmový festival Docudays v Kyjeve. Filmy týkajúce sa ruskej vojny na Ukrajine obyčajne konzultujeme s nimi.
Najmä vtedy, keď ich nenatočili ukrajinskí tvorcovia, ale vznikli napríklad v západnej produkcii. Často sa nám stalo, že sme dostali spätnú väzbu, podľa ktorej je posolstvo filmu nejakým spôsobom problematické a vykresľuje vojnu alebo ukrajinských ľudí zjednodušene. Pri Ukrajine sa nám to stáva často.
Pri filme Líška vo svite ružového mesiaca ma oslovilo, že protagonistka Soraya sama na mobil zachytávala svoj život s násilným partnerom aj pokusy dostať sa za mamou do Európy. Sama tak rozprávala svoj príbeh. Vnímaš v dokumentárnom filme trend, že ľudia z jednotlivých komunít čoraz viac sami rozhodujú o tom, ako svoje príbehy vyrozprávajú?
Určite to uľahčujú technológie. V ére novodobých iPhonov a smartfónov je veľmi jednoduché vziať telefón a nakrúcať sa. Vídame dosť veľa filmov s materiálom, ktorý nakrúcajú napríklad ľudia z komunít, do ktorých filmári nemajú prístup.
Minulý rok sme mali film z Gazy o jednom dievčati. Volal sa Vykroč s dušou na dlani. Natočila ho francúzska režisérka, ktorá tam v tej chvíli vôbec nemala prístup. Každodenne však cez Zoom alebo podobnú platformu telefonovala s mladou novinárkou v Gaze. Celý film bol zostrihaný z ich videohovorov a z toho, čo novinárka okolo seba nakrúcala na mobil.
Taký trend jednoznačne existuje. Nemyslím si, že všetky filmy budú vznikať iba takto, ale určite je to jeden z nástrojov, ako dať hlas ľuďom, ktorých sa dané témy dotýkajú.
Nechceme pustiť ľudí domov s temnými myšlienkami
Stalo sa ti, že bolo pre teba príliš bolestivé film dopozerať? Ako pri zostavovaní programu premýšľaš nad tým, čo ešte publikum unesie a čo ho už môže úplne zahltiť?
Musím povedať, že po tých rokoch som už dosť otrlá. Vo filmoch som videla naozaj všeličo. Asi na to mám nejaké predispozície, pretože sa mi nestáva, že by som film nedopozerala, aj keď po niektorých sa mi ešte dlho sníva.
Napríklad ten film z Gazy, Vykroč s dušou na dlani, vo mne veľmi dlho doznieval. A pri filmoch si často poplačem.
Určite sa zaoberáme tým, aký dopad majú na diváctvo. Po filmoch, ktoré sú takto silné, sa snažíme mať ideálne diskusiu s tvorcami. Myslím si, že je dôležité nepustiť ľudí domov do tmy v noci iba s temnými myšlienkami, ale dať im možnosť rozpustiť ich v debate a ideálne ich aj pretaviť do nejakej aktívnej energie, ktorú budú vedieť ďalej pozitívne využiť vo svojich životoch.
Pri najťažších filmoch navyše uvádzame upozornenie, že môžu byť psychicky náročné, aby sa im mohli vyhnúť ľudia, ktorí sú na také veci citlivejší, prípadne ponúkame aj krátku bezprostrednú konzultáciu s terapeutkou.
Podľa čoho teda vyberáte filmy, po ktorých nasleduje diskusia? Rozhoduje najmä to, pri ktorých ju považujete za dôležitú, alebo aj to, ktorých tvorcov sa vám podarí pozvať?
V prvom rade sa snažíme pozývať tvorcov k filmom, pri ktorých cítime, že diskusia s nimi má veľký význam. Vstupujú do toho, samozrejme, aj ďalšie okolnosti: či na to máme financie, či môžu prísť a či majú práve čas.
Sú aj filmy, ktoré do programu nezoberieme, pretože vieme, že režisér nebude môcť prísť a bez diskusie by to nemalo význam.
Pri Líške vo svite ružového mesiaca som sama pocítila, aké je takéto stretnutie dôležité. Film uviedla hlavná protagonistka a jej ťažký príbeh som tak sledovala s úľavou, že ho prežila a dostala sa z krajiny. Po premietaní som cítila potrebu spracovať ho aj s ňou a nevedela som si predstaviť, že odídem bez diskusie. Zostáva na diskusiách väčšina publika?
Áno, hlavne pri diskusiách so zahraničnými tvorcami, ale aj so slovenskými filmármi publikum väčšinou zostáva.
Jedna kolegyňa pred festivalom hľadala v programe tzv. „feel-good movie”, čiže film, ktorý by jej priniesol dobrý pocit. Pre mňa bol tento rok takým zážitkom príbeh manželského páru Amadou a Mariam, ktorých hudbu som mala rada už predtým. Myslíte pri zostavovaní programu aj na to, aby v ňom bol priestor na radosť, humor a nádej?
Áno. Uvedomujeme si, že aj komunikačne sme v trochu znevýhodnenej pozícii, pretože ponúkame veľmi ťažké obsahy. Dokumentárne filmy sú zo svojej podstaty kritické, niekto by povedal aj negatívne.
Aj s týmto zámerom sme vytvorili sekciu Život je krásny. V programe sa dá vyfiltrovať a sú do nej zaradené filmy, ktoré nazývame feel-good dokumentmi. Samozrejme, je to trochu niečo iné, ako keď ide človek na romantickú hollywoodsku komédiu. Väčšinou sa tam tiež dostávajú problémy reálneho sveta, ale filmy majú šťastný koniec alebo sú ich postavy nabité pozitívnou energiou. Človek z nich teda neodchádza zdecimovaný alebo s depresiou.
Keď celé týždne pozeráte náročné príbehy, ako sa staráte o seba navzájom aj o vlastnú pohodu? Máte v tíme priestor spoločne spracovať to, čo vo vás filmy zanechajú?
Snažíme sa spolu zhovárať a zdieľať zážitky. Myslím si však, že na to nemáme dostatok priestoru ani vypracovaný koncepčný nástroj.
Úprimne, najviac nás zaťažuje to, že nemáme dostatok kapacít a neustále bojujeme s finančnými problémami. Postarať sa o seba, aby sme nevyhoreli a zvládali pracovnú agendu, nám pohltí viac energie než filmy samotné.
Asi sme všetci, ktorí s nimi pracujeme, trochu špecifický typ ľudí. Filmy nás, naopak, obohacujú a nabíjajú, aby sme dokázali túto prácu robiť ďalej.
Kultúra má počas vojny zosilnenú úlohu
Počas vojny si sa zúčastnila dokumentárneho festivalu Docudays UA v Kyjeve. Aké bolo zažiť filmový festival v meste, kde do každodenného života vstupujú nálety a poplachy?
Keď som išla v roku 2023 do Kyjeva, ešte nebolo úplne bežné, aby ľudia z kultúry cestovali počas vojny na kultúrne podujatie na Ukrajine. Ľudia sa mi dosť čudovali, že tam idem. Bola to však veľmi nabíjajúca a pozitívna skúsenosť.
Veľa som sa dozvedela o ukrajinskej kultúre. Veľmi sa starali o zahraničných hostí, ktorí tam merali cestu. Nebolo nás veľa, ktorí sa odhodlali prísť.
Prišla si na pozvanie organizátorov?
Áno, bola som v porote festivalu. Naozaj sa snažili všetko nám ukázať, vysvetliť svoje hodnoty a ukrajinskú kultúru. Ukázali nám Kyjev zo svojej perspektívy, aj z historického a dekolonizačného pohľadu.
Bol to veľmi príjemný čas. Vtedy mali nad Kyjevom veľmi dobre vybudovanú vzdušnú obranu. V noci som počula výbuchy, občas bol poplach a bolo treba ísť do krytu, ale kým som tam bola, v princípe nedošlo k žiadnej katastrofe.
Cez deň v Kyjeve veľmi pekne fungoval život aj kultúra. Bol máj, ulice boli krásne rozkvitnuté, bola tam dobrá atmosféra. Vo vzduchu bola pozitívna energia, nádej na obnovu a dôvera, že vojna sa čoskoro skončí. Všetci mladí ľudia okolo organizácie festivalu mali vôľu začať odznova budovať spoločnosť na zásadách rovnosti, odstrániť korupciu a nanovo všetko vybudovať.
Vnímaš teda, že kultúra dokáže aj počas vojny ľudí povzbudiť a dodávať im nádej?
Určite, v takýchto ťažkých časoch má kultúra zosilnenú úlohu.
Nedávno si navštívila aj festival v Užhorode. Čím sa táto skúsenosť líšila od tej kyjevskej?
Bola som na podstatne menšom regionálnom festivale s názvom Carpathian Mountain International Film Festival. Bolo tam cítiť, že Užhorod nie je priamo na fronte a je blízko slovenských hraníc.
Všetci nám hovorili, že mesto sa veľmi buduje, pretože sa tam sťahuje veľa ľudí z celej Ukrajiny s tým, že je to najbezpečnejší región. Mali veľkú vôľu rozvíjať v regióne aj kultúru. Veľa sa hovorilo o jej decentralizácii, aby sa všetky dôležité podujatia nekonali iba v Kyjeve. Chcú rozvíjať zakarpatský región a zvyšovať povedomie o ňom v zahraničí.
Bol to menší festival, ale na menších festivaloch sa hostia cítia oveľa dôležitejšie, pretože ich je menej. Veľmi pekne sa o nás postarali a bola tam príjemná atmosféra.
Na Slovensku sa veľa hovorí o únave zo správ o vojne. Čo dokážu dokumentárne filmy priblížiť inak než každodenné spravodajstvo? Ako cez ne udržať záujem o ľudí na Ukrajine a ich príbehy?
Aj my sa o tom veľa rozprávame. Cítime potrebu udržať dokumentárne filmy z Ukrajiny v programe Jedného sveta, aby sme pripomínali, že vojna je stále tesne za našimi hranicami. Aby nevybledla do bieleho šumu, pri ktorom budú ľudia naďalej umierať v našej bezprostrednej blízkosti a my to ako spoločnosť prestaneme vnímať.
Zároveň sa potýkame s obavou, že ľudia už na také filmy nebudú chcieť prísť do kina. Preto sme tento rok trochu zmenili stratégiu a snažili sa vybrať filmy, ktoré nie sú z frontu, ale ukazujú súčasnú ukrajinskú spoločnosť zo špecifického uhla.
Mali sme napríklad film Kráľovné radosti o queer ľuďoch a drag queens, ktoré robia performance a prostredníctvom nich zbierajú peniaze pre ukrajinskú armádu. Bol aj o situácii drag queens a queer ľudí na Ukrajine a o utváraní ich identity počas vojny. Premietanie bolo úplne plné, bol oň veľký záujem.
Alebo sme mali film Tichá potopa o uzavretej náboženskej komunite, ktorá žije na Ukrajine stáročia. Vojna tam bola v pozadí, pretože keď niekto žije na Ukrajine, nedá sa odmyslieť. V princípe to však bolo objavovanie nového fenoménu, o ktorom väčšina z nás ani nevedela.
Keď sa vlastný domov stane témou filmu
Čo ťa inšpiruje mimo filmu? Sú nejaké knihy či podcasty, ku ktorým sa rada vraciaš alebo ktoré ti v poslednom čase priniesli nový pohľad na svet?
Veľmi rada čítam. V poslednom čase som sa zahĺbila do kníh ekofilozofa Davida Abrama. Čoraz viac ma oslovuje ekofeministická teória a mám veľmi rada knihy Olgy Tokarczuk. V najbližšom období sa teším a zároveň tak trochu obávam čítania knihy Bol to len pes, na ktorej vydanie som prispela vydavateľstvu Kapitál a minulý týždeň mi pristála v schránke.
Vieš priblížiť, čo znamená ekofeministická teória?
Je to prístup k svetu, ktorý si všíma aj mimoľudské entity. Klasický feminizmus je o starostlivosti a podpore žien medzi sebou, zatiaľ čo ekofeminizmus to celé aplikuje aj na zvieratá, rastliny, či dokonca geologický svet.
Pri vzťahu k prírode ešte zostaňme. Venuješ sa mu aj vo svojom celovečernom debute Vtáčnik. Nakoľko je to pre teba osobný príbeh? Bolo nakrúcanie aj spôsobom, ako spracovať vlastnú frustráciu z premien krajiny, v ktorej žiješ?
Je to pre mňa veľmi osobné. Je to príbeh mojej rodiny a môjho domova, ktorý bol ponorený v prírode a potom ho development začal pretvárať na sídlisko. Motiváciou bolo upozorniť na problém a zároveň arteterapeuticky spracovať frustráciu.
Pomohlo ti to spracovať frustráciu?
Ani nie.
Chcela by si pokračovať vo vlastnej filmovej tvorbe? Máš na ňu popri festivale priestor?
Máme rozpracované dva filmové projekty a dúfam, že si na ne nájdem priestor. Jeden vzniká v spolupráci s tromi nevidiacimi umelkyňami z rôznych krajín. Je o tom, ako nás nenormatívny pohľad na svet môže posunúť ďalej.
Druhý film je s Divadlom bez domova. Vychádza z performance Vyhasínanie o vyhynutých druhoch. Chcem využiť ich masky a príbehy a prepojiť tak tému ekológie s obohacujúcim pohľadom ľudí spoza okraja majoritnej spoločnosti.
Niektoré deti boli tento rok prvýkrát v kine
Na čo si za svoje pôsobenie v Jednom svete najviac hrdá? Spomenieš si na chvíľu, keď si si povedala: „Presne pre toto má moja práca zmysel“?
Som celkom hrdá na to, že sa mi podarilo previesť festival turbulentnými a premenlivými obdobiami. Už keď som nastúpila, bol destabilizovaný a prechádzal krízou. Hneď na druhý rok prišiel covid. Vtedy sa nám podarilo stať sa úplne prvým online kultúrnym festivalom na Slovensku a jedným z prvých v Európe.
Keď sa skončil covid, začala sa vojna na Ukrajine. Potom nastúpila súčasná vláda a prišli sme o financovanie zo štátu. Stále sú to nové výzvy a vždy sme sa k nim dokázali postaviť tak, že sme z nich vyťažili niečo kreatívne.
Hrdá som aj na náš programový tím. Kľúčový bol pre mňa začiatok spolupráce s Katkou Gališinovou, našou programovou koordinátorkou a dramaturgičkou, ktorá sa k nám pridala po návrate z Holandska, kde študovala fotografiu a spolupracovala na festivale Movies That Matter. Potom sme dali spoločne dokopy stabilný medzinárodný tím, do ktorého sme pribrali aj ľudí so zdravotným a sluchovým znevýhodnením.
Tento rok ma veľmi potešil nový koncept festivalového spotu. Po prvýkrát ho vytvorila mladá slovenská dokumentaristka, ktorá sa rozhodla pracovať s deťmi z jedného centra pre deti a rodiny. Ide o deti zo znevýhodnených rodín.
Navrhli sme im, či sa nechcú prísť pozrieť na premietanie, a prišlo ich takmer štyridsať. Asi prvýkrát v živote boli v kine a hrozne si užívali kultúrne rituály: dostali lístok, niekto im ho odtrhol, sedeli na stoličkách a zažívali ten pocit zdieľanej mágie kina. Prišli na filmy Fest Anče pre deti od šiestich do desiatich rokov.
Kam by si chcela Jeden svet ďalej posunúť? Čo by si rada v najbližších rokoch uskutočnila?
V predchádzajúcich rokoch sme začali vytvárať program pre filmových profesionálov s názvom Dni zmeny, zameraný na impaktové kampane k dokumentárnym filmom. Posledné dva roky sme ho z finančných dôvodov nemohli realizovať. Veľmi by som chcela, aby sme našli cestu, ako opäť vytvoriť program, ktorý bude prepájať dokumentaristov zo Slovenska a zahraničia so záujmom vytvárať filmy s pozitívnym dopadom na spoločnosť a svet okolo nás.
Čiže by súčasťou programu boli aj workshopy pre profesionálov?
Medzinárodné workshopy, na ktorých sa môžu zosieťovať filmári s občianskou spoločnosťou,donormi, inštitúciami a médiami.
Momentálne netrpezlivo čakám na výsledky jedného medzinárodného grantového projektu. Ak to vyjde, mohli by sme pokračovať v tejto iniciatíve už v budúcom roku.
Okrem toho sa veľmi teším, ako sa budúci rok sústredíme viac na rómsku kinematografiu a verím, že do tvorby celého programu sa nám podarí čo najvac zapojiť domácu aj medzinárodnú rómsku komunitu.
Filmy, ktoré nás udržiavajú bdelých
Tento rok v našom charitatívnom e-shope Skutočný darček pribudol Filmový budíček. Ľudia ním môžu podporiť Jeden svet aj filmové vzdelávanie na školách. Ktorý film z posledných rokov prebudil teba?
Ťažko vybrať jeden. Napozerávaním filmov sa udržujem bdelá. Nevnímam, že by ma nejaký film faktograficky šokoval. Skôr si človek prehlbuje poznanie a vidí za informáciami ľudské osudy. Prebúdza ma to viac emocionálne ako racionálne.
Z tohtoročného programu napríklad Líška vo svite ružového mesiaca. Videla som ju v máji vo Varšave na festivale Millennium Docs Against Gravity a ešte predtým som videla masterclass tvorcov. Tento zážitok my otvoril cestu k novým myšlienkam a pocitom a bolo to také silné, že som v nasledujúcich mesiacoch musela spraviť všetko preto, aby som ho priniesla aj nášmu jednosvetovému diváctvu.
Darujte Skutočný darček FILMOVÝ BUDÍČEK
Prispejete k tomu, aby sa kvalitné dokumentárne filmy dostali k čo najširšiemu publiku a aby príbehy o ľudských právach, slobode, rovnosti a spravodlivosti nezostali bez povšimnutia. Vaším darom podporíte festival Jeden svet a jeho celoročné aktivity. Darujte na Vianoce blízkym Filmový budíček.