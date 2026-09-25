Test: Máš plán, štartovacie káble alebo croissanty? Zisti, aký typ priateľa si

V každej partii je niekto, kto je „vždy pripravený”, ďalší ostošesť plánuje, iný zostane až do konca a niekto prinesie aspoň niečo pod zub. Pri sťahovaní na siedme poschodie bez výťahu pochopíš, prečo potrebuješ všetkých.
V Človeku v ohrození máme tiež svoj Klub priateľov. Tvoria ho ľudia, ktorí pravidelnými darmi pomáhajú ľuďom v núdzi. Aj oni majú rôzne povahy a dôvody, prečo sa pridali. Niektoré z nich spoznáš vo vyhodnotení.
Najprv však zisti, akú úlohu máš v partii ty. Pri každej otázke vyber jednu odpoveď a spočítaj si písmená. Tento test nemá vedecké ambície, zato má dobrý úmysel.
Aký typ priateľa alebo priateľky si?
1. Kamoška potrebuje pomôcť so sťahovaním. Čo prinesieš?
A) Vyhrnuté rukávy. Kým ostatní diskutujú, či sa skriňa naozaj zmestí do výťahu, už držíš jeden koniec. Teraz by sa zišiel niekto na ten druhý.
B) Krabice, farebné fixky a systém označovania. Na túto chvíľu čakáš celý rok. Prvú škatuľu s nápisom „veci“ okamžite vraciaš na prepracovanie.
C) Spacák. Vieš, že „už mám skoro zbalené“ znamená, že našla lepiacu pásku a teraz si prezerá zbierku autogramov zo základky. Bude to dlhý víkend, ale nenecháš ju v tom.
D) Kávu, pivo a croissanty. Pri pohľade na dvojmetrový stoh krabíc s knihami si nenápadne zakladáš oddelenie občerstvenia. Aj gastro-servis je pri sťahovaní dôležitý.
2. V skupinovom chate partie, ktorá sa chystá na spoločnú chatu, si človek, ktorý…
A) ... neignoruje kamošovu správu „Nemám odvoz. Beriem aj chlpáča.“ a hneď ponúkneš svoje auto. Hoci vieš, že chlpy po bernskom salašníckom obrovi budeš vysávať ešte aj pred Vianocami.
B) ... pripne adresu a vytvorí zoznam nákupov. Máš aj číslo na chatára. A pre istotu na jeho manželku a nevlastné deti z druhého manželstva.
C) ... hneď sa ponúkne, že zostane až do nedeľného večera. Niekto predsa musí pozametať, zvliecť posteľnú bielizeň a vysvetliť grilu, že si tú mastnotu nemôže nechať.
D) ... je ticho až do poslednej chvíle. Päť minút pred odchodom sa ozveš: „Kam to vlastne ideme? A kto ma berie?“ Plánovanie ani veľký nákup nestíhaš, cestou však kúpiš aspoň zopár špekačiek a tofu. Aj vegáni predsa musia niečo jesť.
3. Kamoš ti volá z parkoviska: „Auto neštartuje a v mobile mám už len 5 % baterky.“ Čo urobíš?
A) „Pošli polohu, mám štartovacie káble.“ Konečne prichádza ich chvíľa. Doteraz ti len tri roky zaberali miesto v kufri.
B) Zistíš, čo sa deje, preveríš asistenčnú službu a porovnáš servisy. Kamarát ešte skúša otočiť kľúčom, ty už vieš, kde majú vo štvrtok voľný termín.
C) Dohodneš sa s ním, že ho budeš voziť do práce a deti do škôlky, kým bude auto v servise. Po treťom dni už máte spoločný playlist a spor o nastavenie klimatizácie.
D) Po otvorení kapoty spoľahlivo identifikuješ motor. Tým sa tvoje odborné znalosti končia, tak mu aspoň nabiješ mobil, nech môže zavolať niekomu užitočnejšiemu.
4. S partiou vyrážate na celodennú túru. Čo máš v batohu?
A) Švajčiarsky nožík, dezinfekciu a gaffu. S týmto kombom všetko hneď zvládneš.
B) Náhradné teplé ponožky pre všetkých členov výpravy. Predpoveď síce hlási slnko, ale ty vieš, že Jožo dokáže stúpiť do potoka za každého počasia.
C) Zásobu vody na celý deň, aj pre ostatných. S tebou nikto nezostane na suchu, ani keď sa z „ešte polhodinky“ stanú tri hodiny.
D) Jeden lepeňák. Ale pokojne ho rozdelíš na štyri časti.
5. Priateľke chystáte tajnú narodeninovú oslavu. Aká je tvoja úloha?
A) Keď zistíš, že torta zostala v cukrárni, vyrážaš po ňu. V skupinovom chate ešte len pribúdajú výkričníky, ty už hľadáš parkovanie.
B) Máš premyslené úkryty pre všetkých hostí aj dohodnutý signál. Ani noha nesmie vytŕčať, nech je to pre oslávenkyňu poriadne prekvapenie.
C) Pomáhaš s prípravami a na druhý deň sa vrátiš dať byt do poriadku. Pri konfetách si síce zanadávaš, ale aj tak všetky nájdeš a spoľahlivo odprevadíš do vysávača.
D) Dostaneš na starosť balóny a berieš to vážne. Nemáš rozpočet na celú oslavu, ale kapacitu pľúc dávaš k dispozícii.
Vyhodnotenie
Máš odpovede? Nájdi písmeno, ktoré si si vybral/a najčastejšie.
Najviac odpovedí A: Priateľ „už idem“
Kým ostatní píšu do chatu „och, to je hrozné“, ty už hľadáš kľúče. Tvoje „keby niečo, zavolaj“ platí aj vtedy, keď to niečo naozaj príde. Vieš, že pri pomoci občas rozhoduje práve to, ako rýchlo dorazí.
Do Klubu priateľov sa hodíš. Aj my chceme byť pripravení konať hneď. Vďaka pravidelným darom máme prvé peniaze k dispozícii, keď príde kríza. Môžeme začať pomáhať ešte predtým, než sa rozbehne zbierka.
Náš darca Radovan to cíti podobne:
„Po vypuknutí vojny na Ukrajine a so vznikom množstva iniciatív som sa rozhodol nečakať na to, kým sa vyhlásia jednotlivé zbierky, ale posielam peniaze pravidelne a tým pádom viem, že moje prostriedky budú použité v správny čas na tú najaktuálnejšiu iniciatívu, ktorá pomôže daným ľuďom práve teraz.“
Pridaj sa k nám. Tvoj pravidelný dar môže byť pripravený pomôcť skôr, ako niekto povie “Čo sa stalo?”
Najviac odpovedí B: Priateľ s plánom B, aj C, aj D, aj ... XY.
Tvoje spontánne výlety majú harmonogram. V tabuľke používaš farby, ktoré ostatní ani nevedia pomenovať, a „nejako bude“ nepovažuješ za stratégiu. Partia si z teba uťahuje presne do chvíle, kým nepotrebuje náhradné ponožky alebo číslo na chatára.
V Klube priateľov by si bol/a vo svojom živle. Dobre vieš, že spoľahlivá pomoc potrebuje plán. Pravidelné dary nám umožňujú lepšie odhadnúť, s akými prostriedkami môžeme rátať, a podľa toho pripravovať ďalšie aktivity.
Náš člen Juraj sa na to pozerá aj očami audítora. O neziskových organizáciách hovorí:
„Na svoju prácu nevyhnutne potrebujú stabilný a predvídateľný cash flow, ktorý im zabezpečuje práve pravidelná mesačná podpora.“
Pridaj sa k nám a pomôž nám plánovať. Vlastnú tabuľku prikladať nemusíš.
Najviac odpovedí C: Priateľ, ktorý to s tebou potiahne
Keď sa výlet predĺži, nikto s tebou nezostane na suchu. Keď sa problém nevyrieši za jeden večer, ozveš sa aj na druhý deň. Priatelia ti nemusia hlásiť, že ešte stále potrebujú pomoc. Ty s pokračovaním počítaš — aj keď zahŕňa ďalší týždeň ranného odvozu a detský playlist.
Presne takáto vytrvalosť má v Klube priateľov svoje miesto. Ľudia potrebujú podporu aj po prvých dňoch krízy. Obnova domova, dokončenie školy či hľadanie práce vyžadujú čas. Pravidelné dary nám pomáhajú zostať pri nich aj vtedy, keď sa pozornosť verejnosti presunie inde.
Naša darkyňa Žaneta to vystihla takto:
„Postupne som pochopila, že nepôjde o krátkodobú záležitosť a tiež, že pre Človeka v ohrození má najväčší zmysel pravidelná podpora, lebo ľudia potrebujú pomoc neustále.“
Pridaj sa k nám. Pomôžeš nám zostať pri ľuďoch aj v ďalších kapitolách ich príbehu.
Najviac odpovedí D: Priateľ, ktorý aj z jedného lepeňáka spraví pohostenie
Možno neodnesieš skriňu ani neopravíš motor. Vždy však nájdeš niečo, čím prispeješ. Káva pre sťahovací tím, nabitý mobil či pár balónov — vieš, že spoločný výsledok vzniká aj z drobností.
V Klube priateľov sa počíta aj tvoje „trochu“. Nemusíš mať veľký rozpočet, aby si bol/a súčasťou pomoci. Aj jedno euro mesačne má zmysel: keď ho pravidelne daruje tisíc ľudí, spolu je to tisíc eur každý mesiac.
Ako hovorí naša darkyňa Elena:
„Aj malý príspevok môže mať veľký pozitívny dopad.“
Pridaj sa sumou, ktorú si môžeš dlhodobo dovoliť. Aj malý pravidelný dar pomáha vytvárať niečo väčšie.
Vyšla ti remíza?
Zdá sa, že v sebe spájaš viac typov dobrého priateľa. Do nášho Klubu sa všetci hodia presne takí, akí sú.
Žiadna kategória na teba nesedí?
Možno je tvojou ideálnou partiou kniha, čaj a deka. Na sťahovanie a chaty ti medzi všetkými knihami z knižnice nezostáva čas — termín vrátenia sa predsa neúprosne blíži.
V Klube priateľov môžeš pomáhať aj z obľúbeného kresla. Stačí si nastaviť pravidelný dar podľa svojich možností. Tvoja pomoc tak môže pokračovať každý mesiac, aj keď práve nemôžeš odísť od rozčítanej kapitoly.
V Klube priateľov sa nájde miesto pre všetky typy. Spája ich totiž to najdôležitejšie – ochota pomôcť. Vďaka pravidelnej podpore môžeme reagovať hneď, plánovať a zostať pri ľuďoch dlhodobo. Všetkým našim súčasným aj budúcim priateľom a priateľkám ďakujeme.