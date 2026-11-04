Veronika Barilla: Dnes už viem, že nie som jednorožec

Veronika mala istý čas pocit, že je so svojou potrebou pomáhať tak trochu jednorožec. Po príchode do Človeka v ohrození zistila, koľko ľudí to cíti podobne. „Zrazu si povieš: ‚Wau, to koľko nás je?‘“ opisuje. Pomoc je pritom súčasťou jej života aj mimo práce. Keď mi počas videohovoru rozpráva o zachraňovaní zvierat, na obrazovke vidím jedného zo psíkov, ktorým pomohla. Spokojne spí v pelechu.
Ako vedúca telefundraisingového tímu Človeka v ohrození sprevádza kolegyne, ktoré sa každý deň rozprávajú s darcami a darkyňami. Ďakujú im, vysvetľujú, čo sa vďaka ich podpore podarilo, počúvajú ich príbehy a odpovedajú na otázky. S Veronikou sme sa rozprávali o tom, prečo vymenila korporát za neziskový sektor, aj čo krásne môže vzniknúť z jedného obyčajného telefonátu.
V rozhovore hovorí aj o tom:
prečo stále ľuďom telefonujeme, aj keď existujú sociálne siete,
ako viesť rozhovor, z ktorého má človek dobrý pocit, aj keď sa rozhodne neprispieť,
kedy si pomyslela, že už môže v práci „skončiť”,
ako sa kolegyne podporujú, hoci každá pracuje z iného kúta Slovenska,
ktoré netypické zvieratko priniesla raz ako malá domov.
ČLOVEK ZA ČLOVEKOM
Séria rozhovorov ČLOVEK ZA ČLOVEKOM prináša pohľad na ľudí, ktorí stoja za organizáciou Človek v ohrození aj za konkrétnou pomocou druhým. Predstavuje tých, ktorí pracujú v teréne, aj tých, ktorí pomoc koordinujú spoza stola. Cez ich príbehy, motivácie a každodenné výzvy ukazuje, že za každou pomocou stoja obyčajní ľudia, ktorí sa rozhodli robiť neobyčajnú prácu.
Z Bratislavy do Sečoviec, z korporátu do neziskovky
Čomu si sa venovala pred príchodom do Človeka v ohrození a čo ťa priviedlo práve k nám?
Mám povedať aj životopis? (smiech)
Skôr ma zaujíma, čo ťa priviedlo k práci v neziskovom sektore.
Tie dôvody sú hlbšie. Boli za tým dva veľké momenty: v roku 2019 sa mi narodila dcéra a hneď nato, v marci 2020, sa začal covid. Ja som vtedy pracovala v korporáte a môj muž vo Volkswagene. Povedali sme si: „Dobre, stačí. Dosiahli sme, čo sa dosiahnuť dalo, a teraz ideme žiť úplne inak.“
Doteraz sa nás ľudia pýtajú, prečo sme sa odsťahovali z Bratislavy. Asi čakajú, že sa tam niečo stalo. Nie, jednoducho sme sa dohodli, že si kúpime dom, budeme pestovať a niečo vrátime tejto spoločnosti.
Kúpili sme si dom v Sečovciach, máme záhradu a opravujeme. Dom je z roku 1966, takže robíme všetko od základov. Ani jeden z nás nemá stavebné vzdelanie, ideme štýlom „urob si sám“.
Nebolo to teda tak, že som sa jedného dňa zobudila a povedala si: „Ja idem robiť pre neziskovku.“ Príde dieťa a odrazu sa zmenia priority. Prispôsobíš sa a veľa vecí si uvedomíš. Cítiš obrovskú zodpovednosť za budúcnosť. Povieš si: „Ja mám štyridsať rokov a budem tu možno ešte dvadsať, ale moje dieťa ešte šesťdesiat.“ Človek začne uvažovať inak.
A potom prišiel covid. Nikto neveril, že to bude také, aké to nakoniec bolo. Keď som to videla, hovorila som si, že musíme naše dieťa naučiť postarať sa o seba, niečo si vypestovať, aby bolo pripravené. To, ako teraz žijeme, fungujeme a čo dcére ukazujeme, je pre ňu veľká príprava.
Na akej pozícii si pracovala v korporáte? Mala si už vtedy blízko k telefonovaniu?
Nie, odchádzala som z veľmi vysokej pozície. Dlho som pracovala ako credit controller a odtiaľ som išla na materskú. Ešte aj počas nej mi len zmenili zmluvu a pracovala som ďalej. Naozaj som bola workoholička.
Vyštudovala si manažment v sociálnej práci. Bola ti pomoc druhým blízka už od detstva?
Vždy mi bola veľmi blízka, lebo som k nej bola vychovávaná. Som ročník 1987 a bola som vedená k úcte k starším a k pomoci druhým. Pred domami boli lavičky a všetci sme sa spolu hrávali. Mama mi nehovorila, aby som odišla od počítača alebo prestala pozerať do telefónu. Počítače ani telefóny sme nemali.
Bola som to dieťa, ktoré bolo špinavé, zablatené a večer sa nešlo domov ani napiť, lebo by ho mama už nepustila von. (smiech) Žili sme na ulici, medzi ľuďmi, a tie sociálne väzby boli veľmi silné. Každý každého poznal a každý o všetkom vedel.
Už ako malé dieťa som nosila domov všetky zvieratá, ktoré som našla. Raz ma mama poslala do obchodu a ja som prišla domov s hadom, prisahám. Povedala mi, že ho musím pustiť. Prenášali sme aj jašteričky a žaby. Keď stúpla voda a kanály boli plné, žaby z nich vychádzali na cestu. Zbierali sme ich a prenášali na pole, aby ich neprešlo auto. To bola klasika, dialo sa to každý rok.
Teraz mi napadá, že som bola dieťa, ktoré nosilo všetko domov, a dnes som matka, ktorá nosí všetko domov. Ideš autom, pri ceste vidíš psíka a povieš si, že mu niekto zastaví. Ja mu zastavím. Beriem ho na kolená a ide so mnou domov.
Moja dcéra už také detstvo poznať nebude. Ja som však pomoc okolo seba videla, bola som k nej vychovávaná a zostalo to vo mne.
Lákala ťa aj sociálna práca v teréne alebo si sa videla skôr v manažmente?
Poznám svoje znalosti aj schopnosti, práve preto som vyštudovala manažment. Niežeby som nechcela robiť v teréne, ale skrátka som pomáhala vždy a nemusela som pri tom pôsobiť pod hlavičkou nejakej organizácie.
Keď si po presťahovaní hľadala prácu, chcela si ísť vyslovene do neziskového sektora alebo ťa oslovila konkrétna ponuka Človeka v ohrození?
Vyslovene som chcela ísť do neziskového sektora a s týmto zámerom som sem poslala životopis. Absolvovala som viac pohovorov naraz a neprijali ma iba tu. Nechcem, aby to znelo, že som prišla z Bratislavy a všetci tu na mňa čakali, ale cítila som sa žiadaná.
V prospech neziskového sektora jednoznačne rozhodli hodnota a zmysel tejto práce. Našla som sa tu a dala som tomu prednosť pred korporátom. A úprimne, aj pred úplne inými peniazmi, než mám tu.
Bolo to tak, že ma už prijali inde a dokonca som tam aj nastúpila. Vtedy zavolali z Človeka v ohrození. Len som to napísala mužovi a obaja sme mali hneď jasno. Vedel, kde sa vidím a kam chcem ísť. A som tu doteraz.
Telefundraising ako most medzi ľuďmi
Dnes u nás vedieš telefundraisingový tím. Ako by si svoju prácu vysvetlila niekomu, kto slovo „telefundraising“ počuje prvýkrát?
To slovo na teba niekde vyskočí a myslíš si, že vieš, čo znamená, ale je za ním viac. Vysvetlím to tak, ako som to vysvetlila doma rodine.
Predstav si neviditeľný most medzi ľuďmi, ktorí chcú pomáhať, a tými, ktorí pomoc aktuálne potrebujú. Telefundraising nie je ťahanie peňazí z ľudí. Je to rozhovor. Naším cieľom je predstaviť prácu Človeka v ohrození, zdieľať príbehy priamo z terénu a ponúknuť ľuďom možnosť stať sa prostredníctvom finančného daru pevnou súčasťou pomoci.
Veľa ľudí je súcitných. Je ti ľúto ľudí v Nepále, ktorých zasiahla povodeň, a chceš im pomôcť. Nemôžeš sa však len tak zbaliť a ísť za nimi. Nevieš ako, nemáš ako alebo ti to nedovoľuje napríklad rodinná situácia. Chýba ti ten most.
Ľuďom záleží na ľuďoch. Od toho je tu telefundraising: spojíme sa a pomôžeme. Potom darcu spätne kontaktujeme a povieme mu, čo sa vďaka jeho daru podarilo. Že ľudia sú teraz v bezpečí, majú prístrešie a teplé jedlo.
Nie sú to iba slová, ale niečo, čo sa naozaj stalo vďaka jeho daru. Stal sa súčasťou pomoci a naplnil svoju potrebu pomôcť.
O aktuálnych potrebách aj o tom, ako pomáhame, hovoríme na sociálnych sieťach. Čo navyše prináša rozhovor cez telefón?
Sociálne siete sú skvelé na rýchle šírenie informácií, ktoré sa okamžite dostanú k obrovskému množstvu ľudí. Lenže sú neosobné. Chýba tam živý hlas a emócia. Človek síce môže hneď zareagovať a prispieť, ale nie je to také osobné ako rozhovor.
Je to ako s umelou inteligenciou. Ak sa jej správne opýtaš, poradí ti, vyrieši tvoj problém a aj sa s tebou porozpráva. Nikdy to však nebude ako človek, ktorý ťa pochopí, keď ťa niečo bolí, pohladí ťa alebo zmení intonáciu hlasu a ty sa pri ňom odrazu cítiš bezpečne.
Takto vnímam aj sociálne siete. Ako zdroj informácií fungujú vynikajúco, ale tam sa ich úloha končí. Živý hlas, emóciu a pocit podľa mňa sociálne siete ani umelá inteligencia nikdy nebudú vedieť nahradiť.
Pri našich telefonátoch nejde len o získavanie finančnej podpory. Z akých ďalších dôvodov ľuďom voláme?
V prvom rade im nemáme čo ponúknuť v zmysle „niečo za niečo“. Ľudia prispejú a my nemáme v rukách nič, čo by sme im za to dali. Môžeme sa im však poďakovať a vysvetliť, čoho boli súčasťou a čo sa vďaka ich daru podarilo.
Preto voláme predovšetkým s poďakovaním. To, či sa pridajú do Klubu priateľov, je druhotné a rozhodnutie je úplne na nich. Zároveň je pre nás veľmi dôležitá spätná väzba. Chceme počuť ich názor a vďaka osobnému kontaktu si ich môžeme vypočuť.
Keď cítia bezpečný priestor, mnohí nám povedia svoj príbeh: „Prispel som, lebo…“ A to „lebo“ je rôzne. Veľa ľudí prispeje preto, že v danej krajine boli a videli tamojšie podmienky na vlastné oči. Máme mnoho takých darcov: „Bola som v Keni, videla som, ako tie triedy fungujú s jednou bandaskou vody, a motivovalo ma to prispieť.“
Priestor majú aj na otázky či obavy. Nevieš presne odhadnúť, čo si darca myslí, vplýva naňho politika, médiá a podobne. Sami sa nás napríklad pýtajú: „Ako mám istotu, že môj dar bude využitý transparentne?“
To je vynikajúca otázka. Darcu to naozaj trápi a pritom mu to vieme vysvetliť. Zverejňujeme výročné správy, v ktorých si môže informácie pozrieť, vrátane podkladov od audítorov. Možno stačí takáto drobnosť, aby sa jeho obava rozptýlila. Aj preto je dôležité, že sa môžeme porozprávať.
Treba zdôrazniť, že voláte výlučne ľuďom, ktorí vám na telefonický kontakt dali už predtým súhlas. Stáva sa, že niekoho zastihnete v zlej nálade alebo si na svoj súhlas nepamätá, no rozhovor sa napokon obráti k lepšiemu a možno sa rozhodne aj prispievať?
Áno, pri takom veľkom objeme hovorov sa takéto situácie stávajú. Súvisí to aj s dnešnou dobou. Existujú rôzne podvodné či predajné telefonáty a niektoré taktiky predajcov by som už označila za praktiky na hrane.
Ľudia sú opatrní, pretože majú negatívnu skúsenosť oni sami alebo niekto v ich okolí. O to náročnejšie je vysvetliť človeku na druhej strane, že náš telefonát je iný. Nechceme mu nič predať, nie je za tým žiadna taktika.
S nedôverou sa stretávame často, ale dá sa s ňou pracovať. Aj preto sa snažíme, aby sa darcovia stali našimi priateľmi. Potom sa komunikuje ľahšie a rozhovor medzi telefonistkou a darcom je otvorenejší.
Spomínala si Klub priateľov, do ktorého získavame ľudí aj prostredníctvom telefundraisingu. Prečo je pravidelný dar, hoci aj menší, taký dôležitý?
Klub priateľov tvoria darcovia, ktorí nám prispievajú pravidelne. Pre organizáciu je veľmi dôležitý, pretože vďaka nemu máme rozpočet, s ktorým vieme plánovať.
Nerobíme však len rozvojové projekty a dlhodobú prácu, reagujeme aj na humanitárne krízy. Keď sa niečo stane, vieme ihneď vyčleniť peniaze a začať pomáhať. Nemusíme čakať, kým ľudia pošlú pomoc, čo trvá niekoľko dní aj týždňov. V situáciách, keď doslova rozhodujú sekundy, je práve táto možnosť okamžite reagovať najdôležitejšia.
Klub priateľov Človeka v ohrození
Klub priateľov tvoria pravidelní darcovia a darkyne Človeka v ohrození, ktorí sa rozhodli pomáhať ľuďom v núdzi mesačnými darmi. Svojou podporou im dávajú šancu na dôstojný a bezpečnejší život. Pridajte sa k nim.
Od telefonátu ku gitare v Klubovni
Spomínaš si na nejaký výnimočný telefonát s darcom alebo darkyňou?
Mali sme jedného darcu, ktorý, myslím, poslal dar na vzdelávanie. Zavolala mu naša telefonistka a rozprávali sa o tom, ako funguje vzdelávanie v Klubovniach, čo sa doučuje a ako sa do toho zapájajú dobrovoľníci.
Spomenul, že má doma gitaru, ktorú nevyužíva, a vedel by si predstaviť, že ju posunie do Klubovne. Kolegyňa ma po telefonáte kontaktovala a ja som sa ozvala Klubovniam. Z jednej mi povedali, že tam chodia mladí z vylúčených komunít, ktorí majú vynikajúci hudobný sluch.
Darca priniesol gitaru na Baštovú ulicu do Bratislavy a odtiaľ putovala do Klubovne. A vtedy to začalo byť krásne. Mladí mu nahrali video, na ktorom hrali na jeho gitare a dievčatá spievali. Mala som slzy v očiach.
Video som poslala darcovi a bol nadšený. Dokonca komentoval, aký má gitara vynikajúci zvuk. Ani som nevedela, že gitary môžu mať aj iný ako vynikajúci zvuk.
A pritom to bola taká drobnosť. Jeden telefonát, iskrička, že by tú gitaru mohol posunúť ďalej — a čo všetko z toho vzniklo. Tento pán je dodnes naším darcom.
Takýchto príbehov a spojení je veľa. Tento mi však utkvel v pamäti a nikdy naň nezabudnem.
Dôležitejšie než rozprávať je počúvať
Na internej prezentácii o telefundraisingu si žartovala, že predstava volať ľuďom a pýtať peniaze v polovici z nás vyvoláva úzkosť a chuť hodiť sa na péenku. Ja som presne ten prípad. Ako to robíte, aby obe strany odchádzali z rozhovoru s dobrým pocitom, aj keď sa človek rozhodne neprispieť?
Presne o to sa snažíme. Chceme, aby bol rozhovor príjemný, aby nás človek na druhej strane vnímal ako ľudskú bytosť. Nemáme mu čo ponúknuť, len poďakovanie a dobrý pocit. Záleží nám na tom, aby mu zostal aj dobrý dojem z Človeka v ohrození.
Darcovia sú opatrní a to je správne. Nečakáme, že sa hovor skončí a človek rovno otvorí internet banking a zadá trvalý príkaz. Nech si pozrie naše stránky, sociálne siete a projekty, zistí si o nás viac a v pokoji sa rozhodne.
Na konci rozhovoru sa vždy pýtame, či ho môžeme v budúcnosti ešte kontaktovať, prípadne koľko času potrebuje na premyslenie. Ak povie, že si to pozrie a rozhodne sa sám, je to úplne v poriadku, dokonca vítané.
Dôležité je, aby cítil, že naňho netlačíme. Toto nie je predaj.
Čo človek potrebuje, aby bol v tejto práci dobrý? Je dôležitejšie vedieť pútavo rozprávať alebo skôr počúvať?
Skôr počúvať. Dobrý telefundraiser musí mať obrovskú dávku empatie, trpezlivosti a odolnosti voči odmietnutiu. Do každého rozhovoru ideš s úsmevom a dobrým pocitom, ale po nepríjemnom telefonáte to už vnútorne tak necítiš. Odmietnutie prichádza a kolegyne si ho nesmú prenášať do ďalšieho rozhovoru.
Pútavé rozprávanie sa dá naučiť — pracovať s hlasom, robiť pauzy aj vyrozprávať dobrý príbeh. Dôležitejšia je schopnosť vnímať naladenie človeka na druhej strane. Tú nemá každý.
Keď vyberám kolegyne do tímu, nejde mi ani tak o to, ako pútavo rozprávajú alebo ako dobre by ich hlasy zneli na linke. Ide o to, aké majú vnútro, aké majú srdce a či sa vedia vcítiť do druhého.
Môžeš prečítať prekrásny príbeh, ale na druhej strane nebude emócia, pretože sa nevytvorí most, o ktorom som hovorila. Musia vedieť počúvať, napojiť sa na človeka a reagovať na jeho potreby. To musia mať v sebe. Neviem, či sa to dá naučiť — možno nejakým psychologickým výcvikom. Pre mňa je však táto schopnosť dôležitejšia než pútavé rozprávanie a vynikajúci hlas.
O to náročnejšie to musí byť, keď človeka nevidia a môžu sa riadiť len jeho hlasom a emóciou v ňom.
Presne. Je veľmi ťažké napojiť sa na niekoho, koho nevidíš. Nemusíš ani sledovať, ako pracuje s rukami, v akej polohe sedí, či má prekrížené nohy. Stačil by výraz tváre a už by si vedela rozhovor prispôsobiť.
Lenže kolegyne sa musia spoliehať na intonáciu hlasu a vycítiť, v akej situácii darcu zastihli. Preto hovorím, že túto schopnosť musia mať v sebe.
A čo ľudí najčastejšie zaujíma?
Najčastejšie sa pýtajú na využitie peňazí. Keď pošlú dar, chcú mať istotu, že zaň doručíme to, čo sme sľúbili. A to my plníme.
Keď ich spätne kontaktujeme a vysvetľujeme, čo sa vďaka nim podarilo, v hlase cítiť nadšenie. Sú šťastní, že toho boli súčasťou a že sa to udialo aj vďaka nim.
O tom, že ich pomoc prišla na správne miesto, ich uisťujeme nielen slovne. Po hovore dostanú e-mail s informáciami, ktoré si môžu overiť. Posielame fotografie aj odkazy na články a sociálne siete podľa toho, o akej pomoci a využití daru hovoríme.
Darca teda nielen počuje, ale aj vidí, čo sa podarilo, a môže sa k tomu vyjadriť. Myslím si, že je tam spokojnosť. Vidíme to aj na tom, že ľudia prispievajú opakovane. Znamená to, že nám dôverujú.
Aj na diaľku sme jeden tím
Pracujete z rôznych miest Slovenska a denne sa nevidíte. Ako sa navzájom podporujete, či už po vydarenom telefonáte, alebo po takom, ktorý je nepríjemný či emocionálne náročný?
Máme spoločný čet a tam sa to začína. Zdieľame si pozitívne aj negatívne skúsenosti. Keď sa o niečo podelíš, dostaneš to zo seba. Sama to robím. Možno by som to ako vedúca nemala robiť, ale nič nepotláčam, všetko zo mňa ide von.
Píšeme si napríklad: „Nezdvíhajú mi, čo to dnes bude?“ Môžem ti prečítať aj konkrétne správy z dnešného rána. O 9.29: „Dnes mi zdvíhajú, pohoda.“ Alebo: „Ja som mala teraz taký milý rozhovor. Škoda, že takých dnes nie je viac.“ A veľký smajlík na konci.
Dávame si aj srdiečka a kolegyne vedia, že v tom nie sú samy. Zároveň sa tak učíme jedna od druhej. Možno nejakú skúsenosť ešte nemáš, ale vieš, že ju mala Majka. Napíše: „Mala som takýto hovor a urobila som toto.“ Keď sa ti stane niečo podobné, poznáš aspoň jednu z možností, ako reagovať. Môžeš to urobiť rovnako alebo skúsiť niečo iné a zase sa o to podeliť. Aj o tom je táto práca.
Ste v kontakte aj mimo práce?
Áno, pracovný čet nám do istej miery nahrádza spoločnú kanceláriu. Keď sa po práci vypneme, máme ešte spoločný WhatsApp. Tam sa delíme o to, čo zažívame, o osobné problémy aj drobnosti, ktoré celkom nepatria do práce.
Wau, to koľko nás je?
Do spoločného telefundraisingového četu nám často posielaš milé či povzbudivé správy od podporovateľov a podporovateliek. Vidno, že z nich máš veľkú radosť. Čo pre teba znamenajú a prečo sa o ne s nami delíš?
Posielam vám len jedno percento, lebo vás nechcem v spoločnom čete spamovať. Ale ja tým začínam deň. Ráno otvorím e-maily a poviem si: „Tohto som súčasťou.“ Z tých reakcií sa teším.
Poteší ma aj e-mail: „Nastavil som si trvalý príkaz.“ Ale keď sa ľudia trochu rozpíšu, je to úplné „wau“. Za správou si už viem lepšie predstaviť konkrétneho človeka. Viem o ňom trochu viac, viem, čo si myslí. Je to osobnejšie a veľmi sa z toho teším.
Podobne som to cítila, keď kolegyňa Peťa naposledy zverejnila kampaňové vizuály s členmi a členkami nášho Klubu priateľov. Pozerala som sa na tie tváre a predstavovala si, ako sme im volali a rozprávali sa s nimi. Je úžasné vidieť ľudí, vďaka ktorým sa to všetko deje a vďaka ktorým môžeme ďalej pomáhať.
Nie sú to len čísla v databáze. Sú to skutoční ľudia a zrazu vidíme aj ich tváre. Preto sa s vami o tieto správy delím — aby ste z nich mali radosť aj vy.
Kedy si mala v poslednom čase najintenzívnejší pocit, že tvoja práca má zmysel?
V pondelok ráno, keď mi kolegyňa Radka aktualizovala počet členov Klubu priateľov. Vtedy som si povedala, že môžem skončiť. (smiech)
Toľko ľudí si nás vybralo. Považujú nás za transparentných, veria nám a zriadili si trvalý príkaz v náš prospech. Vnímam to aj ako odraz toho, ako k práci pristupujem a ako ju robím.
Vtedy viem, že to funguje. Som na správnom mieste, dobre som si vybrala a práve tu mám byť. Tieto výsledky hovoria za seba.
Zmenili rozhovory s darcami a darkyňami a ich e-maily tvoj pohľad na ľudí alebo na to, prečo si navzájom pomáhame?
Áno, prekvapilo ma, koľko je dobrých ľudí. Istý čas som pod vplyvom médií a správ mala pocit, že som jednorožec. Že som nejaká divná, keď mám takú potrebu pomáhať. Naozaj som si myslela, že so mnou niečo nie je v poriadku.
Keď som sem prišla, videla som, koľko ľudí má chuť niečo robiť a pomáhať. Pýtajú sa, či môžu priniesť knižky alebo vložky, kde máme dobrovoľnícke centrá, či môžu vo voľnom čase prísť dobrovoľníčiť alebo či nepotrebujeme obchodné priestory.
Zrazu si povieš: „Wau, to koľko nás je?“ Nie som jediná, komu záleží na vzdelaní a na tom, aby bol svet lepší. Komu záleží na tom, aby sme pri nešťastí mysleli na ľudí a nevnímali ich len ako zábery v televízii. Toto ma naplnilo — pocit, že nie som sama.
Nechcem dcéru strašiť, chcem ju pripraviť
V úvode si hovorila, že vás covid podnietil zmeniť život a presťahovať sa do domu. Dnes sa veľa hovorí o pripravenosti na rôzne krízy a ty aj v práci počúvaš o vojne na Ukrajine či ďalších nešťastiach. Ovplyvňuje to, ako sa pripravujete doma? A ako o tom hovoríš s dcérou?
Áno. Ja som ten človek, ktorý už má doma pripravený vak záchrany.
Ľudia si často povedia: „Keď sa niečo stane, budem to riešiť. Teraz sa nič nedeje, tak prečo by som to riešil?“ Lenže vtedy už môže byť na prípravu neskoro.
Pripravujem na to aj dcéru. Keď bolo zemetrasenie, nie priamo v Sečovciach, ale v inej časti regiónu, vysvetľovala som jej to aj pomocou knižky pre predškolákov: „Pozri, takto vyzerá zemetrasenie. Keď sa to stane, pôjdeme sa skryť sem.“
Nestraším ju, to je dôležité. Nechcem, aby mala strach, ale aby vedela, čo robiť, ak sa niečo stane. A toto je len jeden z mnohých príkladov.
Ani covid sme si predtým nevedeli predstaviť a jeho dôsledky cítime dodnes. Aj vďaka práci v Človeku v ohrození sa snažím byť pripravená a hovoriť o tom s dcérou. Riešime to aj prakticky v domácnosti. Dokumenty a doklady mám na jednom mieste, vak je pripravený, balenú vodu máme stále a máme aj zásoby jedla na tri dni. Som pripravená.
A na záver — odporučila by si knihu, film, seriál, podcast alebo spoločenskú hru, ktoré ťa ovplyvnili alebo môžu ľuďom priblížiť niečo z tvojej práce?
Netýka sa to priamo mojej práce, skôr všeobecného rozhľadu a toho, ako vnímame svet. Dnes nás výrazne ovplyvňujú sociálne siete a množstvo ďalších vecí.
Odporučila by som slovenský podcast TROSHCAST. Prináša dlhé, inšpiratívne rozhovory s odborníkmi o psychológii, medziľudských vzťahoch, zdraví či ľudskej mysli.
Aj zdanlivo základné témy a otázky sú tam výborne spracované. Dokonca by som ho dala ako povinné počúvanie. Myslím si, že by mnohým ľuďom zmenil pohľad na psychiku, umelú inteligenciu, zdravie či jedlo.
Pri vysvetleniach odborníkov som mala veľa „aha“ momentov. Zaujímavé rozhovory posúvam ďalej, naposledy to bol jeden o umelej inteligencii. Ale to je len príklad, takých momentov je tam veľa. Vynikajúci podcast.
Veronika Barilla (jej vlastnými slovami)
Práca v Človeku v ohrození ma každý deň učí pokore a tomu, že najlepším spôsobom, ako rásť, je pozorne načúvať príbehom ľudí okolo nás. Uvedomujem si, že svet nie je čiernobiely, a preto sa namiesto rýchlych súdov snažím hľadať hlbšie súvislosti a skutočné príčiny problémov. Mojou najväčšou motiváciou je preklápať hodnoty solidarity do tichých, no zmysluplných činov, ktoré vracajú ľuďom v núdzi ich ľudskú dôstojnosť.