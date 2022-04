Ad: O lekárskom vydieraní

Tento blog je inšpirovaný diskusiou k tomu predchádzajúcemu, v ktorom som kritizoval francúzskych lekárov ukazujúcich obnažených pacientov štrnásťročným "stážistom". Uviedol som v onom blogu, že v jednej situácii som bol ja osobne v pozícii toho pacienta (v r. 2018) a v inej situácii, hoci v tej istej klinike, bol zasa môj syn v pozícii toho stážistu (v r. 2012). Po niekoľkých rokoch (v r. 2021) som podal sťažnosť na môjho ošetrujúceho lekára, v ktorej som kritizoval podobné praktiky ako neprijateľné, a pri tejto príležitosti som sa zmienil aj o prípade, v ktorom figuroval môj syn. Potiaľ by teda bolo všetko v poriadku.

Čo sa mi nezdá v poriadku, je fakt, že v bohatej diskusii (45 príspevkov) sa prakticky nenašiel človek, ktorý by skôr odsúdil počínanie týchto lekárov, ako to moje. Čo mi kládla za vinu ostrá a často nevyberavá kritika, ktorá sa na mňa zo strany všetkých tých anonymov zniesla? To azda najlepšie sumarizuje tento fragment diskusie:

Myslim, ze tymto ste znegovali vase rozhorcenie nad "nechutnymi praktikami". Sam pisete, ze aj keby ste vedeli, ze vas vlastny syn niekomu nevedomky sposobuje take traumy, ako ten chlapec pri vasom vysetreni, nezasiahli by ste. Lebo neurochirurg, lebo dcerin vztah.. cudne dovody. Vobec neobhajujem lekarov a plne suhasim s pravom pacientov na intimitu, ani nekritizujem vase rozhodnutie poslat syna na staz. Ale tym, co odhalila tato diskusia, o vasich postojoch ked ste na jednej strane (syn) a uplne inych, ked ste na strane druhej (vy ako pacient), ste sa zdiskreditovali sam.

Tento fragment diskusie naráža na to, že lekár neurochirurg, u ktorého robil syn stáž, bol otcom chlapca, s ktorým mala moja dcéra vtedy, zdalo sa, nádejný vzťah. No a ja som sa vyjadril predtým v diskusii v tom zmysle, že to bol dôvod nepodať na dotyčného neurochirurga sťažnosť v tom roku 2012. Podľa autorky príspevku, (ktorú som predtým považoval za rozumnú diskutérku), som sa týmto "zdiskreditoval". To je naozaj silné slovo a tak chcem uviesť na svoju obranu toto:

1) Mne dotyčný stážista, ktorý ma videl nahého, nespôsobil nejakú mimoriadnu traumu. Ak by však nejaký iný, citlivejší, pacient na mojom mieste tú traumu prežíval, nebol by na vine ten stážista, ale ten lekár, ktorý chlapcovi umožnil prístup k vyšetreniu nahého pacienta. Ťažko predsa očakávať od 14ročného fagana, že sa lekárovi postaví, keď dotyčný lekár mu po týždni stáže má dať známku, ktorá neskôr bude figurovať na chlapcovom školskom vysvedčení.

2) Pacienti, ktorých videl môj syn nahých, traumu neprežívali, lebo boli uspatí. To je dôležitý moment, ktorý hovorí v prospech lekára, i keď iba čiastočne.

3) Vidí sa mi, že neútočiť na otca dcérinho priateľa nie je čudný dôvod, lež je to dôvod legitímny. Som si istý, že keby sme sa naozaj posvatali, našiel by som spôsob podiskutovať s ním na túto tému. Podať sťažnosť alebo žalobu na niekoho naozaj nie je ničou morálnou povinnosťou, je to krok, na ktorý sa každý môže ale nemusí podujať.

4) Nepodanie sťažnosti podľa môjho názoru neznamená, že "nechutné" začnem považovať za "chutné" a že odteraz už nesmiem v podobnej situácii podať sťažnosť na iného lekára, ktorý stvára podobné neprístojnosti.

5) Nakoniec podľa platnej legislatívy môže žalobu za sexuálne zneužívanie či ujmu na dôstojnosti podať iba obeť, jej manžel(ka) a v prípade neplnoletej osoby rodič alebo poručník. Ja by som mohol na dotyčného neurochirurga nanajvýš podať žalobu za ujmu na morálnej výchove môjho neplnoletého syna. Sťažnosť je samozrejme iná vec, tú môže podať ktokoľvek, ale sťažnosť nemusí riaditeľ kliniky ani riešiť (tú moju ani neriešil). Nuž neviem, kto sa tu teda najviac zdiskreditoval. Tí lekári, riaditeľ kliniky alebo ja sám?