Alternatívy Ivana Hoffmana

Ivan Hoffman v Pravde o.i. píše, že systém politických strán sa vyčerpal a prežil a je potrebné ho niečím nahradiť. Optimisticky tvrdí, že alternatívy existujú ako napr. losovanie kandidátov do vysokých štátnych funkcií, ale v závere predsa len opatrne podotýka, že pri vykonávaní zmien musíme dávať pozor, aby sme sa nedostali z blata do kaluže. Nakoniec Ivan Hoffman taktiež tvrdí, že politikov drží v hrsti prostredníctvom lobistov úzka záujmová menšina vzájomne kooperujúcich oligarchov a od takých politikov nemôžeme očakávať alternatívu k nedemokratickej liberálnej demokracii.

Ja osobne rád čítavam Hoffmanove komentáre v Pravde, pretože ho považujem za človeka s chrbticou a svedomím, ktorý sa nebojí povedať, čo si myslí. Jednako ten jeho posledný komentár mi nesedí, hoci konštatujem rovnako ako on, že za tých posledných zhruba 30 rokov sa západná demokracia do značnej miery zopsula. Nie je to už ten fungujúci systém, v ktorý možno trochu naivne veril Václav Klaus, keď sa ho snažil naočkovať Česko-Slovensku r. 1990, avšak určite to nie je tým, žeby dnes karty v spoločnosti rozdávala vláda záujmovej menšiny vzájomne kooperujúcich oligarchov. Oligarchom totiž ide primárne o peniaze, a aby ich zarobili, k tomu potrebujú inžinierov, robotníkov, poskytovateľov rôznych služieb atď, ktorým za ich prácu zhodia nejaké omrvinky zo svojho stola. Nuž a všetci títo ľudia, pomocou ktorých oligarchovia bohatnú, musia byť KOMPETENTNÍ, lebo peniaze sa nikdy nezarábajú neodbornosťou, ak pravda za "zarábanie" nepovažujeme vyciciavanie daňových poplatníkov.

Čo teda naozaj zopsulo niekdajšiu západnú demokraciu? Podľa môjho názoru je to nevolený politický aktivizmus najrozličnejšieho druhu. Kým do politiky strkali nos iba nevolení novinári, to ešte ako tak išlo, lebo v podstate oni boli hlavne tou predĺženou rukou oligarchov (domácich či nadnárodných), ktorí si takto zabezpečovali väčší vplyv na spoločnosť, než by zodpovedal ich malému počtu hlasov v urnách. Dnes však majú reálnu politickú moc celé armády nikým nevolených spoločenských vedcov, ekológov, publicistov, bojovníkov za práva všetkých možných menšín, vyznavačov všemožných tzv. zdravých životných štýlov atď atď Títo aktivisti zhusta hlásajú ľúbivé tézy o spoločenskej rovnosti a v rámci toho veselo gumujú princíp zásluhovosti. Už to nie je iba tvrdá práca, ktorou človek získa bohatstvo, prestíž či vplyv, ale na dôležité exponované posty môže dosiahnuť takmer každý v rámci boja proti "elitárstvu". Najnovšie už nebude potrebné uspieť v ťažkých konkurzoch, aby sa niekto dostal do tzv. Veľkých škôl, lebo vraj konkurzy stresujú mladých ľudí. Kto v televíznej debate bude tie konkurzy obhajovať, keď tam pozvú aj rodičov mládenca, ktorý spáchal samovraždu vraj kvôli prílišnému "tlaku na úspech" v tomto konkurze?

Bez týchto konkurzov však na dôležité pozície dosiahnu čoskoro už nielen priemerní ľudia, ale priamo podpriemerní, stačí keď budú politickými nominantami kadejakých karieristov, ziskuchtivcov, hochštaplerov či exotov, ktorí sa cez politiku alebo politický aktivizmus dopracovali k moci. Všetci títo ľudia budú tárať o hlbokých štrukturálnych zmenách, ktorými musí prejsť naša spoločnosť, aby bola "spravodlivejšia", a o túžbe po materiálnej prosperite sa už ani nebude hovoriť, akoby to bolo niečo špinavého.

Nebudem však už v tom pokračovať, lebo v tom vidím málo zmyslu. Na rozdiel od Ivana Hoffmana si však nemyslím, že na princípoch zastupiteľskej demokracie je potrebné niečo meniť. Najdôležitejšie je, aby si spoločnosť vážila a oceňovala odbornú KOMPETENCIU. V prírodných vedách sa to ešte deje, v priemysle asi tiež, keď však aktivisti zničia aj tie posledné ostrovy zdravého fungovania spoločnosti, bude s nami amen.