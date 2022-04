List urológovi

V predchádzajúcich dvoch blogoch som riešil svojrázny prístup jedného francúzskeho urológa XY k intimite a ľudskej dôstojnosti jeho pacientov. Po mojej negatívnej skúsenosti v r. 2018 popísanej v prvom blogu som od dotyčného urológa XY neodišiel, lebo som sa domnieval, že moje zdravie je dôležitejšie ako moja intimita. V r. 2019 som bol u neho znova na konzultácii (kde sme sa ani on ani ja nezmienili o incidente z r. 2018), ale r. 2020 urológ XY zmenil prístup a oznámil mi, že už ma viac nepodrobí žiadnym klinickým vyšetreniam, lebo som príliš citlivý na moju intimitu. Pri sledovaní môjho zdravotného stavu či pri prípadnej liečbe vraj bude vychádzať výlučne z laboratórnych testov krvi a ekografie. Ja som to interpretoval tak, že pykám za to, že som od neho žiadal v r. 2018 prešetrenie incidentu. Samozrejme, definitívne som od urológa XY odišiel, lebo tu už nešlo "len" o moju intimitu, ale priamo o zanedbávanie môjho zdravia. Na "rozlúčku" som mu však napísal tento list:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V Marseille, 29 mája 2020

Pán doktor,

dovoľujem si Vám v tomto liste pripomenúť incident z apríla 2018, ktorý, ako sa zdá, ma negatívne následky na kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú mi poskytujete, čoho úprimne ľutujem.

Vskutku, zdá sa mi nekoherentné, keď mi v r.2018 tvrdíte, že klinické vyšetrenia sú nevyhnutné pre správnu diagnostiku a v r. 2020 mi oznámite, že budete voči mne praktikovať výlučne laboratórne testy krvi a ekografiu. Vy sám ste zdôvodnili túto zmenu prístupu ako dôsledok "mojej údajnej prílišnej citlivosti na moju intimitu". Ja si však nemyslím, že by som bol na svoju intimitu citlivejší ako bežný pacient, domnievam sa len, že pacient ma plné právo žiadať od lekára vysvetlenia týkajúce sa etického aspektu jeho práce.

Pripomínam Vám, pán doktor, že iba dve medzi šiestimi osobami, ktorým boli ukázané moje intímne partie, mali medicínsky dôvod ich uvidieť. I keď možno nie ste priamo zodpovedný za správanie zdravotných sestier vo Vašej klinike, nesiete plnú zodpovednosť za prítomnosť chlapčaťa oblečeného v bielom plášti, ktoré ma " privítalo" vo vyšetrovacej miestnosti, keď som do nej vstúpil už obnažený. Vy sám ste neskôr označili toho chlapca za "stážistu", ale nijako ste ma pred vyšetrením neupozornili, tobôž nepožiadali o súhlas, na jeho prítomnosť.

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že správanie lekárov voči pacientom sa počas posledných desaťročí vyvíjalo od paradigmy všemocného paternalizujúceho lekára k modelu, kde vzťah lekár-pacient je vyváženejší. Vyváženosť tohoto vzťahu je v samotnom centre kvalitnej zdravotnej starostlivosti, a podľa môjho názoru k tejto vyváženosti patrí aj otázka intimity a dôstojnosti pacienta.

Ja samozrejme chápem dôležitosť vzdelávania mládeže, ale iba pokiaľ sa táto mládež pripravuje na výkon profesie zdravotníka, v opačnom prípade garantovať jej prístup k istým typom vyšetrení naozaj nie je nutné ani vhodné, zvlášť keď sa na to nevyžiada ani predbežný súhlas pacienta. Podotýkam, že požiadať o tento súhlas by nemalo byť iba absolútnou samozrejmosťou vyplývajúcou z elementárnych zásad slušného správania, ale je to priamo etická povinnosť lekára podľa článku 36 Etického kódexu lekára ako aj jeho zákonná povinnosť podľa článku L:1111-4 odseku 8 Kódexu verejného zdravia.

Vy osobne vykonávate profesiu, v ktorej máte prístup k intimite ľudských bytostí. V tomto ohľade úprimne ľutujem Vašu zjavnú neschopnosť pochopiť, že hoci sú intímne vyšetrenia nevyhnutné, môžu sa v ľuďoch spájať s istými nepríjemnými pocitmi (i keď Vám o tom nepovedia). Podľa môjho názoru musí byť súčasťou výkonu Vášho povolania aj snaha, aby sa tieto nepríjemné pocity obmedzili na minimum.

Nakoniec Vás prosím, aby ste mi listom oznámili adresu školy, do ktorej chodí chlapec prítomný vo vyšetrovacej sále, a aby ste sa mi v tomto liste aj úprimne ospravedlnili za celý tento incident.

S pozdravom,

Ctirad Klimčík

Konštatujem, že na tento list mi urológ XY neodpovedal.