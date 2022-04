O lekárskom vydieraní

Začnem citátom z diskusie na sme.sk, v ktorom diskutér komentoval odsúdenie dvoch lekárok za nedbalosť vedúcu k smrti malého chlapca:

Uf, uf, i ked je tazko sa vyjadrit u konkretnemu pripadu, je lahsie sa vyjadrit k faktu, ze lekarska nedbanlivost (malpractice) je kriminalizovana. To je vazny precedens a zvycajne kriminalne postihnutie je len u vynimocnych pripadoch (za co by som tento, na zaklade dostupnych informacii, nepovazoval). Toto moze mat negativny dosah na mnoho ludi, co chce pracovat v zdravotnictve na Slovensku.

Konštatujem, že tento diskusný príspevok nenapísal bača Ondrej, ale docent neurológie z jednej univerzity na americkom Stredozápade. Jeho obsah je jasný: nedbanlivosť lekára by nemala byť kriminalizovaná okrem výnimočných prípadov (ktorým smrť chlapčeka podľa pána docenta zrejme nie je). Odsúdiť lekárky čo i len podmienečne je predsa vážny precedens a tak sa slovenskí občania musia mať na pozore, aby zdravotníci vyštudovaní na Slovensku za slovenské peniaze nezdvihli kotvy a nešli nedbalčiť na Západ. Pán docent sa už nezmieňuje, či by mal byť odsúdený za nedbalosť napr. šofér diaľkového autobusu, ktorý sa nevenoval sústredene riadeniu svojho vozidla a spôsobil dopravnú nehodu s následkom smrti. Veď šoféri diaľkových autobusov nám predsa taktiež na SK chýbajú. Trúfam si odhadnúť, že pán docent by nenamietal, aby dotyčného šoféra odsúdili hoci aj natvrdo. Veď všetci predsa chápame, že medzi šoférmi a lekármi je rozdiel...

Bohužiaľ mám pocit, že nielen lekári považujú sami seba za kastu "vysoko ponad" spoločenský normál, ale aj zvyšok spoločnosti ich často takto vníma. Dá sa to aj pochopiť, lebo keď ide o život, chirurgovia vstanú trebárs aj uprostred noci a idú operovať. Jednako si myslím, že nie všetko v správaní lekárov sa má odpúšťať z dôvodu, že zachraňujú životy. Problém je v tom, že nekorektné lekárske správanie môže niektorých pacientov o život aj pripraviť. A tu už je potrebné dávať pozor, či tá bilancia zachránených a zničených životov je naozaj až taká pozitívna, ako si to možno lekári nahovárajú.

Zdá sa vám, že preháňam? Nuž neviem, pomiňme na chvíľu životy zničené lekárskou nedbanlivosťou, nekompetenciou, nedôsledným dodržiavaním hygienických predpisov v nemocniciach a či nedostatočnou starostlivosťou personálu, a sústreďme sa na otázku prevencie. Lekári v tlači uvádzajú, že pacienti zanedbávajú prevenciu (tuším iba 14 percent Slovákov sa necháva preventívne vyšetrovať). Je však chyba výlučne v pacientoch? Nie som si tým celkom istý. Absolvovať preventívne vyšetrenie intímnych partií tela sa totiž môže premeniť na nepríjemnú skúsenosť a niektorí citlivejší pacienti budú potom váhať, či na to vyšetrenie pôjdu znova. Ak nepôjdu, majú vyššiu šancu zomrieť a neviem, či si nejaký analytik z ministerstva zdravotníctva dal tú námahu a odhadol počet mŕtvych spôsobený týmto fenoménom.

Ja som napr. nedávno poslúchol svojho lekára urológa a absolvoval som preventívne vyšetrenie močového mechúra, či v ňom nie sú polypy s tendenciou degenerovať na rakovinové nádory. Aby som vystihol, o čo mi ide, azda mi neostáva nič iného než moju skúsenosť popísať, hoci veľmi skrátene, ale bohužiaľ aj s niektorými intímnymi detailami. A tak keď som vošiel do pol pása obnažený z kabínky do vyšetrovacej miestnosti, ocitol som sa v spoločnosti troch sestričiek a jedného asi 13-14 ročného chlapčiska. Všetci mali oblečené biele plášťe bez menoviek. Nemal som čas stráviť svoje prekvapenie, lebo jedna zo sestričiek mi prikázala sa položiť horeznak na vyšetrovací stôl a čakať na príchod lekára. Tak som tam zhruba desať minúť ležal neprykrytý pred obecenstvom štyroch ľudí, ktorí sa nijako nenamáhali ani otočiť sa ku mne chrbtom a veselo sa bavili o nejakom televíznom programe. Zrazu sa dve sestričky pohli smerom k dverám a keď som pochopil, že sa chystajú odísť, oslovil som ich, že reku kam idú, keď vyšetrenie sa ešte ani nezačalo. Odpovedali mi, že nemajú nič spoločného s mojím vyšetrením. A keď som sa opýtal, prečo ma teda videli nahého, jedna z nich urazene odpovedala, že je predsa sestrička... Potom obidve zmizli. Vtedy som oslovil chlapčiska, či on nemá taktiež nič spoločného s mojím vyšetrením, ale on sa ohradil, že bude prítomný môjmu vyšetreniu, lebo je "stážista". Keď som sa opýtal, čo to znamená "stážista", asi sa vyľakal, pretože bez odpovede okamžite vyšiel z miestnosti.

Keď som po vyšetrení žiadal lekára o vysvetlenie celého incidentu a o.i. o to, čo to znamená "stážista", iba mávol nevzrušene rukou a povedal, že ak chcem zostať jeho pacientom, mám si vyžiadať u sestričky termín budúcej konzultácie a viac si ma nevšímal...

No a najväčšie prekvapenie ma čakalo doma, keď som sa v rodinnom kruhu zmienil o svojej skúsenosti. Môj syn totiž zareagoval takto:

"Ale to je normálka, tato. Ja som bol v poslednom ročníku základnej školy taktiež na týždennej stáži v nemocnici a ukazovali mi tam nahých pacientov i pacientky..."

Nuž teda neviem... Je to na Slovensku ešte horšie, alebo najväčšie prasiatka sú francúzski lekári?