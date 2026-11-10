E-shopy, niečo medzi obchodom a úradom: Prečo sa zákazník často cíti stratený. Help! Help!

Internetové nakupovanie
malo priniesť jednoduchosť, rýchlosť a pohodlie. Namiesto toho sa zákazník neraz ocitá v prostredí, ktoré pripomína skôr úradný labyrint než moderný obchod. Čoraz častejšie sa stretávame s neúplnými informáciami, nejasnými termínmi, povrchnou podporou a zodpovednosťou, ktorá sa presúva od jedného subjektu k druhému. Biznis, biznis.
Sortiment, ktorý existuje len na papieri
Mnohé e-shopy ponúkajú tisíce produktov, no zákazník často zistí, že skutočný prehľad o sortimente chýba. Niektoré položky sú dlhodobo nedostupné, iné sa už nevyrábajú, no na stránkach zostávajú vedené ako aktuálne. Chýbajú informácie o náhradách, novších verziách alebo kompatibilite s modernými produktmi. Výsledkom je neistota. Zákazník nevie, či kupuje aktuálne riešenie, alebo pozostatok staršej generácie výrobkov. Či má čakať na doplnenie skladu, alebo už sa nepredáva, ale v ponuke je, aj keď vypredané.
Popisy plné fráz, chudobné na informácie
Technické produkty si vyžadujú technické informácie. Namiesto nich však zákazník často nachádza marketingové frázy typu: vysoká kvalita, moderný dizajn, inteligentné riešenie, prémiový zážitok, smart aj na lopatu.
Takéto formulácie nepomáhajú pri rozhodovaní. Dôležité bývajú úplne iné údaje: s akými zariadeniami výrobok spolupracuje, aké sú jeho obmedzenia, čo je potrebné dokúpiť, aké technológie a štandardy využíva.
Informácie bývajú roztrúsené medzi výrobcom, predajcom, diskusnými fórami a recenziami. Zákazník si ich musí poskladať sám.
Podpora ako informačný pingpong
Ak zákazník požiada o pomoc, často sa stretne s presúvaním zodpovednosti: predajca odkáže na výrobcu, výrobca na distribútora, distribútor späť na predajcu. Namiesto riešenia problému vzniká informačný pingpong. Zákazník sa stáva sprostredkovateľom medzi organizáciami, ktoré by mali komunikovať navzájom. Poštárom.
Nejasné termíny doručenia
Výrazy typu „doručenie do 3 dní“ sú často zavádzajúce. V skutočnosti ide o dve odlišné etapy:
Vyskladnenie
obchod pripraví zásielku,
odovzdá ju dopravcovi.
Doručenie
zásielku spracuje kuriér,
dopraví ju zákazníkovi.
Tieto termíny by mali byť uvádzané oddelene. Zákazník by presne vedel, čo je zodpovednosťou predajcu a čo už patrí dopravcovi. A to isté aj s termínmi. Kuriér by mohol mať aj termín v predvoľbe, jeho výberu, doručenie od naloženia na korbu auta. Takže zhrnutie objednávky by malo zhŕňať aj dodacie termíny, nielen cenu objednávky.
Kuriérska služba potrebuje lepšiu komunikáciu
V dobe moderných technológií stále pretrváva model oznamovania doručenia v štýle:
Prídeme niekedy medzi 8:00 a 18:00.
Takýto prístup komplikuje plánovanie pracovného aj osobného života. Zákazník by mal mať štandardne k dispozícii: oznámenie deň vopred, časové okno na niekoľko hodín, upozornenie krátko pred príchodom, možnosť jednoducho zmeniť termín doručenia. A inde funguje objednávka na hodinu a sledovanie až do doručenia. A samozrejme by tu nemal fungovať zhyčkaný panovačný zákazník.
Doručenie kam vlastne?
Častým zdrojom konfliktov je nejasne definované miesto odovzdania zásielky. Nie je jasné, či služba zahŕňa: doručenie k budove, k vchodovým dverám, na poschodie, alebo priamo do bytu. Pokiaľ tieto podmienky nie sú jednoznačne uvedené už pri objednávke, vznikajú nedorozumenia a nespokojnosť na oboch stranách. Viď taký nábytok - vyneste si ho sám.
Formálnosť namiesto riešenia
Veľká časť zákazníckej komunikácie používa jazyk administratívy: Vaša požiadavka bola zaevidovaná. Bol vytvorený ticket. Prípad riešime. Zákazník však potrebuje konkrétnu odpoveď: bude to fungovať alebo nie? Čo ešte potrebujem kúpiť? Aké riešenie je vhodnejšie? Aké sú riziká? Rozdiel medzi administratívou a odbornou pomocou spočíva práve v schopnosti poskytnúť jasné odporúčanie. A ak komunikátori, kontaktné osoby, nie sú odborné a radi odpinpongujú problém, je katastrofa priam ukážková.
Kto nesie zodpovednosť za informácie?
Najväčším problémom býva absencia osoby alebo inštitúcie, ktorá by za poskytnuté informácie skutočne ručila. Zákazník sa stretáva s formuláciami: malo by fungovať, pravdepodobne áno, skúste to, podľa výrobcu by to malo byť kompatibilné. Takéto odpovede prenášajú riziko rozhodnutia na kupujúceho. Ten často investuje čas aj peniaze bez dostatočnej istoty, že dostal správnu radu.
Obchod alebo úrad?
Mnohé e-shopy dnes investujú do marketingu, vernostných programov, chatbotov či reklamných kampaní. Zároveň však zanedbávajú základný pilier každého obchodu: poskytovanie spoľahlivých, zrozumiteľných a overiteľných informácií. Zákazník nepotrebuje viac reklamných sloganov. Potrebuje vedieť, čo kupuje, s čím to bude fungovať, kedy to príde a na koho sa môže obrátiť, keď nastane problém. A chýbajú vysvetlivky. Zákazník sa nezorientuje vo výrazoch, skratkách, termínoch. Vlastne situácia hľadania, pátrania. Chýbajú zrozumiteľné výklady, legendy, tabuľky vlastností, veľkostí.
Chýbajú vysvetlivky, legendy a orientačné pomôcky
Moderné e-shopy predpokladajú, že zákazník ovláda odborný jazyk predávanej oblasti. V praxi to však často neplatí. Bežný človek nemusí vedieť, čo znamenajú desiatky skratiek, technických parametrov a obchodných označení. Pri výbere produktu sa zákazník stretáva s výrazmi ako (elektronika): CRI, Zigbee, Bluetooth Mesh, RGBW, IP44, lumen, kelvin, NFC, USB-C PD, Li-Ion, E14 či E27,... pričom vysvetlenie býva nedostupné alebo ukryté v samostatných návodoch a úplne inde. Zákazník sa následne nevenuje nákupu, ale pátraniu. Otvára ďalšie stránky, vyhľadávače, , videá a diskusné fóra, vyhľadáva v AI, len preto, aby pochopil základné vlastnosti produktu. Proces výberu sa mení na detektívnu prácu.
Informácie existujú, ale nie sú usporiadané
Mnohé e-shopy disponujú veľkým množstvom údajov, no zákazník ich nedokáže rýchlo vyhodnotiť. Chýbajú: vysvetlivky odborných výrazov, legendy použitých skratiek, porovnávacie tabuľky, prehľady kompatibility, veľkostné tabuľky, praktické príklady použitia. Namiesto zrozumiteľného prehľadu dostáva návštevník nesúrodú zmes technických údajov, marketingových sloganov a obchodných formulácií.
Zákazník potrebuje preklad medzi odborným a bežným jazykom
Kvalitný e-shop by nemal poskytovať iba údaje. Mal by ich aj vysvetľovať. Takýto jednoduchý preklad býva pre zákazníka užitočnejší než niekoľko odsekov marketingového textu.
Chýbajú rozhodovacie návody
Zákazník často nehľadá konkrétny produkt. Hľadá riešenie svojho problému. Takéto návody sú stále skôr výnimkou než pravidlom.
Dobrý obchod nie je katalóg, ale sprievodca
Mnohé e-shopy fungujú ako elektronické sklady. Zobrazujú produkty, ceny a technické parametre. Zákazník však často potrebuje niečo viac: sprievodcu, ktorý mu pomôže zorientovať sa v problematike. Skutočne kvalitný obchod by mal odpovedať nielen na otázku „Čo predávame?“, ale aj na otázku „Ako sa v tom má človek vyznať?“ Práve tu sa ukazuje rozdiel medzi obyčajným internetovým katalógom a zákaznícky orientovaným e-shopom. Nestačí produkt ponúknuť. Treba ho aj zrozumiteľne vysvetliť. Bez vysvetliviek, legiend, porovnávacích tabuliek a praktických príkladov zostáva zákazník odkázaný na vlastné pátranie v informačnom chaose. Reklama, upozorňuje, predstavuje novinku. Kričí, nie však informuje. Od toho je obchod. A ten by mal vedieť rozprávať, pomáhať.
Keď sa človek pozrie na slovenskú legislatívu,
zistí, že elektronický obchod je pomerne podrobne právne upravený. Existuje zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ktorý upravuje vzťahy medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a ich používateľmi. Rieši najmä informačné povinnosti obchodníka, uzatváranie zmlúv elektronickou cestou a dohľad nad elektronickým obchodom. [slov-lex.sk], [zakonypreludi.sk]
Popri tom dnes platí aj zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorý upravuje práva a povinnosti obchodníkov a spotrebiteľov pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov vrátane zmlúv uzatváraných na diaľku. [zakonypreludi.sk], [rokovania.gov.sk]
Lenže problém, ktorý opisujem, je iného druhu.
Nie je to otázka: ochrany osobných údajov, reklamačných lehôt, GDPR, formulárov na odstúpenie od zmluvy. Je to otázka zrozumiteľnosti obchodu.
Súčasná legislatíva chráni zákazníka najmä ako právny subjekt. Menej sa však zaoberá zákazníkom ako človekom, ktorý sa potrebuje zorientovať v ponuke, pochopiť význam odborných výrazov, posúdiť kompatibilitu výrobkov a urobiť informované rozhodnutie.
Zákon rieši: kto predáva, za koľko predáva, kedy možno odstúpiť od zmluvy, ako reklamovať. Ale prakticky nerieši: či zákazník rozumie použitým pojmom, či vie vyhodnotiť kompatibilitu výrobkov, či sú informácie podané zrozumiteľným jazykom, či je uvedený výklad skratiek, či existujú legendy, vysvetlivky a rozhodovacie pomôcky, či termín dodania odlišuje vyskladnenie a prepravu, či zákazník vie, kam bude zásielka reálne doručená. Inými slovami:
Zákon chráni právo nakúpiť
Menej už rieši schopnosť rozumne sa rozhodnúť pred nákupom.
V mnohých e-shopoch dnes nechýba právne poučenie, ale chýba používateľské poučenie. Zákazník sa dozvie, ako môže odstúpiť od zmluvy, no nedozvie sa, čo presne znamenajú použité skratky, s čím bude výrobok fungovať a či je vôbec vhodný pre jeho potreby. Namiesto nákupu tak absolvuje informačné pátranie medzi katalógmi, diskusiami a zákazníckou podporou. Moderný elektronický obchod by nemal byť len právne správny. Mal by byť aj zrozumiteľný.
A to nehovorím o servise, náhradných dieloch. Vlastne nekúpite nádobku do chladničky, len s novou chladničkou. A potom keci o energetických prístupoch, ekológii.
To už podľa mňa presahuje bežnú kritiku e-shopov a otvára tému, ktorú možno nazvať „právo na zrozumiteľnú informáciu“.
Kým sa tieto základné potreby nezačnú brať vážne, bude sa časť elektronického obchodu naďalej podobať skôr digitálnemu úradu než službe orientovanej na človeka.
No a ani sa nerieši veľkosť návodov v prílohe výrobku.
Takáto návodová brožúrečka sa vojde do dlane ako študentský ťahák. Zato má jazykové mutácie z celej Zemegule, písmo ku ktorému treba mikroskop. Nie je na A4, aby sa návod dal založiť, uskladniť. Nie je digi forma, ktorá sa dá nájsť, čítať a vytlačiť. Ale právnické keci a od veci a popis na úrovni klinového písma, lúštenie, dešifrovanie. Ale to nesúvisí s ešopom, ale s výrobcom.
Popis výrobku, nálepka napríklad na konzerve je toho podobným prípadom. k čomu pokec, ak sa nedá prečítať? Ešte že existuje AI. A kto to rieši, má riešiť? Kto nad tým dohliada?
Lampáreň?
Myslím, že hej. Je to obľúbená inštitúcia nič neriešiaca a je všade a úplne nanič.
Možno zrovnanie s kamennými predajňami...
Hodinové blúdenie medzi regálmi samoobsluhy a pri platbe (ak nejestvuje platenie súbežné s nákupom) a zrazu samobslužná pokladňa a nadávky, že zákazník chce byť obslúžený pokladňou a nemá čas. Ale veď sa môže postaviť do košíkového radu. Alebo si tovar objednať cez eschopovú donášku. Ja jej ako dôchodca a invalid veľmi ďakujem. Mimochodom, skúsili ste pultový predaj napr. potravín? Sortiment čo sa vojde do regálov za predavačkou. Alebo ten podpultový nedostatkový, prídelový, poradovníky? Pamäť zlyháva? Aj taký svet existuje.
Trocha úcty a vzájomného porozumenia poprosím, vážení a už dosť zhíčkaní konzumenti, a trocha racionality od ešopárov, výrobcov vo vzťahu ku spotrebiteľovi.
-----
Nenamýšľam si, že som týmto podnietil ku zmenám. Úrady na ochranu spotrebiteľa? Je to predsa pre obojstrannú spokojnosť. A aj tak sa nič nezmení... toto sa nečíta ako nejaký bulvár. Takže tak. Hoci je to o vás.