Aj keď táto téma nepatrí do bulvárnych tém, (a ten hýbe svetom) mala by sa riešiť čo najskôr. Mňa zaujíma. Zbytku sveta je táto téma viac-menej ukradnutá a hodnotí sa príliš jednostranne a úzkoprso. Rok 2026 ukazuje rekordné čísla v klíme, teplota stúpa, voda klesá spolu s ekonomikou tejto krajiny na samé dno. Hádam by stačilo a dosť!
A zase politické odškodnenie za napáchané škody.
Veterné elektrárne a hranica civilizácie: keď technológia začne meniť vietor
Teplúčko, vietor a civilizačná únava
Človek dnes rieši teplo, energiu, klimatizáciu, vodu, sucho, prúdenie vzduchu – a pritom si neuvedomuje, že všetky tieto javy sú prepojené jednou jednoduchou fyzikou:
energia v atmosfére nie je nekonečná.
Keď z nej niečo odoberieme, niekde inde to chýba.
A keď do nej vložíme obrovské rotujúce stroje, niekde inde sa zmení vietor, vlhkosť, teplota či zrážky.
Veterné elektrárne sú symbolom „zelenej budúcnosti“. Naivne. Tak ako mnoho pokusov rozkázať vetru a dažďu. Otáčať toky riek, kántriť pľúca Zeme. "Lebo my chceme", bezohľadne a hlúpo.
Ale sú aj symbolom toho, že civilizácia už nevie brzdiť – iba pridáva ďalšie technológie, aby kompenzovala problémy, ktoré si sama vytvorila.
1. Fyzika, ktorú nemožno obísť: vietor nie je zadarmo
Vietor je prúdenie energie. Nie metafora – fyzika. Veterná turbína túto energiu odoberá. Nie „trochu“, nie „symbolicky“. Reálne ju odoberá z atmosféry, spomaľuje prúdenie, mení turbulenciu, miešanie vzduchu, nočné ochladzovanie krajiny. Ak je turbín málo – nič sa nedeje. Ak ich je veľa – vzniká regionálny aj globálny efekt.
Dnes už existujú merania, ktoré ukazujú: zmeny teploty povrchu v okolí veľkých fariem, zmeny vlhkosti, presuny zrážok, zmeny nočného ochladzovania pôdy, zmeny lokálneho veterného režimu. Nie je to katastrofa? Je? Ale nie je to ani „neutrálny prvok v krajine“. Je to zásah. Zanecháva stopu, následky.
Elementárne
Ak sa postaví do cesty víchrice pri vozovke vetrolam, stane sa, že vietor so snehom sa zabrzdí a uloží sneh do záveju pred vozovku. Nezasype vozovku. Zabrzdený sneh na hrebeni sa ukladá na záveternej strane. Taktiež je to z vetrom na turbínových plantážach. Energia vetra je utlmená a neodnesie na mračná z mora na pôvodnú adresu, ale ochudobnená stratí cestou vietor z plachiet.
2. Vlhký morský vzduch a otázka, ktorú si málokto kladie
Vlhký morský vzduch je motorom nášho počasia. Prináša vlhkosť, ochladzuje, mieša sa s kontinentálnym suchom. Ak do jeho trasy vložíme stovky turbín, ktoré odoberajú energiu, vzniká otázka:
Kde sa ten vzduch vyžmýka? O kilometer skôr? O sto kilometrov inde? Nad morom? Nad kopcami? Alebo vôbec nepríde?
Atmosféra nie je potrubie. Je to dynamický systém, ktorý reaguje na každú zmenu odporu, energie, turbulencie. A človek dnes do tohto systému vkladá tisíce obrovských rotorov – a tvári sa, že sa nič nedeje.
3. Civilizačný paradox: najprv problém vytvoríme, potom ho riešime energiou
Toto je najväčší paradox modernej energetiky. Odoberieme energiu z vetra → zmeníme prúdenie → zmeníme zrážky. Zmeníme zrážky → máme sucho. Máme sucho → potrebujeme vodu. Potrebujeme vodu → prečerpáme ju do nádrží. Prečerpáme ju → spotrebujeme energiu. Spotrebujeme energiu → potrebujeme viac turbín.
Civilizácia sa správa ako človek, ktorý si najprv rozbije okno a potom si kúpi klimatizáciu, aby mu nebolo teplo.
Výhovorka
potrebujme viac a viac energie...
Zákon o zachovaní energie...
Áno: zákon zachovania energie platí aj pre vietor
Atmosféra nie je výnimka. Je to energetický systém, kde sa energia: premieňa, presúva, rozptyľuje, a nikdy nezmizne.
Keď veterná turbína odoberie časť kinetickej energie vetra, táto energia sa už nemôže prejaviť ako: rýchlosť prúdenia, sila vetra, turbulencia, schopnosť niesť vlhkosť, schopnosť vytvárať zrážky.
Tak som to pomenoval:
Ak ubrzdím vietor, ubrzdím aj to, čo nesie. Jednoducho zabrzdené prúdenie neprinesie vlahu.
A to nie je metafora — to je fyzika.
Čo sa teda deje?
1. Turbína odoberie energiu → vietor spomalí.
To je merateľné.
Za veternou farmou vzniká tzv. wake effect — „tieň vetra“, kde je prúdenie slabšie a chaotickejšie.
Obávam sa, že zdanlivo neškodné riešenia prinesú v budúcnosti medzinárodné problémy (náveterné a záveterné krajiny)
2. Slabší vietor nesie menej vlhkosti.
Vlhký morský vzduch je ako vlak: keď ho spomalíš, môže obsah „vypadnúť“ skôr — teda vypršať inde.
3. Zrážky sa môžu presunúť.
s regionálnym aj globálnym dopadom. Vyhovárať sa na El Niňo je trápne. Ten má tiež svoju príčinu.
El Niño: keď sa naruší rovnováha oceánu a atmosféra odpovie extrémami
El Niño je globálny príklad toho, čo sa deje, keď sa naruší energetická rovnováha medzi oceánom a atmosférou. V Tichom oceáne sa pri pobreží Južnej Ameriky oteplí povrchová voda, pasáty zoslabnú a celý systém prúdenia sa preklopí. Teplá voda sa presunie tam, kde nemá byť, a atmosféra na to reaguje extrémami: povodňami v Južnej Amerike, suchom v Indonézii, zmenou monzúnov, kolapsom rybolovu a globálnym zvýšením teploty. Oceán odovzdá atmosfére obrovské množstvo energie — a planéta to pocíti.
Aj Európa a Slovensko nie sú mimo hry. El Niño prináša miernejšie zimy, suchšie letá a zmenené prúdenie nad Atlantikom. Je to planetárna verzia toho, čo poznáme doma: tak ako Liptovská Mara mení zrážky nad Roháčmi a Košické železiarne vytvárajú vlastnú mikroklímu, El Niño mení počasie kontinentov. Princíp je vždy rovnaký — keď sa zmení energia v systéme, zmení sa všetko, čo tá energia nesie: vietor, vlhkosť, oblaky, teplo, zrážky.
Striedanie ľadových a medziľadových dôb je najväčší prírodný klimatický rytmus planéty. Nespôsobuje ho civilizácia, ale pomalé astronomické zmeny v obehu Zeme okolo Slnka, známe ako Milankovičove cykly. Keď sa zmení tvar dráhy, sklon osi alebo precesia, mení sa množstvo slnečnej energie dopadajúcej na Zem a tým aj klíma v mierke státisícov rokov. Je to dôkaz, že planéta má svoje vlastné rytmy, ktoré fungovali dávno pred človekom. No zároveň je to aj pripomienka, že energetická rovnováha je krehká: dnes by sa Zem podľa týchto cyklov mala pomaly ochladzovať, ale civilizačné otepľovanie tento prirodzený trend prekrýva. Človek dokázal prehlušiť aj mechanizmus, ktorý kedysi riadil vznik ľadových dôb. A to je presne tá istá logika, ktorú vidíme pri El Niñovi, priehradách, teplých ostrovoch či veterných farmách — keď sa naruší energetická rovnováha, mení sa všetko, od mikroklímy až po globálne cykly.
4. Energia, ktorú turbína odoberie, sa premení na elektrinu.
A tá sa použije na: klimatizácie, čerpanie vody, ďalšie technológie, ďalšie zásahy do krajiny. Čiže energia sa nestratí, len sa presunie z atmosféry do ľudského komfortu.
4. Veterné elektrárne: pre a proti bez PR nálepiek
PRE
znižujú závislosť od fosílnych palív, sú rýchlo postaviteľné, majú nízke prevádzkové emisie, sú technologicky jednoduché.
PROTI
odoberajú energiu z atmosféry, menia lokálne prúdenie a mikroklímu, ovplyvňujú vodný cyklus, vytvárajú krajinnú stopu, sú nestále a vyžadujú úložiská, sú často stavané nie preto, že sú najlepšie, ale preto, že sú politicky predajné, spôsobujú kolízie vtákov, letecké problémy. Sú to lesy bez stromov čo hyzdia krajinu, kde namiesto spevu vtákov hučí infrazvuk.
Sú nástrojom politického vydierania a populizmu v štádiu energetickej núdze, bez hĺbkovej dopadovej štúdie. Rozličné EIA (dopad na životné prostredie) sú len plnením politickej objednávky.
5. Kde je hranica?
Toto je otázka, ktorú si dnes takmer nikto nepoloží:
Koľko energie môžeme odobrať z atmosféry, kým zmeníme regionálne či dokonca globálne počasie?
Globálne – popri regionálnom. Stačí pár percent z kinetickej energie vetra v danej oblasti a systém sa začne správať inak. A keď sa správa inak, človek začne riešiť dôsledky ďalšími technológiami. A tak sa civilizácia rúti dopredu, hoci by mala spomaliť. Začarovaný kruh.
6. Sebabrzda: najvzácnejšia technológia dneška
Veterné elektrárne nie sú zlé. Sú užitočné. Hoci tu dávam veľký otáznik a rovnako sa bezhlavo budovali priehrady len cez prizmu energie. Ale nie sú zadarmo. A najväčší problém nie je turbína samotná – ale civilizačný reflex, ktorý ju sprevádza:
„Máme problém → pridáme technológiu → vznikne nový problém → pridáme ďalšiu technológiu.“
Chýba nám niečo, čo kedysi bolo prirodzené:
Sebabrzda. Menej plytvania, menej energeticky nezmyselnej architektúry, menej klimatizácií, menej technologického narcizmu, viac pokory pred fyzikou, pred prirodzenosťou prírody.
Každý zásah do krajiny
mení mikroklímu, a Slovensko má na to množstvo jasných príkladov. Liptovská Mara funguje ako veľká odparovacia plocha: teplý vzduch nad hladinou nasýtený vodnou parou stúpa, narazí na chladnejšie masívy Roháčov a tam sa okamžite vyprší. Je to človekom vytvorená lokálna cirkulácia, ktorá presúva zrážky o pár kilometrov inde, než by padali prirodzene. Opačným extrémom je Čingov – oblasť v tieni zrážok, kde vlhký morský vzduch vyprší už na severných svahoch Tatier a do Slovenského raja prichádza len suchý zvyšok. Priemysel zas vytvára vlastné počasie: Košické železiarne produkujú tepelné ostrovy a aerosóly, ktoré menia prúdenie, zvyšujú lokálnu oblačnosť a ovplyvňujú tvorbu hmiel. A keď sa vo svete búrajú priehrady, mení sa aj tamojšia klíma – menej odparovania znamená menej vlhkosti, menej lokálnych zrážok a vyššie teploty v okolí. Všetky tieto javy majú spoločného menovateľa: energia a vlhkosť v atmosfére sú konečné, a keď ich človek presmeruje, odoberie alebo zablokuje, krajina na to reaguje. Veterné elektrárne nie sú výnimkou – aj ony odoberajú energiu z prúdenia, a tým menia to, čo vietor nesie: vlhkosť, teplo, oblaky, zrážky.
Veterné elektrárne pracujú na rovnakom princípe
odoberajú atmosfére časť kinetickej energie, ktorá by inak niesla vlhkosť, teplo a oblačnosť ďalej do vnútrozemia. Keď sa prúdenie spomalí, mení sa aj miesto, kde sa vlhký morský vzduch vyprší. V malom počte je efekt zanedbateľný, no vo veľkých farmách vzniká tzv. „tieň vetra“ – oblasť so slabším prúdením, zmenenou turbulenciou a iným miešaním vzduchu. To môže presunúť zrážky o desiatky kilometrov, podobne ako to robí Liptovská Mara či priemyselné tepelné ostrovy. Atmosféra je citlivý energetický systém: keď z nej človek odoberie energiu, chýba v krajine. A keď ju premení na elektrinu, použije ju na ďalšie zásahy – klimatizácie, čerpanie vody, nové technológie. Tak vzniká civilizačná spätná väzba, v ktorej technológia rieši problémy, ktoré sama vytvára, a krajina sa mení skôr podľa potrieb energetiky než podľa potrieb klímy.
Atmosféra je jemný, energeticky prepojený systém,
v ktorom sa každý zásah človeka prejaví skôr či neskôr. Keď meníme vodné plochy, vytvárame tepelné ostrovy, blokujeme prúdenie alebo odoberáme energiu z vetra, nezasahujeme len do „počasia“, ale do samotného fungovania krajiny. Mikroklíma nie je dekorácia – je to základná infraštruktúra života, ktorú technológie dokážu narušiť rovnako účinne ako priemysel či urbanizácia.
A práve preto je dôležité hovoriť o veterných elektrárňach nie ako o zázračnom riešení, ale ako o ďalšom prvku, ktorý mení energetickú rovnováhu atmosféry. Krajina si každý zásah zapíše: niekde ako viac zrážok, inde ako sucho, niekde ako teplo, inde ako vietor, ktorý už nepríde. A človek by mal konečne pochopiť, že fyzika sa nedá oklamať – dá sa len rešpektovať.
Záver: Vietor nie je nepriateľ. Nepriateľom je rýchlosť civilizácie
Veterné elektrárne sú súčasť riešenia. Ale nie sú riešením samotným. Riešením je zmena správania civilizácie, nie len zmena zdrojov.
Pokora pred krajinou, pred vodou, pred teplom, pred prúdením vzduchu.
A najmä pred tým, že atmosféra nie je nekonečná. Je to jemný systém, ktorý reaguje na každý zásah.
Nadhodil som túto tému, a aby o 20 rokov nestínali stožiare, ako je to teraz vo svete s vodnými elektrárňami, priehradami
Postoj sveta k vodným elektrárňam a priehradám sa za posledných 30 rokov radikálne zmenil
Kedysi boli symbolom pokroku, dnes sú často symbolom ekologického dlhu.
Postoje k vodným elektrárňam a priehradám: od pokroku k pochybnostiam
Vodné elektrárne boli celé 20. storočie považované za najčistejší zdroj energie. Lacné, stabilné, bez emisií, s obrovským výkonom. Lenže svet postupne zistil, že priehrady nie sú len „čistá energia“, ale aj masívny zásah do krajiny, rieky, klímy a ekosystémov. A preto sa dnes v mnohých krajinách nielen prestali stavať, ale dokonca búrajú.
1. Ekologické negatíva, ktoré sa dlho ignorovali
Zničené riečne ekosystémy
Priehrada preruší prirodzený tok rieky. Ryby, sedimenty, živiny — všetko sa zastaví. Rieka nad priehradou sa zmení na jazero, pod priehradou na sterilný kanál.
Kolaps populácií rýb
Lososy, úhory, lipne, mreny — všetky migrujú. Priehrada je pre ne neprekonateľná bariéra. V USA a Európe sú stovky riek, kde po výstavbe priehrad populácie rýb klesli o 80–95 %.
Zmena mikroklímy
Veľká vodná plocha: zvyšuje odparovanie, mení lokálne prúdenie, presúva zrážky, vytvára teplotné ostrovy. Presne ako Liptovská Mara → Roháče.
Hromadenie sedimentov
Rieka prirodzene nesie štrk, piesok, živiny. Priehrada ich zachytí → jazero sa zanáša → rieka pod priehradou eroduje dno → miznú brehy, mokrade, nánosy.
Metán z bahna
Toto je šokujúce: v tropických oblastiach sú priehrady významným zdrojom metánu, silného skleníkového plynu. Rozkladajúca sa organická hmota pod vodou produkuje emisie porovnateľné s uhoľnými elektrárňami.
2. Sociálne a civilizačné negatíva
Zatopené dediny a mestá
Milióny ľudí boli presídlené kvôli priehradám: Asuán (Egypt), Tri rokliny (Čína), Itaipú (Brazília/Paraguaj), desiatky priehrad v Indii, naše priehrady.
Zničené kultúrne krajiny
Údolia, archeologické lokality, staré sídla — všetko pod vodou.
Závislosť na jednej infraštruktúre
Keď je sucho, priehrada nevyrába. Keď je povodeň, priehrada ohrozuje.
3. Preto sa dnes priehrady búrajú
Toto je najväčší obrat posledných rokov.
USA
Najväčší trend búrania priehrad na svete. Za posledných 25 rokov odstránili viac než 1 500 priehrad. Dôvod: návrat rýb, obnova riek, zlepšenie biodiverzity. Následne zlepšenie života.
Európa
Francúzsko, Španielsko, Švédsko, Fínsko — stovky malých priehrad sú odstránené. Európska únia dokonca podporuje renaturizáciu riek.
Japonsko
Odstraňuje staré priehrady kvôli zemetraseniam a ekologickým dopadom.
Slovensko
U nás sa nebúra, ale diskusia sa začína. Mara, Orava, Domaša, Ružín — všetky majú mikroklimatické a ekologické dopady, ktoré sa kedysi nebrali vážne. Búrajú sa ale nemocnice a podobné nepodarky.
4. Prečo sa mení postoj?
Lebo svet pochopil, že priehrada nie je „čistá energia“. Je to technologický zásah do celého vodného cyklu.
A keď zmeníš vodný cyklus, zmeníš: klímu, zrážky, teplotu, ekosystémy, krajinu. Presne ako pri veterných elektrárňach → odoberieš energiu z vetra → zmeníš prúdenie → zmeníš zrážky.
„Svet už pochopil, že priehrady nie sú len zásobárne vody a elektriny. Sú to zásahy do klímy, riek a krajiny. Preto sa dnes búrajú — nie z ideológie, ale z fyziky.“
A človek by mal konečne pochopiť, že nie všetko, čo dokáže postaviť, dokáže aj uniesť. Zatiaľ čo sa tu sa na problematiku nazerá len cez úzky filter, biznis, príroda s ľuďmi zvádza krutý boj. Nedávne zemetrasenie či rozpad ľadovca, rozmrazovanie, narušenie, zosuvy a následne záplavy, horské zmeny, ľadovce, suchá, povodne, požiare sú zdvihnutým varovným ukazovákom.
Toto však nie je o El Niňo. Nik za nič nemôže, to globálne otepľovanie... Dnešné problémy s planétou, počasím, prírodou, sú súčtom rozličných zásahov, okolností, čo dávajú za vinu rozličným dielčím vinníkom, kto však za ne môže? (sklenníkové plyny, ozónová diera, zmeny vodných cyklov, a účet, čo máme pred sebou a nemá ho kto zaplatiť. Je to však výsledok činnosti človeka. Stále sa riešia dôsledky, nie príčiny stavu. Toto je nevyliečiteľná civilizačná choroba. Vymieranie druhov aj toho homo.
Budúcnosť veternej energie na Slovensku - OZE
Aj keď tento článok pôsobí až nudne, mentorsky, mal by prinúť človeka uvažovať oveľa hlbšie, než je ochotný vo svojej plytkosti si pripustiť. Akiste spustí vlnu názorov, snáď aj odborných, aj hejtov, kecov, veď tuná každý rozumie futbalu, hokeju, pivu... Ale veci sa musia pohnúť, ale nie tým sebeckým ľudským smerom. A možno by stačilo mať oči otvorené a zamyslieť sa nad sebou, nad spoločnosťou, nad prostredím, kde život (ešte) funguje.
??? Quo vadis homo?
Keď si už dočítal potiaľ, značí to, že máš snahu. Alebo neveríš, zídeš z gauča klimatizovanej obývačky a pôjdeš na okraj plochej Zeme, k tomu druhému veľkému plotu, vykloníš sa z okienka klimatizovaného auta a precitneš. Možno...