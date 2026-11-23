Ľudia otupeli
Čím som starší, tým častejšie mám pocit, že žijem v spoločnosti, ktorej prestávam rozumieť. Tuším nie som sám. A som jej ukradnutý ako invalid, dôchodca, človek, či eurofondy. Vlastne z človeka sa stáva inventár, sluha spoločnosti, všetkým zaťažovaný. Kus. A najlepšie ako poslušný, nevnímajúci, servilný. Prestávam jej rozumieť nie preto, že by som nerozumel technológiám, odbornosti, či fungovaniu spoločnosti, nevidel každodenné udalosti, čo málo kto vidí. Ani nepatrím medzi ľudí, ktorí bojujú s počítačom, alebo sa boja internetu a noviniek. A nie som ani poslušne prikyvujúci. Naopak. Väčšinu života sa učím nové veci a hľadám riešenia, často bez širšieho pochopenia okolia. Čo už. Iné frekvencie.
Nerozumiem však tomu, prečo sa z úplne jednoduchých vecí stávajú komplikované, cudzojazyčné, ťažko pochopiteľné. Ak potrebujem mince, nenájdem automat na rozmenenie. Nejestvuje. Ak potrebujem človeka, nájdem formulár čo je uhybný ťažkopádny manéver, ale je to nekomutatívny prostriedok. Ak potrebujem pomoc, dostanem odkaz na FAQ, čo sa ale vyhne hľadanej téme. Ak upozorním na nelogickosť, dozviem sa, že "takto to funguje". A je vymaľované. Naozaj? Kedy sme si zvykli považovať nelogické za normálne? Nešprtať sa v problémoch, čušať, ako je táto tunajšia pospolitosť, generácie a už veky, naučená strachom.
Zo smart technológií sme neurobili nástroj civilizácie.
Urobili sme z nich novú autoritu. A čím viac jej dôverujeme, tým menej dôverujeme vlastným očiam, úsudku a ľudskosti. Kedysi znamenalo smart najmä: šikovný, bystrý, rozumný, elegantný.
Dnes sa často posúva k významu:
„Nech za mňa myslí systém, aplikácia, algoritmus, umelá inteligencia, telefón.“
Vzniká paradox. Čím sú veci „smart“, tým menej musíme byť smart my sami.
Mohli by sme to vyjadriť napríklad takto:
Smart mal byť pomocníkom človeka. Stal sa však jeho pánom. Čoraz viac sa spoliehame na techniku, menej premýšľame, menej pozorujeme, menej sa vcítime do druhých. Pohodlie nás zbavuje námahy, ale občas aj pozornosti, súcitu a schopnosti hľadať vlastné riešenia.
Písmeno X v názve firmy, výrobku kedysi sľubovalo technickú budúcnosť, dnešné „smart“ sľubuje inteligenciu. Ani jedno však samo osebe nezaručuje kvalitu, užitočnosť ani múdrosť.
Nedávno som si uvedomil zvláštny paradox.
Svet sa tvári, že finančná hotovosť už neexistuje
Všetko sa má platiť kartou, mobilom alebo aplikáciou. No potom príde situácia, keď sa zídu mince na automat, verejné služby, na vécko, zmrzlinu, noviny, lístok na MHD v stánku, alebo obyčajný tringelt s úsmevom a poďakovaním pre kuriéra. Tak po ľudsky. A človek zistí, že systém, ktorý ho tlačí do bezhotovostného sveta, mu zároveň necháva množstvo miest, kde sú drobné stále potrebné.
Mimochodom, v niektorých krajinách existovali alebo existujú:
rozmieňacie automaty na mince,
automaty na výmenu bankoviek za mince,
automaty na lístky vracajúce veľa drobných
Ešteže máme tetušky pri pokladniach, čo nám vedia zmeniť hotovosť. Vďaka.
Kontakt s človekom
najmä na úrovni úradnej je často ako rozhovor slepého z hluchým. Občan rieši problém spôsobom akým mu to štátny aparát umožňuje, či vlastne nariaďuje, diktuje. V modernej dobe sa vklinil medzi obe strany počítač, IT, digitalizácia. Výborný predmet na výhovorky, na zlyhanie systému, chýbajúce databázy a na tunelovanie.
Tak sa vymyslel infozákon,
aby trochu zneistil zabetónované pozície úradníkov, čo by mali mať na starosti zverejňovanie údajov, informácii a tunajšom gazdovaní, chybách a úspechoch o štatistikách. Tak sa trochu rozhýbali a pokiaľ bežal čas na byrokraciu, už bolo často po funuse. Ale ojhľa vznikol akýsi element čo narúša hegemóniu. AI postupne preriedi byrokraciu. Pevne verím.
Odpovede zákazníckej podpory
niekde na diaľku, napríklad niekde z ešopu, anonymné, často pôsobia formálne a šablónovito. Namiesto odborného vysvetlenia zákazník, občan, dostáva administratívne formulácie alebo odkazy na ďalšie zdroje. A akoby na kontaktných pozíciách boli nasadení buldoci, čo odstrašia dobiedzajúceho občana. Vlastne úradnícky všeobecne známy prístup.
Nie je to o minciach. Je to o myslení
o tom, že čoraz viac služieb vzniká z pohľadu prevádzkovateľa, algoritmu, alebo účtovníka a čoraz menej z pohľadu človeka. Možno práve preto sa často cítim ako cudzinec vo vlastnej krajine. Nie preto, že by som nesúhlasil s pokrokom. Naopak. Ale preto, že odmietam predstierať, že chaos je pokrok a odosobnenosť modernosť.
Najsmutnejšie však nie je to, že tieto problémy existujú. Najsmutnejšie je, ako málo ľudí ich ešte vníma. Akoby sa spoločnosť zmierila s tým, že občan sa má prispôsobovať všetkému. Službe. Úradu. Aplikácii. Obchodu. Algoritmu. Len málokto sa ešte pýta opačnú otázku:
Prečo by sa systém nemohol prispôsobiť človeku?
Možno som staromódny. Možno príliš citlivý na nelogickosť. Možno sa priveľa pýtam a chcem riešiť. Ale ak byť moderným znamená prestať vidieť absurdity okolo seba, potom sa moderným stať nechcem. Radšej zostanem človekom, ktorého ešte vie vyrušiť nedostatok obyčajnej ľudskej logiky, záujmu a ohľaduplnosti. Pretože práve z takýchto "maličkostí" sa skladá kvalita života. A bez nich zostáva síce moderná, ale veľmi chladná spoločnosť. Mnohí ľudia tieto otázky prestali klásť. Nie preto, že by boli horší, ale preto, že sú unavení, zaneprázdnení, alebo si zvykli prispôsobiť sa systému.
A nie sú tu aj korene citového chladu,
apatie, vnútorného vzopätia sa, vzdoru voči svetu, agresivity? Kde zostala človečina, výchova, elementárna slušnosť, empatia?
Socík sa predbehoval v samochválach na seba a popri inom tvrdil: "Na konci nášho snaženia je človek." Dodajme, že fakt až na konci.