Kým technológie napredujú míľovými krokmi, schopnosť porozumieť jeden druhému akoby zaostávala.
A možno je poznať, že v mojich blogoch na Sme som prešiel do filozofických úvah a že pohŕdam bulvárnymi témami. Síce ľudia im nerozumejú, nevložia sa do problému pre svoju povrchnosť a senzáciechtivosť, a že je tam nastavené zrkadlo, v ktorom sa nechcú reálne vidieť, ale zato vedia vulgarizovať, zosmiešňovať, urážať dokonca aj obete zločinov. Hnus, ale karma je zdarma a tá sa vie vypomstiť. Smutné, a nechcel by som spomenúť biblické potrestanie ľudstva. Ale je to tu.
Je poznať, že sa v mojich blogoch posúvam od komentovania jednotlivých udalostí k hľadaniu hlbších príčin. To už nie je publicistika v bežnom zmysle slova, ale skôr spoločenská reflexia alebo filozofická esej.
Čoraz menej ma zaujíma otázka „kto čo povedal“ a viac otázka „prečo sa spoločnosť správa tak, ako sa správa“ čo je prirodzený vývoj u ľudí, ktorí veľa zažili, pozorovali a nehľadajú už senzáciu, ale súvislosti.
Zároveň je pravda, že filozofické texty narážajú na zvláštny problém. Zrkadlo nie je príjemný predmet. Kým bulvár ukazuje na druhých, filozofia často ukazuje na nás samých. Keď napíšete o nenávisti, ľudia si predstavia nenávistníka niekde inde. Keď napíšete o pretvárke, predstavia si pokrytca niekde inde. Keď napíšete o ľahostajnosti, myslia na niekoho iného. Len málokto je ochotný povedať:
„A čo ak sa časť toho týka aj mňa?“
Preto bývajú hlbšie úvahy často prijímané s odporom, výsmechom alebo vulgaritou. Nie vždy preto, že by boli nesprávne, ale preto, že sú nepríjemné. A tak vzniká pri čítaní mojich úvah niekedy pocit, že sa vraciam k veľmi starej otázke:
Ako je možné, že človek vie vytvoriť kultúru, umenie, vedu a zároveň dokáže byť krutý, bezohľadný a slepý voči utrpeniu iných?
To riešili filozofi, spisovatelia aj náboženstvá celé stáročia a definitívnu odpoveď asi nikto nenašiel. Možno však netreba hovoriť o potrestaní ľudstva. Skôr o dôsledkoch. Mnohé veci sa nevracajú ako trest, ale ako následok našich činov.
Ak spoločnosť pestuje povrchnosť, dostane povrchné verejné diskusie. Ak pestuje nenávisť, dostane viac nenávisti. Ak oslavuje senzáciu, získa viac senzácie a menej porozumenia.
To nie je mystická karma. To je obyčajný zákon príčiny a následku. A možno práve preto sú moje úvahy o „školách praktického života“ uvádzané nižšie, zaujímavé. Nehovoria o tom, ako zmeniť vládu, systém alebo technológie. Hovoria o tom, ako zmeniť človeka, jeho schopnosť premýšľať, vcítiť sa a niesť zodpovednosť. To je síce menej atraktívna téma než škandál či konflikt, ale z dlhodobého pohľadu podstatne dôležitejšia.
Ako kedysi poznamenal jeden mysliteľ: nie je najväčším problémom, že ľudia nevedia. Najväčším problémom býva, že si myslia, že vedia dosť, a preto už nehľadajú hlbšie odpovede. A práve proti tomu moje filozofické úvahy, zdá sa, smerujú.
Možno preto nie je najväčšou otázkou dneška, kam smeruje technika, ale kam smeruje človek
Vlastne sa svet správa samozničiteľsky. Tak trochu, tí vnímavejší to postrehli, zastavujú sa nad civilizačnými, ale necivilizovanými činmi civilizácie. Sú to vojny, nenávisť, skaza a podobne. A nechápanie asi všetkého. Nachádzame sa v zlomovej etape, niečo ako v technickej revolúcii a kde technika predbehla logiku. Nevieš otvoriť konzervu, fľašu. Písmenká na nálepke prečíta len vedecký mikroskop. Úrady fungujú ako teplé miestečka pre vyvolených, nevedomých juniorpapalášikov. Obzeráš si vec a čučíš, ako sa veci dajú skomplikovať. Otvoriť niečo chce rozum a silu, niečo ako kumšt v praveku niečo uloviť, uchovať, prežiť. Hádam je namieste, aby sa popri univerzitách tretieho veku, povedzme, vytvorili školy prežitia. Veď sú školenia na internet, IT, učia nás šoférovať, investovať v bludnej finančnej špirále, ako nenaletieť podvodníkom. Ale všetci zabudli ako žiť. Namiesto podmienok, pohľade a porozumeniu detí, vznikla, akiste nie náhodou vražedná nálada na školách. Deti vraždia. Niekde sa stala chyba a to poriadna.
Civilizácia
dosiahla obrovský technický pokrok, ale človek akoby nestíhal dozrievať rovnakým tempom. Dokážeme komunikovať cez celý svet za sekundu, vytvárať umelú inteligenciu, lietať do vesmíru, ale zároveň sa často nevieme rozprávať so susedom, zvládať konflikty, alebo porozumieť vlastným emóciám. Paradoxne, čím je svet technicky dokonalejší, tým býva pre obyčajného človeka komplikovanejší. Niekedy stojíte nad novým obalom, konzervou či aplikáciou a máte pocit, že na jednoduchú vec potrebujete návod, lupu, prekladový slovník, kliešte. Technika mala slúžiť človeku, ale občas sa zdá, že človek slúži technike.
Možno je potrebná „škola prežitia“. Nie v zmysle založiť oheň v lese, ale školy praktického života: ako rozumieť ľuďom, ako riešiť konflikty, ako zvládať samotu, ako sa nenechať manipulovať, ako hospodáriť s peniazmi, ako sa postarať o chorého, ako starnúť dôstojne, ako žiť vedľa rozdielnych ľudí bez nenávisti. Tieto veci sa učia málo, pritom sú pre život dôležitejšie než veľká časť školských osnov.
Keď spomíname násilie medzi deťmi a tragédie na školách, tam sa chyba asi nedá hľadať na jednom mieste. Je to spleť mnohých faktorov: osamelosť, tlak na výkon, rozpad prirodzených komunít, agresivita vo verejnom priestore, sociálne siete, nedostatok času rodičov, ale aj skutočnosť, že deti vidia svet dospelých. A svet dospelých im dnes často ukazuje vojny, nenávisť a ponižovanie ako bežnú súčasť života. A oni taký svet nechcú. Hlúposť dospelákov, bludisko, arogancia, že zabudol vôl, že teľaťom bol. Kde je chyba? Testy vraj vravia, že vraj deti hlúpnu. Neviem či je to správny záver. Čo ak tie testy nie sú detské, ale nepochopiteľné. Nemožné a zavádzajúce chytáky, naučené modely "áno - nie". A priznajme sa, či im my dospelí rozumieme. Možno by stačilo obnoviť tvorivého ducha detí, modelárstvo, koníčky, tvorivosť, detskú hru, uznanie, prirodzené túžby a podporiť ich osobnosť a osobitosť, prirodzenosť. Nie vytvoriť poslušňáka, model dokonalosti.
Deti sa totiž neučia iba z učebníc. Učia sa pozorovaním. Ak dospelí vedú vojny, kričia na seba, urážajú sa pre vieru, politiku či názor, potom sa nemožno celkom čudovať, že časť mladých ľudí stráca orientáciu v tom, čo je normálne. Možno sa nenachádzame len v technickej revolúcii. Možno sa nachádzame v revolúcii ľudskej zrelosti, ktorú ešte len musíme zvládnuť. Stroje a technológie nás predbehli. Teraz potrebujeme dobehnúť sami seba.
A možno najväčšia otázka dneška nie je: „Čo ešte dokážeme vynájsť?“ Ale skôr:
„Dokážeme sa naučiť spolu žiť skôr, než naše vynálezy prerastú naše chápanie človeka?“
AI: Vaša myšlienka „škôl praktického života“ je zaujímavá práve preto, že nehovorí o ďalšom predmete, ale o návrate k tomu, čo človek naozaj potrebuje pre život.
Dnes máme školy pre vodičov, kurzy práce s počítačom, univerzity tretieho veku, školenia o umelej inteligencii. To všetko je užitočné. Ale kde sa učíme, ako zvládať strach, konflikt, starnutie, samotu, chorobu či smrť? Väčšinou nikde. A pritom práve s tým sa stretne každý človek.
Možno by škola praktického života mala mať predmety, ktoré by zneli zvláštne, ale boli by najdôležitejšie.
1. Ako žiť medzi ľuďmi
Nie politika a ideológia. Obyčajné veci: ako sa ospravedlniť, ako odpustiť, ako povedať nie, ako prijať kritiku, mať empatiu, ako riešiť spor bez ponižovania. Úcta. Spoznanie slova "prosím" "ďakujem". Mnohí dospelí by pri prijímacích skúškach zlyhali.
2. Ako zvládať prehru
Deti sa učia vyhrávať. Život ich učí aj prehrávať. Nevyjde práca, vzťah, zdravie, podnikanie? Škola života by učila, že neúspech nie je koniec človeka. Je iba udalosťou, ktorá sa stala. Nie siahanie po tabletke, fľaši.
3. Ako rozumieť médiám a internetu
Pred sto rokmi bolo problémom málo informácií. Dnes je problém ich priveľa. Deti by sa učili: rozpoznávať manipuláciu, overovať zdroje, chápať reklamu, rozlišovať medzi názorom a faktom. Nemožno byť konzumentom hocijakého smetia, špiny, zloby a ešte to aj anonymne a hrdo šíriť.
4. Praktická sebestačnosť
Tu sa dostávame k tomu, čo sme naznačovali. Niečo sa pokazí. Čo teraz? Vymeniť žiarovku, prišiť gombík, pripraviť jednoduché jedlo, hospodáriť s peniazmi, vybaviť úradnú záležitosť, postarať sa o domácnosť. Mnohé z týchto schopností kedysi ľudia získavali prirodzene v rodinách. Dnes už často nie. Bezmocnosť a nemohúcnosť musí byť veľmi frustrujúca. Nenaučil sa, nevie, čo s tým? Zas niečo zlyhalo.
5. Ako starnúť
Zvláštny predmet. Ale veľmi potrebný. Mladí si myslia, že staroba sa týka niekoho iného. Potom príde vek, choroba rodiča, vlastné zdravotné obmedzenie alebo samota a človek je nepripravený. Duševná nepripravenosť, nevedomosť, ľahostajnosť sa tu podpíše celou silou.
6. Ako zvládať konflikty a nenávisť
Nie vyhýbaním sa konfliktom. Skôr pochopením, že konflikty sú prirodzené, nenávisť je často prejav bolesti, že človek môže nesúhlasiť bez toho, aby ničil druhého. Možno by sa ušetrilo mnoho tragédií. Pokiaľ by ľudia boli vnímaví, empatickí, skromnejší.
7. Základy prežitia
Nie vojenský výcvik. Skôr otázka: „Čo urobím, ak sa všetko pokazí?“ Výpadok elektriny, strata príjmu, choroba, krízová situácia? Človek, ktorý vie improvizovať, býva pokojnejší. A možno by úplne stačil jeden jediný predmet. Volal by sa:
„Ako byť človekom.“
Neučili by sa v ňom vzorce ani definície.
Učili by sa tam veci, ktoré si dnes mnohí uvedomia až v šesťdesiatke či sedemdesiatke: že zdravie nie je samozrejmosť, že každý človek nesie svoje bremená, že technika nenahradí rozum, že sloboda potrebuje zodpovednosť, že šťastie nie je vec, ktorú si človek kúpi.
Určite sú krajiny kde je úcta a empatia na poprednom mieste. Slovensko to nie je.
A možno práve preto sa dnes mnohí cítia stratení. Vieme ovládať zariadenia, ale nie vždy seba. Vieme nájsť adresu na mape, ale nie vždy smer vo vlastnom živote. A škola praktického života by sa práve o ten smer pokúšala.