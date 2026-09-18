Voliť či nevoliť? A koho vlastne? A prečo?

Profesionálna správa krajiny tu nebude asi nikdy. Alebo, prečo nás stále riadia figúrky z ulice
Nemám rád voľby. A komunálne už vôbec nie.
To je ten čas, keď sa zrazu z každého kúta vykľujú rozliční trúdi, čo chcú dobro krajine. Vraj. A čo tak zrazu? :) V skrini majú množstvo kabátov na prezlečenie, na ksichte nečitateľnú masku, na bilborde holivúdsky úsmev a slogan čo nevymyslíš len tak. Na tie tri slová treba profíkov. Ale predovšetkým s tou maskou chcú zrobiť kariéru, získať známosti, prihrávky kšeftov v klube svojich, keď už v civile veľa nedokázali. Nehovorím o všetkých, len o tých čo kráčajú po rebríku úspešnosti rýchlo a zbesilo.
Já na bráchu, brácha na mne
Ešte včera nevedeli spravovať ani vlastnú domácnosť a dnes už majú ambíciu spravovať obec, kraj či štát. A človek len neveriacky pozerá, ako sa na kandidátkach objavujú uliční frajeri, univerzálni manažéri čohosi neurčitého, riaditelia nádejí diletantstva. A mnohí sa už kúpu v rozličných funkciách a fyzicky sú značne stále ťažší a okrúhlejší. Pod mnohými praskajú stoličky, ale držia sa.
Najviac neznášam, keď sa niekto pchá do funkcie len preto, aby mohol byť dôležitým tlačítkárom, čo rozhoduje len tak. Z pasie, z pocitu moci, komplexu menejcennosti, sebaobdivu, narcizmu. Nerozumie, ale zahlasuje. Je hlúpejší než ja, ale má ma zastupovať. A ja mu mám dať moc, mandát a ja sa mu mám vyzbierať na jedlo, večnú slávu... A ja mám pritom veriť, že bude rozhodovať o odborných veciach, ktorým nerozumie ani z rýchlika. Ha-ha. Mňa to uráža.
Správa krajiny nie je krúžok kreativity
Spravovanie krajiny chápem ako správcovstvo — ako správa domu, majetku, infraštruktúry. A to ako odborné spravovanie ľuďmi s vedomosťami, vzdelaním. Lenže v našej realite je to presne naopak: neskúsení, laickí babráci sa chopia moci a odborník je hodený za čiaru, za plot, mimo hry, aby nezavadzal zákulisným hrám.
A tak sa pýtam:
Ako môže účtovník, kaderníčka, obuvník, právnik, či univerzálny manažér chovateľ oviec, drevoštep prehovárať napríklad do urbanizmu, či životného prostredia? Či zakotviť v dozornej rade významného podniku? Môže. Lebo tento boľševický princíp tu má stále podporu. Dostane moc a tým aj patent na rozum.
Ozaj nepoznáte adresu súdruha Žinčicu? (Kto ešte nebol ministrom, nech sa hlási u súdruha Žinčicu) Tiež sa chcem prihlásiť do nejakej dozornej rady.
To si firma vyberie na post nejakého diletanta, neschopáka a nie odborníka?
Je snáď blbá? Nie, štát áno, výberová komisia, plénum krajiny na základe fotiek, bilbordov, naučených gest, vyberá vševedkov, majstrov na všetko. Majster, v jednej ruke kosák, v druhej kladivo. Lebo poslanec po zvolení do akejsi oblasti, niekam čo nik nevie, že do akého sektoru, je pridelený, odložený do nejakej komisie, kde všetci s radosťou a budovateľskou hrdosťou hlasujú, mudrujú, rozhodujú. Tlačítkujú. A múdrejší ustúpi, vlastne je prehlasovaný, lebo ten sa pozná s tým, tamten s hemtým... Je rozhodnuté a punktum. Schôdzovanie ich proste baví. Uznesenia, zápisnice, rozhodnutia, vyjadrenia a skutek utek, však súdruhovia!
Gašparkovia z tribúny
Pamätáme si Ušimisaka (?) — figúrku, gašparka, ktorý viedol krajinu z tribúny, ale plný moci. Model, ktorý pretrváva dodnes. Nie odbornosť, nie skúsenosť, nie prax — ale funkcia. Naši ľudia. Funkcia ako kostým, ktorý zakrýva prázdno. Ten kráľ je nahý, povedalo dieťa z davu poddaných a povedalo pravdu napriek všeobecnému prikázanému tlieskaniu.
A pamätáte si 96% účasť na voľbách so zakrúžkovanými lístočkami? A ak ste neprišli k urne, šli ste pred komisiu, tribunál, na červený koberček a odtiaľ rovno na asfaltový chodníček pred vrátnicou. A to bolo ešte veľké šťastie.
Preto hovorím jasne: som za profesionalizáciu správy krajiny,
nie za jej riadenie kecálkami, figúrkami z ulice, čo hľadajú kariérsky výšvih.
Nie za ľudí, ktorí sa nevedia uplatniť odborne, tak skúšajú politiku ako poslednú záchrannú sieť. Nie za tlačítkárov, ktorí zavadzajú v toku racionálneho správania správcu obce či kraja.
...a za odstránenie boľševického princípu, včítane jeho nositeľov.
Správa krajiny má byť profesia
Voľby nie sú práve najvhodnejšou formou výberového odborného konania. Laici volia mačku vo vreci. Pokus omyl na niekoľko rokov. Dosť drahý pokus. Voľby nie sú hobby. Nie súboj mafií čo sa chcú nabaliť na dotáciách. Nie únikový východ. Nie náplasť na vlastnú neschopnosť. Nie klany v obciach, nie bezradnosť obcí, čo si objednávajú poradcov, služby, lebo sú zaskočení komplikovanosťou, byrokraciou v spravovaní, vybavovaní, prosíkaní... a pritom idú na neschopnosť, slabotu spravovania ohromné prostriedky.
Voliť či nevoliť?
Voliť, ak už teda, — ale nie úsmev, nie bilbord, nie frajera z ulice. Voliť odbornosť. Voliť správcov. Voliť ľudí, ktorí vedia, čo robia, čo sa prezentujú odbornosťou, výsledkami, nie kecmi a sľubmi. Nie pätolízačstvu, spreneverám, úplatkom, hoci úplatky sú neraz jediným prostriedkom k získaniu cieľa.
Správcovia krajiny majú svoju zodpovednosť a nielen na volebné obdobie a je pre mňa nezodpovedné, ak sa plavčíkom stane neplavec a z povinnosti starať sa, sa spraví sláva a strihanie pásky, trebárs aj na konci zbabraného úseku cesty neďaleko padajúceho mosta, ale nie toho nad vodnou priekopou.
Ak sa už teda odbornosť zamieňa za lotériu. Pokus - omyl? Šťastné čísla? Pravdepodobnosť? Výhra?
Voľby, politika, odbornosť, verejná kontrola - dialóg s AI :: napadpresk
A ak takí nie sú? Treba o tom hovoriť, kam sme padli a kde je odbornosť. Treba písať, riešiť, nie nadávať vo svojej bubline niekde na WC. Treba nastavovať zrkadlo, nie poklonkovať.
A čo sa týka volenia - nevolenia v súčasnom poňatí riadenia spoločností
Ak nepôjdeš voliť a si znechutený, tí na druhom brehu určite pôjdu a budú si mädliť ruky, že si nevolil. Súdruhovia to majú príkazom.