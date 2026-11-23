Technológie 21. storočia, služby 20. storočia
Keď som po mozgovej príhode (hlúpy názov) mŕtvici (áno priliehavejšie) a opúšťal nemocnicu, sedel som na vozíčku. Nebol som pacient, ktorý sa vracia do života. Cítil som sa skôr ako vyradený stroj určený do šrotu. Namiesto rehabilitačného plánu a koordinovanej pomoci som dostal zoznam úloh. Pre mňa, pre kaliku s veľkými pohybovými problémami, zlou artikuláciou. Dezorientovaný časom s problémom vnímania sveta. Zlomeného po všetkých stránkach. Nedalo sa to vstrebať: Výsledky treba odniesť tam. Potom k obvodnému lekárovi. Potom na ďalšie pracovisko. A zas tam... Vybavovanie preukazu ZŤP, MHD - ako ďalšia kapitola. Stal som sa poštárom vlastnej choroby. Nebolo to o zlej vôli personálu. Skôr o systéme, ktorý akoby ani nepoznal pojem následná starostlivosť. Nemocnicu zaujíma pacient dovtedy, kým leží na oddelení. Potom sa dvere zatvoria a začína sa jeho osobný boj s byrokraciou, neschopnosťou systému.
Ak človek potrebuje špeciálnu posteľ, pomôcky, úpravu bývania alebo poradenstvo, musí si ich zložito hľadať sám. Akoby sa to nedalo riešiť počas a ako základný servis. Systém predpokladá, že človek po ťažkom neurologickom prípade bude zároveň logistický manažér, úradník, hľadač na internete, kuriér a koordinátor vlastnej rekonvalescencie. Skrátka šikulka s kondíciou. Pritom technicky by to mohlo vyzerať úplne inak. Moderné zdravotníctvo disponuje vybavením, o ktorom sa predchádzajúcim generáciám ani nesnívalo. Magnetické rezonancie, počítačové tomografy, robotické operačné systémy, telemetria, digitálna diagnostika a zlyháva to na administratíve.
Často počúvame, ako medicína pokročila
Lenže tieto technológie nevznikli samé od seba. Za každým prístrojom stojí armáda elektrotechnikov, programátorov, konštruktérov, fyzikov, technologických vývojárov a výrobcov, lekárov... Medicína nie je dielom jednej profesie. Je výsledkom spolupráce mnohých odborov. Lekár je nepochybne kľúčovou osobou procesu, je objednávateľom, špecifikuje potreby. Nie je však jediným tvorcom moderného zdravotníctva. Je používateľom rozsiahleho technologického ekosystému, ktorý vytvorili tisíce odborníkov mimo medicíny na objednávku. Lekár je objednávateľ, investor, užívateľ prístroja.
Práve preto ma zaráža kontrast medzi technickou vyspelosťou zariadení a zastaranosťou organizácie
Pacient podstúpi špičkové vyšetrenie pomocou miliónovej technológie, ale výsledky si neraz musí odniesť osobne. Nakopírovať, distribuovať. Dokumenty kolujú v papierových obálkach. Informácie sa odovzdávajú ústne. Elektronická komunikácia zostáva nevyužitá, alebo využitá len čiastočne. Niektorí odborníci denne pracujú s najmodernejšou technikou, no zároveň nemajú vlastnú odbornú webovú stránku, nekomunikujú elektronicky alebo nevyužívajú nástroje, ktoré by šetrili čas pacientov aj zdravotníkov. Nevnímam to ako zlyhanie jednotlivcov. Je to skôr kultúrny problém celého systému. Ale aj zaostalosť, strata kontaktu s technickými vymoženosťami. Dobrovoľná?
Technológie
sa často nakupujú, pretože sú viditeľné. Dajú sa fotografovať, otvárať za účasti médií a prezentovať ako dôkaz pokroku. A zbohatnúť na tom. Oveľa menej pozornosti sa venuje službám, organizácii a používateľskej skúsenosti človeka, ktorý systémom prechádza. A pritom práve tam sa rozhoduje o kvalite života.
Pacient nepotrebuje iba správnu diagnózu
Potrebuje vedieť, čo bude zajtra, budúci týždeň a budúci mesiac. Potrebuje plán. Potrebuje koordináciu. Potrebuje pocit, že niekto premýšľal aj o jeho návrate domov, kde v jeho živote nastala absolútna zmena. Nie papierovanie, čo je niekde v popredí záujmu, pečiatky, ale dennodenné potreby života otočeného naruby. A snáď k tomu pochopenie od spoločnosti, kde donedávna patril. Už nepatrí, je totiž postihnutý a nebude to už inak. Má úplne iné potreby, špecifické, pre okolie fakticky nezaujímavé. Ale sú a nezmazateľné. Fyzické trápenie a duševná trauma, nezáujem, ťažkopádnosť, apatia a mínus empatia. Navždy. Na verejnosti televízny úsmev, v súkromí bolesť a strach. Ťažké životné skúšky čo pozná len postihnutý.
Dnes mám niekedy dojem, že zdravotníctvo ovláda liečbu choroby lepšie než starostlivosť o človeka
Možno práve preto vzniká zvláštny paradox. Máme medicínu 21. storočia, ale služby okolo nej často pripomínajú storočie minulé.
A kým sa tento rozpor nepodarí odstrániť, budú mnohí pacienti odchádzať z nemocníc s pocitom, že boli síce úspešne liečení, ale ponechaní sami na seba.