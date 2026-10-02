ZŤP - (zdravotne ťažko postihnutí) zavadzajúce bytosti? Vraždiace deti? Vzájomná nenávisť, veriacich či neveriacich. Pretvárka. Prečo? Kde to žijeme?:

...vinník patrí do izolácie.
Každý má svoje miesto, svoju kolónku, svoj formulár a svoju pečiatku a neustále problémy s fungovaním. Len ten človek sa kdesi vytratil. Svet sa stal veľkým skladom, v ktorom sa jednotlivé skupiny obyvateľstva ukladajú do regálov. Nie zo zlého úmyslu. Zo systému. Z pohodlia. Z organizácie. Z presvedčenia, že všetko musí mať svoj poriadok.
Niektorí z vlastného prospechu sa uložia tam, kde sa vie nasľubovať a nesplniť
a dá sa rozkazovať, vládnuť, hoci aj ukážkovo blbo a nič sa im nestane. Veď si pripravili pôdu na beztrestnosť. A majú k tomu mandát... Takých sa tu vyrojilo ojojoj... Takí by sa mali hlásiť na zamrežovanej vrátnici istého ústavu, aby ich tam pekne a nadlho uložili.
Svet medzi regálmi a na niekoho sa miesto nezvýšilo, a ten je už zbytočný, zavádzajúci, nehospodárny, vyradená kalika
A tak máme škôlky pre deti, školy pre mládež, pracoviská pre produktívnych a domovy pre starých, ústavy pre chorých a cintoríny pre mŕtvych. Aj také ústavy nápravné, kde by sa malo naprávať pokazené. Nestíha sa, možno chýbajú súčiastky, mešká tovar, či sa cestou rozkradol, pokazil, bol vyradený, čo už dávno mal byť v regáloch, vlastne na pričniach. Krásne usporiadaný svet. Teoreticky. Ale trestanci sa nám predvádzajú pred kamerami a robia si selfíčka do archívu a smejú sa spravodlivosti do tváre a nikdy sa na tej vrátnici nezjavili.
Lenže život nikdy nebol usporiadaný. Nefunguje to. Všetko len dočasu.
Kedysi sa stretávali tri generácie pri jednom stole
Starý otec nebol klient sociálneho zariadenia. Bol starým otcom, vychovateľnom, remeselníkom, gazdom, vzorom, čo odovzdával skúsenosti. Babka, babička tá piekla tie najlepšie koláče a bola srdcom domu. Dieťa nebolo objektom pedagogického procesu. Bolo dieťaťom zo všetkým čo k tomu patrí. A rodičia neboli manažérmi domácnosti, čo videli deti 2x za deň. Boli rodičmi. A dieťa nemá byť odložené do nejakého skladu nezáujmu. Ľudia sa navzájom potrebovali. Dnes sa navzájom spravujú. Možno práve preto rastie osamelosť v dobe najväčšieho prepojenia. Nikdy sme nemali viac komunikačných nástrojov a nikdy sme sa toľko nerozprávali cez obrazovky namiesto očí. Nikdy sme nemali viac informácií a nikdy sme neboli takí zmätení. Nikdy sme nemali viac možností a nikdy sme neboli takí unavení, ľahostajní, leniví, neempatickí, sebeckí a krutí. Svet sa krúti v problémoch a naháňa vlastný chvost. Neverí ničomu, nikomu a skôr uverí plochej Zemi, než vede a poznaniu.
A zatiaľ život preteká medzi prstami. A pribúdajú psychológovia, psychiatri, kriminalita... Aj vraždy deťmi, čo sú výkrikmi, volaním o pomoc. Trest nie je riešením, ale podnetom k zamysleniu sa o príčinách stavu. A ešte aj trest sa dá trestuhodne spackať.
Na obrazovkách sledujeme
vojny, ekonomiky, senzácie, škandály, celebrity a katastrofy - napr. z domova, kde sa už hádam už nemá čo pokaziť, ukradnúť, spreneveriť a podobne. Regáli sú prázdne a zapožičané. Niekoľko dní sa rozčuľujeme, potom zabudneme a príde ďalší titulok. To, čo skutočne mení život človeka, však médiá a kompetentných príliš nezaujíma. Nezaujíma ich osamelý dôchodca na sídlisku, či človek v problémoch. Nezaujíma ich človek s postihnutím, ktorý sa snaží zachovať si dôstojnosť. Nezaujímajú ich rozpadajúce sa medziľudské vzťahy. Zaujímavé sú odkláňačky, čo robia dymovú vládnu hmlu.
To nie je senzácia. To je len život.
A život sa dnes predáva zle
Predáva sa hnev, strach, škandál, konflikt, pohoršenie, zloba, nenávisť. Predáva sa všetko, čo dokáže človeka vyrušiť na niekoľko sekúnd, hodín, rokov. Na premýšľanie nie je čas. Premýšľanie totiž neprináša kliknutia. Stredobodom záujmu sú keci, žvasty, klamstvá z miest najvyšších a na tom sa žije. Na sľuboch, zlodejine, akéhosi hlasu z akéhosi smeru od všetkých svetových strán...
Až príde tá chvíľa...
Preto sa málo hovorí o tom, či človek v starobe ešte zostáva človekom alebo sa stáva klientom systému. Nepotrebným, stratovým. Či zdravotne postihnutý človek (ZŤP) potrebuje len dávku liekov, alebo aj možnosť dôstojne žiť. Či dieťa potrebuje iba vzdelávať, alebo aj chápať.
Meriame výkon, ale nie múdrosť, znalosti
Meriame produktivitu, ale nie ľudskosť. Meriame príjmy, ale nie spokojnosť. Akoby všetko dôležité bolo zároveň nemerateľné. Možno preto občas obdivujem dávne kmene a národy, ktoré dnes považujeme za primitívne. Nie preto, že by boli dokonalejšie. Neboli. Ale vedeli niečo, čo my pomaly zabúdame.
Vedeli žiť
Poznali hodnotu ohňa, vody, lesa, rodiny, suseda, prírody, rozprávania a ticha. Nemali aplikácie na šťastie, psychologické príručky ani motivačných guruov. Napriek tomu často rozumeli životu lepšie než človek vybavený všetkými modernými technológiami. Pretože život nepozorovali cez obrazovku. Žili ho. Dnes nás kde-kto poučuje ako sa má žiť a bez týchto tabletiek je to nemožné, návody na bytie, žitie, lepšiu budúcnosť, ak nejaká bude, rozliční šarlatáni sa tvária, že nám idú pomôcť. A svet sa prepadá do dristov, rečí, zloby, nenávisti a tam by sa to malo začať liečiť, aj keď je neskoro. Lebo život nie je existencia v tranze, tempe, kde napokon struny prasknú...
My dnes poznáme cenu všetkého,
ale hodnotu vecí čoraz menej. Poznáme stav účtu, ale nie stav duše. Poznáme trhovú cenu stromu, ale nie cenu tieňa, vody, zdravia. Poznáme výšku dôchodku, ale nie hodnotu skúseností človeka, ktorý ho poberá. Sme zhýčkaní vymoženosťami, civilizáciou, blahobytom a zároveň nevšímaví k utrpeniu, násiliu, hrubosti.
Vidíme, počujeme šušťanie bankoviek,
veľkosť konta, spoločenský rebríček a moc. A pritom všetci skončia rovnako. Bez titulov. Bez funkcií. Bez majetku. Bez účtov. Bez tela. Ostane len otázka, ktorá sa dnes považuje za nepraktickú. Ako sme žili? Nie koľko sme mali. Nie koľko sme vlastnili. Nie koľko ľudí nám závidelo.
Ale či sme zostali ľuďmi?
Možno práve to je skutočný problém dnešnej civilizácie. Nie nedostatok technológií, peňazí alebo informácií.
Ale nedostatok človečenstva.
Človečenstvo sa prejavuje v malých skutkoch – v ochote vypočuť druhého, v pomoci bez očakávania odmeny, v úprimnom úsmeve či v rešpekte k životu a prírode okolo nás. Nie je to niečo, čo sa dá kúpiť alebo merať, ale niečo, čo cítime a čo vytvára spojenie medzi ľuďmi. Keď stratíme tieto jednoduché, no zásadné prejavy, strácame aj seba samých. Preto je dôležité hľadať a udržiavať človečenstvo v každodenných gestách, v rozhovoroch, vo vzťahoch, lebo práve to tvorí skutočnú hodnotu života, dáva životu jeho skutočnú hodnotu a farbu.
A to je správa, ktorá sa do bulváru nikdy nezmestí. Pretože nie je senzáciou. Nie je zaujímavá.
Je iba stavom vecí.