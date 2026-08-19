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19. aug 2026 o 12:13
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Agresívne ženy a dokopané srnky na ceste

Mladíci sa stali terčom vulgárnych a agresívnych hejtov na internete. Špeciálne ženy prejavili vysokú mieru agresivity. Kopance do Bambi ich naštvali.

Jolana Čuláková
Jolana Čuláková Bloger
Agresívne ženy a dokopané srnky na ceste
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Na ceste je zmätená a zranená srnka. Dvíha hlavu. Priskočí k nej mladík a z celej sily ju kopne do hlavy. Ostatní sa smejú. Jeden z nich si natočí video. Strkajú päsťami do nevládneho zvieraťa, smejú sa a vulgárne nadávajú. Na internete sa po zverejnení videa strhne trma-vrma a mladíci si prihlásia na polícii. Emotívne video využijú bulvárne médiá a začne sa menšie peklo. Zdesení, naštvaní a napajedení ľudia v komentároch želajú útočníkom zlámané ruky a nohy, rozbité papule a trest smrti. Zverejňujú mená, fotografie, kontakty a adresy útočníkov.

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Zarazilo ma, že väčšina drsných a agresívnych komentárov išla od žien. Asi sa pri pohľade na bezbrannú srnku cítili v jej koži. Nečudo. Srnka je Bambi. S veľkými a plachými očami je ako rozprávkovú bytosť. Krehká a zraniteľná. Ženy sa s ňou často identifikujú. Muži zas prejavili "ochranárske" sklony k Bambi. Avšak nikto nikoho na internete zachraňovať nemusel. Ani srnku. Tú našťastie zachránila o čosi neskôr okoloidúca vodička. A polícia spustila vyšetrovanie.

Spôsob, akým niektoré ženy a muži dali najavo svoj hnev pri zranenej srnke, by ale určite nemal zostať nepovšimnutý. Rovnako ako agresia, ktorú si niektorí mladí muži ventilujú na bezbranných zvieratách a slabších. Týchto mladíkov z okresu Zlaté Moravce rieši polícia. Aj vraha učiteľky z Gelnice. Aj ďalších násilníkov, o ktorých sa verejnosť dozvedela z médií a z internetu.

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Mená a fotografie mladíkov, ktoré sa začali pri "srnkokauze" šíriť, postupne zapadnú prachom. Oni aj ich rodiny si pravdepodobne užijú hanbu. Rodičia a polícia urobia s nimi urobia poriadok a všetko postupne zanikne v pene dní.

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Kto ale urobí poriadok s pribúdajúcimi agresívnymi komentármi na internete a na sociálnych sieťach? Veď aj samotné médiá sú v tom namočené až po uši a podporujú hejty, vulgaritu a príšerný, klebetný spôsob komunikácie na svojich stránkach. S diskusiou a zmysluplnou debatou to už dávno nemá nič spoločné.

Urážky, nenávisť a agresia sa v ľudskom svete rýchlo šíria a dobre predávajú. To srnka netušila.

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Jolana Čuláková

Jolana Čuláková
Bloger 
  • Počet článkov:  239
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  • Páči sa:  1 535x

Blogerka, mama štyroch dospelých detí. Zoznam autorových rubrík:  Začnime spolu diskutovaťGenocída v GazeToto nečítajteMoje malé každodennostiAko sa žije inýmKultúraAntikultúraCestovanieHaluzePoéziaNeskutočné príbehyO slobode a manipuláciiSúkromnéNezaradenéManosféra nie/je sranda

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