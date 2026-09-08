Ako sa žije ženám medzi mužmi vo voľbách (1. časť). Keby ste boli muž, dám vám podpis

Nie, tento titulok nie je pravdivý, ale mohol by byť. Je to fejk. Prerobila som si pôvodný titulok "na svoj obraz". Novinári z TASR ma ani veľmi neprekvapili. Skôr pobavili. Oficiálna, štátom platená mediálna agentúra jemne a nenápadne spropagovala súčasného predsedu NSK Branislava Becíka. Držme si teda klobúky! Kortešačky sú tu!
Niekto by mohol namietať, že titulok je celkom v poriadku.
Áno, ak ste fanúšikom a voličom súčasného pána župana a zároveň verným voličom strán Hlas-SD, Smer-SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu a Bratia Slovenska, ktoré ho podporujú vo voľbách. Zrejme nevidíte nič, čo by bolo nie v poriadku, ako by povedal slovenský naci šoumen a klasik, pán Gá.
A tak som si vyrobila vlastný titulok.
Titulok, ktorý by bol v slobodnej krajine, kde vláda nemá prsty v médiách a nemanipuluje pravdou ako s vŕbovým prútikom, s veľkou pravdepodobnosťou aj zverejnený. Ako profesionálna novinárka a v súčasnosti blogerka viem, ako vyzerá poctivá novinárčina aj ako šikovne sa dá klamať, aby akákoľvek informácia vyzerala uveriteľne, dokonca aj ako pravda. Robia to mnohí novinári a mnohé médiá. Odjakživa. Veľmi dobre viem, ako sa dnes, v čase internetu a sociálnych sietí, dá takmer každý človek odsunúť na vedľajšiu koľaj. Len tak. Lusknutím prstov. Sama som to zažila.
Ak by niekto namietal, že "zase jedna ženská, čo je frustrovaná z odsúvania na koniec, ufňukaná, že ju predbehli všetci chlapi a hrá sa na feministku", pokojne môže namietať a nahlas sa môže smiať.
5. októbra sa teším na verejnú diskusiu v Nitre, ktorú organizuje Nadácia zastavme korupciu v spolupráci s mediálnou 360-kou. Sľubujú niečo, čo tu ešte nebolo. Preverovanie výrokov diskutujúcich v reálnom čase. Juj, či sa na to teším.
Počas zbierania podpisov mi ľudia povedali všetko možné. Jeden pán, ku ktorému som si prisadla počas Chrenovských hodov pri stôl, pardon, k stolu, sa zasmial a povedl mi: "Keby ste bola muž, podpis vám dám," a zapozeral sa mi provokačne do očí. Usmiala som sa, popriala mu pekný deň, vstala z lavičky a odišla. Zostal prekvapený. Čakal, že ho začnem presviedčať. Čo však poviete na taký argument? Jeho žena ale prekvapene pozerala na neho aj na mňa a keď som s úsmevom pokračovala ďalej, zakričala za mnou: "Hej, pani, vráťte sa, ja vám to podpíšem!"