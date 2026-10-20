Ako sa žije ženám medzi mužmi vo voľbách (2. časť) - Matýsek Becík a holohlavý Varga

Mlčala som. Nehodnotila som mužov. Iba som ich pozorovala. Mocných mužov. Županov. Predsedov a podpredsedov krajov. Slovutných poslancov a všakovakých aktivistov, politikov, podnikateľov aj robotníkov. Všetci chceli a chcú by zvolení. Všetci chceli a chcú získať hlasy.
Budúci nitrianski župani.
Stretla som ich v TV JOJ. Podávali mi ruku. Silno. Odvážne aj neisto. Nie ako novinárke. Ako konkurentke. Dnes im nebudem klásť otázky. Som jednou z nich. Ženou, ktorá sa s nimi stretne v predvolebnom súboji.
Niektorých som poznala ako novinárka. Teraz sme sa spolu ocitli v útrobách televíznych štúdií na Kolibe v inej pozícii. V "zasadačke" pre ľudí, politikov a hostí, ktorí sa pripravujú do televíznych duelov, diskusií a debát. Na stole voňali chlebíčky a občerstvenie. A vo vzduchu dusná atmosféra. Úsmevy.
Každý kandidát prišiel so svojím tímom. Becík s pracovníkom župy, čo ma nemilo prekvapilo (bohužiaľ, ešte aj sprievod vo voľbách si nechal zaplatiť z našich daní, sviniar, pomyslela som si...), ostatní s rodinnými príslušníkmi. Švec si žoviálne sadol k stolu s občerstvením a pustil sa aj so svojím rodinným tímom do jedla. Mne prišlo takmer zle. Žalúdok stiahnutý ako na vode. Odvrátila som oči. Švec je ostrieľaným matador. Poznám sa s ním osobne. Do volebných diskusií chodí dvadsať rokov. Rád kandiduje. Je mu jedno, či a ako uspeje. Stačí mu zopár percent. Trochu mediálnej pozornosti. Nemá ani transparentný účet. Načo? Jeho voliči, ktorých kŕmi nacionalistickými a národniarskymi rečami už dve desaťročia, kašlú na transparentnosť.
Varga vstúpil posledný. Sebavedomo. Len sa mu tak plešina ligotala. So sestrou a ženou s mobilom v ruke z jeho mediálneho tímu. Postávali sme, posedávali, nervózne si upravovali saká, kravaty, šaty...
Keby pri mne neboli moji blízki, možno ujdem. Adrenalín sa triasol vo vzduchu ako huspenina. Manžel a dcéra so zaťom mi opakovali: "Nejde o život, ide o ....". Ja viem. Vedela som to už na začiatku, keď som sa rozhodla kandidovať. Nič nie je dôležitejšie ako rodina, láska, osobná sloboda a čisté svedomie.
Pri ďalšom kandidátovi Blaškovi sedela jeho manželka. Pokukovali sme po sebe. Ako futbalisti pred zápasom.
Smiali sa. Smiali sa mi, keď som ohlásila kandidatúru na županku. Usmievali sa pri zbieraní podpisov. Prešla som mestá aj dediny. Každému som sa osobne predstavila, vysvetlila, kto som, čo chcem a prečo žiadam o podpis. Vyše tisíc ľudí. Tisíc podpisov.
Mnohí mi vynadali. Seriem na vás, vy hajzli. Oklamali ste ma. Dôchodok mám na hovno. Mnohí iba kývli rukou. Kecáte a hovno robíte. Neverím vám. Neverím nikomu.
Mnohí netušili, že nezávislý kandidát potrebuje podpisy od ľudí. Boli presvedčení, že nezávislosť iba predstieram a v skutočnosti som členkou politickej strany. Mnohí ani nevedia, že existuje Nitriansky samosprávny kraj a už vôbec netušia, kto je županom. Chcem to zmeniť, hovorila som im. Priblížiť kraj ľuďom. Dať vám nádej, že politika nemusí byť vždy hnusná a špinavá. Povzbudiť ženy a dievčatá, aby mali odvahu. Aby sa nebáli ozvať.
Keď nás vyzvali, aby sme sa presunuli do štúdia, silno som svojich objala. Zopakovala som im záverečný minútový príhovor, ktorý som si stokrát opakovala a nacvičila na sto percent, aby som v oslepujúcom svetle reflektorov nezaváhala ani na sekundu. Potrebovala som v tej chvíli veľa energie a odvahy. Potom som vykročila. Odvážne a odhodlane. Postavila som sa k pultíku, položila pred seba poznámky a nechala si po chrbte šmátrať rukami zvukárov. Umiestniť port pod ženské šaty je výzva pre každého muža... :) Ako moderátorka som si tým prešla veľakrát.
Strach zo mňa opadol. Bola som sama sebou. Myslela som na všetky ženy a ľudí, ktorých hlas nie je počuť. To mi dávalo silu.
Zasvietilo červené svetlo.
Po niekoľkých minútach mi bolo jasné, že nie sú takí nebezpeční a ani takí hrdinovia, ako vyzerajú na fotkách a vo videách na internete.
Branislav Becík je sraľo. Zneistel pri mojich odpovediach. Vargovi si triasol hlas. Aj z Csengera bolo cítiť nervozitu. Zato Švec a Blaško išli sebavedomo ako píla. Blaško hovoril rečou oklamaných a naštvaných ľudí. Tých z Infovojny. Baterkáreň, veterné elektrárne... Bolo mi jasné, že vie, čo chce. Ľudia chcú vidieť odvážneho muža a lídra, ktorý sa ich zastane. Švec mlel niečo o Maďaroch. Slota by z neho mal radosť.
Silnela som každý slovom. Učila som sa za pochodu. Nikdy som nestála pred kamerami ako kandidátka vo voľbách. Mala som na to desať minút. Aby som zistila, ako odpovedať. Efektívne, jasne, zrozumiteľne. Hlavne odovzdať posolstvo. Minúty a sekundy sa nebezpečne míňali. Povedať o cestách, mostoch, lekároch, dôchodcoch, školách, transparentnosti, trestnom oznámení, ignorancii a financovaní kraja za desať minút je pre ženu takmer nemožné. To mi docvaklo okamžite, ako sa zaplo červené svetlo na kamere.
Karavána sa už ale pohla. Niet cesty späť.
Prvý šok pre mňa prišiel po zverejnení prieskumu. Viac ako desať percent. Skončila som tretia hneď za dvomi najväčšími favoritmi. Druhý šok nasledoval o niekoľko minút. Jeden z kandidátov mi okamžite po zhasnutí svetiel ešte v štúdiu ponúkol spoluprácu. "Jolana, nevedel som, čo mám od teba čakať. Hodila by si sa nám do tímu. Mimochodom, tým číslam never, to sú iba také ničnehovoriace prieskumy..."
Usmiala som sa. Podali sme si ruky.
Čaká nás ešte spoločná diskusia v STVR a možno aj na Markíze. Ak ma pozvú.
Ani vo sne by mi nenapadlo, že po diskusii v Slovenskej televízii príde lákavá a lukratívna ponuka na reálne odstúpenie.
Muži sú už raz takí. Máloktorí si priznajú zlyhanie alebo neschopnosť. A potom aby ich žena ťahala z brindy.