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23. okt 2026 o 12:49
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Ako sa žije ženám medzi mužmi vo voľbách (3. časť) - Pekná ako obrázok

Musí mať žena pekné vlasy, upravenú tvár, šarmantné vystupovanie, šik oblečenie a súmernú postavu, keď chce uspieť vo voľbách? Muži to majú jednoduchšie. Nie sú hodnotení tak prísne.

Jolana Čuláková
Jolana Čuláková Bloger
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Diskusia  (0)

Vidím to po predvolebných diskusiách v TV. Absolvovala som tri. V JOJ, STVR a v Markíze. Ľudia ma začali hodnotiť viac podľa účesu a vizáže ako podľa toho, čo hovorím a aký mám volebný program.

Mnohí riešia iba to, ako dobre som vyzerala. Väčšina hodnotí ako prvé moje vlasy, šaty, účes, klobúk, fotky, videá.

A ja im rozumiem. Aj pre mňa je dôležité, ako vyzerá človek, ktorý kandiduje vo voľbách a predstúpi pred ľudí. Vidím, či má pokrčenú košeľu, ufúľané a vyšmatlané topánky, o dve čísla väčšie (menšie) sako alebo rifle, flitrovanú blúzku alebo je oblečený/á elegantne, odvážne, príjemne, zaujímavo. Ako keď vchádza niekto do divadla v teplákoch alebo do kostola s holými ramenami a v minisukni. Som stará škola. Pre mňa sa úcta k voličovi začína už tým, ako za ním prichádzam. Cez televízne obrazovky vstupujeme do obývačiek, kuchýň, spální... Keď sa chcem prihovoriť voličovi, musím nielen dobre hovoriť ale aj dobre vyzerať. A že na Slovensku ešte stále ženy ťahajú za kratší koniec a sú často posudzované podľa tváre a postavy, to je fakt.

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Potom je tu druhá rovina.

Niektorým ľuďom stačí pekná tvár, skvelé oblečenie a dokonalá vizáž. Tam to pre nich začína a končí.

Diskusia na verejnosti alebo v televízii pred kamerami odhaľuje veľa. Výraz tváre (ak ho žena s botoxom a natiahnutou kožou vôbec má), gestikuláciu, presvedčivé a zrozumiteľné vyjadrenia a "svetlo v očiach", ak tam nejaké je. U mužov aj u žien. Ak je človek (volič) vnímavý a pozorný, vidí charakter. To sa nedá zakryť obrázkami a videami vyrobenými na objednávku.

Pred diskusiou v televízii mužovi prepudrujú tvár a upraví si sako a kravatu. Žena musí absolvovať nemilosrdnú vizážistikú tortúru. Od oblečenia až po účes a mejkap. To je fakt. Bolo mi z tejto predvolebnej tortúry aj trochu na omdletie. Nie som typ ženy, ktorá vysedáva u kaderníčky a kozmetičky. Buď sa prispôsobíš alebo sa na to vykašleš, povedala som si. Predvolebná kampaň si vyžaduje aj obete.

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Volebná kampaň je pre mňa ako vstúpiť do kostola, divadla, prísť na koncert...

Dôležitý je výber. Deň a miesto, vhodne sa obliecť, prísť včas a sústrediť sa na to, kvôli čomu tam človek ide. Aký chce mať zážitok. Pekne sa obliecť a dobre vyzerať je aj z úcty k ľuďom v hľadisku aj k umelcom a všetkých, ktorí sa na tom celom zúčastňujú. Od upratovačiek až po uvádzačky, garderobierky a hasičov.

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Pri zbieraní podpisov som venovala dlhé hodiny a dni času stretávaniu s ľuďmi. V šik klobúčiku a usmiata. K úcty k nim. Veď kto by chcel vidieť namosúrenú ježibabu?

A potom prichádza druhá rovina. Nie je to len zážitok zo samotného divadelného predstavenia, umenia, duchovného stretnutia a hudby. Dobre vykonávať verejnú službu, je pre mňa predovšetkým stretávanie sa a komunikácia s ľuďmi. To mi robí radosť. Keď sa môžem rozprávať, vypočuť, zdieľať myšlienky. Do divadla idem s priateľmi a blízkymi, v kostole sa pozdravím so známymi a po skončení si hovoríme o svojich zážitkoch. Pekne sa obliecť k tomu patrí ako šálka k tanieriku, ako hviezdy k mesiacu.

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Vo voľbách ide o všeličo. Niekomu o moc, vplyv, úspech a peniaze. Niekomu aj o odovzdanie posolstva ľuďom. O získanie dôvery. Tá sa nezískava ľahostajným prístupom. Treba byť nielen šik oblečený ale mať aj šik prejav a šik myšlienky. V ideálnom prípade aj šik životné skúsenosti a talent od Boha. Výrečnosť a schopnosť strhnúť ľudí charizmou.

Bola to pre mňa veľká skúsenosť a bláznivá jazda.

V predvolebnom čase sa mi potvrdilo, že muži to majú predsa len jednoduchšie ako ženy. Nie sú posudzovaní podľa účesu a pekného líčenia.

Avšak ani najfešákovitejší muž a najkrajšie upravená a oblečená žena nemusí byť pre ľudí prvá voľba.

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Je preto pre mňa zaujímavé sledovať, kam sa uberá diskusia pod mojimi blogmi alebo na sociálnych sieťach.

Mnohí riešia iba to, ako vyzerám na fotkách a vo videách.

Našťastie sú aj takí, ktorí chcú vidieť viac ako iba peknú a upravenú tvár na bilbordoch a v televíznom štúdiu.

Držme si klobúky.

Jolana Čuláková

Jolana Čuláková
Bloger 
  • Počet článkov:  242
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  • Páči sa:  1 570x

Blogerka, mama štyroch dospelých detí. Zoznam autorových rubrík:  Začnime spolu diskutovaťBez gázyToto nečítajteMoje malé každodennostiAko sa žije inýmKultúraAntikultúraCestovanieHaluzePoéziaNeskutočné príbehyO slobode a manipuláciiSúkromnéNezaradenéManosféra nie/je sranda

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