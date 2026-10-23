Ako sa žije ženám medzi mužmi vo voľbách (3. časť) - Pekná ako obrázok

Vidím to po predvolebných diskusiách v TV. Absolvovala som tri. V JOJ, STVR a v Markíze. Ľudia ma začali hodnotiť viac podľa účesu a vizáže ako podľa toho, čo hovorím a aký mám volebný program.
Mnohí riešia iba to, ako dobre som vyzerala. Väčšina hodnotí ako prvé moje vlasy, šaty, účes, klobúk, fotky, videá.
A ja im rozumiem. Aj pre mňa je dôležité, ako vyzerá človek, ktorý kandiduje vo voľbách a predstúpi pred ľudí. Vidím, či má pokrčenú košeľu, ufúľané a vyšmatlané topánky, o dve čísla väčšie (menšie) sako alebo rifle, flitrovanú blúzku alebo je oblečený/á elegantne, odvážne, príjemne, zaujímavo. Ako keď vchádza niekto do divadla v teplákoch alebo do kostola s holými ramenami a v minisukni. Som stará škola. Pre mňa sa úcta k voličovi začína už tým, ako za ním prichádzam. Cez televízne obrazovky vstupujeme do obývačiek, kuchýň, spální... Keď sa chcem prihovoriť voličovi, musím nielen dobre hovoriť ale aj dobre vyzerať. A že na Slovensku ešte stále ženy ťahajú za kratší koniec a sú často posudzované podľa tváre a postavy, to je fakt.
Potom je tu druhá rovina.
Niektorým ľuďom stačí pekná tvár, skvelé oblečenie a dokonalá vizáž. Tam to pre nich začína a končí.
Diskusia na verejnosti alebo v televízii pred kamerami odhaľuje veľa. Výraz tváre (ak ho žena s botoxom a natiahnutou kožou vôbec má), gestikuláciu, presvedčivé a zrozumiteľné vyjadrenia a "svetlo v očiach", ak tam nejaké je. U mužov aj u žien. Ak je človek (volič) vnímavý a pozorný, vidí charakter. To sa nedá zakryť obrázkami a videami vyrobenými na objednávku.
Pred diskusiou v televízii mužovi prepudrujú tvár a upraví si sako a kravatu. Žena musí absolvovať nemilosrdnú vizážistikú tortúru. Od oblečenia až po účes a mejkap. To je fakt. Bolo mi z tejto predvolebnej tortúry aj trochu na omdletie. Nie som typ ženy, ktorá vysedáva u kaderníčky a kozmetičky. Buď sa prispôsobíš alebo sa na to vykašleš, povedala som si. Predvolebná kampaň si vyžaduje aj obete.
Volebná kampaň je pre mňa ako vstúpiť do kostola, divadla, prísť na koncert...
Dôležitý je výber. Deň a miesto, vhodne sa obliecť, prísť včas a sústrediť sa na to, kvôli čomu tam človek ide. Aký chce mať zážitok. Pekne sa obliecť a dobre vyzerať je aj z úcty k ľuďom v hľadisku aj k umelcom a všetkých, ktorí sa na tom celom zúčastňujú. Od upratovačiek až po uvádzačky, garderobierky a hasičov.
Pri zbieraní podpisov som venovala dlhé hodiny a dni času stretávaniu s ľuďmi. V šik klobúčiku a usmiata. K úcty k nim. Veď kto by chcel vidieť namosúrenú ježibabu?
A potom prichádza druhá rovina. Nie je to len zážitok zo samotného divadelného predstavenia, umenia, duchovného stretnutia a hudby. Dobre vykonávať verejnú službu, je pre mňa predovšetkým stretávanie sa a komunikácia s ľuďmi. To mi robí radosť. Keď sa môžem rozprávať, vypočuť, zdieľať myšlienky. Do divadla idem s priateľmi a blízkymi, v kostole sa pozdravím so známymi a po skončení si hovoríme o svojich zážitkoch. Pekne sa obliecť k tomu patrí ako šálka k tanieriku, ako hviezdy k mesiacu.
Vo voľbách ide o všeličo. Niekomu o moc, vplyv, úspech a peniaze. Niekomu aj o odovzdanie posolstva ľuďom. O získanie dôvery. Tá sa nezískava ľahostajným prístupom. Treba byť nielen šik oblečený ale mať aj šik prejav a šik myšlienky. V ideálnom prípade aj šik životné skúsenosti a talent od Boha. Výrečnosť a schopnosť strhnúť ľudí charizmou.
Bola to pre mňa veľká skúsenosť a bláznivá jazda.
V predvolebnom čase sa mi potvrdilo, že muži to majú predsa len jednoduchšie ako ženy. Nie sú posudzovaní podľa účesu a pekného líčenia.
Avšak ani najfešákovitejší muž a najkrajšie upravená a oblečená žena nemusí byť pre ľudí prvá voľba.
Je preto pre mňa zaujímavé sledovať, kam sa uberá diskusia pod mojimi blogmi alebo na sociálnych sieťach.
Mnohí riešia iba to, ako vyzerám na fotkách a vo videách.
Našťastie sú aj takí, ktorí chcú vidieť viac ako iba peknú a upravenú tvár na bilbordoch a v televíznom štúdiu.
Držme si klobúky.