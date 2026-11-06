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6. nov 2026 o 12:42
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Helena Hudáčeková: "...kolaborantovi by som aj tak nedala."

Poznáte Helenu? Nie? Zoznámte sa. Hejterov a hejterky si dáva na raňajky, tupých mužov na obed a hlupákov na večeru.

Jolana Čuláková
Jolana Čuláková Bloger
Helena Hudáčeková: "...kolaborantovi by som aj tak nedala."
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Helena Hudáčeková je skvelá. S hejtermi sa nemazná. Žena, ktorá od začiatku vojny pomáha vojakom na Ukrajine a zároveň musí čeliť agresívnym útokom na internete a sociálnych sieťach. Používa slovník, ktorý nie je pre slovenskú ženu typický. Práve preto má u mnohých úspech. Hovorí rečou, ktorej ľudia rozumejú. Jej energia je nákazlivá. Jej odvaha neustúpiť ľuďom, špeciálne niektorým mužom, ktorí ju chcú umlčať, obdivuhodná.

Aj keď má Helena veľa podporovateľov, agresia niektorých mužov (Bombic, Riabov...) nemá konca kraja.

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FB Heleny Hudáčekovej
FB Heleny Hudáčekovej 

Najnovšie upozornila na hejterku, ktorá sa na sociálnej sieti skrýva za anonymný profil https://www.facebook.com/helena.hudacekova.mi.dala.ban.2/

Pri čítaní urážlivých komentárov akoby som čítala niektoré komentáre hejterov pod mojimi blogmi. Majú veľa spoločného. Zväčša sa však už iba zabávam. Rovnako ako Helena.

"Tá žena má zo mňa asi riadnu paranoju. Každá jej diagnóza, čo som doteraz spomenula - nie že beriem späť, dupľujem."

"Tvoje komentáre už dávno nepotrebujem. Stačilo tých zopár zo začiatku, keď si ešte bola čerstvý psychologický materiál."

"A možno to tu raz nájdu tvoje deti a dozvedia sa niečo nové o svojej starostlivej .... kresťanskej mamičke."

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"Fakt podarená Hudáčeková ako vždy - sama o sebe píše, že je otvorená kniha, rozoberá na FB svoj život (aj intímny) a zdravie (aj intímne) a potom sa sťažuje, že jej do života pchá nos cudzia žena (btw jej minion). To nevymyslíš, to je #HelenaHudáčeková."

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Helena je skvelá. Jemnosť ide u Heleny bokom. Hovorí, ako jej zobák nárastol. Jej slová však neubližujú. Helena sa bráni. Hejterom. Klamárom. Agresorom.

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Zdieľam jej postoj. Držím jej palce. S každým sa treba rozprávať jeho rečou. Pretože inej reči pravdepodobne nerozumie. S agresorom sa nemôžeme baviť v rukavičkách.

Nie so všetkým, čo Helena Hudáčeková robí, však súhlasím. Drsný jazyk často používa na provokáciu na sociálnych sieťach. Zvyšuje si dosah. Algoritmy sú jej kamošky. Nemaže vulgárne komentáre pod svojimi statusmi. Ani tie, ktoré prajú jej neprajníkom smrť. Aktuálne Riabovovi. V tejto "drobnosti" sa s Helenou rozchádzam. Inak má u mňa veľké ĎAKUJEM a podporu.

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"že tomuto smradovi niekto nedá do držky"

"Dajte jeho suradnice …."

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Jolana Čuláková

Jolana Čuláková
Bloger 
  • Počet článkov:  246
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  • Páči sa:  1 606x

Blogerka, mama štyroch dospelých detí. Zoznam autorových rubrík:  Začnime spolu diskutovaťBez gázyToto nečítajteMoje malé každodennostiAko sa žije inýmKultúraAntikultúraCestovanieHaluzePoéziaNeskutočné príbehyO slobode a manipuláciiSúkromnéNezaradenéManosféra nie/je sranda

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