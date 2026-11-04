Országh: "Počkajme si, ako to dopadne." Hovorí rečou sraľov alebo múdrych mužov?

Varím obed a počúvam športové správy. Môj muž sedí pri stole a krúti hlavou. Krajiny jedna za druhou oznamujú neúčasť na hokejovom turnaji v Nemecku. Možno z toho nakoniec nič nebude. Ach, jaj! Pritom sa tak tešil...
Pijeme kávu. Rozprávame sa o tom. Rusi sú späť na hokejovom turnaji. Fúha, to je teda novinka. Hovorím mu: nejakí neznámi muži na internete sa mi posmievajú, keď píšem o hokeji. Alebo o Ukrajine a o tom, čo cítim. Vraj mám mlčať a nepísať blogy. Ale ja nemôžem mlčať. A hoci viem, že si môj ženský hlas takmer nikto v tomto mužskom hokejovom svete nevšimne, nemôžem mlčať. Tak píš, hovorí mi môj muž a drží ma za ruku.
Varím doma obed a vždy, so železnou pravidelnosťou mám zimomriavky, keď počujem v správach, koľko žien a detí Rusi zabili. Takmer každý deň. Už je to viac ako 1 710 dní. Každý deň nová správa. Nové obrázky a videá. Trvá to takmer päť rokov. Dlhých päť rokov. Päť rokov takmer prázdnych rečí politikov. Obrázky zabitých ľudí. Krv. Strach. Utrpenie. Bolesť.
A potom príde rok 2026 a hokejový turnaj v Európe. Kdesi v Nemecku. Majú na ňom hrať Rusi.
Varím obed. Kdesi na Slovensku. Chodím nakupovať, pracujem v záhrade a čítam si knihy, časopisy, pozerám vidá v mobile rovnako ako moje sestry, moja mama a moji blízki a priatelia. O hokeji sa nerozprávame. Ani o Ukrajine. Mlčíme. Máme mier. Zunovali sa im reči o Ukrajine aj o iných vojnách. Hovoríme o dovolenke, o zážitkoch. O nás. Našich deťoch. O všetkom možnom, len nie o "nepríjemnostiach", politike a už vôbec nie o športových výkonoch na turnajoch. Ani o sraľoch. To sa nehodí. Nepatrí sa hovoriť o ľuďoch, ktorí obdivujú Rusko a Putina v čase, keď vraždí ľudí v susednej krajine. Nehovoríme ani o sraľoch na korčuliach, ktorí svoju kariéru a športový úspech nadradili nad ľudskosť, morálku a spravodlivosť. Hovoríme o pekných a nekonfliktných situáciách a zážitkoch. Sme predsa ženy. Sem-tam pošleme peniaze na pomoc sirotám a psím útulkom. Podporujeme charitu a niektoré z nás aj ukrajinských vojakov. Hm, ešte som nepočula, že by slovenská žena finančne podporila ruských vojakov... Ale o tom inokedy. Je pravdou, že od žien, špeciálne od Sloveniek, sa podpora mužov a zvieratiek a úctivé mlčanie už akosi tradične očakáva...
Z médií sa dozvedám, ako krajiny odmietajú nastúpiť v Nemecku. Rázne, jednoznačne a hlasne odhlasujú svoje tímy. Vlnu spustili Fínsko a Nórsko. Pridali sa aj Česi. Nemecko odmieta organizovať turnaj.
Nastalo svetové zdesenie ale aj svetová radosť. Fanúšikovia (hlavne mužskí) rozbehli kolotoč debát. Zvyčajne tvrdých, agresívnych a útočných. Ne/budú Rusi na turnaji! No ne/budú! Počul si o tom?
Moja mama o nejakom hokejovom turnaji a svetovom (mužskom) zdesení nevie. Asi ani moje sestry. Nezaujíma ich to. Varia obed a chodia do práce. Na výlety s rodinou a na kávu a na koláčik s kamarátkami.
Opäť varím obed. Počúvam správy v rozhlase. Pri káve si v mobile pozriem, ktoré krajiny sa pripájajú k bojkotu v Nemecku. Je ich stále viac.
A potom počujem slovenského hokejového trénera a skvelého hokejistu Vladimíra Országha, ako sa vykrúca pri priamej otázke od novinárov, čo urobí Slovensko v tejto situácii: "To sú veci, ktoré my nemôžeme ovplyvniť. Počkajme si, ako to dopadne. Trénujeme a pripravujeme chlapcov. Sústredíme sa na to, čo ovplyvniť môžeme."
Ako to dopadne? Sústreďme sa na to, čo ovplyvniť môžeme?
To nám hovorili aj komunisti v časoch totality... Naše mamy a otcovia nám to radili. Len vydržať. Počkať. Uvidíme, ako to dopadne.
Dofrasa, mám teda variť ďalej obed a sústrediť sa na to, čo môžem ovplyvniť? My, ženy, môžeme ovplyvniť dnešný obed, lahodnú polievku a chutné kuracie stehienka. Môžeme privítať manžela z práce, pomôcť deťom s úlohami, poupratovať a šíriť teplo domáceho krbu. To je všetko?
Môžem ako neznáma žena, matka, manželka, sestra, kamarátka... niečo ovplyvniť okrem varenia obeda pre mojich blízkych?
Potom si prečítam na internete, že mám mlčať. Zároveň si čítam výbušné komentáre a názory mnohých mužov a zopár rozhnevaných žien. A čo Američania? Napadli Vietnam (a ďalšie krajiny) a americkí športovci nedostali stopku. Kde je spravodlivosť? Rozčuľuje sa časť verejnosti.
Premýšľala som nad tým.
Muži. Vládcovia. Lídri. Šport. Chlieb a hry. Hitler zneužil šport na svoju propagandu. Socialistickí súdruhovia rovnako. Aj Putin šport zneužíva. Trump tiež. Stačí si spomenúť na jeho excesy na majstrovstvách sveta vo futbale. Mečiar hovorieval: "Neviete, ako zviditeľniť budúceho politika a celkom neznámeho človeka? Dajte mu odovzdať medailu a víťazný pohár na športovom zápase pred tisíckami ľudí. Všetci sa budú pýtať, kto to je."
Ženy zvyčajne varia obed. Neodovzdávajú medialy. Nie sú v politike (až na svetlé výnimky) nevedú vojny a málokedy hovoria agresívne. Málokedy sú útočné a mužom nezvyknú radiť, čo majú robiť, ako sa majú správať a čo hovoriť. Ak sa ozvú, sú mužmi často zosmiešňované a ignorované. Ženy neodovzdávajú (až na svetlé výnimky) medaily a poháre na turnajoch. Šport, turnaje a súperenie (predovšetkým v silových športoch) je doménou mužov. Politika je doménou mužov. Doménou žien je varenie obeda.
Premýšľala som nad tým, kto rozhodol o tom, že Rusi sa vrátia na hokejový turnaj. Boli to muži alebo ženy vo vysokých funkciách? A prečo by sme mali my, ženy, takýchto ľudí, zvyčajne mužov, rešpektovať, mlčať a neozývať sa?
Prečo by som sa nemohla ozvať, keď počujem skvelého hokejistu Országha hovoriť niečo, čo mi pripomína sraľov?
V čase, keď bola vojna vo Vietname, Srbsku a inde vo svete, v časoch studenej vojny som bola decko s mliekom na brade, navyše zmagorené totalitou a nevedela som do svojej tridsiatky o svete takmer nič.
Dnes som dospelá a skúsená žena, ktorá vie jasne rozoznať, kedy je niekto sraľo a kedy nafúkaný truľo a umelohmotný hrdina, ktorého cieľom je iba vidina úspechu. Cítim, kedy sa mám ozvať a kedy mlčať. Mám plné právo nazvať sraľov ich pravým menom, keď sa nedokážu vyhraniť voči zlu a agresii. A vôbec sa nehanbím za to, že mi to robí radosť nazvať veci pravými menami.
Nehanbím sa za to, že mi robí dobre slobodne vyjadriť môj názor na mužov. Lebo ženy zväčša držia mikrofóny a majú dovolené maximálne pýtať sa. Nie stáť na druhej strane a odpovedať. Ženy majú mlčať. O mužoch hovoriť hlavne pekne. Aj o pánovi Országhovi.
Országhove slová mi ale pripomenuli aj jednu ženu. Známu Slovenku. Dcéru eštebáka a "skvelého" spisovateľa Banáša. Aj ona je sraľo. Adela nedokázala jasne pomenovať pravdu. Jej otec sa hrá na morálneho, zakrýva pravdu, uprednostňuje úspech, zneužíva priateľstvá a rôzne kontakty na vydávanie svojich kníh a skĺzava do stále väčšieho etického bahna. Adela len jemne mykla plecom. Nie je to môj príbeh, povedala.
Nuž, aj žena môže byť niekedy ako muž. Aj žena môže byť sraľo. Každý z nás, bežných ľudí, žien aj mužov, môže byť z času na čas sraľom. Len to nie je tak okato vidieť a počuť.